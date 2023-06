Home » Computadores pessoais O melhor teclado: Selecionado para você Computadores pessoais O melhor teclado: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo teclado não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor teclado , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o teclado 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes teclado.



Teclado Slim Preto Usb Multilaser TC213 R$ 32.00

R$ 29.99 in stock 23 new from R$ 29.99

1 used from R$ 23.97

Amazon.com.br Features Plug & Play

Compatibilidade com MacOS, Windows e Linux

Modelo ABNT2

Teclas macias e silenciosas

Perfil Slim

Teclado Mecânico Gamer Redragon Kumara RGB Switch Outemu Brown ABNT2 - K552RGB-1 (BROWN) R$ 247.05 in stock 12 new from R$ 247.05

Amazon.com.br Features Teclado Gamer Kumara Brown RGB

Cor: PRETO

Marca do produto: Redragon

País de origem do produto: CN

Teclado Gamer Semi Mecânico Multimídia Led Rgb Qwerty Antighosting Usb para Pc Notebook Xbox Series X S Ps4 Ps5 R$ 68.90

R$ 59.53 in stock 13 new from R$ 59.53 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Teclado Gamer Profissional Semi Mecânico com Iluminação Led Rgb. conexão USB

Perfeito para quem gosta de jogar online, possui teclas macias e seu maior diferencial: As luzes RGB de fundo que deixa o teclado mais bonito e melhora a visualização das teclas

Possui alta velocidade de resposta, funções de teclas multimídia, espaçamento de 7mm ficando fácil fazer combinações sem apertar a tecla errada

Com sua membrana Anti-ghosting, as teclas são riscadas a laser e com anti-respingo

Compatível com Xbox ONE, Playstation 4 jogue com mais precisão e rapidez em seu console!

Teclado com fio USB Logitech K120, Resistente à Respingos, Barra de Espaço Curva, Compatível com PC e Notebook, Layout ABNT2 R$ 79.90

R$ 65.90 in stock 51 new from R$ 64.90

Amazon.com.br Features Digitação agradável

Teclas de baixo perfil

Conexão plug-and-play

Teclas de fácil leitura

Resistente a derramamentos de líquidos

Teclado Multilaser Slim Preto Laser Usb - TC193 R$ 35.11

R$ 33.46 in stock 45 new from R$ 26.30

Amazon.com.br Features Teclas macias e silenciosas

Teclas impressas a laser Resistente à água

Conexão: USB

Teclado Multim�dia Gamer Red Keys Usb Multilaser R$ 49.90

R$ 39.99 in stock 24 new from R$ 32.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com as teclas vermelhas, tenha melhor visualização e desempenho nos jogos

Fácil de instalar, basta conectar o Teclado Gamer Multilaser em seu computador, pelo cabo USB

Para uma experiência mais completa, as teclas multimídia permitem salvar atalhos e comandos para dar mais agilidade nos comandos

Teclas silenciosas

Teclado Basico Slim Laser USB Preto, Multilaser, TC193BU R$ 53.99

R$ 29.98 in stock 15 new from R$ 23.90

Amazon.com.br Features confortável

Marca: Multilaser

Produto de origem: BR

Garantia: 1 ano pelo fabricante

Teclado sem fio Logitech K380 com Conexão Bluetooth Easy-Switch para até 3 dispositivos e Pilha Inclusa - Compatível com PC, Mac, Chrome OS, Android, iOS e Apple TV - Cinza R$ 249.90

R$ 207.26 in stock 19 new from R$ 199.90

Amazon.com.br Features O teclado multi-dispositivo BluetoothR LogitechR K380 traz o conforto e a conveniencia da digitacao para seu desktop, smartphone, tablet e muito mais

Conecte-se com ate tres dispositivos habilitados para Bluetooth simultaneamente e alterne instantaneamente entre eles

Como o teclado e ompacto e leve, voce pode usa-lo para digitar no dispositivo de sua escolha, em qualquer lugar da casa

Nao importa qual dispositivo esteja conectado ao K380, a experiencia de digitacao e familiar e inclui teclas de atalho e favoritos.

Ate dois anos de autonomia das pilhas praticamente eliminam as preocupacoes com energia. Voce pode ate esquecer que o teclado precisa de pilhas!

Teclado Gamer Com Hotkeys Multimidia Slim - TC242 R$ 67.90 in stock 6 new from R$ 49.90

Amazon.com.br Features Slim

107 Teclas

Conexão USB

8 Atalhos Multimídias

Super resistente

Combo Teclado E Mouse Sem Fio Multim�dia Usb Preto Tc212 R$ 129.90

R$ 80.00 in stock 36 new from R$ 80.00

Amazon.com.br Features Receptor usb encontrado dentro do mouse, encaixado ao lado da pilha

Conexão automática, conecte a entrada usb e começa a usar

Possui design elegante além de manter suas mãos em uma posição agradável

Praticidade e conforto

O conector usb é colocado dentro do mouse, próximo à bateria.

Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK235 com Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2 R$ 163.40 in stock 34 new from R$ 152.00

Amazon.com.br Features Layout ABNT2

Contrução durável com design à prova de derramamentos.e teclas duráveis

Simples Plug-and-Play

Conexão sem fio confiável. O receptor USB pode ser encontrado dentro do mouse, próximo à bateria.

Pilhas inclusas com duração de até 36 meses para o teclado e até 12 meses para o mouse

Teclado Gamer Membrana Redragon Karura 2 RGB ABNT2 Preto - K502RGB, UNICO R$ 173.88 in stock 4 new from R$ 173.88 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Teclado full size slim para os usuários que não podem ficar sem o teclado numérico em jogos ou durante uso diário.

Layout ABNT2 feito especialmente para o mercado brasileiro.

Apoio de pulso integrado para maior conforto até mesmo durante longos períodos de uso.

Iluminação RGB Redragon Chroma MK.II trazendo mais brilho para seu setup.

Atalhos multimídia integrados com o uso da tecla FN.

Teclado gamer multimídia QWERTY Abnt2 USB Teclas Silenciosas Antighosting Led RGB Rainbow Slender Eg-212 para Pc Notebook Xbox Series X S Ps4 Ps5 R$ 79.90 in stock 5 new from R$ 63.90

Amazon.com.br Features Iluminação Rainbow

Teclas Silenciosas

Ultra-confortável

Perfil das teclas: Baixas

Multimídia: Sim, 12 teclas ativadas através de FN

T-DAGGER Teclado Mecânico Bora Rgb Switch - T-tgk315-bl, PRETO R$ 355.90

R$ 228.40 in stock 9 new from R$ 228.40

Amazon.com.br Features Teclado Mecânico T-dagger Bora Rgb

Dispositivos compativeis: notebook

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

Teclado Gamer Spider GK706 ABNT2 Fortrek R$ 39.99

R$ 37.80 in stock 11 new from R$ 37.80

Amazon.com.br Features Tipo: Gamer Multimídia; Conector: USB; Padrão: ABNT2

Número de teclas: 107 Teclas + 8 Teclas Multimídia

Comprimento do Cabo: 1, 5m; Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 e Mac OS X 10.2 ou Superior

Plug & Play e Resistente ao Derramamento de Água

Dimensões: 503 x 27 x 238mm (LxAxP)

Teclado Membrana Gamer Redragon Shiva Lunar White RGB K512W-RGB ABNT2 R$ 243.00

R$ 229.29 in stock 6 new from R$ 219.90

Amazon.com.br Features Agora com a pintura exclusiva Lunar White para trazer ainda mais estilo para o seu setup

O Redragon Shiva é feito especialmente para aqueles usuários que buscam um teclado silencioso para uso durante a jogatina

Sem economizar na iluminação, o Shiva traz um sistema RGB completo para os gamers que buscam estilo no seu equipamento

Misturando conforto e funcionalidades, este modelo possui 6 teclas macro dedicadas, apoio de pulso magnético e teclas multimídia

Teclado Multim�dia Usb Multilaser- TC206 R$ 44.90

R$ 33.90 in stock 17 new from R$ 31.90

Amazon.com.br Features Teclado Slim da Multilaser pode te ajudar muito

Com 107 Teclas e 8 atalhos no teclado vai deixar tudo mais rápido e confortável

Imagens Meramente Ilustrativas

Fabricado pela marca Multilaser

Teclado E Mouse Gamer C/ Fio Detalhes Azuis Multilaser-tc195 R$ 102.00

R$ 85.54 in stock 31 new from R$ 85.54

Amazon.com.br Features O teclado conta com 10 teclas multimídia com opção de troca por teclas direcionais transparentes extras, que darão melhor visibilidade para dar mais ritmo e performance ao seu jogo; se você procura conforto, este é o produto ideal

Com apoio para punhos e teclas macias, o teclado gamer Lightning é silencioso e conta com três opções de backlight para escolher; além disso, você pode ajustar a intensidade da cor e não atrapalhar seu desempenho

O mouse ergonômico Lightning possui 4 diferentes velocidades e até 2000 dpi; com alta precisão, possui 6 botões com flash que alcançam até 5 milhões de cliques; as laterais do mouse possuem formato perfeito para se encaixar em suas mãos e garantir os melhores resultados nos jogos

Tenha a velocidade que você precisa para vencer seus desafios com o combo gamer mouse e teclado lightning

TECLADO GAMER RAPID FIRE REVOLUTION USB 2.0 DAZZ R$ 74.14

R$ 49.99 in stock 26 new from R$ 49.99

Amazon.com.br Features Modo de jogo para desativar a tecla windows

Teclas iluminadas individualmente; função anti-gosthing

Backlight com 3 níveis de iluminação

12 teclas de atalho multimídia

Comprimento do cabo: 1.8 meters

Teclado sem fio Logitech K400 Plus TV com Touchpad Integrado, Conexão USB Unifying e Layout ABNT2 R$ 199.90

R$ 136.90 in stock 21 new from R$ 136.90

3 used from R$ 116.37

Amazon.com.br Features Teclado com layout ABNT2 e touchpad integrado

Alcance sem fio de até 10 metros

Layout de teclas familiar com controles de mídia de fácil uso

Unifying sem fio

Pilhas inclusas com vida útil de até 18 meses

Teclado Gamer Mecânico RGB CRUISER Dark Grey Fortrek R$ 209.90

R$ 197.90 in stock 22 new from R$ 195.03

Amazon.com.br Features Comprimento do cabo: 1

7 metros

Produto com design exclusivo

Marca Fortrek

Teclado Mecânico Gamer Switch Blue Led Rgb 7 Cores Rainbow 12 Funções Anti Ghosting Abnt2 Usb para Pc Computador Notebook Mac R$ 159.90 in stock 3 new from R$ 147.00

Amazon.com.br Features Teclado Gamer Mecânico de Led Luminoso RGB com Switch Blue Profissional com interação de diversas efeitos de cores

Projetado para uma boa escrita e especialmente para jogos, conta com switches blue mecânicos, Luzes de led com efeitos de retroiluminação RGB, atendendo todos os requisitos de um gamer de respeito

Possuindo sistema de teclas mecânicas que separam cada botão individualmente sem membrana permitindo o pressionamento simultâneo de várias teclas (Anti-ghosting) resultando em respostas muito mais rápidas.

Conta com 16 efeitos de retroiluminação Led Rainbow, podendo alterná-los manualmente e 8 funções de teclas predefinidas com opção de definir as teclas que deseja iluminar dando iluminação centralizada e uma cobertura de luz mais uniforme no topo para facilitar a identificação de cada letra.

Compatível com Xbox Series X/S, Playstation 4 e 5 jogue com mais precisão e rapidez e em seu console!

Teclado Multimídia Dell KB216 - em Português R$ 119.00 in stock 3 new from R$ 119.00

2 used from R$ 28.50

Amazon.com.br Features O teclado com fio da Dell fornece uma solução de teclado conveniente para uso diário no escritório e em casa.

Teclas multimídia para ações e comandos rápidos

Design confortável e centralizado

Teclado Mecânico Gamer Sem Fio Logitech G915 TKL com RGB LIGHTSYNC, USB ou Bluetooth, Controles de Mídia, Design Ultrafino, Exclusivo Switch de Perfil Baixo GL Tactile e Bateria Recarregável - Preto R$ 1,699.90

R$ 1,181.40 in stock 5 new from R$ 1,165.90

1 used from R$ 893.36

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Teclado sem fio para jogos com tecnologia LIGHTSPEED

Switches mecânicos GL Tactile de baixo perfil

40 horas de duração da bateria

Conecte-se a vários dispositivos, escolhendo entre USB ou Bluetooth

Teclado Gamer Com Hotkeys Multimida, Multilaser, Teclados, Preto/Verde R$ 46.17

Amazon.com.br Features Slim

107 Teclas

Conexão USB

8 Atalhos Multimídias

Super resistente

Teclado B�sico Slim Preto Usb Sem Marca TC204 R$ 37.90 in stock 12 new from R$ 34.90

Amazon.com.br Features Teclado Slim da Multilaser pode te ajudar muito

Teclas super macias e silenciosas para seu conforto

Imagens Meramente Ilustrativas

Teclado Bluetooth Universal sem Fio Ipad Iphone Computador Android Mac Note R$ 67.99 in stock 21 new from R$ 54.00

Amazon.com.br Features Teclado Bluetooth Padrão Apple Para Imac Macbook Ipad Iphone computador Celular Android Universal

Teclado Bluetooth Wireless Ultra-Slim Design com 78 teclas (Incluido as teclas COMMAND + OPION para OS x APPLE) Silencioso, leve e fino, fácil de

Compatível com: iPad2/iPad3/iPad4/iPad/iPhone4/iPhone5,5s,5c,6,6s e 7 Playstation 3 MacBook Pro, Mac Pro iMac, MacBook Air, Mini Mac Computador, notebook e celulares Android. Obs: Não possui o Plug USB bluetooth, o seu dispositivo precisa ter bluetooth nativo (De fabrica) no caso de computadores basta ter um adaptador Usb bluetooth convencional.

Modo de Usar: - Ligue o teclado Bluetooth deslocando o botão para posição ON na parte de baixo - Ative o Bluetooth de seu aparelho (certifique-se que está localizável) - Pressione o botão Connect do teclado até a luz azul começar a piscar

Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação

Teclado Mecânico Gamer Pro K7 Rainbow, Fortrek, 2019 Windows Português R$ 257.96

R$ 189.90 in stock 30 new from R$ 182.90

1 used from R$ 185.00

Amazon.com.br Features Teclado gamer mecânico modelo Pro K7 Rainbow Fortrek

Iluminação de LED RGB Rainbow com 22 modos de iluminação (13 efeitos + 9 estáticos)

Knob de função dupla (funções multimídia e controle de iluminação) e 3 teclas macro programadas (M1, M2 e M3)

Acompanha apoio de pulso magnético removível e ergonômico para proporcionar maior conforto

Corpo em alumínio, cabo têxtil trançado de 1,7 m e conector USB banhado a ouro

Hyper X, TECLADO MECANICO HYPERX ALLOY ORIGINS 60, Preto com iluminação RGB, HKBO1S-RB-US/G R$ 541.06

R$ 459.90 in stock 3 new from R$ 459.90

Amazon.com.br Features Formato compacto 60%, Switches mecânicos HyperX, Corpo completo de alumínio aeronáutico, Keycaps PBT de duplo disparo com funções secundárias impressas nas laterais , Teclas com iluminação RGB com efeitos radiantes, Customização avançada com o software HyperX NGENUITY, Três ângulos de ajuste do teclado e cabo USB-C removível, Puxador de tecla e keycaps adicionais inclusas, Memoria integrada, Modo de Jogo, 100% anti-ghosting e N-key rollover, Compatibilidade multi-plataforma

Marca: Hyper X

Produto de origem: BR

Composição: polibutileno tereftalato

Kit Mouse e Teclado, Maxprint, Acessórios para Computador R$ 105.99 in stock 1 new from R$ 105.99

Amazon.com.br Features Teclado possui 104 teclas; fácil instalação e operação; informações técnicas teclado padrão abnt2; c

Conexão via nano receptor porta USB; frequência de operação 2.4Ghz; alcance 10 metros

Compatível com windows xp/vista/7/8

Mouse design ergonômico; fácil utilização para destros e canhotos; tecnologia ótica que garante a precisão dos movimentos; fácil instalação e operação

Informações técnicas conexão via porta USB; resolução de até 1000 dpi READ O melhor mouse microsoft: Guia de revisão e compra

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos teclado estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu teclado e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto teclado final. Nem cada um dos teclado está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de teclado disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar teclado no futuro. Então, o teclado que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o teclado disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do teclado importa muito. No entanto, o teclado proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu teclado e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um teclado específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para teclado por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu teclado preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor teclado para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção teclado sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Teclado Slim Preto Usb Multilaser TC213,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Teclado Mecânico Gamer Redragon Kumara RGB Switch Outemu Brown ABNT2 – K552RGB-1 (BROWN) será a melhor opção para você.

Kit Mouse e Teclado, Maxprint, Acessórios para Computador é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual teclado você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.