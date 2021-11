Home » Produto para bebês O melhor skip hop: quais são suas opções? Produto para bebês O melhor skip hop: quais são suas opções? 1 Views Save Saved Removed 0

Mochila Zoo Borboleta, Skip Hop, Rosa R$ 269.00 in stock 7 new from R$ 249.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alças Ajustáveis e Confortáveis

Etiqueta interna para colocar o nome da criança

Bolso frontral com ziper e lateral para garrafinhas

Material: Poliéster livre de PVC, BPA e Phtalato

Almofada de Banho Skip Hop - Moby Softspot, Skip Hop, Azul R$ 399.90 in stock 3 new from R$ 389.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com superfície macia e forma de baleia acolchoada.

Essencial para os primeiros banhos do bebê.

Encaixa nos mais diversos tamanhos de banheiras para bebês.

O fundo de rede drena a água rapidamente e a tira de Velcro facilita a suspensão para secar. READ O melhor O Sol Nasce Para Todos: quais são suas opções?

Lancheira Zoo Dalmata, Skip Hop, Branco R$ 99.00

R$ 93.51 in stock 9 new from R$ 93.51

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com revestimento interno térmico, mantem bebidas e lanchinhos na temperatura ideal

Bolso interno para colocar talheres ou jogo americano

Etiqueta interna para colocar o nome da criança

Alça com fecho que permite conectar a lancheira com a mochila

Produto certificado pelo inmetro

Bolsa Mochila Maternidade Mainframe Preta, Skip Hop, Preto R$ 997.37 in stock 4 new from R$ 989.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com abertura ampla facilita o acesso a tudo o que está dentro.

Possui um grande compartimento principal com um zíper seguro.

Você tem a opção de carregá-la como uma mochila.

As alças superiores duplas são fáceis de carregar como uma bolsa.

Uma combinação inovadora de tecido macio e estrutura elegante.

Mala de Rodinha - Unicornio - Skip Hop R$ 620.00 in stock 1 new from R$ 620.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dimensões aproximadas 32cm x 46cm x 18cm

Recomendado para crianças 3 anos ou mais

Possui uma alça tiracolo ajustavél e removivél para os pais, com compartimento externo isolado, alça retratil de 30cm

Troninho Infantil, Skip Hop, Branco R$ 499.00 in stock 2 new from R$ 499.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Esse produto requer pilhas/baterias do tipo Troninho Infantil, Skip Hop, Branco, que já estão inclusas

Possui superfícies lisas e fáceis de limpar, além de uma recipiente removível para limpeza rápida.

Ajuda os mais pequenos a fazer a transição para o sanitário real com mais confiança!

O compartimento traseiro vem com um estojo de lenços umedecidos removível e espaço para colocar os livros favoritos dos nossos miudos.

Aperte o botão na parte superior para ouvir o som da descarga.

Skip Hop Cadeira de bebê 2 em 1 para atividades sentadas, forro prateado nuvem R$ 1,099.99 in stock 1 new from R$ 1,099.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajude o seu pequeno a construir confiança no treinamento do vaso sanitário com nosso assento infantil fácil de usar. Sempre lá quando o seu pequeno precisar, nosso design para ir e guardar reduz o tamanho do assento de vaso sanitário adulto e tem uma aba prática para manter o treinador no lugar quando a tampa do vaso sanitário for levantada.

Também incluímos um inovador hub que levanta magneticamente e armazena o assento de treinamento dentro da tampa do vaso sanitário (ou na parede do banheiro) para que fique fora do caminho quando não estiver em uso.

Características: assento confortável, contornado, protetor embutido contra respingos, borda antiderrapante e cubo magnético para fixar à tampa do vaso sanitário ou parede do banheiro com tiras adesivas 3M incluídas

A aba prática no assento de treinamento o mantém no lugar: mantenha a aba, a capa de elevação e pronto!

Cabe na maioria dos vasos sanitários; Tamanho (cm): 20 C x 6,4 L x 32,85 A; (cm): 76 C x 15 L x 82,6 A

Moby Elbown Saver - Protetor de Cotovelo - SKIPHOP, Skip Hop, Azul R$ 154.00 in stock 1 new from R$ 154.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Almofada para seus cotovelos enquanto banha o bebê no conforto

Espuma espessa e confortável

Pendura para secar na barra de toalha ou haste de chuveiro com alça

Ventosas e base antiderrapante ajudam a permanecer no lugar

Skip Hop Baby Bath All-in-One Protetor de cotovelo e joelheira, Moby, cinza R$ 434.90 in stock 1 new from R$ 434.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Zoo Harness é uma mini mochila com um cordão destacável para os menores viajantes. Possui rostos amigáveis do zoológico, alças ajustáveis e uma alça superior.

O cordão seguro e fácil de fixar mantém as caminhadas em espaços lotados relaxadas. Tire a corda e seu pequeno se sentirá como uma criança grande com sua própria minimochila

Cordão com alça de pulso fixa-se na parte inferior da mochila para melhor estabilidade

Apresentando: alças ajustáveis para segurança extra, compartimento principal com zíper, bolso de malha para garrafa ou caixa de suco e nometag para escrever dentro

Idades de 12 m a 4 cm; Tamanho (cm): 19 cm L x 8,25 cm D x 9 cm A; (cm): 19 cm L x 8,25 cm D x 23 cm A

Bolsa Maternidade, Coleção Duo Signature, Skip Hop, Cinza, 33 x 11 x 35 cm R$ 648.00 in stock 1 new from R$ 648.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compartimento principal com zíper

10 bolsos

2 bolsos laterais em malha elástica que cabem na maioria das garrafas

Alças de mão e alça de ombro ajustável

Forro contrastante para fácil visibilidade

Bolsa Maternidade Skip Hop Curve Diaper Bag Satchel Navy, Skip Hop, Navy R$ 969.00 in stock 1 new from R$ 969.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corpo: poliéster; guarnição: corino de poliuretano

Facilmente anexa ao carrinho de passeio com alças de carrinho incluídas

Inclui trocador lavável na máquina; tamanho desdobrado(cm): 60 x 30; dobrado(cm): 20 x 30

Correia de corpo cruzado destacável e ajustável (ajusta aproximadamente 64 a 122cm)

Alça sobre o ombro de corino (aprox. 16cm)

Produtos Skip Hop, 0, Black & White Stripe R$ 299.00 in stock 1 new from R$ 299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Material de neoprene resistente. Alças ajustáveis se ajustam à maioria dos carrinhos. Cabe em barras de carrinho e alças de carrinho

Os suportes isolados para bebidas esticam para caber na maioria dos copos e garrafas. Pulseira com zíper para uso independente

Bolso traseiro aberto para itens de fácil acesso. Dobra-se facilmente com carrinhos de chuva.

Inclui abertura para cabo de fone de ouvido. Lavar à máquina com água fria; secar na horizontal.

Poliéster. Livre de ftalatos. Tamanho (cm): 16 C x 3 L x 6 A; (cm): 40,64 L x 7,62 L x 15,25 H

Bolsa Maternidade - Coleção Duo Limited Edition - Cor Zig Zag Zebra, Skip Hop, Mu R$ 335.67 in stock 1 new from R$ 335.67

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features confeccionada em material leve e durável

Pode ser carregado na mão, ombro ou no carrinho do bebê

Possui 12 compartimentos e alça ajustável

Acompanha trocador acolchoado

Mochila Zoo Foca - Skip Hop R$ 286.90 in stock 7 new from R$ 286.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Material durável e hastes acolchoadas

Bolso frontal com isolamento térmico

A partir de 3 anos de idade

Unissex

Skip Hop: Who's Hiding? R$ 152.86 in stock

1 used from R$ 274.00 READ O melhor Cadeirinha De Bebe: Guia de revisão e compra 2 new from R$ 152.861 used from R$ 274.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SCH459037 Model SCH459037 Release Date 2016-07-11T00:00:01Z Edition Ltf Nov Br Language Inglês Number Of Pages 12 Publication Date 2012-09-01T00:00:01Z

Hop-Skip-Jump-A-Roo Zoo: A Book about Imitating (Magic Castle Readers) (English Edition) R$ 53.99 in stock 1 new from R$ 53.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2014-01-01T00:00:00.000Z Language Inglês Number Of Pages 32 Publication Date 2014-01-01T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Brinquedo Bead Mover - SkipHop, Skip Hop, Multicolorido R$ 111.21

R$ 92.58 in stock 1 new from R$ 92.58

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Idade 4m+

Contas de madeira móveis

3 peças envolventes do porco espinho, uma delas giratória

Bola giratória na base

Ventosas na base para sucção em qualquer superfície lisa.

Mala De Rodinha Zoo Girafa, Skip Hop, Amarelo R$ 450.45 in stock 1 new from R$ 450.45 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Espaço interno perfeito para viagens ou escola

Abertura total para melhor acomodação dos pertences

Alça nas costas facilita ser levada também pelos pais

Bolso frontal para objetos pequenos e lateral ideal para garrafinhas

Amazon Music in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Listen free with a Prime membership or get more with Amazon Music Unlimited.

Explore curated playlists and stations, always ad-free and with unlimited skips.

Play artist and albums on-demand from your app.

Visit www.amazonmusic.com for more details.

Kit Pratos e Talheres Zoo Cachorro Skip Hop R$ 329.00 in stock 1 new from R$ 329.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Prato raso e tigela funda

Talheres com cabos emborrachados

Pratos de melamina e talheres de inox

Unissex

Chocalho e Mordedor Infantil Bandana Buddies Leãozinho - Skip Hop R$ 115.00 in stock 1 new from R$ 115.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vários tecidos e texturas;

Sons de chocalho calmante;

Inclui mordedor suspenso texturizado;

Facilmente anexado a carrinhos com anel de brinquedo incluído;

Idade recomendada: a partir de 0 meses;

Mochila Infantil Zoo Koala, Skip Hop, Rosa R$ 289.90

R$ 229.99 in stock 8 new from R$ 229.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ela tem um compartimento principal espaçoso com um forro fácil de limpar.

Etiqueta de identificação interna.

Possui bolso térmico frontal.

Suas alças são acolchoadas e ajustáveis.

Brinquedo Chocalho Coruja Roll Around Skip Hop R$ 99.00 in stock 1 new from R$ 99.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number TYSH303100 Model SH303100 Is Adult Product

Potes com tampa Skip Hop Cachorro R$ 158.00 in stock 3 new from R$ 139.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 606246484835

ERROR:#REF! R$ 104.49 in stock 1 new from R$ 104.49

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Mantém duas garrafas grandes ou copinhos

Zíperes bidirecionais permitem acesso de garrafa única ou dupla

Inclui pacote de congelador

Cinta de abertura fácil para anexar ao carrinho de passeio

Alça ajustável

Mala de Rodinha Borboleta Skip Hop Ref R$ 539.00 in stock 1 new from R$ 539.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number Mala de Rodinha Infantil

Copo para crianças seguro e ecológico, copo de água anticorrosão para crianças, lar para crianças do jardim de infância(green) R$ 105.39 in stock 1 new from R$ 105.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Aço inoxidável 316L de grau alimentício, anticorrosão e antiferrugem, de alta qualidade e seguro.

Modelagem de desenho animado, em geral parece bonito e bonito, o bebê vai gostar.

Design de camada dupla, isolamento e anti-escaldamento, isolamento térmico interno em aço inoxidável, proteção externa em PP.

Carcaça de PP de grau alimentício, resistência ao impacto e ao desgaste, não contém BPA, ecologicamente correto.

Pega curva, sem rebarbas e fácil de agarrar, design espesso, anti-fractura.

Skip Hop Recipiente para lanche de bebê, copo para lanche do zoológico, flamingo R$ 129.00 in stock 2 new from R$ 129.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Projetado para incentivar a independência da criança na hora da refeição, este conjunto de pratos e tigelas de três peças é a ferramenta perfeita para ensinar os pequenos a se alimentarem. Com uma borda de treinamento removível exclusiva (com orelhas fofas) ajuda a guiar a comida para o garfo e colher do seu pequeno pequeno munchkin, por isso fica na tigela e fora da mesa e do chão.

O conjunto de três peças inclui um prato infantil dividido com duas seções, além de uma tigela transparente separada que se encaixa perfeitamente no prato da criança.

O aro de treinamento se encaixa e desliga facilmente, dependendo de suas necessidades. Uma parte inferior antiderrapante evita escorregões e deslizes. Corra para menos bagunça nas refeições

A tigela pequena cabe convenientemente no prato da criança

Pode ir ao micro-ondas e à máquina de lavar louça; livre de BPA, PVC e ftalatos

Hop, Skip, Run R$ 579.00 in stock 2 new from R$ 56.70

4 used from R$ 127.10 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number FBA-|301094 Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 32 Publication Date 1998-08-01T00:00:01Z Format Ilustrado

Bolsa Maternidade Forma Preto, Skip Hop, Preto R$ 989.00 in stock 3 new from R$ 989.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O compartimento frontal inclui uma bolsa térmica para mamadeira e um organizador de roupas.

Possui bolsos internos elásticos e bolsos laterais isolados para garrafas.

Acolchoada e leve, com várias divisórias para os itens essenciais do bebê.

Acompanha trocador de bolso com dupla função.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.