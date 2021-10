Home » Computadores pessoais O melhor sdd: Guia de revisão e compra Computadores pessoais O melhor sdd: Guia de revisão e compra 1 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo sdd não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor sdd , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o sdd 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes sdd.



SSD, Kingston, SA400S37/480G R$ 370.80

R$ 347.99 in stock 49 new from R$ 347.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 480 GB

Interface: SATA 6.0 GB/s

Velocidade de leitura: 500 MB/s

Resistente a impactos e vibrações

HD SSD Kingston SA400S37 480GB R$ 356.00 in stock 17 new from R$ 356.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Desempenho até 10x mais rápido que um HD convencional, uma vez que não possui disco

Pode ser transportado para qualquer lugar sem risco de perder seus arquivos e informações

Além de ter uma durabilidade maior ele exige menos energia para operar, aumentando a vida útil da bateria do seu notebook

Capacidade 480GB

Expectativa de vida útil 1 milhão de horas

SSD Sandisk Plus, 240GB, SATA, Leitura 530MB/s, Gravação 440MB/s, SDSSDA-240G-G26 R$ 291.75 in stock 15 new from R$ 249.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Inicialização e desligamento mais rápidos, bem como carregamento e resposta de aplicativos

Até 20x mais rápido do que o seu antigo disco rígido

Velocidades de leitura/escrita de até: 530Mb/s/440Mbs

Funciona frio e não faz barulho

Resistente a choques para durabilidade comprovada caso você derrube o seu computador

HD SSD 1TB Sandisk SDSSDA-1T00-G26 R$ 759.00 in stock 11 new from R$ 728.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Prolongue a vida útil do seu laptop ou PC Desktop

Inicialização, encerramento, carga de aplicativo e resposta rápidos

Design de Estado Sólido Durável

Ideal para cargas de trabalho típicas de PC

Fácil configuração

SSD SAMSUNG 870 QVO SATA III 2,5" 1TB (MZ-77Q1T0B) R$ 940.00 in stock 4 new from R$ 940.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vá grande, faça mais: o 870 QVO é o SSD QLC de 2ª geração da Samsung com capacidade de armazenamento de até 8 TB

MELHOR DE TODAS AS FORMA: com um limite de interface SATA expandida de velocidades sequenciais de 560/530 MB/s, a QVO 870 melhora a velocidade de acesso aleatório e o desempenho sustentado

Capacidade de aumento: o 870 QVO está disponível em 1, 2, 4 e 8 TB

Confiável e sustentável: a capacidade do 8TB 870 QVO aumenta a confiabilidade até 2.880 TBW usando um algoritmo ECC refinado para desempenho estável

Atualize com facilidade: Atualizar para 870 QVO agora é mais fácil do que nunca para qualquer pessoa com um PC ou laptop que suporte um fator de forma padrão SATA de 2,5 polegadas

SSD, Kingston, SA400S37/960G R$ 678.30 in stock 33 new from R$ 678.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Unidades de estado sólido são a próxima evolução de armazenamento em PC e funcionam mais rápido

Rápida inicialização, carregamento e transferência de Arquivos

É mais frio e mais silencioso e sua resistência a choques e vibração torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos móveis de computação

960 GB

SAMSUNG 870 EVO 1TB 2,5 polegadas SATA III SSD interno (MZ-77E1T0B/AM) R$ 1,450.00 in stock 3 new from R$ 1,450.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O SSD All-Star: o 870 EVO tem desempenho indiscutível, confiabilidade e compatibilidade construídos com a tecnologia pioneira da Samsung

EXCELENÇA NO DESEMPENHO: Desfrute do desempenho profissional de SSD com 870 EVO, que maximiza o limite de interface SATA para velocidades sequenciais de 560/530 MB/s*, acelera as velocidades de escrita e mantém alto desempenho de longo prazo com um buffer variável maior

CONFIABILIDADE DE DEFINILIDADE: Atende às exigências de cada tarefa, desde a computação diária até processamento de vídeo 8K, com até 2.400 TBW**

Mais compatível do que nunca: o 870 EVO foi testado para os principais sistemas e aplicações host, incluindo chipsets, placas-mãe, NAS e dispositivos de gravação de vídeo****

Atualize com facilidade: basta conectar o 870 EVO ao formato padrão SATA de 2,5 polegadas em seu PC ou laptop e deixar o software de migração renovado cuide do resto

SSD Micron Crucial Mx 500 2000Gb SATA 2,5" 7Mm (Com Adaptador de 9,5Mm), Preto R$ 1,770.00 in stock 4 new from R$ 1,770.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SSD crucial mx 500 - 2000gb SATA 2,5"

7mm (com adaptador de 9,5mm)

Micron

SDD Shooting Arcade in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features shoot

arcade

shooting

. Sommige gescheurde papieren stapels (Scots Gaelic Edition) R$ 16.04 in stock 1 new from R$ 16.04 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-10-02T17:00:19.557-00:00 Language Gaélico escocês Number Of Pages 320 Publication Date 2021-10-02T17:00:19.557-00:00 Format eBook Kindle

Notebook Acer Aspire 5 A515-54-72ku i7 8gb 512gb Sdd 15,6' R$ 5,639.99 in stock 2 new from R$ 4,799.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

SSD 1TB WD BLUE SN550 M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3 - Modelo WDS100T2B0C R$ 882.00 in stock 5 new from R$ 882.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Aumente o desempenho do seu sistema com SSDs NVMe de última geração.

Mais de 4 vezes mais rápido que SSDs SATA.

Controlador e firmware projetados da Western Digital para desempenho otimizado.

O painel SSD da Western Digital monitora constantemente a saúde do seu SSD.

Velocidade de Leitura: 2,400 MB/s ---- Velocidade de Escrita: 1,950 MB/s ---- Leitura aleatória 4K: 410.000 IOPS ---- Escrita aleatória 4K: 405.000 IOPS

SD&D Touch Screen in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SD&D Touch Screen

bietjie laat om post (Scots Gaelic Edition) R$ 15.92 in stock 1 new from R$ 15.92 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-09-21T02:00:01.067-00:00 Language Gaélico escocês Number Of Pages 266 Publication Date 2021-09-21T02:00:01.067-00:00 Format eBook Kindle

Seagate Cartão de expansão de armazenamento para Xbox Series X|S 1TB Solid State Drive - SSD de expansão NVMe para Xbox Series X|S (STJR1000400) R$ 2,498.00

R$ 2,269.00 in stock 7 new from R$ 2,269.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features JOGABILIDADE INIGUALÁVEL: Projetado em parceria com o Xbox para jogar perfeitamente os jogos Xbox Series X | S do SSD interno ou da placa de expansão sem sacrificar gráficos, latência, tempos de carregamento ou taxas de quadros

ALTA CAPACIDADE: 1 TB de armazenamento aumenta a capacidade geral do Xbox Series X | S "” coleta milhares de jogos em quatro gerações de Xbox sem sacrificar o desempenho

EXCLUSIVO PARA XBOX: A única placa de expansão disponível que replica a Xbox Velocity Architecture "”, proporcionando tempos de carregamento mais rápidos, ambientes mais ricos e jogabilidade mais envolvente

RESUMO RÁPIDO: Alterne entre vários títulos em segundos "" diretamente do SSD interno ou do cartão de expansão READ O melhor headset razer: Guia de revisão e compra

se y Pakistán occidental debe convertirse (Spanish Edition) R$ 15.69 in stock 1 new from R$ 15.69 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-09-11T14:45:09.163-00:00 Language Espanhol Number Of Pages 543 Publication Date 2021-09-11T14:45:09.163-00:00 Format eBook Kindle

Pour autant que l'on puisse voir, la création originale de Shamsuddin (French Edition) R$ 15.46 in stock 1 new from R$ 15.46 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-09-07T21:14:55.144-00:00 Language Francês Number Of Pages 513 Publication Date 2021-09-07T21:14:55.144-00:00 Format eBook Kindle

Tu as quelque chose de nouveau à dire avant de raccrocher (French Edition) R$ 15.91 in stock 1 new from R$ 15.91 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-09-08T20:45:10.965-00:00 Language Francês Number Of Pages 468 Publication Date 2021-09-08T20:45:10.965-00:00 Format eBook Kindle

Men han er stadig vred og siger tre gange Stødte (Danish Edition) R$ 15.53 in stock 1 new from R$ 15.53 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-09-04T17:00:25.650-00:00 Language Dinamarquês Number Of Pages 486 Publication Date 2021-09-04T17:00:25.650-00:00 Format eBook Kindle

RAV FileHub in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features File management

Browser photos and videos

Change network settings

Supports Android platform 2.2 and above.

Locate files through search function

Selective Decontamination of the Digestive Tract (Sdd): Current Guidelines R$ 1,584.99 in stock 4 new from R$ 1,065.77 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Edition 2021 ed. Language Inglês Number Of Pages 289 Publication Date 2021-04-15T00:00:01Z

Console Xbox Series S R$ 2,799.00

R$ 2,649.00 in stock 15 new from R$ 2,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Uso exclusivo para jogos digitais; o console não reproduz discos físicos

8K: Requer conteúdo e tela compatíveis

120 FPS: Requer conteúdo e tela compatíveis

Desempenho e velocidade de última geração em um formato compacto e totalmente digital.

Reprodução de streaming em 4K e Upscaling 4K para jogos

Desvieu el costat de Coral, de manera que Tap Edley no passi. Karl va aixecar la cara per girar la cantonada i la va mirar. (Catalan Edition) R$ 15.14 in stock 1 new from R$ 15.14 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-06-09T04:44:46.768-00:00 Language Catalão Publication Date 2021-06-09T04:44:46.768-00:00 Format eBook Kindle

Notebook LG gram, 1.190g, Intel Core i7-1165G7, 16GB LPDDR4X 4266MHz, SSD 256GB NVMe, Windows 10 Home, IPS FHD 16", Preto, 16Z90P-G.BH71P1 R$ 9,666.56 in stock 2 new from R$ 9,666.56

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Novo LG gram é referência em leveza e versatilidade. Com tela de 16" IPS FHD, pesa apenas 1,130g e tem tamanho compacto para te acompanhar facilmente onde estiver.

Com selo Intel Evo, que é dado apenas aos notebooks de maior performance do mundo, o LG gram Black Edition é extremamente tecnológico. Além de ter processador i7 de 11ª geração, também traz armazenamento SSD NVMe e memória RAM DDR4 de 4266MHz, deixando-o ainda mais rápido.

Equipado com gráficos Intel Iris Xe, você é capaz de disfrutar de uma qualidade de imagens com maiores resoluções. Veja conteúdos 4K HDR e jogue jogos em resolução 1080p.

Com uma bateria de 80Wh você tem até 22 horas para trabalhar, estudar, assistir vídeos e séries sem se preocupar em colocar o notebook na tomada.

A porta Thunderbolt 4 permite conexão com telas de resolução 8K, transferência de dados com 40Gb/s de velocidade e carregamento do notebook com até 100W de energia, tudo pelo mesmo cabo e ao mesmo tempo.

Hd Ssd 1tb Crucial Sata 3 2.5" Bx500 Ct1000bx500ssd1 R$ 707.00 in stock 12 new from R$ 707.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features - SSD Series - BX500

- Leitura: 540MB/s

- Durabilidade: 360 TB

- Capacidade: 1TB

- Gravação: 500MB/s

SA400S37120G - SSD de 120GB Série A400 2,5" Sata III para desktopnotebooks. R$ 196.50

R$ 184.99 in stock 32 new from R$ 184.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resistente a impactos e vibrações

Confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos móveis

Disponível na cor grafite

Peso de 40,8 g

Capacidade de 120 GB

SSD 120GB 2.5 SATA SU650 - ASU650SS-120GT-R, Adata, Armazenamento Interno SSD R$ 185.90

R$ 166.90 in stock 19 new from R$ 166.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CDM-QD32T1: até 520 MB/ s

AS SSD: até 500 MB/ s Velocidade de Gravação ATTO: até 320 MB/ s

CDM-QD32T1: até 320 MB/ s AS SSD: até 300 MB/ s

Pataphysics Applied to Certain Flawed Concepts of Numbers (English Edition) R$ 2.21 in stock 1 new from R$ 2.21 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2013-07-01T00:00:00.000Z Edition 7.4 Language Inglês Number Of Pages 9 Publication Date 2013-07-01T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

SKROTINHOS CURA PELO FEL-SC4 R$ 28.00

R$ 22.53 in stock 6 new from R$ 22.53 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2001-01-01T00:00:01Z Language Português Number Of Pages 48 Publication Date 2001-01-01T00:00:01Z

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos sdd estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu sdd e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto sdd final. Nem cada um dos sdd está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de sdd disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar sdd no futuro. Então, o sdd que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o sdd disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do sdd importa muito. No entanto, o sdd proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu sdd e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um sdd específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para sdd por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu sdd preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor sdd para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção sdd sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira SSD A400, Kingston, SA400S37/240G, Cinza,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium SSD, Kingston, SA400S37/480G será a melhor opção para você.

SKROTINHOS CURA PELO FEL-SC4 é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual sdd você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.