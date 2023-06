O melhor Samsung Gear Iconx: quais são suas opções?

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Fones de ouvido Samsung Gear IconX 2016 sem fio fitness com rastreador de atividades - Preto - Descontinuado pelo fabricante R$ 1,716.00 in stock 1 new from R$ 1,716.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Design verdadeiramente sem cabos com gel de ouvido confortável e estabilizador para manter o fone de ouvido onde ele pertence e um estojo de transporte de carregamento, para armazenamento e carregamento quando não estiver em uso

Reprodutor de música integrado de 4 GB para audição sem telefone e monitor de atividade física integrado e monitor de frequência cardíaca que permitem que você compartilhe seus dados com o seu dispositivo

Ideal para uma sessão de treino

Revestimento para resistência a respingos e suor.

Compatível com aplicativos de atividades de terceiros. Observação: consulte o vídeo de instruções e o manual do usuário antes de usar.

Capa UKCOCO compatível com Samsung Gear IconX, capa protetora de silicone para fones de ouvido à prova de quedas, compacta, portátil, sem fio, caixa de armazenamento com mosquetão – Preto R$ 51.37 in stock 1 new from R$ 51.37 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A capa Gear IconX é feita de silicone durável e resistente a impactos.

O rigoroso sistema de inspeção de qualidade garante um produto de alta qualidade.

Proteja o seu fone de ouvido sem fio contra batidas, quedas e choques sem adicionar volume à sua capa de carregamento, oferece proteção total para o seu fone de ouvido sem fio.

Fácil acesso à porta de carregamento.

Especificamente projetada para capa de carregamento de fone de ouvido sem fio.

Dock Carregador para Samsung Gear S3 Frontier e Classic SM-R760 / R770 R$ 89.00 in stock 1 new from R$ 89.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dock carregador

Fone de Ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live Intra-Auricular Bronze R$ 999.00

R$ 569.90 in stock 2 new from R$ 569.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Galaxy Buds Live é um fone de ouvido totalmente sem fio (TWS), tipo canal aberto, e que graças ao seu design ergonômico oferece o conforto para curtir suas músicas por horas, enquanto você se mantem atento seja durante suas atividades do dia-a-dia, ou no esporte e no lazer

Agora, se você preferir ficar imerso nas suas músicas prediletas sem se preocupar com o barulho ao redor, basta acionar o seu recurso de cancelamento de ruído ativo (ANC)

Alta qualidade

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes READ O melhor Apple Watch Series 3 38Mm: Guia de revisão e compra

Fones de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, com Estojo de Carregamento, à Prova d'água - Tranya R$ 150.00 in stock 5 new from R$ 150.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chamadas telefônicas cristalinas: Os fones de ouvido sem fio T10 garantem chamadas telefônicas cristalinas com a tecnologia de cancelamento de ruído cVc 8.0 no circuito do microfone para suprimir os ruídos de fundo e melhorar a captação de voz.

IPX7 à prova d'água: os fones de ouvido T10 estão bem fechados para protegê-lo contra a água e o suor. É o suficiente para sobreviver a uma chuva repentina. E sinta-se à vontade para usá-lo em treinos intensos.

Som nítido de alta definição: Equipado com o codec Qualcomm aptX e AAC, os fones de ouvido T10 oferecem a mais alta qualidade de som possível com uma nitidez excepcional, permitindo que você ouça os mínimos detalhes. E você pode ouvir música em um atraso mais baixo, bem como na reprodução aguda.

Som sintonizado por especialistas: um driver de grafeno de 12 mm produz um som dinâmico rico com graves em camadas poderosos, médios naturais e agudos nítidos e sem distorção. Em conjunto, isso oferece um amplo campo sonoro e permite que você sinta que a música está tocando na sua frente com um senso 3D adicional.

Tempo de reprodução de 8 horas por carga total: e estende o tempo total de reprodução para 32 horas com o estojo de carregamento. Se você estiver com pressa, coloque os fones de ouvido por apenas 10 minutos e obtenha 1 hora de audição. Você pode carregar o estojo através de um rápido carregador sem fio compatível com USB-C e Qi.

Galaxy Buds2 Violeta R$ 549.00 in stock 4 new from R$ 549.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Perca-se no que você ama. O Galaxy Buds2 revela novas experiências acústicas com som bem equilibrado, conforto incomparável, ANC e conectividade contínua com o celular e o relógio. Controles mais fáceis e melhor feedback mantêm você imerso ao fazer exercícios, jogar ou se divertir.

Marca: Samsung

Produto de origem: CN

Garantia: 1 ano com o fabricante

Fone de Ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Buds+ In Ear Preto R$ 892.76

R$ 799.88 in stock 1 new from R$ 799.88 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Par de Fones totalmente sem fio via Bluetooth Bateria de Longa duração total de 22 horas (11 horas de música*) e carga extra através do estojo (11 horas*) Possui dois tipos de Alto-falantes para um Som mais Rico Com três Microfones, dois externos e outro interno, permite uma melhor captação da voz, deixando as chamadas mais nítidas Recurso de Som Ambiente ajustável Compatibilidade de carregamento padrão Qi

um sistema adaptável com três microfones para chamadas nítidas e bateria de longa duração

Soundcore Anker Life P2 True Wireless Earbuds, som claro, USB C, reprodução 40H, impermeabilidade IPX7, fones de ouvido sem fio para trabalho, escritório em casa R$ 353.70 in stock 8 new from R$ 353.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Incrível som amado por mais de 20 milhões de pessoas

40 horas de reprodução: aproveite 7 horas de audição a partir de uma única carga e estenda até 40 horas com o estojo de carregamento. Quando você precisar de energia rápida, recarregue por 10 minutos e obtenha até 1 hora de diversão.

Som superior: proporciona música com uma sonoridade mais ampla e precisão e clareza excepcionais. A tecnologia BassUp intensifica a extremidade baixa em até 43%.

Ideal para home offices: os microfones Life P2 captam sua voz para que você sempre seja ouvido claramente durante chamadas telefônicas e reuniões online.

À prova d'água IPX7: os fones de ouvido sem fio Life P2 possuem proteção IPX7 que protege contra líquidos em quaisquer condições climáticas.

Fone de Ouvido Samsung Galaxy Buds+ True Wireless Preto R$ 1,647.00 in stock 1 new from R$ 1,647.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SM-R175NZKAXAR Model SM-R175NZKAXAR Color Preto

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro, grafite R$ 1,082.00 in stock 1 new from R$ 1,082.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajuste ruídos, sintonize vozes: o cancelamento de ruído ativo bloqueia sons indesejados, ajudando você a manter seu foco onde quer que esteja; o modo de som ambiente de baixa latência capta os sons que você deseja ouvir, para que você sempre tenha o nível de áudio perfeito para cada momento

SAMSUNG Galaxy Buds 2 True Wireless Earbuds Cancelamento de ruído som ambiente Bluetooth leve ajuste confortável controle de toque versão EUA, branco R$ 1,225.34 in stock 1 new from R$ 1,225.34 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Seus ouvidos nunca tiveram tão bom: os fones de ouvido Galaxy Buds2 levam sua paixão pela música a novos níveis com um som que faz você se sentir como se estivesse no palco com sua pulseira favorita. Observação: se o tamanho das pontas dos fones de ouvido não corresponder ao tamanho dos canais auditivos ou se o fone de ouvido não for usado adequadamente em seus ouvidos, você pode não obter as qualidades de som corretas ou o desempenho de ouvido ou a chamadas. Mude as pontas dos fones de ouvido para aquelas que se encaixam mais confortavelmente em seu ouvido

Sintonize ruídos, sintonize vozes: o cancelamento ativo de ruído bloqueia sons indesejados, ajudando você a manter seu foco onde quer que esteja; o modo de som ambiente de baixa latência capta os sons que você deseja ouvir, para que você sempre tenha o nível de áudio perfeito para cada momento

Sinta-se bem enquanto tem boa aparência: o Galaxy Buds2 tem um design confortável e discreto que é 10% menor e mais leve do que o Galaxy Buds Plus; você pode chegar ao final da sua lista de reprodução antes de lembrar que está usando-os

Ouça claramente, fale com confiança: os 3 microfones dos fones de ouvido e a tecnologia de redução de ruído garantem que as vozes sejam transmitidas de forma nítida e clara, esteja você conversando com um amigo ou liderando uma chamada de conferência de alto impacto

Vale a pena a sua lista de reprodução mais longa: satisfaça o seu amor pela música com uma bateria de longa duração que está pronta para o trabalho — para que sua música não pare até que você o faça READ O melhor powerbank: Guia de revisão e compra

22mm Silicone Pulseira Compatível com Samsung Galaxy Watch 46mm /3 45mm/Gear S3 Classic/Gear S3 Frontier,Sport Replacement Wristband Compatível com Amazfit GTR 2-2e/GTR 47mm R$ 71.99 in stock 1 new from R$ 71.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 22MM: Compatível para Samsung Galaxy Watch 3 45mm para Galaxy Watch 46mm Gear S3 Frontier/Gear S3 Classic, compatível para Huawei Gt 2 2e 2pro 46mm, compatível para Amazfit Pace Stratos Watch 2 2s GTR 47mm/GTR 2/2e.

Várias opções: várias cores e dois tamanhos ajustáveis ​​são compatíveis com o seu relógio. Tamanho pequeno para pulso de 5,5 "-6,7" (140 mm-170 mm). Tamanho grande para pulso de 6,7 "-8,1" (170 mm-205 mm). O tamanho pode ser ajustável com fivela.

Material Confortável: Estas pulseiras de relógio são feitas de material durável de silicone premium, proporcionando-lhe o máximo conforto e respirabilidade, tornando-se uma decoração perfeita para suas pulseiras de relógio de esportes a trabalho.

À prova de água e suor: Feito de materiais premium que não enferrujam ou são afetados pela exposição ao suor, chuveiros, piscinas ou água. Lavável e fácil de instalar. Se a pulseira do seu relógio estiver muito suja ou precisar ser lavada, você poderá removê-la facilmente e limpá-la com produtos de limpeza sem alvejante.

Design Clássico: Esta pulseira é projetada com fivela de aço inoxidável, fácil de instalar e mover-se livremente, mantém sua pulseira de smartwatch firmemente no lugar. Várias faixas de cores populares diferentes para personalizar seu relógio, uma boa escolha para uso diário e exercício.

Fones de ouvido Sony True Wireless Intra-auricular WF-XB700 Azul totalmente sem fios com EXTRA BASSâ„¢ | WF-XB700/LZ UC R$ 1,234.90 in stock 3 new from R$ 889.80 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fones de ouvido Sony True Wireless Intra-auricular - WFXB700LZUC

fone de ouvido

fone

fone de ouvido sony

fone sony

SAMSUNG Fone de Ouvido Wireless Galaxy Buds Pro Preto R$ 1,479.00 in stock 1 new from R$ 1,479.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Galaxy Buds Pro é um fone de ouvido totalmente sem fio, o que te dá maior liberdade atividades tanto no dia-a-dia, no lazer ou para o esporte, enquanto aproveita um som mais imersivo.

Marca: SAMSUNG

Produto de origem: CN

Garantia: 01 ano com o fabricante

Relógio Smart Samsung Gear S3 Frontier R760 R$ 1,099.00 in stock 1 new from R$ 1,099.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SM-R760NDAAXAR Model SM-R760NDAAXAR Color cinza Is Adult Product

Case Capa Protetora para Samsung Gear S3 Frontier - Galaxy Watch bt 46mm - Preto R$ 41.73 in stock 1 new from R$ 41.73 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Modelo: Case Capa Bumper (Protege apenas as laterais do relógio)

Material: Silicone / Borracha

Marca: LTIMPORTS

Compatível com: Samsung Gear S3 Frontier, Galaxy Watch bt 46mm

Compre os produtos que são vendidos e entregues pela Loja LTIMPORTS

