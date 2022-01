Home » Computadores pessoais O melhor rx 550: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor rx 550: quais são suas opções? 1 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo rx 550 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor rx 550 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o rx 550 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes rx 550.



Placa de Vídeo PowerColor AMD Radeon RX550 4GB R$ 1,840.00

R$ 1,650.00 in stock READ O melhor edifier w800bt: quais são suas opções? 7 new from R$ 1,650.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Red Dragon

Tecnologia Vulkan

Compatibilidade: Placa mães com PCI Express 2.0 e PCI Express 3.0

Directx 12

AMD XConnect Ready

Placa de Vídeo AFOX Radeon RX 550, 4GB DDR5 128 Bits, HDMI/DVI/DP, AFRX550-4096D5H4-V4 R$ 1,319.51 in stock 4 new from R$ 1,319.51 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Memória de Vídeo: GDDR5 4096MB

Padrão de barramento: PCI Express 3.0

Interface de memória: 128 bits

Clock do Processador: 1180 ~ 1183 MHz

PLACA DE VIDEO PCYes AMD RADEON RX 550 4GB GDDR5 128 BITS SINGLE-FAN - GRAFFITI SERIES - PJRX550R5SF R$ 1,940.88 in stock 1 new from R$ 1,940.88

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset: Polaris 21

Processador de fluxo: 640

Frequência de boost: 1183 MHz

Velocidade da memória: 7000 MHz

Largura de banda: 96.0 (GB/s)

PLACA DE VIDEO AFOX RADEON RX550 4GB GDDR5 128 BITS - HDMI - DVI - DP - AFRX550-4096D5H4-V5 R$ 1,215.98 in stock 9 new from R$ 1,187.65

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA DE VIDEO AFOX RADEON RX550 4GB GDDR5 128 BITS - HDMI - DVI - DP - AFRX550-4096D5H4-V5

PLACA DE VIDEO AMD RADEON RX 550 4GB GDDR5 128 BITS SINGLE-FAN - GRAFFITI SERIES -PJR550X4GB, PCYES, 84973 R$ 1,350.00

R$ 1,209.00 in stock 3 new from R$ 1,209.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset: Polaris 21

Processador de fluxo: 640

Frequência de boost: 1071 MHz

Velocidade da memória: 6000 MHz

Interface de memória: 128 bits

Placa De Video Amd Rx 550 2gb Gddr5 Powercolor Red Dragon R$ 1,599.00 in stock 4 new from R$ 1,599.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa de Video Power Color Radeon RX 550 2GB DDR5 128BITS - AXRX 550 2GBD5-DH

COMPUTADOR GAMER 1000 - ATHLON 3000G 3.5GHZ MEM. 8GB DDR4 SSD 240GB RX 550 4GB FONTE 500W R$ 3,247.58 in stock 1 new from R$ 3,247.58

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador: AMD ATHLON 3000G 3.5GHz 4MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, TDP 35W - RADEON VEGA 3

Memória: 8GB DDR4

Armazenamento: SSD 240GB

Placa de vídeo: RX 550 4GB GDDR5 128 BITS

Placa mãe: Chipset: A320

GPU NV GT1030 2GB DDR4 64BITS GAINWARD / PALIT NEC103000646-1082F, 426018336-4085 R$ 892.67 in stock 6 new from R$ 865.16

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placas de Vídeo

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes

Feito com materiais de qualidade

Marca reconhecida

PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI 2GB GDDR5 128 BITS DUAL-FAN - PJ750TIR5DF – PCYES, 107018 R$ 1,038.20

R$ 899.00 in stock 6 new from R$ 899.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features GPU: GTX 750TI

CUDA Cores: 640

Base clock: 1020 MHz

Clock Boost: 1085 MHz

Saídas de vídeo: DP + HDMI + DVI

PC Gamer ITX Arena Setup Powered By Asus, I5 10400F, Asus GTX 1650 4GB, 16GB, SSD 480GB, 3 Anos Garantia R$ 6,499.00 in stock 1 new from R$ 6,499.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 3 Anos de Garantia! Aqui na ITX GAMER fabricamos aquilo em que confiamos! Powered By Asus, Domine com o Melhor!

Intel Core i5 10400F de 10ª Geração

Placa mãe ASUS, a nº 1 do mundo

SSD ADATA 480GB, Desempenho Garantido!

Memória XPG Hunter, 8GB, 3000MHz, DDR4, Preto, AX4U30008G16A-SBHT

Placa de Vídeo AFOX AMD Radeon RX560D, 4GB, GDDR5 - AFRX560D-4096D5H4-V3 R$ 1,495.00 in stock 4 new from R$ 1,495.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA DE MICROPROCESSAMENTO AFOX MONTADA EM CIRCUITO IMPRESSO RX 560 MEMORIA DE 4GB DDR5 - AFRX560-4096D5H4

PLACA DE VIDEO Afox GEFORCE GTX750TI 2GB GDDR5 128BIT - AF750TI-2048D5H3-V2 - R$ 1.219,02 R$ 913.92 in stock 3 new from R$ 913.92

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA DE VIDEO AFOX GEFORCE GTX750TI 2GB GDDR5 128BIT - AF750TI-2048D5H3-V2

Feito com materiais de qualidade

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes

Marca reconhecida

GPU NV GTX1660TI 6GB GHOST GDDR6 192BITS NE6166T018J9-1160L, GAINWARD / PALIT R$ 4,199.00

R$ 3,899.00 in stock 5 new from R$ 3,899.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placas de Vídeo

PC GAMER I5 3470, 8GB, SSD240GB , PLACA DE VIDEO RX 550 4GB R$ 3,890.00 in stock 1 new from R$ 3,890.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PC GAMER I5

PLACA DE VIDEO RX 550 4GB

MEMORIA 8GB

FONTE ATX 650W REAL ELECTRO V2 SERIES 80 PLUS BRONZE 3 ANOS - ELECV2PTO650W - PCYES R$ 396.32

R$ 313.00 in stock 4 new from R$ 313.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Potência / pico de potência: 650W / 700W

PFC Ativo

Eficiência: >82%

Todos os cabos com revestimento

20+4 Pin (500mm); 1x4+4P(CPU) (500mm); 1xPCIE [ 6+2Pin + 6+2Pin] (500+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1x[1*Molex+1*Molex+1*Molex](400+150+150mm);

PLACA DE VIDEO AMD RADEON RX 560 4GB GDDR5 128 BITS- GRAFFITI SERIES- PJRX560R5128 – PCYES, 107150 R$ 2,013.31 in stock 4 new from R$ 1,990.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features GPU: RX 560

CUDA Cores: 869

Base clock: 1200 MHz

Tipo de memória: GDDR5

Saídas de vídeo: DP + HDMI + DVI READ O melhor gamer laptop: Guia de revisão e compra

PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI 4GB GDDR5 128 BITS DUAL-FAN - GRAFFITI SERIES – PCYES R$ 1,917.25

R$ 1,819.00 in stock 2 new from R$ 1,819.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features GPU: GTX 1050 TI

CUDA Cores: 768

Base clock: 1291MHz

Boost clock:1392 MHz

Saídas de vídeo: HDMI + DP + DVI

Placa de Vídeo VGA Asus NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 - CERBERUS-GTX1050TI-O4G 90YV0A74-M0NA00 R$ 1,964.35 in stock 7 new from R$ 1,959.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A placa foi testada ao máximo com os jogos mais recentes e foram realizados testes de fiabilidade extensivos e benchmarking de carga pesada, 15X maiores do que os padrões da indústria

A placa gráfica ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti; foi projetada com uma placa traseira de metal forte para proteger os componentes sensíveis na parte traseira da placa e fornecer reforço para a placa do circuito

Esta placa traseira resistente é acentuada com linhas vermelhas impressionantes - um símbolo Cerberus como um poderoso guardião

As placas gráficas ASUS são produzidas usando a tecnologia Auto-Extreme, um processo de produção 100% automatizado único, e apresenta componentes superiores Super Alloy Power II

Que aumentam a eficiência, reduzem a perda de energia, diminuem o zumbido dos componentes sob carga e as temperaturas mais baixo para qualidade insuperável e fiabilidade

PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT 730 GDDR5 4GB 64BITS LOW PROFILE - PCYES R$ 893.40

R$ 799.00 in stock 5 new from R$ 799.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features GPU: GT 730

Marca:PCYES

NVIDIA GEFORCE

Interface de saída de vídeo: VGA, DVI, HDMI

COMPUTADOR GAMER SKUL 5000 - I5 4570 3.2GHZ 4ª GER. MEM. 8GB DDR3 SSD 240GB RX 550 4GB FONTE 500W Preto R$ 3,719.11 in stock 1 new from R$ 3,719.11

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador: Intel Core i5-4570 3.2Ghz Turbo Boost 3.6Ghz

Memória: 8GB DDR3 1600MHZ

Armazenamento: SSD 2,5" 240GB

Placa mãe: AsRock H81M-HG4

Placa de vídeo: Pcyes Grafitti Series RX550 4Gb GDDR5 / 128bits 1x Display Port / 1x HDMI / 1x DVI – Suporta 3 monitores

Placa de Vídeo AMD RX 550 4GB 128 bits GDDR5 AFOX - AFRX550-4096D5H3 R$ 1,509.99 in stock 2 new from R$ 1,509.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Marca: AFOX

Modelo: AFRX550-4096D5H3

AMD LiquidVR

AMD FreeSync

Monitor Gamer AOC SPEED 24" 75Hz IPS 1ms R$ 1,390.00 in stock 6 new from R$ 1,390.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Gamer |1ms | IPS | 75 Hz| Adaptive-Sync | Design Gamer

Adaptive-Sync

Bordas Ultrafinas

Inclinação: -4°/21,5°

Modo Mira

Placa de Video Asus Radeon Rx 6600 Dual, 8gb, Gddr6, 128-bit, Dual-rx6600-8g R$ 4,899.70 in stock 2 new from R$ 4,899.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 90YV0GP0-M0NA00 Model 90YV0GP0-M0NA00 Language Inglês

Placa de Vídeo Gpu Rx 580 8Gb Oc+ Gts Ddr5 1386Mhz, Xfx, Gpu Rx580 Rx-580P8Dfd6, 8 R$ 5,138.59 in stock 5 new from R$ 3,999.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Desempenho do Jogo Otimizado e Controle de Mudança de Jogo mais recente: Radeon RX 580 Series Graphics

Apresenta a mais recente arquitetura Polaris, que inclui os núcleos gráficos do 4º GC GCN

Tecnologia premiada

PC Gamer Completo Intel Core i7 4ª Geração, 16GB RAM DDR3, HD SSD 480GB, RX 550 4GB, Monitor 24", WiFi, Headset, Teclado e Mouse R$ 7,557.00 in stock 1 new from R$ 7,557.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador: Intel Core i7 4ª Geração

Memória RAM: 16GB DDR3 1333MHz

Armazenamento: HD SSD 480GB

Placa de Vídeo: RX 550 4GB 1183MHz 128Bits

Monitor 24", Adaptador WiFi, Headset, Teclado e Mouse

PLACA DE VIDEO AMD RADEON R7 250 2GB GDDR5 128 BITS SINGLE-FAN – PJR7250X2GB – PCYES R$ 713.77 in stock 2 new from R$ 690.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features GPU: R7 250

CUDA Cores: 512

Base clock: 800Mzh

Boost clock: 4000Mhz

Saídas de vídeo: VGA + HDMI + DVI

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos rx 550 estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu rx 550 e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto rx 550 final. Nem cada um dos rx 550 está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de rx 550 disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar rx 550 no futuro. Então, o rx 550 que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o rx 550 disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do rx 550 importa muito. No entanto, o rx 550 proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu rx 550 e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um rx 550 específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para rx 550 por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu rx 550 preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor rx 550 para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção rx 550 sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Placa de Vídeo PowerColor AMD Radeon RX550 4GB,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Placa de Vídeo AFOX Radeon RX 550, 4GB DDR5 128 Bits, HDMI/DVI/DP, AFRX550-4096D5H4-V4 será a melhor opção para você.

Teclado Arranjador, Yamaha, PSR-F51, Preto é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual rx 550 você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.