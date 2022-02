Home » Computadores pessoais O melhor plantronics: Selecionado para você Computadores pessoais O melhor plantronics: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo plantronics não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor plantronics , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o plantronics 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes plantronics.



Headset Bluetooth Voyager 5200 UC 206110-01 Plantronics



Plantronics Fone de ouvido Blackwire 3220 USB-C, fone de ouvido mono supra-auricular, com fio

Amazon.com.br Features Fone de ouvido USB: fone de ouvido estéreo USB Hi-fi com microfone (Blackwire 3220) para aqueles que desejam uma experiência mais rica e envolvente.

Design simples: o fone de ouvido com microfone permite que você gerencie facilmente chamadas do PC usando conexão tipo USB-C, e controles em linha permitem que você atenda/termine, mude e controle o volume de chamadas de PC com facilidade.

Ajuste seguro: os fones de ouvido Plantronics Blackwire apresentam uma faixa de cabeça de metal leve para durabilidade e um ajuste personalizado e confortável.

Áudio melhorado: fone de ouvido com microfone com cancelamento de ruído com áudio de banda larga e processamento de sinal digital (DSP) aprimorado proporciona áudio nítido, natural e rico.

Compatibilidade: os fones de ouvido Plantronics são feitos para funcionar com Amazon Connect, Chime e outros aplicativos UC e softphones da Microsoft, Avaya, Cisco e outros. READ O melhor anker: quais são suas opções?

Headset Voyager Focus UC B825 M Plantronics







Fone de ouvido com fio Plantronics - Blackwire 3210 – monaural com microfone Boom – USB-A para conectar ao seu PC e/ou Mac

Amazon.com.br Features Conexão: conecta-se facilmente ao PC ou Mac.

Ideal para: usuários em transição para um PC para telefonia, webinars, chamadas de conferência e outros aplicativos.

Desempenho de áudio: áudio nítido, natural e rico com áudio de banda larga — um microfone com cancelamento de ruído — juntamente com processamento de sinal digital melhorado (DSP). SoundGuard: limitação acústica para proteção contra sons acima de 118 dBA.

Características inteligentes: uma faixa de cabeça de metal leve oferece durabilidade e um ajuste personalizado confortável.

Estilo de uso: estilo sobre a cabeça com um fone de ouvido.

Fone de ouvido sem fio conversível Plantronics-CS540





Amazon.com.br Features Fone de ouvido de alta qualidade: a qualidade de áudio de banda larga inclui tecnologia superior que elimina a interferência Wi Fi e proteção acústica contra picos de áudio.

Alcance superior: a multitarefa sem fio é fácil com a tecnologia DECT 6.0, permitindo que você se comunique claramente a até 150 metros de distância da sua mesa

Design leve: design elegante para o fone de ouvido DECT mais confortável e leve do mercado e inclui um controle de toque para atender ou encerrar chamadas. Faixa estreita ou banda larga: até 6.800 Hz

Bateria de longa duração: Possui um sistema de energia adaptável e eficiente para poupar a vida útil da bateria. Conecta-se ao telefone de mesa. Tempo de conversação de até 7 horas

Tecnologia avançada de microfone: o fone de ouvido sem fio inclui um boom estendido para melhorar a qualidade do microfone e possui microfone com cancelamento de ruído que reduz o ruído de fundo. OBSERVAÇÃO Este fone de ouvido não é compatível com Bluetooth

Fone de ouvido Plantronics BackBeat Fit 3100 True Wireless, à prova de suor e à prova d'água em fones de ouvido para treino de orelha, preto



Amazon.com.br Features Seguranáa: Treine mais seguro com pontas auriculares sempre cientes que sáo projetadas para permitir que vocá ouáa música simultaneamente e ouáa seus arredores

Design confortável: ajuste 3100, reconhecido como homenageado pelo CES Innovations Award 2018, apresenta um design macio, flexível e seguro que oferece um ajuste confortável e permanece estável durante seus exercícios mais rigorosos

Bateria de longa duraááo: os fones de ouvido Bluetooth tám até cinco horas de energia sem fio para que vocá possa se mover mais e carregar menos. Além disso, uma capa de carregamento macia armazena seus fones de ouvido sem fio e oferece até 10 horas adicionais de energia entre as cargas para que vocá possa ouvir ainda mais tempo

á prova d'água e de suor: classificaááo IP57, durável, á prova de suor e á prova d'água protege os fones de ouvido de suor, chuva e derramamentos, e pode suportar seus exercícios mais rigorosos

Aplicativo backbeat: Instale facilmente atualizaááµes de firmware, personalize seus fones de ouvido com o novo recurso My tap e escolha o idioma do seu prompt de voz preferido, tudo a partir do aplicativo backbeat

Fone de Ouvido Blackwire 5220, USB-A



Amazon.com.br Features Conecta-se ao PC e Mac via USB/USB-C, smartphone e tablet através de 3,5 mm

Controles intuitivos em linha para atender/encerrar chamadas, controlar o volume e silenciar

O recurso de equalização dinâmica ajusta automaticamente o áudio para uso de voz e multimídia

Ideal para uso durante todo o dia, longas chamadas de conferência e ouvir multimídia

As almofadas de orelha de couro sintético ultramacias envolvidas em espuma viscoelástica macia que proporciona conforto durante todo o dia

Plantronics Fone de ouvido Voyager Focus UC Bluetooth USB B825 202652-101 com cancelamento ativo de ruído

Amazon.com.br Features Dimensões do pacote: 11,6 cm (C) x 18,7 cm (L) x 21 cm (A)

Tipo de produto: fones de ouvido

Quantidade no pacote: 1

País de origem: Estados Unidos

Plantronics Fone de ouvido Blackwire C3210 (209744-22)



Amazon.com.br Features Mono - USB tipo A - com fio - 20 Hz - 20 kHz - sobre a cabeça - monaural - supra-aural - microfone com cancelamento de ruído

O fone de ouvido C3210 oferece muita liberdade com conectividade com fio

Ouça suas gravações de fita ou use-as ao ouvir chamadas telefônicas no Skype com estes fones de ouvido de som mono

Ouça subs baixas e vozes subindo com uma faixa de frequência de som de 20 Hz-20 kHz

Possui design de microfone Boom/on-cable

Headset stereo USB Blackwire C3220 USB-A single Plantronics

Amazon.com.br Features Part Number 209745-22 Model 209745-22 Color Preto

Plantronics - Blackwire C5220 – Fone de ouvido com fio duplo (estéreo) com microfone Boom – USB-A, 3,5 mm para conectar ao seu PC, Mac, Tablet e/ou celular





Amazon.com.br Features Conecta-se a: Para um profissional que precisa se conectar a um PC/Mac usando USB-A e/ou celular. Compatível com Microsoft Teams e outras plataformas líderes de colaboração.

Ideal para: usuários com ampla comunicação e uso em colaboração de computador.

Desempenho de áudio: Excelente qualidade de áudio - microfone com cancelamento de ruído garante que sua voz seja ouvida. O áudio alterna automaticamente entre banda larga para telefonia e estéreo Hi-Fi para música. O SoundGuard Digital protege contra níveis de som acima de 118dBA, sons altos repentinos e exposição a longo prazo.

Características inteligentes: conforto e portabilidade aprimorados o dia todo - almofadas de ouvido de couro sintético ultramacias envolvidas em espuma viscoelástica macia que proporcionam conforto durante todo o dia. Uma faixa leve de metal acolchoada oferece durabilidade e um ajuste personalizado confortável.

Estilo de uso: 2 anos de garantia global; estilo sobre a cabeça com dois fones de ouvido.

Plantronics Headset Blackwire USB C3220 209745-101T, com fio

Amazon.com.br Features Conecta-se a PC via USB / USB-C, conecta-se a dispositivos móveis e tablets via 3,5 mm e dispositivos que suportam USB-C Compatível com Windows ou Mac OS Ideal para Usuários em transição para telefonia de PC para webinars, chamadas em conferência, música e outros aplicativos de multimídia Desempenho de áudio do PC

Plantronics Fone de ouvido Blackwire C3225 209747-22





Amazon.com.br Features Estéreo – Preto – USB tipo A, mini telefone – com fio – 20 Hz – 20 kHz – circum-auricular – microfone com cancelamento de ruído

Peso (aproximado): 121 g

Disponível em monaural (C3210/C3215) ou estéreo Hi-Fi com redução de ruído passiva (C3220/C3225)

Variantes incluem USB universal ou USB-C

Conectividade com smartphone e tablet via 3,5 mm (C3215/C3225). Conecta-se ao PC via USB READ O melhor finanças: Guia de revisão e compra

Headset Bluetooth Voyager 5200 UC 206110-01 Plantronics



Amazon.com.br Features Tecnologia de conectividade: sem fio/tecnologia sem fio: Bluetooth/distância operacional sem fio: 98 pés/modo de som: mono

Cancelamento de ruído: sim/design do fone de ouvido: atrás da orelha/Tipo de fone de ouvido: monaural/design do microfone: bochecha

Conteúdo da embalagem: Sistema de fone de ouvido Bluetooth Voyager 5200 UC, estojo de transporte / Garantia limitada: 1 ano/Conteúdo da embalagem: Sistema de fone de ouvido Bluetooth Voyager 5200 UC / estojo de transporte

Plantronics Rig 800HS Wireless Headset para PS4



Amazon.com.br Features Part Number 213637-01 Model 213637-01 Is Adult Product Language Inglês

Plantronics Fone de ouvido Blackwire C225



Amazon.com.br Features Proteção auditiva: SoundGuard: limitação acústica para proteção contra sons acima de 118 dBa

Plantronics Fone de ouvido Voyager Focus UC Bluetooth USB B825 202652-01 (Renovado)

Amazon.com.br Features Part Number B825 Model B825 Color Preto Is Adult Product Language Italiano

Plantronics Almofada de espuma sobressalente, preta



Amazon.com.br Features Destinado a: fone de ouvido

Material do produto: espuma

Compatibilidade: fones de ouvido EncorePro Series HW530 e HW540

Cor: Preto

Plantronics Voyager Legend Bluetooth Headset 5200



Amazon.com.br Features Part Number 87300-64 Color Preto

Plantronics – Voyager 5200 (Poly) – Fone de ouvido Bluetooth circum-auricular (monaural) – Compatível para conectar a telefones celulares – Cancelamento de ruído, (carregador não incluído)

Amazon.com.br Features Conecta-se a: para alguém que precisa atender e receber chamadas em um celular.

Ideal para: Profissionais móveis que confiam no celular para comunicação em movimento.

Desempenho de áudio: qualidade de áudio Bluetooth cristalina com processamento de sinal digital ativo (DSP) triplo e cancelamento de vento.

Tempo de conversa e alcance de roaming: até 7 horas de tempo de conversação e você pode percorrer até 30 metros.

Tipo de carregamento: conexão micro USB (carregador não incluído)

Headset com fio USB Logitech H390 com Almofadas em Couro, Controles de Áudio Integrado e Microfone com Redução de Ruído





Amazon.com.br Features Descrição SKU: 981-000014Fabricante: LogitechModelo: H390Conectividade: USB-A Características técnicas Botões: -Cor/Layout: USBResolução: -Conectividade Bluetooth: NãoUnifying: NãoFunção Plug & Play: Sim Características Físicas Na Caixa: Headset com USB para computadorGarantia: 1 anoDimensões Sem Caixa (A x l x P): 200 mm x 245 mm x 72 mm Peso: 0,197 kg

Headset com fio Logitech H111 com Microfone com Redução de Ruído e Conexão 3,5mm



Amazon.com.br Features compatível com aplicativos de chamada comuns em quase todas as plataformas e sistemas operacionais, Conexão plug-and-play, Som Estéreo total, Microfone com eliminador de Ruídos, O microfone pode ser usado no lado esquerdo ou direito

Headset Blackwire C3225 USB 209747-101 Plantronics, Preto

Amazon.com.br Features PC via USB / USB-C, conecta-se a dispositivos móveis e tablets via 3,5 mm e dispositivos que suportam USB-C Compatível com Windows ou Mac OS Ideal para Usuários em transição para telefonia de PC para webinars, chamadas em conferência, música e outros aplicativos de multimídia Desempenho de áudio do PC EQ dinâmico, resposta de frequência do microfone de 100 Hz a 10 kHz, ideal para telefonia de voz de banda larga em PC (até 6.800 Hz), estéreo de alta fidelidade (C3220 / C3225). Receba saída de 20 Hz a 20 kHz, processamento de sinal digital aprimorado (DSP), microfone com cancelamento de ruído, alertas de áudio ajustáveis ??com o software Plantronics Hub (mudo / volume)

Plantronics - Blackwire 3320 USB-A – Fone de ouvido com fio duplo (estéreo) com microfone Boom – USB-A para conectar ao seu PC, Mac ou celular – Funciona com equipes, zoom e mais



Amazon.com.br Features Conecta-se a: conecta-se facilmente ao PC ou Mac via USB-A.

Ideal para: profissionais que exigem qualidade de áudio premium, simplicidade plug-n-play, confiabilidade e valor.

Desempenho de áudio: áudio nítido, natural e rico com áudio de banda larga, um microfone de cancelamento de ruído flexível e processamento de sinal digital aprimorado (DSP). SoundGuard: limitação acústica para proteção contra sons acima de 118 dBA.

Conforto: Faixa acolchoada e almofadas de espuma macia. Totalmente ajustável com alto-falantes giratórios de 180 graus e um microfone flexível.

Estilo de uso: 2 anos; fone de ouvido estéreo sobre a cabeça.

Plantronics Indicador de status, 214023-01



Amazon.com.br Features Tipo de produto: Cabo ou adaptador

Quantidade no pacote: 1

País de origem: China

Dimensões da embalagem: 5,2 cm (C) x 7,8 cm (L) x 9,9 cm (A)

Plantronics Voyager Focus Uc Com Suporte De Carga(Poli) Fone De Ouvido Dual-Ear(Estéreo) Bluetooth Com Boom Mic USB-A Compatível Com PC E Mac Cancelamento De Ruído Ativo Funciona Com Equipes, Zoom

Amazon.com.br Features Fone de ouvido Plantronics Voyager Focus UC B825 lançado Karton

Estéreo - Sem fio - Bluetooth - 150 pés - Sobre a cabeça - Binaural - Supra-aural

A tecnologia de cancelamento de ruído reduz os sons de fundo para mantê-lo focado

Alcance de roaming - até 98 pés (30 metros) com alimentação adaptável (com dispositivos compatíveis com Classe 1)

Conectividade sincroniza perfeitamente com seus dispositivos móveis compatíveis

Fone de ouvido Bluetooth estéreo Plantronics Voyager 8200 UC com cancelamento de ruído ativo

Amazon.com.br Features Estéreo – Preto – Mini telefone – com fio/sem fio – Bluetooth – 98.4 pés – Sobre a cabeça – Binaural – Circunaural – Cancelamento de ruído

Ouça sua música favorita mesmo quando sua bateria acabar com a opção de conectividade com fio.

Combine e brinque com seu Bluetooth 8200 UC que tem alcance sem fio de 98.4 pés

Mantenha-se conectado suavemente com uma gama sem fio de 98.4 pés

Ouça sons distintos dos dois alto-falantes no modo de som estéreo.

Plantronics Calisto 3200 USB A

Amazon.com.br Features O alto-falante USB com fio transforma seu computador em um alto-falante de áudio de banda larga

Simples, intuitivo, controles permitem que você atenda/termine, mude e controle o volume de suas chamadas com facilidade

Tamanho compacto e microfone omnidirecional com cobertura total de áudio de 360 graus, ideal para pequenas áreas de trabalho

Recurso de bloqueio para uso em pequenas salas de conferência ou de reunião (compatível com cadeados Kensington)

Compacto e portátil, inclui uma capa de transporte macia para fácil armazenamento e portabilidade

Plantronics Fone de ouvido Firefly (65219-01)



Amazon.com.br Features Plantronics PL6521901 Fone de ouvido de substituição único

Permite que outros saibam quando o telefone está em uso

Microfone com cancelamento de ruído (reduz o ruído de fundo)

Conector modular USOC RJ22

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos plantronics estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu plantronics e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto plantronics final. Nem cada um dos plantronics está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de plantronics disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar plantronics no futuro. Então, o plantronics que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o plantronics disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do plantronics importa muito. No entanto, o plantronics proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu plantronics e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um plantronics específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para plantronics por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu plantronics preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor plantronics para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção plantronics sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Headset Bluetooth Voyager 5200 UC 206110-01 Plantronics,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Plantronics Fone de ouvido Blackwire 3220 USB-C, fone de ouvido mono supra-auricular, com fio será a melhor opção para você.

Plantronics Fone de ouvido Firefly (65219-01) é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual plantronics você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.