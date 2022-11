Home » Computadores pessoais O melhor Placa Mae Asus: Guia de revisão e compra Computadores pessoais O melhor Placa Mae Asus: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo Placa Mae Asus não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Placa Mae Asus , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Placa Mae Asus 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Placa Mae Asus.



Placa-Mãe ASUS Prime - H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4 R$ 491.54 in stock 10 new from R$ 491.54

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa mae asus micro atx lga (1151) -prime h310m-e r2 0/br

1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse 1 x saída(s) DVI-D 1 x HDMI 1 x porta(s) LAN (RJ45) 2 x porta(s) USB 2 0 3 x conector(es) de áudio 1 x 5Gb/s port(s) USB Type-CTM 2 x porta(s) USB 3 0 (azul) Type-A 2 x USB 3 1 Gen 2 (Azul turquesa)Type-A

Placa-Mãe ASUS TUF Gaming - X570-Plus, AMD, AM4, ATX, DDR4 R$ 1,643.94 in stock 6 new from R$ 1,643.94

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-Mãe ASUS TUF Gaming - X570-Plus, AMD, AM4, ATX, DDR4

Cor: Preto

Marca: Asus

País de origem: BR

Placa Mãe Asus Intel 1200 TUF GAMING B460M-PLUS 10Ger mATX R$ 984.49

R$ 828.35 in stock 17 new from R$ 826.41

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe gaming micro ATX Intel B460 (LGA 1200) com M.2 duplo, 8 fases de alimentação, HDMI, DisplayPort, SATA 6Gbps, porta USB 3.2 Gen 1 e iluminação Aura Sync RGB

Soquete Intel LGA 1200: pronta para processadores Intel Core de 10ª Geração; Solução de energia aprimorada: 6+1+1 fases de alimentação, componentes TUF de nível militar e VRM Digi+ para máxima durabilidade

Refrigeração abrangente: dissipador de calor no VRM, dissipador de calor no M.2, dissipador de calor no PCH; Feita para jogos on-line: Rede Intel I219-V, TUF LANGuard e tecnologia Turbo LAN

Codec Realtek S1200A: qualidade de áudio cristalina sem precedentes, com taxa de sinal-ruído de 108 dB para saída estéreo e SNR de 103 dB para gravação

Iluminação RGB Aura Sync: efeitos de LED sincronizáveis em um vasto portfólio de componentes e periféricos compatíveis, incluindo fitas RGB endereçáveis READ O melhor Galaxy Tab A: Selecionado para você

Placa Mãe Asus TUF GAMING B550M-PLUS AMD AM4 DDR4 mATX R$ 1,429.00

R$ 1,279.00 in stock 14 new from R$ 1,140.25

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe gaming micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4) com PCIe 4.0, M.2 duplo, 10 fases de alimentação com DrMOS, Rede de 2,5 Gb, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C e suporte a iluminação RGB Aura Sync

Soquete AMD AM4: pronto para processadores AMD Ryzen de 3ª geração - Solução de energia aprimorada: 8+2 fases de alimentação, conector ProCool, componentes TUF de nível militar e VRM Digi+ para máxima durabilidade

Refrigeração abrangente: dissipadores de calor no VRM, dissipador de calor sem ventoinha no PCH, dissipador de calor M.2, header de ventoinha híbridos e utilitário Fan Xpert 2+ - Conectividade de última geração: suporte para PCIe 4.0 M.2, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C

Feita para jogos on-line: tecnologia de Rede de 2,5 Gb, TUF LANGuard e TurboLAN - Codec Realtek S1200A: qualidade de áudio cristalina sem precedentes, com taxa de sinal-ruído de 108 dB para saída estéreo e SNR de 103 dB para entrada

Microfone com cancelamento de ruído por AI: fornece comunicação de voz cristalina no jogo

Placa-Mãe Asus Prime H410M-E Intel LGA 1200 mATX DDR4-90MB13H0-C1BAY0 R$ 746.00

R$ 589.00 in stock 13 new from R$ 589.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processadores: Processadores Intel Socket 1200 para 10ª Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron Processadores suporta processadores Intel de 14 nm, suporta Tecnologia Intel turbo Boost 2.0 e Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0, o suporte a Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 depende dos tipos de CPU.

Memória 2 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Sem-buffered arquitetura de memória: Dual Channel suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP) 10ª Gen Intel Core i9/i7 CPUs suporta 2933/2800/2666/2400/2133 nativamente- OptiMem.

Gráfico: Processador Gráfico Integrado 1 x D-Sub (VGA) 1 x HDMI 1.4b As especificações grafícas talvez possam variar entre os tipos de CPU.

Slots de expansão: Intel 10ªGen de processadores 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16) Intel H410 Chipset 2 x PCIe 3.0 x1.

Portas USB: Rear Porta USB ( Total 4 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s)(2 x Tipo-A) 2 x USB 2.0 porta(s)(2 x Tipo-A) Front USB Porta ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s) 4 x USB 2.0 porta(s)

Placa Mãe ASUS Prime - H510M-E, Intel LGA 1200, microATX, DDR4 R$ 709.00

R$ 579.00 in stock 9 new from R$ 579.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta até 64GB de canal duplo DDR4-SDRAM

Fator de forma micro ATX

Portas: 1 x Ethernet LAN (RJ-45), 1x HDMI, 2 x USB3.2 Gen 1 Type-A, 2 x chipset USB2.0: Intel H510

Pronto para processadores Intel de 11ª e 10ª Geração

PLACA MAE (INTEL) ASUS B660M-PLUS D4 TUF GAMING DDR4 LGA1700 12° GERACAO R$ 1,249.00

R$ 1,079.00 in stock 12 new from R$ 1,079.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Mãe Asus para Intel 1700 B660M Tuf Gaming Plus D4 4xDDR4 mATX 90MB1940-C1BAY0

Cor: preto

Marca do produto: ASUS

País de origem do produto: CN

Placa-Mãe ASUS Prime - A320M-K/BR, AMD AM4, mATX, DDR4 R$ 799.90

R$ 449.00 in stock 15 new from R$ 449.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ASUS Prime é a próxima evolução das placas-mãe ASUS, criada com base em uma grife que remete a 1989; nosso time de engenharia é de primeira classe e são apaixonados pelo desenvolvimento das pessoas e adoram os benefícios da customização e alta performance, isso é a força por trás do desenvolvimento da Prime, é deixar o avanço tecnológico e os controles acessíveis - maximizando performance, estabilidade e compatibilidade para deixar o faça você mesmo ser a melhor experiência; simplificando

As placas-mãe ASUS Prime RYZEN são fabricadas com a tecnologia líder da indústria, o 5X Mais Proteção III, empregando os melhores componentes, excelente design de circuito, além de padrões exigentes para garantir a qualidade e aumentar a durabilidade de suas placas-mãe; isso significa que seu PC terá proteção e estabilidades excepcionais – graças a décadas de experiência em engenharia da marca líder mundial em placas-mãe; overclocking em memórias DDR4

Força em Números A terceira geração do design ASUS T-Topology permite frequências de memória mais elevados do que nunca – acima de 3200MHz; o processo de fabricação refinado assegura uma qualidade ultra consistente e um crosstalk mínimo entre as vias, para que se desfrute da emoção do overclocking em memórias DDR4 com estabilidade e compatibilidade superiores

Controle de ventoinhas dedicados para CPU e gabinete O exclusivo Fan Xpert garante que cada ventoinha atinja o equilíbrio perfeito entre refrigeração e desempenho, com menor ruído nas placas da série PRIME RYZEN, além de 4/3 pinos onboards em modo PWM/DC para ventoinha que permitem ajustes simples na BIOS permite que você execute suas ventoinhas em PWM/DC; o Fan Xpert também inclui o modo Auto-Tuning para escanear e detectar todas as características das ventoinhas e customizá-las com um único clique! *Especificaçãoes e características podem variar de acordo com o modelo, e todas as imagens são meramente ilustrativas; favor consultar o site oficial para mais detalhes

Áudio Gamer Recursos de áudio incorporados entregam um áudio superior, graças a um projeto inteligente com hardware premium que reproduzem um som com uma qualidade diferente de tudo que você já ouviu! Isolamento de ruído Audio Shielding que garante uma separação analógica/ digital precisa além de uma enorme redução de interferência multilateral

Placa-Mãe ASUS TUF Gaming - H310M-Plus Gaming/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4 R$ 635.23

R$ 566.99 in stock 10 new from R$ 539.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset: Intel H310

Soquete: 1151

Entradas: 1 PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 2 PCIe 2.0 x1

Placas mãe nacionais para processadores de 8º Geração

Capacidade de Memória: 32 GB. Sistema operacional suportado: Windows 10 64-bit

Asus TUF B360M-PLUS Placa Mãe R$ 877.69

R$ 805.51 in stock 4 new from R$ 790.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset: Intel B360

Soquete: 1151

Entradas: 1 PCIe 3. 0/2. 0 x16 (x16), 2 PCIe 2. 0 x1

Placa Mãe AM4/USB 3.1/Type-C/Displayport, HDMI, ASRock, B450M Steel Legend R$ 1,043.64

R$ 828.00 in stock 7 new from R$ 828.00

1 used from R$ 1,054.43 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Marca: asrock

Modelo: 90-mxb9y0-a0uayz

Chipset: amd promontory b450

Placa-Mãe ASUS Prime - A520M-E, AMD AM4, mATX, DDR4 R$ 689.99

R$ 614.90 in stock 8 new from R$ 614.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Mãe Prime A520M-E AMD AM4 DDR4 MicroATX Asus

Número do modelo: 90MB1510-M0EAY0

Eletrônicos e Tecnologia (16209062011);Computadores e Informática; Categorias: Peças e Componentes/Placas-Mãe (16364815011)

Tipo de produto: MOTHERBOARD

Placa mae asus intel lga (1200) atx ddr4 - rog strix z590-e gaming wifi R$ 2,600.00 in stock 2 new from R$ 2,600.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tipo de Memória‎: DDR4 SDRAM

Entradas para memória: ‎4 slots de memória

Velocidade do relógio de memória‎: 5333 MHz

Placa Mãe Gigabyte B450M DS3H V2 (AM4/DDR4 3200MHz/HDMI/DisplayPort/M.2/USB 3.2) - 9MB45MSH2-00-10 R$ 659.90 in stock 6 new from R$ 659.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta AMD Ryzen série 5000 / 3ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen / 1ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / 1ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / Athlon com processadores Radeon Vega Graphics

Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs, Portas HDMI, DVI-D para monitores múltiplos

Ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 com suporte ao modo PCIe NVMe e SATA

Capacitores de áudio de alta qualidade e proteção contra ruído de áudio com iluminação LED de traçado

Capacidade de armazenamento de memória: 128.0 GB

ASUS Placa mãe Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI AMD Threadripper Pro EATX (PCIe 4.0, ASMB9-iKVM, 2x10Gb LAN, 7xPCIe 4.0 X16, 3xM.2, 2xU.2, 11 portas USB 3.2 Geração 2, 8 canais DDR4 ECC) R$ 11,431.00 in stock 2 new from R$ 10,304.21 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Soquete AMD sWRX8: pronto para processadores AMD Ryzen Threadripper PRO Series

Resfriamento inovador e potência robusta e resfriamento abrangente: 16 estágios de energia, conectores ProCool II, conectores de alimentação de 6 pinos, VRM de alumínio e dissipador de calor M.2, SOC semipassivo e DRAM dissipador de calor

Conectividade ultrarápida: USB 3.2 Geração 2x2 Porta Tipo-C, 10 Portas USB 3.2 Geração 2, triplo M.2 PCIe 4.0, HYPER M.2 X16 Geração 4 e Intel X550-AT2 Dual 10 Gb Ethernet e WiFi 6 integrado

Gerenciamento remoto de nível de servidor – ASMB9-iKVM: BMC (Controlador de Gerenciamento de Rodapé) chip para fornecer inteligência para sua arquitetura IPMI para gerenciamento fora da banda para melhorar o controle do nível de hardware para melhorar a eficiência de TI

Estabilidade 24 horas por dia: testado para confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, validado para compatibilidade sólida e equipado com SafeSlot para máxima segurança READ O melhor computação: quais são suas opções?

PLACA MAE ASUS PRIME H610M-E D4 LGA 1700 DDR4, preto R$ 749.90

R$ 699.00 in stock 16 new from R$ 699.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA MAE ASUS PRIME H610M-E D4 LGA 1700 DDR4

Marca: ASUS

Produto de origem: TW

Garantia: 1 ano

ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E AM5 (LGA1718) Ryzen 7000 placa-mãe para jogos (12 + 2 estágios de energia, slots DDR5,3 x M.2, PCIe® 4.0, LAN 2.5G, WiFi 6E, USB 3.2 geração 2 x 2 porta tipo-C®) R$ 3,499.99 in stock 1 new from R$ 3,499.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features AMD Socket AM5(LGA 1718): Pronto para processadores de desktop AMD Ryzen 7000 Series

Software intuitivo: painel UEFI BIOS fácil de usar, Armoury Crate RGB e gerenciador de dispositivos e teste de 60 dias AIDA64 Extreme

Solução robusta de energia: 12 + 2 estágios de potência com conectores de alimentação ProCool de 8 + 4 pinos, engasgos de liga de alta qualidade e capacitores duráveis para suportar processadores multi-core

Design térmico otimizado: dissipadores de calor VRM enormes com canais de fluxo de ar estrategicamente cortados e almofadas térmicas de alta condutividade

Suporte M.2 de última geração: um compartimento PCIe 5.0 M.2 e dois compartimentos PCIe 4.0 M.2, todos com dissipadores de calor para maximizar o desempenho

PLACA MÃE ASUS TUF H310M-PLUS GAMING/BR DDR4 LGA 1151 R$ 630.03

R$ 599.00 in stock 3 new from R$ 599.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA MÃE ASUS TUF H310M-PLUS GAMING/BR DDR4 LGA 1151

Marca: ASUS

Garantia: 1 ano

Placa-Mãe ASUS Prime - B450M Gaming/BR, AMD AM4, mATX, DDR4 R$ 1,007.89 in stock 2 new from R$ 1,007.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Portas no painel traseiro 1 x ps/2 teclado (roxo) 1 x ps/2 mouse (verde) 1 x saída(s) dvi-d 1 x thunderbolt port(s) 1 x HDMI 1 x porta(s) lan (rj45) 3 x conector(es) de áudio

4 x porta(s) USB 3 0 2 x USB 3 1 gen 2 painel interno 1 x porta(s) USB 3 1 gen 1 (até 5gbps) com suporte a 4 portas USB 3 1 gen 1 adicionais(19-pin moss green) 2 x porta(s) USB 2 0

1 x conectores(s) para porta com 1 x conector(es) para porta tpm 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin) 6 x conector(es) SATA 6gb/s 2 x conector(es) de ventoinha do chassi

ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AMD AM4 X570S ATX Placa-mãe para jogos (PCIe 4.0, dissipador de calor PCH passivo, 12+4 estágios de energia, WiFi 6E, 2,5 Gb LAN, USB 3.2 Tipo C e Aura Sync RGB R$ 4,351.76 in stock 4 new from R$ 4,349.12 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Soquete AMD AM4: Pronto para AMD Ryzen 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 Series, 3000 G-Series, 2000 Series e 2000 G-Series; suporta até duas unidades M.2 e possui USB 3.2 Gen 2 e AMD StoreMI para maximizar a conectividade e a velocidade

Solução de energia ideal: 12 + 4 estágios de energia com conector de energia ProCool II, engasgadores de liga e capacitores duráveis para suportar processadores multi-core

Resfriamento abrangente: Dissipador de calor de chipset passivo, dissipador de calor VRM com tubo de calor de 8 mm, dissipadores de calor M.2 duplos e cabeçote da bomba de água

Rede de alto desempenho: LAN de 2,5 Gbps e Ethernet Intel Gigabit com ASUS LANGuard, WiFi 6E (802.11ax) com MU-MIMO e equipe de gateway via GameFirst V

Melhor conectividade para jogos: Suporta PCIe 4.0, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, e possui conectores duplos M.2, USB 3.2 Tipo-A e USB 3.2 Geração 2 Tipo-C

Placa-Mãe ASUS TUF Gaming - Z690-Plus D4, Intel 1700 Z690, ATX, DDR4, RGB R$ 2,000.00

R$ 1,800.00 in stock 5 new from R$ 1,800.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Mae Asus TUF Gaming Z690-Plus LGA 1700 DDR4

Marca: ASUS

Produto de origem: TW

Garantia: 1 ano

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi 6E LGA 1700 (Intel® 12ª e 13ª geração) ATX Gaming Placa-mãe (PCIe 5.0, DDR5,18+1 Power Stages, LAN de 2,5 Gb, Thunderbolt 4,5xM.2, 1xPCIe 5.0 M.2, porta USB 3.2) R$ 5,950.00 in stock 1 new from R$ 5,950.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tomada Intel LGA 1700: pronta para processadores Intel Core de 12ª e 13ª geração, suporte PCIe 5.0, DDR5 e pronto para Windows 11

Placa-mãe inteligente: Overclocking de IA, resfriamento de IA II, rede AI (GameFirst VI) e cancelamento de ruído de IA

Solução de energia robusta: 18 + 1 90A estágios de energia com conector de alimentação ProCool II, estrangulamentos de liga de alta qualidade e capacitores duráveis para suportar processadores multi-core

Design térmico otimizado: dissipador de calor VRM, dissipador de calor sem ventilador PCH, dissipador de calor M.2 de dupla face, cabeçalhos híbridos do ventilador e utilidade Fan Xpert 4

Rede de jogos de alto desempenho: Wi-Fi 6E integrado e Intel 2,5 Gb Ethernet com ASUS LANGuard

Placa mãe ROG Strix Z590-E Gaming WiFi 6E LGA 1200(Intel® 11ª/10ª geração) ATX Gaming (PCIe 4.0, 14+2 estágios de energia, DDR4 5333+, Dual Intel® 2,5 Gb LAN, Thunderbolt 4, 4xM.2/NVMe SSD e Aura RGB) R$ 3,445.00 in stock 2 new from R$ 3,445.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Soquete Intel LGA 1200: Projetado para liberar o desempenho máximo dos processadores Intel Core de 11ª geração. Sem fio e Bluetooth: Intel Wi-Fi 2x2 Tri-Band 2x2 a/b/g/n/ac/ax/az + BT5.2

Placa-mãe de IA: overclocking de IA, resfriamento de IA, rede de IA e cancelamento de ruído de IA

Solução de energia robusta: 14 plus2 estágios de energia com conector de alimentação ProCool II, engasgos de liga de alta qualidade e capacitores duráveis para suportar processadores multi-core

Design térmico otimizado: VRM e dissipador de calor I/O de alumínio, tubo térmico em forma de L, dissipadores de calor M.2 triplos, incluindo uma placa traseira M.2 para melhor resfriamento para slot PCIe 4.0 M.2

Rede de jogos de alto desempenho: Intel WiFi 6E AX210 integrado e Ethernet Intel dupla de 2,5 Gb com ASUS LANGuard

Asus TUF Gaming Z690-PLUS Tomada WiFi LGA1700/ Intel Z690/ DDR5/ Wi-Fi e Bluetooth/ SATA3 e USB3.2/M.2/ATX Placa-mãe R$ 2,574.00 in stock 2 new from R$ 2,574.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CPU: INTEL SOCKET1700 PARA INTEL 12ª geração CORE/PÉTIUM GOLD/CELERON

CHIPSET: INTEL Z690

Memória: 4 x DIMM MAX 128 GB DDR5

Compartimentos: 1 PCIE5.0X16; 1 PCIE3.0X16; 1 PCIE3.0X4; 2 PCIE3.0X1

Armazenamento: suporte total 4 compartimentos M.2; 4 portas SATA 6GB/S

Placa Mãe Lga 1155 H61 Ddr3 C/Hdmi Até 16gb R$ 274.00 in stock 7 new from R$ 274.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta até 16GB de memória

2x slots DDR3

Suporta memórias 1600/1333/1066MHz

Suporta Dual-Channel

Armazenamento: 4x Portas SATA II

PLACA MAE (AMD) ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI DDR5 AM5 R$ 3,232.31 in stock 2 new from R$ 3,232.31 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Form Factor : ATX

Memória Máxima : 128GB

Slot de memória : 4

Socket : AM5

Placa Mãe Asus Tuf X570-plus Gaming Wi-fi Ddr4 Am4 Atx R$ 2,157.10 in stock 2 new from R$ 2,157.10 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) Model TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) Is Adult Product Language Inglês

Placa Mãe Asus ROG STRIX Z690-G 90MB19G0M0EAY0 R$ 4,470.58 in stock 1 new from R$ 4,470.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Intel Socket LGA1700 para processadores Intel Core de 12ª geração , Pentium Gold e Celeron, Suporta CPU Intel 10 nm

4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR5 6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200(OC)/5000(OC)/4800 Não-ECC, memória sem buffer

Gráficos 1 x DisplayPort 1 x porta HDMI

Processadores Intel de 12ª geração* 1 x slot PCIe 5.0 x16 (suporta o modo x16) Chipset Intel Z690** 1 x slot PCIe 4.0 x16 (suporta o modo x4) 1 x slot PCIe 3.0 x1

Suporta 3 x slots M.2 e 6 x portas SATA 6Gb/s

ASUS Placa mãe ROG Strix B550-F Gaming AMD AM4 Zen 3 Ryzen 5000 e 3ª geração Ryzen ATX Gaming (PCIe 4.0, LAN 2.5Gb, BIOS Flashback, HDMI 2.1, cabeçalho RGB endereçável Gen 2 e Sincronização Aura) R$ 2,328.32 in stock 1 new from R$ 2,328.32 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Soquete AMD AM4 e PCIe 4. 0: O emparelhamento perfeito para Zen 3 Ryzen 5000 e 3ª geração AMD Ryzen CPUs.Áudio: suporta reprodução de até 32 bits/192 kHz

Design robusto de energia: estágios de potência de 12 mais 2 DrMOS com engasgos de liga de alta qualidade e capacitores duráveis fornecem energia confiável para as últimas CPUs AMD de alta contagem

Solução térmica otimizada: VRM sem ventilador e dissipadores de calor com design ASUS Stack Cool 3plus mantêm seu sistema funcionando de forma confiável sob carga pesada aumentando a capacidade de resfriamento passivo para componentes essenciais integrados.

Rede de jogos de alto desempenho: 2. LAN de 5 GB com ASUS LANGuard

Melhor conectividade para jogos: suporta HDMI 2. 1 (4Kat60HZ) e DisplayPort 1. 2 saídas, com dois compartimentos M. 2 (NVMe SSD) — um com PCIe 4. Conectividade 0 x 4, USB 3. Porta tipo C 2ª geração e cabeçalho Thunderbolt 3 READ O melhor Intel I9 9900K: Guia de revisão e compra

ROG Maximus Z690 Extreme Glacial R$ 20,741.00 in stock 1 new from R$ 20,741.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ROG MAXIUS Z690 EXTREME GLACIAL

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Placa Mae Asus estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Placa Mae Asus e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Placa Mae Asus final. Nem cada um dos Placa Mae Asus está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Placa Mae Asus disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Placa Mae Asus no futuro. Então, o Placa Mae Asus que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Placa Mae Asus disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Placa Mae Asus importa muito. No entanto, o Placa Mae Asus proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Placa Mae Asus e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Placa Mae Asus específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Placa Mae Asus por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Placa Mae Asus preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Placa Mae Asus para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Placa Mae Asus sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Placa-Mãe ASUS Prime – H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Placa-Mãe ASUS TUF Gaming – X570-Plus, AMD, AM4, ATX, DDR4 será a melhor opção para você.

ROG Maximus Z690 Extreme Glacial é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Placa Mae Asus você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.