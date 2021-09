Home » DVD O melhor perfumes masculino: Selecionado para você DVD O melhor perfumes masculino: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Eau de Toilette Black Caviar, Paris Elysees, 100 ml R$ 52.80

Amazon.com.br Features Ideal para o homem bem resolvido e seguro de si, black caviar paris elysees é uma fragrância que não passa despercebida

Pirâmide olfativa: topo: bergamota, cedro e limão; corpo: aromas flor de oliveiro, noras aromáticas e anis; fundo: tonka e madeira gaiac

É um perfume para marcar presença, seja em um evento social ou até em um encontro

Calvin Klein Ck Be Eau De Toilette 200Ml, R$ 208.00

Amazon.com.br Features Eau de toilette

Notas de topo de bergamota, bagas de zimbro e lavanda

Notas de coração de especiarias brancas, magnólia e pêssego branco

Notas de fundo de sândalo, cumaru, opoponax

1 Million Paco Rabanne - Perfume Masculino - Eau de Toilette - 100ml R$ 362.33

Amazon.com.br Features 1 Million de Paco Rabanne vem em um frasco dourado que reflete o objeto de desejo: ouro, poder e estabilidade. Feito para o homem poderoso, moderno, competitivo.

Para personalizar esse temperamento e estilo, Paco Rabanne criou uma fragrância oriental aromática, repleta de especiarias, com um toque fresco e picante.

One Million é o perfume importado que descreve o homem de personalidade forte.

Eau de Toilette Billion $ Casino Royal, Paris Elysees, 100 ml R$ 45.90

Amazon.com.br Features Billion casino royal paris elysees tem acordes que, combinados, transmitem determinação e segurança. é um perfume que combina com homens elegantes e sedutores

Pirâmide olfativa: topo: bergamota e flor de laranjeira; corpo: lavanda, coentro, alecrim, noz moscada fundo: madeiras e fava tonka

Intenso, é um perfume ideal para ser usado à noite; eventos sociais e festas são momentos que combinam com a fragrância

Perfume masculino

Amazon.com.br Features Este novo perfume masculino une-se ao universo.212 vip.e conduz um homem pela tempestade numa névoa de sensualidade e audácia

Revelando um personagem elegante e aventureiro, assim como os homens que o usam

Na pele, é uma fragrância masculina viciante, sensual e ousada, um convite para transcender o estabelecido e criar suas próprias regras

Lacoste L12.12 Blanc Masculino Eau De Toilette 100Ml, R$ 265.17

Amazon.com.br Features Eau de toilette

Notas de topo de cardamomo

Notas de coração de tuberosa mexicana

Perfume Kouros EDT 100ml, Yves Saint Laurent R$ 213.75

Amazon.com.br Features Fragrância masculina

Tensão entre aroma e poder

Alta fixação

Lavanda com base amadeirada

100ml

Amazon.com.br Features O frasco remete a um enigma dourado para abrir as portas da sedução.

Piramide olfativa - topo: hortelã, notas verdes e maçã verde corpo: noz-moscada, cominho e pimenta fundo: almíscar, cedro e couro

Atraente, misterioso e sedutor, é ideal para marcar presença e não ser esquecido.

Número de ítens: 1

Animale For Men, Eau de Toilette Spray, 100ml R$ 159.90

Amazon.com.br Features Launched by the design house of animale in the year 1993

This masculine fragrance has a blend of nutmeg, honey, pineapple, lime, sandalwood, amber, patchouli, lavender, musk, galbanum, vanilla, jasmine, ylang-ylang, rose, and lemon notes

Provides long lasting fragrance.

Amazon.com.br Features Eau de toilette

Notas de topo de canela, flor de laranjeira notas de coração de jasmim, baunilha notas de fundo de sândalo, vetiver, flor de patchouli

Notas de topo de canela e flor de laranjeira

Notas de coração de jasmim e baunilha

Amazon.com.br Features Os acordes cítricos, logo no topo de vodka diamond paris elysees, já indicam a leveza e transparência do perfume

O vetiver do corpo prolonga a sensação de frescor, até que o fundo revela um lado gourmand mais sensual

Um perfume ideal para ser usado durante os dias ensolarados, por ser fresco e luminoso

Perfume masculino

Perfume Nautica Voyage by Nautica for Men - 100 ml Spray R$ 262.00

212 Men Nyc Carolina Herrera - Perfume Masculino - Eau de Toilette - 100Ml, Carolina Herrera R$ 339.90

Amazon.com.br Features É perfeito para uma ocasião marcante, encontros ou jantares românticos, combina com agitação do dia a dia ou com a noite; possui uma fragrância do tipo amadeirado

Nota de cabeça: petitgrain, lavanda, acordes verdes, toranja, bergamota, grama cortada

Nota de coração: gengibre, pimenta verde, gardênia, violeta, sálvia nota de base: labdanum, sândalo, madeira de guaiaco, vetiver, incenso

Silver Scent HME, Evau de Toilette, VAP 100 ml R$ 161.99

Amazon.com.br Features Notas de cabeça:Cítricas(limão gelado e laranja da terra).Nota de coração:Noz Moscada,Romero,Cardomomo,Lavanda

Nota de fundo:Fava Tonka,Vetiver,Teca ,Madeira e Líquen.

Fougere Ambarado

Perfume Jacques Bogart

Cabana Masculino La Rive 90ml Edt R$ 76.42

Amazon.com.br Features advice: Em seus cabelos úmidos e lavados com shampoo, aplique o condicionador massageando delicadamente pelo comprimento dos fios. Em seguida, enxague bem para não sobrar resíduos.

result: Seus cabelos são reconstruídos e ficam muito mais fortes, macios e luminosos.

Amazon.com.br Features Eau de Toilette

Perfume importado 100% original

Postagem Imediata

Livro de Ouro dos Gatilhos Mentais: O Guia Completo com Estratégias de Negócios e Comunicação Provadas Para Você Aplicar R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-10-04T14:48:45.000Z Language Português Number Of Pages 173 Publication Date 2016-10-04T14:48:45.000Z Format eBook Kindle

Amazon.com.br Features Seu topo com frutas frescas transmite alegria e energia, enquanto os acordes de fundo, como o âmbar e o patchouli, traduzem a sensualidade do brasileiro

Vodka brasil yellow paris elysees é ideal para os mais variados momentos da vida do homem moderno: do trabalho até as horas de lazer

Perfume para todos os momentos: do trabalho às horas de descontração e lazer

Perfume masculino

Amazon.com.br Features O perfume exala sedução e poder com notas intensas e envolventes, combinadas de forma para criar uma fragrância misteriosa

Piramide Olfativa - Topo: Menta, Bergamota e Pomelo Branca Corpo: Licor de Maçã, Cardamomo, Canela e Pimenta Negra Fundo: Patchouli, Fava Tonka, Baunilha, Madeira, Almíscar e Cedro

Seduza e encante nos mais variados momentos. Exale mistério em um encontro romântico com a pessoa amada ou destaque-se em ocasiões especiais

Amazon.com.br Features Eau de toilette

Notas de topo de tangerina, sálvia e gálbano

Notas de coração de manjericão, gerânio e lavanda

Notas de fundo de musgo, cedro e âmbar

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.