O melhor nikon d810: Selecionado para você

Comprar um novo nikon d810 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final.

Nossa equipe de especialistas extraiu o nikon d810 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Nossa equipe de especialistas extraiu o nikon d810 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.



Protetor de tela PCTC de vidro temperado compatível com Nikon D7200 D7100 D850 D800 D800e D810 D750 D600 D610 D500 (3 pacotes), D7100x3 R$ 182.00 in stock 1 new from R$ 182.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As películas de vidro temperado LCD servem perfeitamente para Nikon D500 D750 D7100 D7200 D850. De borda a borda, fácil de instalar.

A tela sensível ao toque ainda é totalmente funcional com as películas de vidro temperado PCTC.

Dureza 9H e 0,3 mm de espessura com 6 camadas de revestimentos.

99,99% de alta transparência, não distorcido.

Sem bolhas – sem bolhas torna o vidro fácil de instalar com um simples deslize, reduzindo a tensão causada pelo toque repetido.

Mastering the Nikon D810 R$ 131.58 in stock 7 new from R$ 131.58

4 used from R$ 153.87 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number illustrations Release Date 2014-12-16T00:00:01Z Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 608 Publication Date 2014-12-17T00:00:01Z Format Ilustrado

Nikon D810 Experience - The Still Photography Guide to Operation and Image Creation with the Nikon D810 (English Edition) R$ 26.51 in stock 1 new from R$ 26.51 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2014-08-24T16:30:47.000Z Language Inglês Number Of Pages 454 Publication Date 2014-08-24T16:30:47.000Z Format eBook Kindle READ O melhor Transformador 110V A 220V: Selecionado para você

calau Adaptador de placa de bateria V Mount V-lock com Super Clamp Crab Alicate Clipe EN-EL15 Substituição da bateria fictícia para Nikon D850 D800 D810 D750 D7200 D7000 Câmera Vídeo Luz Monitor R$ 587.33 in stock 1 new from R$ 587.33 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Uma placa de bateria de montagem V padrão para usar junto com uma bateria fictícia para substituir a bateria tradicional, pode prolongar muito o tempo de filmagem, não perde mais nada maravilhoso.

4 tensões de saída para opção: DC 8V para DSLR, DC 12V para monitor, DC 14,8V e DC 15V para camcorder.

Cada cabo foi testado repetidamente, garantindo que não houvesse problemas como curto-circuito, quebra de potencial, etc.

Alta eficiência de conversão, circuito de proteção de sobretensão, coeficiente de baixa temperatura, proteção de bloqueio automático, proporcionando excelente experiência de uso.

Super grampo alicate de caranguejo clipe e design de parafuso longo, fácil e conveniente para instalação; com luz indicadora de energia que fica vermelha quando ligada; com interruptor independente, basta desligá-lo quando não estiver em uso para reduzir o consumo de energia.

Nikon D810 User Guide: The Step By Step Illustrated Manual for Beginners to Master the D810 with Ease (English Edition) R$ 20.29 in stock 1 new from R$ 20.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2022-05-02T11:29:50.654-00:00 Language Inglês Number Of Pages 97 Publication Date 2022-05-02T11:29:50.654-00:00 Format eBook Kindle

Miaoqian AC3 4K WiFi Câmera de Vídeo Digital Filmadora DV Gravador 24MP 30X Zoom IR 3,1 polegadas IPS LCD Touchscreen com 2pcs Baterias Recarregáveis ​​+ extra 0,39X Lente Grande Angular + Externo R$ 1,428.50 in stock 1 new from R$ 1,428.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ♡【Nossa loja é T-shell,Fornecer-lhe um bom serviço】...Adota Compatível com sensor CMOS de alta sensibilidade Sony 13MP, máx. Resolução de vídeo 4K 24fps ultra HD e resolução de imagem super nítida de 24MP (interpolação), zoom digital de 30X e com microfone e alto-falante internos. Suporta gravação IR profissional, pode executar imagens naturais e de alta definição em ambiente escuro, ligando a luz IR e a luz LED.

❀..【Nossa loja é T-shell,Fornecer-lhe um bom serviço】 .Suporta conexão WiFi, depois de conectado com a câmera via WiFi, vídeo e foto podem ser controlados e compartilhados baixando o APP LzxViewer no smartphone; ele pode ser conectado ao seu computador e usado como uma câmera de PC para streaming ao vivo.

♡... Mais funções: suporta max. Cartão SD externo de 128 GB (altamente recomendável classe 10 ou superior); Saída de interface HD; Tela sensível ao toque LCD de 3,1 polegadas; suporta temporizador automático, ajuste de balanço de branco, captura de sorriso; com 2 baterias recarregáveis ​​de íon de lítio.

❀... Com montagem de sapata para conectar microfone externo / luz de vídeo LED e rosca de 1/4 "para montar a câmera no tripé; vem com controle remoto para uso conveniente (alcance de transmissão máximo de 10 metros).

♡.. Vem com uma lente super grande angular 0,39X para ampliar os ângulos, um microfone externo para atividades ao ar livre / gravação de conferências / ensino e um para-sol externo para evitar a dispersão de luz.

David Busch's Nikon D810 Guide to Digital Slr Photography R$ 3,057.00 in stock 1 new from R$ 3,057.00

4 used from R$ 221.95 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9781305577275 Release Date 2014-11-12T00:00:01Z Edition 1ª Language Inglês Number Of Pages 608 Publication Date 2014-11-13T00:00:01Z

Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless (Corpo) R$ 13,090.00 in stock 7 new from R$ 13,090.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor CMOS full frame retroiluminado

Resposta em alta velocidade

Facilidade de operação e durabilidade

Produto de qualidade

Bateria de Íons de Lítio Recarregável Nikon EN-EL15a R$ 205.00 in stock 1 new from R$ 205.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com Nikon D700, D7100, D7200 e D7500

Compatível com Nikon D800, D800E, D810 e D810A

Compatível com Nikon D600, D610 e D500

Compatível com Nikon 1 modelo V1, V2 e V3

Kit de fonte de alimentação EP-5B EH-5 Plus AC (substituição do carregador de bateria NIKON EN-EL15) para câmeras Nikon D500, D600, D610, D750, D7000, D7100, D800, D800E, D810, D800A, 1V1. R$ 497.00 in stock 1 new from R$ 497.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features fabricante: genérico

Marca comercial do item: GENERIC

Categoria do item: adaptador de carregamento

calau 50mm f / 1.4 USM Grande Abertura Padrão Lente de Foco Antropomórfico Lente da Câmera Baixa Dispersão para Nikon D7000 D7100 D200 D300 D300 D700 D750 D810 D800 D3200 D3300 D5200 D40 D90 D5500 DSLR R$ 909.18 in stock 1 new from R$ 909.18 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 50mm de distância focal, lente de câmera de grande abertura F1.4 USM, adequada para Nikon D7000, D7100, D200, D300, D700, D750, D810, D800, D3200, D3300, D5200, D40, D90, D5500.

Estrutura da lente: 7 elementos em 6 grupos. A lente adota lentes ópticas de vidro e tecnologia de revestimento multicamada para aumentar efetivamente a transmitância da luz e controlar a imagem fantasma e o brilho da luz de fundo.

Pode ser usado para fotografia de retrato, fotografia de natureza morta, fotografia real de produtos.

Adote um design de grande abertura, bokeh real O desfoque de fundo ajuda a destacar o assunto facilmente.

Mesmo em ambientes com pouca luz, você pode tirar fotos com baixa sensibilidade e velocidade do obturador relativamente alta.

Nikon EN-EL15b Rechargeable Li-ion Battery R$ 646.00 in stock 2 new from R$ 495.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bateria recarregável de íon de lítio Nikon EN EL15b

Dispositivos compatíveis: D500, D600, D610, D800, D810, D810A, D800E, D750, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z 6, Z 7

Câmera Sony Alpha a7R III Mirrorless E-Mount ( Corpo ) R$ 25,380.76 in stock 1 new from R$ 25,380.76 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Provando que todos os recursos de velocidade, resolução e vídeo podem coexistir, a câmera digital Alpha A7R III Mirrorlessda Sony é uma câmera versátil e de alto desempenho

Caracterizada não apenas por sua resolução, mas também por sua versatilidade multimídia

Rodando em torno de um sensor CMOS Exmor R 42.4MP full frame e processador de imagem BIONZ X atualizado, o a7R III oferece uma impressionante taxa de disparo contínuo de 10 qps, juntamente com melhor desempenho de autofoco para rastreamento de assunto mais rápido e confiável juntamente com cobertura de quadro amplo

Este sistema AF híbrido rápido atualizado emprega uma combinação de 399 pontos de detecção de fase e 425 áreas de detecção de contraste para obter um foco mais rápido em uma variedade de condições de iluminação

Nikon 7565 Câmera Dslr D780, Somente Corpo, Multicor R$ 14,969.30 in stock 2 new from R$ 14,969.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor cmos bsi de formato fx de 24.5 mp

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Nikon

David Busch's Compact Field Guide for the Nikon D810 R$ 766.57 in stock

4 used from R$ 766.57 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9781305582408 Release Date 2014-11-13T00:00:01Z Edition 1ª Language Inglês Number Of Pages 240 Publication Date 2014-11-14T00:00:01Z

Monoprice Cabo HDMI padrão com mini conector HDMI, 1080i a 60Hz, 4,95Gbps, 30AWG, 4,5 m, preto R$ 66.70 in stock 1 new from R$ 66.70

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Estes cabos são para conectar dispositivos portáteis de alta definição, como câmaras de vídeo

Este cabo permitirá que você conecte o seu dispositivo portátil ao conector HDMI padrão encontrado na maioria dos televisores e receptores A/V

País de origem: China

Tipo de produto: cabo eletrônico

S-ZONE Bolsa de ombro de lona vintage à prova d'água com acabamento em couro DSLR SLR à prova de choque, Cinza, Medium R$ 436.00 in stock 1 new from R$ 436.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Material: lona impermeável de alta densidade com acabamento em couro PU, costura forte, zíper durável, fivela de encaixe rápido

Tamanho: 7 (C) x 4 (L) x 9 (A) polegadas, projetado para 1 câmera, 1 lente e mini câmera digital; separadores acolchoados para personalização interior

Material interno de algodão durável e macio para absorver impactos e vibrações para proteger sua câmera contra danos, poeira e arranhões.

Bolso frontal adicional projetado para o seu celular, carteira, cartões de visita, etc.

Além de ser uma capa de câmera dedicada, também pode ser uma bolsa de ombro para mensageiro da moda diária

Camera Nikon D3400 DSLR com Lente 18-55 mm R$ 5,899.00 in stock 1 new from R$ 5,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bem-vindo à fotografia. Antes da D3400, você usava a câmera do seu smartphone por conveniência. Usar o zoom era desajeitado. Fotografar com baixa luminosidade era praticamente impossível. Capturar ação rápida dependia da sorte. Mas depois da D3400, você ve

Nikon Corpo de câmera sem espelho Z 6II formato FX preto R$ 14,779.18 in stock 1 new from R$ 14,779.18 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Versatilidade sem espelho em um nível totalmente novo. Resolução BSI de 24,5 MP que se destaca em pouca luz. 14 FPS adequado para ação rápida. Melhor desempenho de vídeo UHD 4K

Moldura completa. Leitura total de pixels. Vídeo UHD 4K com todos os recursos. Desempenho de vídeo topo de linha com 4K UHD 60p usando leitura total de pixel e uma série de recursos excelentes para videomakers sérios. Aquisição de assunto com velocidade e precisão. 3,5 x mais capacidade de buffer que o Z 6 original. Disparo contínuo mais rápido. Melhor desempenho e funcionalidade de AF

Compartimentos para cartão duplos CFexpress/XQD plus UHS-II SD. Flexibilidade e tranquilidade ao fotografar momentos importantes ou em tarefas, como fotografia de casamento e evento. Confortável. Durável. Intuitivo. O exterior e o interior da Z 6II foram cuidadosamente projetados para serem manuseados e usados com o máximo de conforto e facilidade de operação

Pronto para aderência vertical. Agora compatível com a nova aderência vertical da bateria para aqueles que precisam de mais energia e operação mais fácil do obturador ao disparar verticalmente. Alimentação e carregamento constantes USB-C. Nunca fique com pouca energia durante transmissões ao vivo, gravações de vídeo e timelapses

Câmera Fotográfica D500 Body R$ 11,733.97 in stock 1 new from R$ 11,733.97 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

NIKON 7567 Câmera Digital Z 5 sem Espelho, Somente Corpo R$ 12,551.10 in stock 1 new from R$ 12,551.10 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor cmos de formato fx de 24.3 mp

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Nikon

NIKON 7563 Câmera Dslr D7500, Somente Corpo R$ 7,918.00 in stock 1 new from R$ 7,918.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor cmos de formato dx de 20.9 mp

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Nikon

Nikon D810 R$ 224.18 in stock 7 new from R$ 183.53

4 used from R$ 196.96 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 628038 Language Inglês Number Of Pages 240 Publication Date 2015-01-07T00:00:01Z

Câmera Digital Canon EOS DSLR 5D MARK IV Corpo R$ 24,999.00

R$ 18,156.00 in stock 2 new from R$ 18,156.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capaz De Trabalhar Dentro De Um Intervalo Nativo De Iso 100-32000, Que Pode Então Ser Expandido Para Um Impressionante Iso 50-102400, Para Imagens Nítidas E De Baixo Ruído Em Uma Variedade De Condições

A Câmera Dslr Canon Eos 5D Mark Iv (Só O Corpo) Que É Uma Excelente Opção De Dslr Para Suas Fotografias De Até 30.4Mp E Uma Super Filmadora 4K

Oferece Um Recém-Desenvolvido Sensor Cmos Emparelhado Com O Processador De Imagem Digic 6+ Com Uma Resolução De 30.4Mp Full-Frame, A Fim De Equilibrar Detalhes Finos E Resolução Com Baixo Desempenho De Luz E Sensibilidade

Aumento De Desempenho Em Toda A Linha Com Um Sistema Af Avançado, Wi-Fi, Nfc E Gps Integrados, E Muito Mais

CAMERA NIKON Z50 BODY R$ 6,427.73 in stock 3 new from R$ 6,427.73 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

CÂMERA NIKON Z6 CORPO R$ 13,064.86 in stock 1 new from R$ 13,064.86 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number VOA020AM Model VOA020AM Is Adult Product

Nikon Lentes AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED para câmeras Nikon DSLR R$ 2,471.00 in stock 3 new from R$ 2,471.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Foco automático suave e rápido com motor de passo da Nikon

Controle simplificado

Foco silencioso

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G Lente ED LC-58 58 mm tampa frontal de lente traseira

TYCKA Tripé de câmera de 142 cm, tripé de viagem de alumínio leve e compacto, para câmera DSLR com cabeça esférica de 360 graus, placa de liberação rápida, bolsa de transporte R$ 1,036.57 in stock 1 new from R$ 1,036.57 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ➽Ângulo baixo e visualização macro ativado: com um acessório curto incluído (9 cm), você pode fotografar a uma altura de 20 cm. E o polo central pode ser invertido para permitir fotos de baixo ângulo e fotografia macro.

➽MONOPODO DETÁVEL: Nosso tripé TYCKA Rangers também possui uma perna removível (com aderência de espuma) que pode ser usado como um alpenstock para caminhadas ou caminhadas. Ou pode ser convertido em um monopé quando anexado ao adaptador de bola incluído para atender às suas necessidades de fotografia.

➽Fácil de montar e portátil: mastros de quatro segmentos com travas de liberação rápida permitem que você ajuste a altura do tripé de 35,5 a 142,2 cm em segundos. O tripé TYCKA Rangers dobra para baixo em um compacto 35,5 cm e pesa apenas 1,2 kg, permitindo que você leve com você para qualquer lugar.

➽PANORAMA DE 360° E ULTRA ESTÁVEL: Com dois botões de controle independentes, a cabeça esférica especialmente projetada pode girar 360°, permitindo que você obtenha aquela foto perfeita sempre. O garfo de tripé é feito usando usinagem CNC de precisão para garantir a construção da mais alta qualidade.

➽Garantia: apoiado por nossa garantia líder do setor. Garantimos nossos produtos. Entre em contato conosco se precisar de ajuda ou se tiver alguma dúvida!

Nikon Lentes AF-P DX NIKKOR 10-20 mm f/4,5-5,6G VR R$ 2,715.02 in stock 3 new from R$ 2,715.02 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Visão ultra grande angular que supera qualquer Kit de Lentes e permite que você seja criativo com a Composição

Design compacto, leve e durável que é ótimo para viagens e passeios. Ângulo de visão: 109 graus a 70 graus

Excelente óptica oferece belas fotos e vídeos, mesmo em situações desafiadoras. Distância mínima de foco - 0,22 metros (0,2 m) do plano focal em todas as posições de zoom

O motor de passo com foco automático quase silencioso é ideal para gravar vídeo. Formatos compatíveis DX

A estabilização de imagem de redução de vibração (VR) mantém fotos e vídeos portáteis nítidos e ajuda com a fotografia com pouca luz. Aceita tipo de filtro: Parafusado READ O melhor modulo amplificador: Selecionado para você

