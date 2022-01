Home » Computadores pessoais O melhor logitech webcam: Guia de revisão e compra Computadores pessoais O melhor logitech webcam: Guia de revisão e compra 1 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo logitech webcam não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor logitech webcam , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o logitech webcam 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes logitech webcam.



Webcam Full HD Logitech C920s com Microfone e Proteção de Privacidade para Gravações em 1080p Widescreen, Compatível com Logitech Capture R$ 371.14 in stock 41 new from R$ 335.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Videochamadas e Gravação de vídeo em Full HD de 1080p

Foco automático em HD e correção de luz

Áudio estéreo com microfones duplos

Protetor de privacidade

Software avançado Logitech Capture

Webcam HD Logitech C270 com Microfone Embutido e 3 MP para Chamadas e Gravações em Vídeo Widescreen R$ 164.77

R$ 148.96 in stock 21 new from R$ 148.96 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Permaneça conectado em widescreen HD 720p Vídeos em HD nas chamadas por Skype, Windows Live Messenger e Logitech Vid HD — a maneira mais rápida e fácil de ver aqueles a quem você ama frente a frente Fácil de gravar e de fazer uploads de vídeos em HD de tirar o fôlego

Possui incrível som e iluminação Correção automática de luz para a melhor imagem possível, mesma que sua chamada seja com luz fraca. Cancelamento de som de fundo reduz sons indesejáveis para que você seja ouvido claramente

Fácil de tirar e enviar fotos Tire fotos de 3-megapixels com apenas um click

Logitech Tecnologia de Cristal Fluido Possibilita videos mais suaves, com cores mais brilhantes e som mais claro READ O melhor gabinete thermaltake: Guia de revisão e compra

Webcam UltraHD 4K BRIO, Logitech, Webcams e Equipamentos de VOIP R$ 1,140.60 in stock 11 new from R$ 1,049.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Especificações videochamadas em ultra hd 4k (até 4096 x 2160 pixels a 30 fps) videochamada em full hd de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30 ou 60 fps)

Videochamada em hd de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30, 60 ou 90 fps) conectividade plug-and-play via usb campo de visão de 90 graus com duas configurações adicionais (65 e 78 graus)

Disponíveis com o download do software opcional zoom digital de 5x em full hd foco automático tecnologia rightlight 3 com hdr para obter imagens claras em diversos ambientes de iluminação

Os de pouca luminosidade aos expostos à luz direta do sol controles de imagem com configurações opcionais da câmera para controlar panorâmica, inclinação e zoom

Dois microfones onidirecionais integrados com tecnologia de eliminação de ruídos tecnologia de sensores infravermelhos para windows hello (sdk disponível para integração do aplicativo)

Webcam Logitech C920 Full HD 1080p Preta - 960-000764 - V.C R$ 349.99 in stock 6 new from R$ 349.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features BATE-PAPO COM VÍDEO DE ALTA DEFINIÇÃO Conecte-se com todo mundo em Full HD de 1080p no Skype ou em Fluid HD de 720p no FaceTime para Mac. Faça também videochamadas de alta qualidade no Google Hangouts e em praticamente todos os clientes de videochamadas. Você pode até mesmo conversar com os seus amigos no Facebook através das videochamadas no Skype ou do Facebook Messenger

GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P Grave clipes de vídeo vibrantes e realistas em HD de 1080p que capturam até os mínimos detalhes. O Full HD é possível graças ao H.264, uma avançada tecnologia de compressão. O H.264 acaba com a demorada compressão para que você obtenha carregamentos rápidos e eficientes que exigem menos

ÁUDIO ESTÉREO Assegure-se de que todos escutam a sua verdadeira voz. Dois microfones, um em cada lado da câmara Web, capturam áudio estéreo cristalino

LENTE DE VIDRO HD TOTAL As lentes de vidro em HD total com cinco elementos capturam imagens limpas e nítidas, e o recurso superior de foco automático ajusta-se de forma suave e precisa para fornecer uma experiência confiável de alta definição

CORREÇÃO DE LUZ AUTOMÁTICA Grave vídeos nítidos mesmo com pouca luz. A câmara Web C920 corrige automaticamente as configurações para pouca luz

Webcam FULL HD, Logitech, C925E PRO, 960-001075, Preta R$ 339.99 in stock 17 new from R$ 339.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vídeo de alta definição para colaboração aprimorada

Chamadas mais produtivas

Ótimo vídeo em qualquer ambiente

Webcam Full HD Logitech C922 Pro Stream com Microfone para Gravações em Video 1080p e Tripé Incluso, Compatível com Logitech Capture R$ 489.00 in stock 37 new from R$ 455.69

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features HD de 1080p/30 qps

Taxa de quadros hiper-rápida em HD

Foco automático em HD e correção de luz

Áudio estéreo com microfones duplos

Tripé incluso

Logitech C270 3MP 1280 x 720pixels USB 2.0 Preto Webcam R$ 165.50

R$ 150.85 in stock 6 new from R$ 150.85 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 222A119 Model 960-001063 Color Preto Is Adult Product Language Alemão

Webcam Full HD Logitech StreamCam Plus para Streaming e Criação de Conteúdo com Microfone Embutido, Conexão USB-C e Tripé Incluso - Compatível com Logitech Capture R$ 949.90 in stock 18 new from R$ 949.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Full HD 1080P à 60 fps

Vídeo na Vertical em Full HD

Software Logitech Capture para criação de conteúdo avançado

Foco automático e exposição de rastreamento facial

Versatilidade de montagem de câmera dupla

Webcam HD Logitech C505 com Microfone Embutido de Longo Alcance e 3 MP para Chamadas e Gravações em Vídeo Widescreen R$ 177.12 in stock 22 new from R$ 153.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Videochamadas em widescreen HD 720p

Áudio nítido e natural

Microfone mono de logo alcance.

Cabo USB-A extra longo.

Webcam Logitech C920E Business FullHD 1080p 960-001360 R$ 356.13 in stock 15 new from R$ 336.04

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Webcam Logitech C920E Business FullHD 1080p 960-001360

Câmera webcam FULL HD Logitech C930e R$ 418.00 in stock 20 new from R$ 399.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CAMERA WEBCAM FULL HD LOGITECH C930E

Logitech Webcam HD 720P C270 R$ 160.58

R$ 149.98 in stock 14 new from R$ 149.98 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A C270 HD Webcam permite fazer chamadas de vídeo widescreen em HD 720p com imagem nítida e clara

Como se ajusta automaticamente às condições de iluminação, você obterá imagens mais brilhantes, apesar da iluminação fraca

Seu microfone redutor de ruídos garante que suas conversas sejam claras mesmo em ambientes movimentados

Esta pequena, rápida e ajustável webcam traz um ângulo completamente novo às videochamadas, permitindo que você grave vídeos em alta definição e publique-os em suas redes sociais preferidas

Você pode prendê-la com segurança à sua tela usando o clipe universal ou colocá-la em uma prateleira

Logitech Camera Webcam USB C505 Hd 720p - Preto R$ 165.00 in stock 27 new from R$ 149.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Camera Webcam Logitech C505 Hd 720p

Logitech Brio - Webcam Ultra HD Para Videoconferência, Gravação E Streaming R$ 1,074.99 in stock 4 new from R$ 1,074.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features UM NOVO REFERÊNCIA PARA WEBCAMS Adquira a webcam mais tecnologicamente avançada do mundo e obtenha vídeo de qualidade profissional para chamadas em conferência, streaming ou gravação de vídeo. Logit

Brio - Webcam Ultra HD para videoconferência, gravação e streaming

Webcam Logitech C270 para desktop ou laptop, HD 720p widescreen para chamadas de vídeo e gravação R$ 149.98 in stock 16 new from R$ 149.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chamadas de vídeo HD 720p e gravação de vídeo HD, 2,4 GigaHertz Intel Core2 Duo, 2 GB de RAM, 200 MB de espaço no disco rígido.

Captura de vídeo: Até 1280 x 720 pixels, cristal fluido Logitech

Tecnologia de fotos de 3 MP, USB 2.0 de alta velocidade.

Compatível com: Windows 10 ou posterior, Windows 8, Windows 7, funciona no modo USB de classe de dispositivo de vídeo (UVC) com clientes de chamadas de vídeo suportados: MacOS 10.10 ou posterior, Chrome OS, Android v 5.0 ou superior

Microfone embutido filtra o ruído de fundo. Requisitos de sistema: Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 ou posterior Mac OS 10.10 ou posterior Chrome OSAndroid v 5.0 ou superior porta USB acesso à Internet visite o site do seu provedor de soluções de chamada de vídeo preferido para informações exatas sobre os requisitos do sistema e desempenho. Visite o site do seu provedor de soluções de chamada de vídeo preferido para obter informações exatas sobre os requisitos de desempenho e sistema. Funciona com Skype Google hangouts face Time para Mac.FoV: 60° READ O melhor kids web 2: quais são suas opções?

Sala de Videoconferência Logitech - Low Cost R$ 955.99 in stock 1 new from R$ 955.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 222A295 Model 960-001076 Is Adult Product Language Inglês

CAMERA WEBCAM HD LOGITECH C505 R$ 183.40 in stock 5 new from R$ 174.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A C505 é uma webcam com vídeo HD 720p e um microfone de longo alcance que suporta conversas nítidas e naturais a até 3 metros de distância

Esqueça as lentes ópticas integradas em laptops e suba de nível usando uma webcam que proporciona vídeo cristalino

resolução de tela panorâmica HD de 720p/30 fps

O único microfone omnidirecional possui a tecnologia de redução de ruídos e está desenvolvido para suportar conversas nítidas e naturais a até 3 metros de distância

Com seu cabo USB-A extralongo de dois metros e o clipe universal, a C505 oferece várias possibilidades de montagens versáteis

Logitech Webcam C920 Hd Pro (preto) R$ 365.00 in stock 3 new from R$ 365.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vídeo Full HD 1080p que é mais rápido, suave e funciona em mais computadores. Skype em Full HD 1080p. Obtenha chamadas de vídeo Full HD 1080p de tirar o fôlego no Skype para uma experiência de videochamada mais nítida. Mais suave. Mais afiada. Mais rico. Mais transparente. Tecnologia Logitech FluidCrystal É o que torna uma webcam Logitech melhor.

Logitech Em parceria com o Skype(TM) para oferecer resolução de 1080p de alta definição com a webcam C920

Grave vídeos em widescreen Full HD 1080p a 30 quadros por segundo

A mesma compressão codificada H.264 que permite chamadas de vídeo de alta definição com Skype, também permite que você capture ótimos vídeos

Qualidade de vídeo suave, cores ricas e som nítido em ambientes do mundo real são produzidos pela tecnologia Logitech FluidCrystal

Webcam - USB 2.0 - Logitech C920 HD Pro - Preta - 960-000949 / 960-000764 R$ 349.99 in stock 4 new from R$ 349.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Web Cam Logitech C920 Pro Hd 1080P Com Microfone Preto

Web Cam Logitech C920 Pro Hd 1080P Com Microfone Preto

Base Multifunção

Base Multifunção

Foco Automático

Webcam Câmera Logitech C922 Full Hd 1080p 30 fps 720p 60 Fps Com Tripé Youtuber Streamer Web Cam Microfone 15 Mpx R$ 593.01 in stock 2 new from R$ 593.01

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number NSKR HPS

Câmera webcam Ultra HD Logitech 4K PRO Webcam R$ 1,169.58 in stock 6 new from R$ 1,134.64

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 4K

Mouse Gamer Sem Fio Logitech G305 LIGHTSPEED com 6 Botões Programáveis e Até 12.000 DPI - Lilás R$ 269.00 in stock 5 new from R$ 260.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor HERO 25K – O sensor para jogos da próxima geração com rastreamento 1:1, IPS de 400+ e resolução máxima de DPI de 100 a 25.600, além de suavização, filtragem e aceleração nulas.

LIGHTSYNC RGB – Iluminação com espectro completo inteligente que responde às ações, ao áudio e às cores da tela no jogo. Personalize os efeitos de iluminação com aproximadamente 16,8 milhões de cores com o software para jogos G HUB e sincronize com seu equipamento G

Conforto e durabilidade supremos – O G403 HERO é confortavelmente projetado para jogos, com um formato fácil de segurar e controlar, materiais de alta qualidade, fabricação leve (87 g), laterais emborrachadas e peso removível de 10 g.

LOGITECH G HUB – Configure seis botões programáveis para simplificar as ações no jogo. A alternância de DPI imediata permite programar e alternar entre até cinco configurações de sensibilidade, de 100 a 25.600 DPI*. * Requer o software Logitech G HUB, disponível em logitechG.com/GHUB.

Desempenho de jogo avançado – Até 8x mais rápido que mouses padrão, com uma taxa de transmissão de 1 ms, e tensionamento de botões por mola que propiciam uma resposta melhor com menos força.

VIDEOCONFERENCIA PORTATIL LOGITECH BCC950 R$ 1,068.00

R$ 1,010.00 in stock 9 new from R$ 1,010.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cââmera: Panormica, inclinação e zoom motorizados Viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com alcance de 2, 43 metros Codificação H. 264 UVC integrada

Aplicativos compatíveis com vídeo por USB (UVC) Chamada por vídeo Full HD 1080p 30 fps Controles de câmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto Panormica, inclinação, zoom, volume, sem som, Atender/encerrar chamada Foco automático

Compatível com USB 2. 0 Cabo USB de 2, 4 m (8 pés) Adaptador universal de alimentação de 2, 4 m (8 pés) Suporte de extensão para elevação de 228 mm (9 pol. )/câmera na linha dos olhos Windows 7, 8. 1, ou 10 e Mac OS X 10. 7 ou posterior

Webcam R$ 7.85 in stock 1 new from R$ 7.85 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Broadcast any USB webcam to the internet

No Firewall or Router configuration changes

Password-protected security

Webcam Logitech C920 Pro Hd 15mp Full Hd 1080p - 960-000764 R$ 399.00 in stock 3 new from R$ 399.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 214168_E Model c920 Color multi-colored Size Tamanho único

Ring Of Blue Light R$ 248.99 in stock 1 new from R$ 248.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Publication Date 2018-03-16T00:00:01Z

Logitech C920 960-000767 USB HD Pro Webcam Preto R$ 407.08 in stock 3 new from R$ 399.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features HD Pro Webcam C920 Full HD 1080p 1920 x 1080, USB 2.0

C920 960-000767 USB HD Pro Webcam

Preto

WebCam Logitech C270 HD 3MP - 720p R$ 164.67

R$ 150.95 in stock 14 new from R$ 150.95 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Webcam Logitech C270 Hd 960-000694

Webcam HD PRO C920 R$ 399.00 in stock 4 new from R$ 399.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Web Câmera Logitech HD Pro C920 15 Megapixels - Video Chamadas em FullHD

MAGICAL GIRL SITE out of stock Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Japonês

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos logitech webcam estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu logitech webcam e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto logitech webcam final. Nem cada um dos logitech webcam está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de logitech webcam disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar logitech webcam no futuro. Então, o logitech webcam que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o logitech webcam disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do logitech webcam importa muito. No entanto, o logitech webcam proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu logitech webcam e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um logitech webcam específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para logitech webcam por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu logitech webcam preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor logitech webcam para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção logitech webcam sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Webcam Full HD Logitech C920s com Microfone e Proteção de Privacidade para Gravações em 1080p Widescreen, Compatível com Logitech Capture,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Webcam HD Logitech C270 com Microfone Embutido e 3 MP para Chamadas e Gravações em Vídeo Widescreen será a melhor opção para você.

MAGICAL GIRL SITE é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual logitech webcam você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.