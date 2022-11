Home » Brinquedo O melhor lego minifigures: Guia de revisão e compra Brinquedo O melhor lego minifigures: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

LEGO Minifigures Series 20 - 71027 R$ 39.90 in stock 2 new from R$ 34.90 Verifique o preço na Amazon

LEGO Minifigure 1000-Piece Puzzle R$ 246.00

R$ 166.89 in stock 1 new from R$ 166.89 Verifique o preço na Amazon

71029 Minifiguras LEGO® Série 21, Kit de Construção de Edição Limitada (1 de 12 para colecionar) R$ 54.99 in stock 4 new from R$ 39.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Viva muitas aventuras emocionantes com a Série 21 de Minifiguras LEGO colecionáveis! Há 12 personagens maravilhosas para colecionar, incluindo um Guerreiro Centauro, um Apicultor, um Vilão Alienígena e um Surfista com Remo. Cada minifigura de edição limitada traz muitos detalhes, 1 ou mais acessórios deslumbrantes e um folheto divertido. Quem você irá descobrir na próxima embalagem «misteriosa»?

71029 Minifiguras LEGO Série 21, Kit de Construção de Edição Limitada (1 de 12 para colecionar)

Vem com 1 (uma) unidade surpresa. Não é possível escolher o personagem

Lego Minifigures: Character Encyclopedia: Includes More Than 160 Minifigures R$ 92.24 in stock 2 new from R$ 92.24

1 used from R$ 222.28 Verifique o preço na Amazon

Lego Minifigures 2019 71025 R$ 44.90 in stock 1 new from R$ 44.90 Verifique o preço na Amazon

Lego CITY Assalto Policial ao Caminhão Gigante 60245 R$ 599.99

R$ 499.90 in stock 3 new from R$ 436.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LEGO City Caminhão para assalto 60245 . Com uma motocicleta da polícia de brinquedo e uma van de fiscalização, mais as minifiguras de Tom Bennett, Big Betty, bandido e policial; ótimo presente para crianças (362 peças)

Os mini-heróis de ação e fãs da incrível série de TV LEGO City vão adorar este conjunto de ação LEGO City Assalto para assalto (60245), apresentando o herói da polícia Tom Bennett e o famoso bandido Big Betty. O guia de construção fácil de seguir assegura que mesmo os construtores LEGO em desenvolvimento possam desfrutar de uma experiência imersiva de construir e brincar. Brinquedo para as crianças com vários recursos legais Se você está procurando brinquedos de ação repletos de recursos que as crianças vão adorar, este conjunto é completo. Com 4 minifiguras, um brinquedo de caminhão gigante de assalto a banco armado com um ímã enorme, um edifício de banco com um cofre magnético e um caminhão de vigilância e uma motocicleta da polícia – o cenário está montado para a diversão repleta de ação. Conjuntos de construção para crianças As crianças adoram as oportunidades de encenação intermináveis que os conjuntos policiais de LEGO City oferecem. Com uma vasta seleção de veículos realistas, construções detalhadas e personagens divertidos, as crianças podem criar cenários realistas que retratam a vida real da cidade de uma forma divertida e imaginativa.

31129 LEGO® Creator 3em1 Tigre Majestoso; Kit de Construção (755 peças) R$ 499.99

R$ 292.99 in stock 17 new from R$ 292.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 3 modelos de animais em 1 conjunto – Os fãs de LEGO podem desfrutar de aventuras infindáveis com o conjunto de construção Tigre Majestoso (31129) que contém o brinquedo tigre, panda vermelho e modelos de peixe koi

A diversão nunca para – As crianças têm possibilidades de brincar infindáveis, percorrendo as cidades com o Piloto de Corrida, acelerando pela pista com o brinquedo carro de corrida ou construindo seu próprio hot rod vermelho e verde-azulado

Detalhes realistas – O Piloto de Rua tem tubos de escape laterais, um aerofólio, um supercompressor e um teto removível; o carro de corrida tem um assento baixo e o brinquedo hot rod vermelho e verde-azulado tem um motor grande

Um modelo rápido – As crianças a partir de 7 anos podem desfrutar de um modelo rápido e fácil com este conjunto de 215 peças, antes de encenarem histórias com os 3 diferentes veículos

Tamanho portátil – O Jato Supersônico mede mais de 8 cm de altura, 27 cm de comprimento e 16 cm de largura – para permitir às crianças brincar em casa ou levar para casa de um amigo

71773 LEGO® NINJAGO® Raider Dragão Dourado do Kai; Kit de Construção (624 peças) R$ 899.99

R$ 599.90 in stock 3 new from R$ 599.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conjunto de veículo de ação ninja para aventuras imparáveis

7 minifiguras, incluindo Kai Dourado, Skylor e General Senhor F

O veículo NINJAGO inclui 2 canhões com 4 disparadores e um modo de caminhar

Fique atento a outros 7 conjuntos da série de TV NINJAGO: Crystallized

Este conjunto ninja de 624 peças é uma ideia de presente para crianças a partir de 8 anos

Ultimate Sticker Collection: LEGO® Star Wars: Minifigures: More Than 1,000 Reusable Full-Color Stickers R$ 117.79 in stock 1 new from R$ 117.79

Free shipping Verifique o preço na Amazon

LEGO (R) Harry Potter (TM): Wizard vs Wizard (Includes Harry Potter (TM) and Draco Malfoy (TM) LEGO (R) minifigures, pop-up play scenes and 2 books): ... minifigures, pop-up play scenes and 2 books R$ 129.93 in stock 1 new from R$ 129.93

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Lego Minifigure Year by Year: A Visual History [With Three Collectable Figurines] R$ 197.67 in stock 3 new from R$ 197.67

1 used from R$ 94.63 Verifique o preço na Amazon

Legoâ(r) Minifigure a Visual History New Edition: With Exclusive Lego Spaceman Minifigure! R$ 360.86 in stock 5 new from R$ 174.15

4 used from R$ 171.81 Verifique o preço na Amazon

76911 LEGO® Speed Champions 007 Aston Martin DB5; Kit de Construção (298 peças) R$ 169.00

R$ 130.90 in stock 14 new from R$ 130.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LEGO Speed Champions 007 Aston Martin DB5 76911 Kit de construção de brincar; modelo do James Bond para crianças e amantes de carros a partir dos 8 anos (298 peças)

Cor: Multicolor

Marca: Lego

País de origem: US

LEGO® Super Mario™ Packs de Personagens – Série 5; Kit de Construção 71410 R$ 63.99 in stock 3 new from R$ 49.95

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Uma personagem misteriosa e colecionável com uma Etiqueta de Ação em cada pacote

8 personagens para colecionar, construir e brincar, de Ledrão a Pteroducho

É necessário o Pack de Início (71360, 71387 ou 71403) para um jogo interativo

Cada pacote inclui um pequeno modelo para expor ou usar para melhorar o jogo

Pequeno presente ou mimo divertido para crianças criativas a partir de 6 anos

LEGO Star Wars: The Padawan Menace Blu-ray & Standard DVD Combo Pack with Young Han Solo Minifigure [DVD] R$ 30.00 in stock

1 used from R$ 30.00 Verifique o preço na Amazon

60333 LEGO® City Banheira-moto de acrobacias; Kit de Construção (14 peças) R$ 59.99

R$ 45.90 in stock 6 new from R$ 45.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LEGO City Mota de Acrobacias Banheira 60333, Kit de construção; brinquedo de acrobacias divertido para crianças a partir dos 5 anos (14 peças)

Cor: Multicolor

Marca: Lego

País de origem: US

LEGO® Marvel Armadura Robô do Pantera Negra - 76204 Kit Incrível (124 peças) R$ 89.99

R$ 69.99 in stock 36 new from R$ 69.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Guerreiro mecânico – O LEGO Marvel Armadura Robô do Pantera Negra (76204) é um presente divertido para qualquer jovem super-herói

Super-herói icônico – Inclui uma minifigura do Pantera Negra e um robô do Pantera Negra para construir, que vem com braços e pernas articuláveis e garras salientes

Brincadeiras imaginativas ilimitadas – As crianças colocam a minifigura do Pantera Negra na cabine que abre do robô e usa o robô móvel para lutar contra os vilões e criar suas próprias aventuras de super-heróis

Presente para os fãs da Marvel – Este robô versátil pode ser dado de presente em aniversário, Natal ou simplesmente como presente para crianças a partir de 7 anos

Comece a brincar agora – Com mais de 15 cm de altura, esse robô móvel com membros articulados pode ser exibido como decoração e também é portátil

Duelo em Mandalore™ LEGO® Star Wars™ 75310 Kit de Construção de Brinquedo Incrível (147 Peças) R$ 144.90

R$ 119.99 in stock 16 new from R$ 119.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As crianças vão adorar recriar batalhas épicas de sabres de luz de Star Wars: A Guerra dos Clones e representar suas próprias histórias cheias de ação com este brinquedo de construção Duelo em Mandalore (75310).

Inclui 2 minifiguras de LEGO: Ahsoka Tano com 2 sabres de luz e Darth Maul com um sabre de luz de lâmina dupla para representar batalhas.

Apresenta um trono para construir com uma gaveta secreta contendo uma pistola blaster, uma moldura decorativa incluindo um elemento de janela, além de uma cela Mandaloriana com espaço para uma minifigura LEGO.

Ótimo para brincadeiras individuais ou em grupo, este brinquedo de construção é o melhor presente de aniversário, festas ou surpresa divertida para crianças criativas a partir de 7 anos que gostam de Star Wars: A Guerra dos Clones.

O trono mede mais de 8 cm (3 pol.) de altura, 8 cm (3 pol.) de largura e 7 cm (2,5 pol.) de profundidade, então este conjunto compacto caberá facilmente na mochila da criança, pronta para brincar onde quer que ela vá. READ O melhor saintia sho: quais são suas opções?

LEGO® Marvel Armadura Robô do Wolverine 76202 - Kit Incrível (141 peças) R$ 89.99

R$ 69.99 in stock 30 new from R$ 69.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Aumente a ação! – Com uma minifigura do robô Wolverine, LEGO Marvel Armadura Robô do Wolverine (76202) é um excelente presente para os jovens super-heróis

Personagem icônico da Marvel – Inclui uma minifigura do Wolverine e um robô Wolverine montável com garras grandes móveis presas nas suas mãos

Brincadeira livre – As crianças colocam a minifigura do Wolverine na cabine de abertura do robô e usa o robô móvel e suas garras extra-longas para lutar contra os vilões e interpretar aventuras ilimitadas com os super-heróis

Presente para as crianças – Aniversário, Natal ou um dia especial para os fãs da Marvel a partir de 7 anos

Construir, brincar e exibir – Com mais de 12 cm de altura, esse robô que pode ser colocado em pose para ser exibido inspira encenações imaginativas ilimitadas, e quando as lutas do dia acabam, ele pode ser usado como decoração

76218 LEGO® Marvel Sanctum Sanctorum; Kit de Construção (2708 peças) R$ 2,599.99

R$ 2,104.47 in stock 8 new from R$ 2,099.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Celebre Doutor Estranho com o Sanctum Santorum para fãs adultos

9 minifiguras de Vingadores: Guerrra Infinita da Marvel Studios e Doutor Estranho

O modelo vem repleto de funções e acessórios autênticos de Doutor Estranho

Presente cativante ou mimo pessoal para adultos que gostam de construir modelos e fãs da Marvel

Mede mais de 32 cm de altura e 31 cm de largura

Pacote de 16 peças - conjunto de super-heróis com acessórios blocos de construção figuras de ação brinquedo presente 1119 R$ 159.00 in stock 1 new from R$ 159.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Paquete inclui: Todas as 16 peças figuram com acessórios.

Estes blocos são feitos de material ABS. Totalmente ecológico e seguro para brincar. Ideia perfeita de presente para crianças, desenvolvendo inteligência quando se divertir.

100% novos em saco plástico.

Idade recomendada: 3 anos mais.

Tamanho aproximado: 2in.

Pacote de 16 peças - conjunto de super-heróis com acessórios blocos de construção figuras de ação brinquedo presente 1122 R$ 159.00 in stock 1 new from R$ 159.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Paquete inclui: Todas as 16 peças figuram com acessórios.

Estes blocos são feitos de material ABS. Totalmente ecológico e seguro para brincar. Ideia perfeita de presente para crianças, desenvolvendo inteligência quando se divertir.

100% novos em saco plástico.

Idade recomendada: 3 anos mais.

Tamanho aproximado: 2in.

60318 LEGO® City Helicóptero dos Bombeiros; Kit de Construção (53 peças) R$ 83.20

R$ 67.30 in stock 19 new from R$ 67.30

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conjunto de bombeiros para crianças 4+ – Dê a conhecer às crianças o mundo da brincadeira LEGO com este conjunto LEGO City Helicóptero dos Bombeiros (60318)

O que está na caixa? – Tudo o que você precisa para construir o brinquedo helicóptero dos bombeiros, e também minifiguras de bombeiro e vendedor, uma lata de lixo com chamas LEGO e acessórios divertidos, incluindo um cachorro quente queimado

Características e funções – O helicóptero traz hélices giratórias, um compartimento de armazenamento e cockpit para minifigura

Um presente para qualquer ocasião – Este conjunto LEGO City pode ser dado como presente de aniversário, Natal ou qualquer outra ocasião a crianças que adoram brincadeira imaginativa

Um brinquedo para levar – Quando construído, o Helicóptero dos Bombeiros mede mais de 8 cm de altura, 12 cm de comprimento e 5 cm de largura

Room Copenhagen, LEGO Storage Head – Solução de armazenamento empilhável, tem capacidade para até 100 tijolos de construção – Mini, menino R$ 99.00 in stock 1 new from R$ 99.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Expressões divertidas: Seja criativo com a sua limpeza organizando seus tijolos com os cabeçotes empilháveis LEGO como os de suas miniaturas

Solução de armazenamento fácil: arrume todos os seus blocos LEGO em um lugar conveniente para que eles nunca se percam ou pisem novamente

Construa sua coleção: Estes bonecos são empilháveis, permitindo que você organize e decore salas de jogos e quartos das crianças, economizando espaço de armazenamento

Diferentes estilos e tamanhos: Disponível em três tamanhos e rostos diferentes, incluindo um esqueleto e abóbora para uma variedade divertida de opções de organização

Especificações do produto: mede 10 x 10 x 11,5 cm, segurando até 100 tijolos e feito de plástico não tóxico sem BPA destinado a crianças a partir de 3 anos

LEGO® DC Batman™: A Perseguição de Motocicleta de Batman e Selina Kyle™ 76179 (149 Peças) R$ 149.99

R$ 110.99 in stock 24 new from R$ 110.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ação em alta velocidade – O impressionante conjunto de motocicletas LEGO DC Batman: A Perseguição de Motocicleta de Batman e Selina Kyle (76179) traz a emoção do filme do Batman para as mãos das crianças

2 minifiguras – Inclui o Batman, com uma capa de tecido e uma minifigura da Selina Kyle, além de uma Batarang, uma arma de luta, corrente, um elemento de gema e um bat-sinal que brilha no escuro

Diversão prática – As crianças usam a imaginação em um passeio empolgante de motocicleta com o Batman e a Selina Kyle, aproveitando as aventuras infinitas com os super-heróis à medida que brincam

Ideal para crianças a partir de 7 anos – Esse conjunto versátil é um ótimo presente para os fãs do Batman e qualquer jovem apaixonado por motocicleta

Brincadeira portátil – Com a motocicleta do Batman medindo mais de 4 cm de altura, 9 cm de comprimento e 3 cm de largura, esse conjunto versátil é do tamanho perfeito para levar para onde as crianças quiserem brincar

75295 LEGO® Star Wars™ Microfighter Millennium Falcon™; Kit de Construção (101 peças) R$ 89.99

R$ 73.90 in stock 19 new from R$ 73.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As crianças mais novas podem representar o papel do herói Rebelde de Star Wars em suas próprias histórias com esta versão rápida de construir de LEGO Microfighters da Millennium Falcon da trilogia clássica de Star Wars.

O Microfighter Millennium Falcon (75295) contém um assento para a minifigura LEGO de Han Solo e 2 disparadores de espigas, para brincadeira criativa e divertida. Han Solo tem uma pistola blaster.

Este conjunto para construir combina brilhantemente com o conjunto Pack de Combate AT-AT e Tauntaun (75298) para abrir ainda mais opções de jogo.

Fácil de construir e de reconstruir após combates; este brinquedo de construção resistente de 101 peças é o melhor presente de aniversário, de Natal ou surpresa divertida para crianças criativas a partir dos 6 anos.

O Microfighter mede mais de 4 cm de altura, 8 cm de comprimento e 7 cm de largura; um tamanho simpático e compacto para meter na mochila de uma criança pronto para brincar durante viagens.

LEGO IDEAS 123 Vila Sésamo 21324 (1367 Peças) R$ 699.97 in stock 4 new from R$ 699.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Você pode contar para todo mundo como chegar na Vila Sésamo e reviver lembranças nostálgicas ao construir e exibir este conjunto LEGO Ideas (21324), com o icônico prédio 123 Sesame Street e loja de Hooper.

O conjunto tem as minifiguras de Elmo, Cookie Monster, Bert e Ernie , além de figuras do Oscar, o rabugento e do Garibaldo. Também inclui figuras de Slimey a minhoca, Dorothy o peixe, Radar o Ursinho de Pelúcia e Patinho de Borracha.

A esquina da Vila Sésamo também inclui a Loja de Hopper, o ninho de Big Bird, a lixeira de Oscar the Grouch e mais, fazendo deste kit de construção de 1.367 peças uma forma divertida de passar tempo de qualidade a sós ou com a família.

O modelo mede mais de 24 cm de altura, 36,2 cm de largura e 21 cm de profundidade. Uma peça chamativa para exibir na sua casa, também é um ótimo presente LEGO para fãs de Sesame Street e entusiastas na sua vida.

Este conjunto LEGO Ideas para adultos é parte de uma coleção de modelos de construção inspiradores projetados para você, o entusiasta exigente que procura por atividades divertidas e criativas para sair da rotina e se concentrar em algo.

75321 LEGO® Star Wars™ Microfighter The Razor Crest™; Kit de Construção (98 peças) R$ 92.99 in stock 19 new from R$ 77.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Microfighter LEGO Star Wars de construção rápida – As crianças mais novas podem lançar suas próprias missões Star Wars: O Mandaloriano com The Razor Crest (75321); inclui 2 disparadores de espigas

Inclui minifigura LEGO de O Mandaloriano – A minifigura LEGO O Mandaloriano está decorada com um um traje da Temporada 2, pistola blaster e jetpack para inspirar o jogo criativo

Combinações de microfighter – Este conjunto de brinquedo para construir combina com outros microfighters LEGO Star Wars para abrir ainda mais opções de jogo de ação.

Ideia de presente a partir de 6 anos – Ofereça este brinquedo de construção de 98 peças como presente de aniversário ou de Natal ou qualquer outra ocasião a crianças que gostam de lançar modas

Jogo portátil – O Microfighter mede mais de 3 cm de altura, 9 cm de comprimento e 8 cm de largura. Coloque-o na mochila de uma criança pronto para brincar durante viagens READ O melhor marvel: Selecionado para você

Kit de Construção LEGO® Star Wars™ AT-AT™ contra Microfighters Tauntaun™ 75298 (205 Peças) R$ 185.00

R$ 149.90 in stock 11 new from R$ 149.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As crianças podem recriar a Batalha de Hoth de Star Wars: O Império Contra-Ataca e interpretar suas próprias histórias com esses modelos de peças LEGO de construção rápida Walker AT-AT e Microfighters Tauntaun.

Este conjunto AT-AT contra Microfighters Tauntaun (75298) possui 2 minifiguras LEGO: Luke Skywalker, com um sabre de luz, e um Piloto de AT-AT. Cada um tem um atirador de pinos e eletrobinóculos.

O Tauntaun e o AT-AT articulado têm, cada um, um assento para uma minifiga LEGO, e o conjunto combina brilhantemente com o Microfighter Millennium Falcon (75295) para ação de batalha extra.

Este incrível brinquedo de construção de 205 peças faz o melhor presente de aniversário, presente de natal ou mimo inesperado para crianças de 6 anos ou até para apresentá-las ao divertido e criativo universo LEGO Star Wars.

O Tauntaun mede mais de 7 cm de altura, 9 cm de comprimento e 5 cm de largura. Junto com o AT-AT e minifiguras LEGO, o conjunto cabe na mochila de uma criança para brincar em suas viagens.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.