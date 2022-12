Home » Eletrônicos O melhor krk: Guia de revisão e compra Eletrônicos O melhor krk: Guia de revisão e compra 1 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo krk não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final.

Nossa equipe de especialistas extraiu o krk 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes krk.



KRK Monitor de estúdio RP5 Rokit G4, preto (RP5G4-NA) R$ 2,618.00

Um novo gabinete de alto-falante cientificamente projetado e porta frontal de disparo oferecem extensão e precisão excepcionais, perfuração e posicionamento de ambiente flexível.

PreSonus Monitores de estúdio próximo Eris E3.5 BT-3.5" com Bluetooth R$ 1,489.00

Amazon.com.br Features As avaliações falam por si!

Amplificação classe AB de 50W (25W/lado).

O único monitor de estúdio verdadeiro para multimídia, jogos, assistir filmes ou produzir seu próximo sucesso.

Agora vem incluído com o conjunto de plug-in Studio One Prime e Studio Magic, mais de $ 1000 em software de produção de música.

Os drivers compostos de 9 cm produzem uma resposta de graves mais poderosa com um som geral mais preciso.

KRK Fones de ouvido KNS 6402 Studio Mixing/Mastering (KNS-6402) R$ 898.47

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ampla resposta de frequência para qualidade de som detalhada em todo o espectro de frequência audível

Estrutura de plástico resistente a impactos para leveza e durabilidade

Almofadas de espuma celular acústicas confortáveis com capas de couro sintético proporcionam conforto durante longas sessões de audição

SPL de pico máximo de 122 dB. Assim, eles fornecem todo o nível de volume que você vai precisar

Excelente isolamento de ruído ambiente significa que eles não vazam no microfone durante a gravação, e você não será perturbado por sons externos enquanto ouve READ O melhor dazn: quais são suas opções?

KRK Almofadas de substituição para fone de ouvido KNS6400 - Par R$ 166.26

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Almofadas de substituição

Projetado para os fones de ouvido KNS 6400

Ótimo conforto mesmo durante longos períodos de uso

Peso do pacote do item: 453 g

SOUNDPEATS MiniPro Fones de ouvido sem fio híbridos com cancelamento de ruído ativo ANC, QCC3040, aptX Adaptive, modo de transparência, CVC 8.0, Modo de jogo, TrueWireless Mirroring, 21 horas R$ 335.00

Amazon.com.br Features [Forbes: Estes recursos sonoros acessíveis mini pro verdadeiros fones de ouvido sem fio são um verdadeiro barganha] Soundpeats Mini Pro Mostrar desempenho extraordinário no cancelamento de ruído em profundidade e largura. Eles podem efetivamente suprimir ruídos circundantes a uma extensão considerável e nunca comprometer a qualidade do som enquanto a profundidade pode ser de até 35dB. Apenas um toque, você pode se concentrar em sua música, não importa onde você esteja.

[QCC3040 & APTX-Adaptive] Avançado Qualcomm QCC3040 Chip e mais recente tecnologia Bluetooth 5.2 garantem conexão perfeita, transmissão rápida e consumo de energia ultra-baixa. Com a combinação do driver de diafragma bio-composto de 10 mm e tecnologia de decodificação Adaptativa APTX, esses fones de ouvido sem fio restauram cada detalhe e oferecem som rico e delicado.

[Modo de transparência e design delicado] Long Pressione o fone de ouvido esquerdo fará com que um interruptor rápido seja o modo de transparência, você pode perceber o mundo exterior enquanto ainda desfruta da música. O design repetidamente ajustado tornam esses fones de ouvido suaves e compactos. A compilação ultra-leve e ergonômica garantem a experiência de desgaste confortável para atender às suas necessidades do verdadeiro prazer sem fio.

[Chamadas e Espelhamento Truewireless] Utilizando a Tecnologia de Redução de Ruído CVC da Qualcomm, Mini Pro Bluetooth Fones de ouvido eliminam os ruídos de fundo em grande parte e garantir que sua voz seja ouvida claramente sem qualquer interferência. Com a Qualcomm Tecnologia Truewireless, você pode usar um como Master Earbud livremente e desfrutar de comutação perfeita entre o modo único e twin.

[Modo de jogo e longa empresa] 60ms latência ultra-baixa no modo de jogo Faz efeitos sonoros sincronizados com sua tela o tempo todo. Você pode identificar a posição do som com precisão e reagir mais rápido que outras em todas as lutas. 7 horas no modo normal (5 horas no modo ANC) por uma única carga e duas vezes a partir do caso de carregamento, torna o tempo total de trabalho até 21 horas.

Monitor De Referência Para Estúdio 70W Rms Hs5 Yamaha, Yamaha, Hs5 R$ 1,799.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alto Falantes: Falante de baixas frequências de 5" e Tweeter dome de 1" Potência: 70W

Entradas: Entradas balanceadas XLR e TRS Alimentação: 110V

Informação adicional: Acompanha: - Cabo de força; - Manual de uso

Jbl 308p Mkii caixas ativas 8" 2-vias Studio Monitor Bivolt Preto R$ 2,579.00 R$ 2,122.45

R$ 2,122.45 in stock 8 new from R$ 2,122.45 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 308PMKII

Monitor de Áudio, Edifier, R1000T4 preta R$ 749.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Entrada dupla RCA

Potência de 24 watts RMS

Alimentação Bivolt

Resistente à ressonância

Edifier Fone de Ouvido Headset W800BT PLUS - Bluetooth 5.1 Preto, Pequeno R$ 294.73

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features BLUETOOTH 5.1

50 HORAS BATERIA

ESPUMA MACIA

ABS FLEXÍVEL

ACABAMENTO REFINADO

Behringer STUDIO-50USB Monitor de Estúdio R$ 2,748.90 R$ 2,612.04

R$ 2,612.04 in stock 8 new from R$ 2,612.04 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitores de Estúdio de Referência de 5", Bi-amplificados de Alta Resolução com 150 Watts, entrada USB, Tweeter de Seda de Alta Resolução

Fone de Ouvido Audio Technica ATH-M40x R$ 896.06 R$ 749.00

R$ 749.00 in stock 14 new from R$ 749.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Engenharia de ponta e estrutura robusta. Drivers de 40 mm com ímãs e bobinas de voz com fio de alumínio revestido de cobre

Ajustado para monitoramento de som incrivelmente preciso em toda a faixa de frequência. Contornos circumaurais ao redor das orelhas para excelente isolamento sonoro em ambientes barulhentos.

Fones giratórios de 90° para monitoramento fácil com apenas um ouvido. O fone de ouvido e o material para a cabeça de nível profissional oferecem mais durabilidade e conforto.

Dobrável para portabilidade que economiza espaço. Cabo destacável (inclui cabo espiralado de 1,2 a 3 m e cabo reto de 3 m).

Para acompanhamento e mixagem profissional de estúdio, bem como monitoramento de DJ.

Monitores de áudio PreSonus Eris E3.5 9 cm bidirecional, 25W near field (par) com emparelhamento de ajuste acústico e conjunto de acessórios básicos R$ 962.58

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Eris E3.5 é o único monitor de estúdio verdadeiro para multimídia, jogos, assistir filmes ou produzir seu próximo sucesso.

Os monitores oferecem uma resposta de frequência de 80 Hz a 20 kHz, woofer Kevlar de 8,8 cm bem projetado e alto-falante de alta fidelidade com superfície arredondada de seda de 2,5 cm .

Os únicos monitores de sua categoria com ajuste acústico. Isso permite obter qualidade de som impecável em qualquer cômodo. Frequência de crossover: 2,8 kHz. Entrada auxiliar estéreo para o seu smartphone, entrada para fone de ouvido para audição privada, botão de volume e liga/desliga no painel frontal para sua conveniência.

A amplificação Classe AB de 50 watts (25 watts por alto-falante) oferece muito volume e espaço livre para monitoramento near field. Design industrial com qualidade de estúdio. Visual e som igualmente excelentes. Proteção: contra interferência de radiofrequência, limitação de corrente de saída, temperatura excessiva, transiente de ligar/desligar.

O monitor PreSonus E3.5 inclui o conjunto de plug-in Studio One Prime e Studio Magic, ótimos softwares de produção musical. O pacote básico Photo Savings contém - cabo RCA, cabo auxiliar e pano Fibertique para limpar dispositivos eletrônicos com segurança e eficácia.

PreSonus Monitor de estúdio Eris E3.5-3.5" Near Field (par) R$ 1,600.00

Amazon.com.br Features As avaliações falam por si mesmas!

O único monitor de estúdio verdadeiro para multimídia, jogos, assistir filmes ou produzir seu próximo sucesso.

Agora vem incluído com o conjunto de plug-in Studio One Prime e Studio Magic, mais de $ 1000 em software de produção musical.

Drivers compostos de 3,5 polegadas produzem uma resposta de graves mais potente com um som geral mais preciso.

Os tweeters cúpula de seda de massa ultrabaixa de 2,54 cm eliminam a aspereza e proporcionam um som equilibrado de alta frequência.

Caixa de Som, Edifier R1000T4, 24W RMS R$ 799.00 R$ 749.00

R$ 749.00 in stock 10 new from R$ 719.89

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Possui atualização tecnológica com amplificador melhorado de classe-D

Sua potência de 24W RMS fara que aproveite ao máximo o seu som.

Acústica Surpreendente Material com fibra de Madeira 100% (MDF), este monitor de áudio é construído para resistir à ressonância.

Para ser usado em home studio, em casa ou no escritório, esta é a opção perfeita com o melhor custo benefício do mercado nacional

Surpreenda-se com os resultados e viva experiências com ainda mais emoção.

Subwoofer Yamaha HS8S Preto Amplificado 110v com 150w de Potência R$ 6,999.00

Amazon.com.br Features 150w de Potência (woofer 8 polegadas)

Formato bass-reflex (refletor de graves) que reproduz graves até 22Hz

Gabinete em MDF

Dimensões: Altura 389mm, Largura 300mm, Comprimento 350mm

Peso: 12,5 Kg READ O melhor alexia: Selecionado para você

Caixa de Som Bluetooth Edifier R1280DB 42W, Monitor de áudio, Bivolt, Madeira R$ 1,269.79 R$ 1,199.00

R$ 1,199.00 in stock 3 new from R$ 1,199.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alimentação Bivolt

Conexões dupla RCA, Bluetooth, ótico e digital

Controles On Board no painel lateral

Tipo de produto: SPEAKERS

MONITOR DE AUDIO MACKIE CR3-X (PAR) R$ 1,300.00

Amazon.com.br Features Som com qualidade de estúdio profissional

A saida de fone de ouvido frontal desativa automaticamente a saída do alto-falante

Entradas flexíveis - 1/4 ", 1/8" e RCA

0 watts de som estéreo limpo e articulado

Cabos de conexão incluídos

Fone de Ouvido Audio Technica ATH-M50x R$ 1,272.44 R$ 1,140.00

R$ 1,140.00 in stock 7 new from R$ 1,140.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Desempenho sonoro aclamado pela crá­tica elogiado pelos principais engenheiros de Áudio e revisores profissionais de Áudio Drivers proprietários de grande abertura de 45 mm com á­mãs de terras raras e bobinas de voz com fio de alumínio revestido de cobre. Clareza excepcional em uma faixa de freqá¼ência estendida. com resposta de graves profunda e precisa Contornos de design circumaural ao redor dos ouvidos para excelente isolamento sonoro em ambientes barulhentos. Dobrável p

Caixa de Som Bluetooth EDIFIER R1080BT 24W RMS - Preto R$ 859.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bluetooth

Moderno

Slim

24W RMS

Leve e Prático

Caixa de Som Bluetooth EDIFIER R33BT Plus - 16W RMS Bivolt R$ 569.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features POTENTE

16 WATTS

BLUETOOTH

Marca: Edifier

Mackie Alto-falante e subwoofer do monitor (2053722-00) R$ 647.83

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Design compacto de mesa cabe perfeitamente na maioria dos monitores

Design e afinação acústico lendário Mackie

3 predefinições selecionáveis de melhoria de som

Conectividade USB para Mac/PC mais entrada estéreo de 1/8"

Conectividade Bluetooth

Monitor de Áudio Bluetooth, Edifier, R1700BT Wood R$ 1,539.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 66W RMS de potência

Excelente design

DSP (Digital Signal Processing) e DRC (Dynamic Range Compensation) integrados

Conexão Bluetooth

Dupla entrada RCA

beyerdynamic Fones de ouvido DT 770 PRO 80 Ohm Over-Ear Studio em cinza. Design fechado, com fio para gravação e monitoramento profissionais R$ 1,255.73

Amazon.com.br Features Fones de ouvido circum-auriculares fechados, ideais para gravação e monitoramento profissionais

Perfeito para gravações de estúdio e palco graças ao seu som puro e de alta resolução

As almofadas de ouvido macias, circumaurais e substituíveis garantem alto conforto de uso

Acabamento resistente, durável e robusto, feito na Alemanha. Sistema inovador de reflexo de graves

Cabo prático de um lado (cabo de 3 m) . Ajuste confortável devido à estrutura robusta, ajustável e acolchoada da cabeça

Mackie Série CR-X, monitores multimídia de 3 polegadas com som profissional de qualidade de estúdio e Bluetooth – Par (CR3-XBT) R$ 647.83

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Som profissional com qualidade de estúdio

Entradas flexíveis – 0,63 cm, RCA e Bluetooth

50 watts de som estéreo limpo e articulado

O armário de madeira oferece um caráter sônico natural

Cabos de conexão incluídos

YAMAHA Monitor de estúdio HS5 W de 12,7 cm (branco, pacote com 2) (2 itens) R$ 3,799.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O pacote inclui: 2 x monitor de estúdio YAMAHA HS5 W de 5 polegadas (branco)

Entrega: os monitores de referência de campo próximo da série HS são a incorporação desta filosofia, proporcionando uma imagem de som concisa, alta resolução e resposta plana

Precisão: ao selecionar monitores de referência de estúdio para mixagem e produção de música, uma consideração leva precedência acima de todas as outras – precisão

Projetado para alcançar: os monitores de estúdio Yamaha são projetados para alcançar a melhor mistura possível, garantindo que o som dos seus alto-falantes seja fiel ao original

Construído sobre o sucesso: o alto-falante Yamaha alimentado por monitor de campo próximo foi construído com base no sucesso de seus lendários antecessores que se tornaram um padrão genuíno da indústria para sua precisão

Fone de Ouvido Audio Technica ATH-M20x, Preto, Grande R$ 453.63 R$ 415.53

R$ 415.53 in stock 14 new from R$ 415.53

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Qualidade e engenharia avançadas de fabricanção. Drivers de 40 mm com ímãs neodá­mio e bobinas de voz com fio de alumínio revestido de cobre. Ajustado para desempenho aprimorado de baixa. Frequência com boa reprodução de graves. Contornos de design circumaural ao redor dos ouvidos para excelente isolamento sonoro em ambientes barulhentos. Almofadas para ouvidos e cabeça fabricadas com materiais de qualidade profissional. Saí­da de cabo de lado único conveniente.

M-Audio BX5 D3 | Alto-falante compacto de monitor de estúdio ativo de 2 vias de 5 polegadas para produção musical e mistura com controle de espaço acústico integrado, 1 peça R$ 1,750.00

Amazon.com.br Features Design bi-amplificado A/B de classe profissional com 100 watts de potência distribuída para som coeso, preciso e alcance ultra-amplo de resposta de frequência de 52-35 kHz cobre o espectro musical completo

Qualidade de som transparente superior: drivers de baixa frequência de 5" com cones Kevlar para pontos baixos ricos e definidos e drivers de alta frequência de 2,54 cm com domos de seda natural e guias de onda otimizadas por computador para altas lisas e claras

Versátil, convenientemente localizado XLR equilibrado e entradas balanceadas/desequilibradas de 1/4" para conectar mixers, interfaces de áudio, instrumentos, equipamentos de DJ e mais

O controle de espaço acústico personaliza a saída de som para o ambiente de escuta para uma reprodução sonoramente verdadeira e precisa e garantida

Resposta de baixa frequência estendida até 52Hz, cortesia de portas traseiras otimizadas que minimizam a turbulência do ar e a distorção acústica

Pioneer DJ DM-40 - Monitor ativo bidirecional de 21W 4" - Preto (par) R$ 1,599.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Os monitores de mesa DM-40 compactos trazem excelente qualidade de áudio para a configuração da sua casa. Eles herdam o melhor de nossa série profissional S-DJX e alto-falantes Pro Audio, incluindo um sistema de reflexo de graves frontal para um graves ricos e estreitos e tecnologia DECO* para um alcance mais amplo e ponto ideal. Todas essas características são combinadas em um design compacto, tornando o DM-40 a combinação perfeita para DJ, produzir e simplesmente desfrutar de música em casa. Os alto-falantes DM-40 são vendidos em par. *Difusão de convexidade efetiva por Olson Especificações: Tipo: reflexo de graves bidirecionais, alto-falantes de monitor ativo Tweeter: Woofer Soft Dome de 10 cm Fibra de vidro O que vem na caixa: DM-40 x 2, cabo de alimentação, cabo de alto-falante de 2 m (para conexão canal esquerda/direita), cabo conversor de áudio (mini plugue estéreo de 3,5 mm para RCA), almofada inferior x 8, instruções de funcionamento Dimensões: Canal esquerdo: 1 46 x 227 x 223 mm. Ângulo direito: 146 x 227 x 210 mm (4,7 x 8,9 x 8,3 pol.) Peso: Canto esquerdo: 2,7 kg (2,7 kg.) Boca direita: 2,2 kg (2,2 kg.) Saída do amplificador: Classe A/B amplificador: 2 x 21 W / 4 Ω Faixa de frequência: 70 - 30000 Hz Impedância: 10 kΩ Entradas: 1 LINHA (RCA), 1 LINHA (Mini-jack) Saídas: 1 MONITOR DE FONE DE OUVIDO (Mini-jack)

Caixa De Som 2.0 6W Rms Acabamento Madeira Multilaser - SP261 R$ 129.90 R$ 109.90

R$ 109.90 in stock 11 new from R$ 97.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features P2 3.5mm: ouça músicas direto do seu smartphone, pc ou notebook través de um cabo P2

Alimentação USB: conecte a qualquer porta USB para ligar

Além de oferecer fácil conexão com notebook ou PC, a SP261 ocupa pouco espaço em mesas ou em áreas de trabalho

Portátil, leve e compacta READ O melhor Bose Soundsport Free: Selecionado para você

Monitor De Estúdio IK Multimedia iLoud MTM R$ 4,250.00

Amazon.com.br Features Part Number iLoud MTM Model IP-ILOUD-MTM-IN

