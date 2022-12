Home » Eletrônicos O melhor Jbl Tune 500Bt: Selecionado para você Eletrônicos O melhor Jbl Tune 500Bt: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Jbl Tune 500Bt não é tão fácil.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Jbl Tune 500Bt 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Jbl Tune 500Bt 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.



Fone De Ouvido Bluetooth Jbl Tune 500bt Sem Fio - Preto R$ 260.00 in stock 1 new from R$ 260.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number Tune 500BT Model Tune 500BT Color Preto Is Adult Product

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 500 On Ear Preto - JBLT500BTBLK R$ 299.00

R$ 249.00 in stock 6 new from R$ 249.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Transmissão sem fio via Bluetooth: Reproduza som de alta qualidade sem fio do seu smartphone sem aquela bagunça dos fios.

Som JBL Pure Bass: Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

Chamadas de viva-voz: Controle facilmente o som e atenda a chamadas a partir de seus fones com o prático controle remoto de um botão com microfone.

16 horas de bateria 2 horas para carregar e carga rápida (5 min = 1h)

Leve, confortável e com design dobrável: Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma tiara acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados. O design dobrável torna seus fones de ouvido convenientes para carregar para qualquer lugar, a qualquer hora em que você quiser música.

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 510BT Pure Bass Preto - JBLT510BTBLK R$ 269.00

R$ 250.00 in stock 15 new from R$ 239.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Leve, confortável e com design dobrável

Reproduza som de alta qualidade sem aquela bagunça dos fios com transmissão por Bluetooth 5.0

Até 40 horas de bateria e carregamento rápido: 5 minutos = 2 horas

Conexões multipontos permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço

Controle facilmente o som, atenda suas chamadas ou ative o assistente de voz de seu dispositivo com os convenientes botões em seu fone

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 510BT - Branco R$ 269.00

R$ 250.00 in stock 13 new from R$ 249.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 40 HORA DE BATERIA. Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 40 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona 2 horas adicionais de música.

CONEXÃO MULTIPONTOS. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados. READ O melhor a3: Guia de revisão e compra

Fone de Ouvido JBL Tune 500 On Ear Preto - JBLT500BLK R$ 199.00

R$ 118.66 in stock 27 new from R$ 113.52

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sonoridade Pure Bass

Atende chamadas

Com cabo flat antiembaraçamento

Cor: preto

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 510BT - Azul R$ 269.00

R$ 249.00 in stock 20 new from R$ 234.83 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Leve, confortável e com design dobrável

Reproduza som de alta qualidade sem aquela bagunça dos fios com transmissão por Bluetooth 5.0

Até 40 horas de bateria e carregamento rápido: 5 minutos = 2 horas

Conexões multipontos permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço

Controle facilmente o som, atenda suas chamadas ou ative o assistente de voz de seu dispositivo com os convenientes botões em seu fone

JBL Tune 510BT: Fones de ouvido supra-auriculares sem fio com som Purebass - Preto R$ 250.00 in stock 1 new from R$ 250.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Os fones de ouvido sem fio Tune 510BT apresentam o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nos locais mais famosos do mundo.

Com transmissão Bluetooth 5.0 sem fio, você pode transmitir sem fio a partir do seu dispositivo e até mesmo alternar entre dois dispositivos para que você não perca uma chamada.

Para diversão duradoura, ouça sem fio por até 40 horas e recarregue a bateria em menos de 2 horas com o conveniente cabo USB tipo C. Uma recarga rápida de 5 minutos dá a você 2 horas adicionais de música.

Controle facilmente seu som e gerencie suas chamadas de seus fones de ouvido com os botões convenientes no fone de ouvido. Observação: se você tiver problemas na conectividade Bluetooth, desligue a função Bluetooth por alguns minutos e ligue-a novamente

Siri ou Hey Google está a apenas um botão de distância: ative o assistente de voz do seu dispositivo pressionando o botão multifuncional.

Headphone Philips Wireless BT Preto TAH1205BK/00 R$ 104.80

R$ 97.91 in stock 44 new from R$ 94.34

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features plástico

JBL, Headphone, Tune 710BT - Branco R$ 429.00

R$ 404.74 in stock 1 new from R$ 404.74

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features JBL PURE BASS. Há mais de 75 anos, a JBL desenvolve o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais de evento do mundo todo. Esses fones de ouvido reproduzem o inconfundível som JBL com seus graves profundos e poderosos.

TRANSMISSÃO BLUETOOTH. Reproduza som de alta qualidade dos seus dispositivos Bluetooth sem aquela bagunça dos fios.

ATÉ 50 HORAS DE BATERIA. Ouça sem fio por até 50 horas. Recarregue a bateria rapidamente em 5 minutos para ganhar mais 3 horas de diversão ou recarregue totalmente em 2 horas.

DESIGN LEVE E DOBRÁVEL. O design dobrável, leve e compacto torna esses fones de ouvido seu companheiro ideal onde quer que você, enquanto a espuma acolchoada fornece conforto e imersão no som.

CONEXÃO MULTIPONTO. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada no seu celular para nunca perder uma chamada.

Almofadas de ouvido de reposição misodiko redondas de 70 mm – para JBL T500BT T450BT, Tune 500BT 600BTNC on-Ear/Sony MDR-V150 V200 V250 V300 V400 ZX300, fones de ouvido para reparo de peças, Preto R$ 34.90

R$ 33.00 in stock 3 new from R$ 33.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Pacote: 2 almofadas auriculares, envio rápido, cerca de 1 a 3 dias para chegar até você.

Fácil de instalar: substitua as almofadas gastas do seu fone de ouvido. Basta remover as almofadas antigas e instalar as novas almofadas de substituição em segundos. Eles nunca vão cair facilmente. Pare de usar as suas almofadas de ouvido antigas e desgastadas e substitua-as por estas almofadas novas e de alta qualidade que são ideais para você.

Som melhorado: a almofada com cancelamento de ruído isola o som perfeitamente do seu ambiente enquanto melhora cada batida que passa pelos seus fones de ouvido. Desfrute de música sem aumentar o volume para compensar o ruído externo.

Uso mais longo e conforto superior: o material de grau profissional é projetado para durabilidade a longo prazo, sem rachaduras; durável e flexível, para horas de audição confortável.

Adequado para fones de ouvido JBL T450BT T500BT, Tune 500BT 600BTNC On-Ear/Sony MDR-V150 V200 V250 V300 V400 ZX300. Também pode funcionar com outros fones de ouvido que se encaixam nestas dimensões de protetor de ouvido.

Fone de Ouvido JBL Tune 500 On Ear Branco - JBLT500WHT R$ 199.00

R$ 122.39 in stock 25 new from R$ 112.44

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONTROLE COM 1 BOTÃO. Controle facilmente sua música, acesso de ligações para Siri/Google Now ao tocar em um único botão.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e o design dobrável tornam conveniente carregar seus fones de ouvido para qualquer lugar e a qualquer hora que quiser ouvir música.

CABOS QUE NÃO EMBOLAM. Pensando na sua comodidade do dia a dia, esses fones possuem um cabo flat que não permite que eles embolem ou façam nós.

USE SEU ASSISTENTE DE VOZ. Siri ou Google? Tanto faz. Ative o seu assistente de voz com o toque de 1 botão.

JBL TUNE 500 – Fones de ouvido intra-auriculares com fio – Preto R$ 136.00 in stock 2 new from R$ 136.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Som JBL Pure Bass

Controle remoto de 1 botão com microfone

Cabo plano que não emaranha

Design leve e dobrável

Pergunte à Siri ou Google Now

JBL Tune 510BT: Fones de ouvido supra-auriculares sem fio com som Purebass - Azul R$ 250.00 in stock 1 new from R$ 250.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Os fones de ouvido sem fio Tune 510BT apresentam o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nos locais mais famosos do mundo.

Com transmissão Bluetooth 5.0 sem fio, você pode transmitir sem fio a partir do seu dispositivo e até mesmo alternar entre dois dispositivos para que você não perca uma chamada.

Para diversão duradoura, ouça sem fio por até 40 horas e recarregue a bateria em menos de 2 horas com o conveniente cabo USB tipo C. Uma recarga rápida de 5 minutos dá a você 2 horas adicionais de música.

Controle facilmente seu som e gerencie suas chamadas de seus fones de ouvido com os botões convenientes no fone de ouvido. Observação: se você tiver problemas na conectividade Bluetooth, desligue a função Bluetooth por alguns minutos e ligue-a novamente

Siri ou Hey Google está a apenas um botão de distância: ative o assistente de voz do seu dispositivo pressionando o botão multifuncional.

Fone de Ouvido Bluetooth Tune 510BT JBL Preto/Wireless/Sem Fio/Até 40h/On-Ear/Headphone R$ 257.00 in stock 4 new from R$ 230.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number JBLT510BTBLK Model JBLT510BTBLK Warranty 12 meses Color Preto

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 710BT Over Ear Preto - JBLT710BTBLK R$ 429.00

R$ 329.00 in stock 10 new from R$ 329.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 50 HORA DE BATERIA. Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 40 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas adicionais de música.

CONEXÃO MULTIPONTOS. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados.

Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio Anti Ruido Com Microfone Embutido Headset Diversas Cores (Rosa) R$ 77.49 in stock 1 new from R$ 77.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conexão Bluetooth - sem fio

Compatível com todos dispositivos Android, IOS (Apple), Xiaomi

Com microfone embutido, atende chamadas

Entrada para cartão de memória microSD

Bateria duração até 4h READ O melhor Redimi Note 7 Pro: Selecionado para você

Fones de ouvido over-ear JBL Tune 760NC com cancelamento de ruído R$ 447.90 in stock 5 new from R$ 447.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fone de ouvido

Nome da marca do produt: Jbl

País de origem do produto: Brasil

Fone de Ouvido WAAW by ALOK SENSE 100HW Over Ear, Dobrável, Cabo 1,2m e Microfone Integrado, Preto e Verde, Regulável R$ 159.90

R$ 112.63 in stock 7 new from R$ 112.63

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Possui compatibilidade em diversos dispositivos

Conta com cabo de 1,2 metros e controles de toque no botão remoto, que permite atender chamadas, reproduzir, pausar, avançar ou voltar músicas

OVER EAR ideal para uso prolongado

Conforto WAAW design leve e confortável

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 200 TWS - Azul R$ 399.00

R$ 319.79 in stock 12 new from R$ 279.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. A música fica melhor com JBL. E o seu dia também. Sinta o som grave profundo ampliado pelos drivers de 8 mm e adicione diversão à sua rotina.

20 HORAS DE BATERIA. Com reserva de até 5 horas nos fones de ouvido e até 15 horas no estojo, o JBL dura tanto quanto você. Você pode utilizar o carregamento rápido para até mais uma hora de bateria em apenas 15 minutos e 2 horas para a carga completa.

UM OU DOIS FONES. Ouvido esquerdo, direito ou os dois? Com o Dual Connect, é você quem escolhe. Ouça suas músicas e chamadas telefônicas usando um ou os dois fones. E a bateria acompanha seu ritmo, já que você pode recarregar um fone enquanto usa o outro.

ENCAIXE CONFORTÁVEL. Com formato ergonômico, ele se encaixa suavemente nos seus ouvidos mesmo após horas de uso. As pontas auriculares em três tamanhos garantem uma vedação perfeita para conforto extra e clareza sonora.

100% SEM FIO. Embolados na mochila, presos na jaqueta ou agarrados no cabelo, fios podem atrapalhar sua vida. Tenha liberdade com os fones de ouvido totalmente sem fios da linha TWS.

Headphone Philips Wireless TAUH202BK/00 - Preto, Bluetooth R$ 278.40 in stock 3 new from R$ 259.01

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Drivers de 32 mm/acabamento fechado

Dobráveis e compactas

Supra-auricular

Bluetooth

JBL Fone de Ouvido Bluetooth Tune 225TWS, Preto, Pequeno R$ 449.00 in stock 5 new from R$ 424.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Som inconfundível da JBL

Versão do Bluetooth: 5.0

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 230NCTWS Intra-Auricular Preto - JBLT230NCTWSBLK R$ 569.37

R$ 399.00 in stock 4 new from R$ 399.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Drivers de 6.0 mm com design aprimorado pelo formato Stick fechado, oferecem o som Pure Bass da JBL para que você sinta cada batida pulsante.

CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO. Com dois microfones, minimiza as distrações de áudio. Com o Ambient Aware, você pode sintonizar o ambiente a seu redor e o TalkThru permite que você pare para um bate-papo rápido sem ter que remover seus fones.

MICROFONES PARA CHAMADAS PERFEITAS. Desfrute de chamadas em estéreo e com as mãos livres. O Tune 130NC TWS é equipado com quatro microfones, para que você seja sempre ouvido com clareza perfeita. Nunca hesite em atender ou fazer uma ligação novamente.

ATÉ 40 HORAS DE BATERIA. 10 horas de músicas ininterruptas, mais 30 horas com a bateria do case. Precisando de carga? Carregando por 10 minutos, você tem mais 2 horas de música!

À PROVA DE SUOR. Não deixe o mau tempo te impedir. Graças à resistência à água IPX4 e por ser à prova de suor, a chuva e o suor não vão te parar.

Fone de Ouvido JBL Tune 110 Intra-Auricular Branco - JBLT110WHT R$ 89.00

R$ 79.00 in stock 18 new from R$ 79.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tipo de fone: intra-auricular

Compatível com aparelhos iOS e Android

Sonoridade Pure Bass

Cor: branco

Moniss F9-5 Fones de ouvido sem fio BT Touch Control 8D Fones de ouvido de som HiFi Fones de ouvido com cancelamento de ruído com visor digital de energia de 1200mAh R$ 83.59

R$ 51.20 in stock 17 new from R$ 45.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ♢[Por favor, escolha a loja Mingsa para comprar, nós lhe traremos um bom serviço e experiência!] - O chipset BT V5.0 oferece conexão mais estável e rápida com dispositivos habilitados para BT.

♢ - som 8D HiFi surround, CVC 8,0 de cancelamento de ruído, chamada binaural HD.

♢ - O estojo de carregamento de 2000mAh com textura requintada e tampa magnética dura um longo tempo de reprodução e traz mais comodidade para a vida.

♢ - Toque no controle de um clique, acesse para alternar músicas, atender chamadas ou ajustar o volume.

♢ - Vem com display digital LED para apresentar claramente a capacidade da bateria.

Fone de Ouvido JBL Tune 210 Intra-Auricular Preto - JBLT210BLK R$ 99.00

R$ 90.00 in stock 13 new from R$ 90.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Há aproximadamente 60 anos, a JBL o som preciso e impressionante encontrado nos grandes locais ao redor do mundo. Esses fones de ouvido reproduzem o mesmo som JBL, com seus graves profundos e poderosos.

O CONTROLE NAS SUAS MÃOS. Controle a sua música com um controle remoto prático com botão. Recebeu uma ligação? Atenda rapidamente com o microfone integrado.

CABOS QUE NÃO EMBOLAM. Pensando na sua comodidade do dia a dia, esses fones possuem um cabo flat que não permite que eles embolem ou façam nós.

DESIGN IDEAL. Pensando no seu conforto, os fones de ouvido são leves, confortáveis e compactos. Toda a tecnologia JBL em um material resistente que te acompanhe o dia todo.

LTGEM Capa rígida de EVA para fone de ouvido JBL Live 650BTNC / 400BT / 500BT /460NC e JBL Tune510BT / 660NC /700BT/710BT/760NC/750BTNC/ 660 BTNC / 560BT / 500BT / E45BT/ JBL Tour ONE Bluetooth R$ 189.00 in stock 5 new from R$ 180.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajuste perfeito: projetamos especificamente a capa para caber no seu fone de ouvido JBL. Dimensões externas: 20,6 cm C – 16,8 cm L – 7,4 cm A.

100% seguro: o material de EVA rígido de qualidade é semi-impermeável, à prova de choque e durável para proteger seu fone de ouvido de impactos e respingos.

PARCEIRO DE VIAGEM: Esta capa rígida para fone de ouvido é leve e compacta para caber em sua mochila, bagagem de mão ou bagagem para melhorar a proteção de viagem.

Design conveniente: alça de mão removível estável para portabilidade, design de espaço interno grande perfeito para acessórios, zíper de 360 graus suave mas forte para abrir e fechar facilmente.

À venda: uma capa (os fones de ouvido não estão incluídos) Apoiado por 100% de garantia de devolução do dinheiro se houver problemas de qualidade.

JBL Fones de ouvido Over-Ear Tune 760NC – Fones de ouvido JBL leves sem fio, Bluetooth dobrável, com cancelamento ativo de ruído – Embalagem ecológica – Preto R$ 499.00 in stock 1 new from R$ 499.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features JBL Fones de ouvido supra-auriculares: há mais de 70 anos, os fones de ouvido JBL Bluetooth sem fio projetaram o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais ao redor do mundo. Estes fones de ouvido reproduzem o mesmo som JBL, perfurando graves profundos e potentes

Vida útil da bateria 35H com BT+NC | Tempo de recarga 2H: ouça sem fio por 35 horas com cancelamento de ruído ativo para diversão duradoura ou 50 horas com ANC desligado. Recarregue a bateria rapidamente em 2 horas com os fones de ouvido Bluetooth sem fio

Chamadas com mãos livres e controle de voz: controle facilmente o seu som, gerencie suas chamadas e acione assistentes de voz dos seus fones de ouvido com o botão no seu fone de ouvido.

Cancelamento de ruído ativo: sintonize sua música. Afine o ruído

Design leve e dobrável: o design dobrável leve e compacto torna estes fones de ouvido sempre prontos para viajar onde quer que você vá

HAPPYAUDIO Fones de ouvido Bluetooth 5.0 TWS Fone de ouvido sem fio esportivo com ganchos de ouvido Controle de volume Com microfone IPX7 à prova d'água 35 horas de reprodução para fitness ciclismo R$ 196.00 in stock 1 new from R$ 196.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Modo Único / Duplo / Independente] Este fone de ouvido sem fio verdadeiro pode atingir o modo mono e binaural, e dois fones de ouvido podem ser conectados a diferentes dispositivos inteligentes.

[Modo Mono] Quando você pode usar apenas um fone de ouvido, pode ficar alerta mesmo quando estiver caminhando na estrada, dirigindo, pegando um ônibus ou metrô.

[Gancho ajustável] Os fones de ouvido esportivos são projetados para ficar próximos ao gancho, quer você esteja correndo, andando de bicicleta ou se exercitando em uma academia interna, você pode mantê-lo no lugar.

[Controle de toque] O fone de ouvido bluetooth sem fio está equipado com botões multifuncionais, que podem ser usados para atender / desligar chamadas, músicas anteriores / seguintes e ligar para assistentes inteligentes com um simples toque.

[Microfone embutido] O fone de ouvido vem com um microfone, mesmo em um ambiente barulhento, a outra parte pode ouvir sua voz claramente. O fone de ouvido também possui uma função física de redução de ruído. READ O melhor Mi Band 2: Guia de revisão e compra

Fone de Ouvido WAAW by ALOK SENSE 200HB Headphone Bluetooth, Microfone e Toque inteligente, Conexão Multipontos, Preto e Verde, Regulável R$ 369.90

R$ 296.35 in stock 3 new from R$ 269.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Você tem o dia inteiro de muita música, pois são 25 horas reprodução sem parar

Possui conexão multipontos permite que o fone de ouvido Bluetooth se conecte em dois aparelhos simultaneamente

Pode ser utilizado com entrada auxiliar P2, dessa forma, mesmo que acabe a bateria do fone você pode continuar usando através do cabo de áudio destacável

OVER EAR ideal para uso prolongado

Fone de Ouvido WAAW by ALOK VIB 100EW Intra-Auriculares Com Microfone Integrado, Cabo 1,2m, Preto e Verde, P, M, G R$ 59.90

R$ 48.39 in stock 9 new from R$ 45.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cabo de 1,2 metros de comprimento, oferecendo mobilidade e conforto

Compatível com celulares, tablets, notebooks e computadores, é versátil para ser usado onde quiser

Controle de toque através do botão localizado no próprio fio do fone, que permite pausar, voltar ou pular músicas, além de atender chamadas

Com 3 tamanhos de ponteiras, você pode escolher a que mais se adapta em seu ouvido

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.