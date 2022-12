Home » Computadores pessoais O melhor Ipad Pro 12.9 Case: Guia de revisão e compra Computadores pessoais O melhor Ipad Pro 12.9 Case: Guia de revisão e compra 3 Views Save Saved Removed 0

iMieet Nova capa para iPad Pro 12.9 2022 (6ª geração) 2021 (5ª geração) com suporte para lápis [suporta carregamento de lápis para iPad 2ª geração/par], capa inteligente com suporte triplo com traseira de TPU macio, despertar/hibernar automático (azul celeste) R$ 146.00 in stock 1 new from R$ 146.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Design exclusivo] - Preciosamente projetado para o novo iPad Pro 12,9 polegadas 6ª geração 2022/5ª geração 2021. Observação: não será compatível com outros modelos de iPad, verifique a parte traseira inferior do seu iPad para encontrar o número do modelo.

[Material durável] - Feito de material TPU de alta qualidade, design fino e leve com excelente artesanato e sensação. Evita que o tablet arranhe e bata

[Suporte de lápis integrado e carregamento lateral] – Compatível com o acessório magnético Apple Pencil (2ª geração) e carregamento sem fio na lateral (o Apple Pencil está incluído)

[Recurso de hibernar/despertar automático] – A capa magnética inteligente suporta a função automática despertar/hibernar. Poderoso ímã protege o fecho da capa, fácil de encaixar e desligar.

[100% de ajuste] – Corte e design precisos permitem fácil acesso a todas as portas, sensores, alto-falantes, câmeras.

SIWENGDE Capa iPad Pro 12.9 6/5/4 Geração (2022/2021/2020) Com Porta-Lápis [Carregamento Sem Fio Apple Pencil], Capa Protetora Afinar Suave TPU Smart Trifold, sono automático (Azul Claro) R$ 189.00 in stock 1 new from R$ 189.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【COMPATÍVEL】Capa para iPad Pro 12.9 polegadas 6 geração 2022 (modelo: A2764, A2437, A2766), iPad pro 5 geração 2021 (modelo: A2378, A2379, A2461, A2462) e 4 geração 2020 (modelo: A2229, A2232, A2233, A2069). Nota: Favor verificar o número do modelo "AXXX" na parte de trás do seu iPad antes de comprar.

【Alta qualidade】A capa para iPad Pro 12,9 polegadas é feita de material TPU de alta qualidade, design fino e leve, com excelente acabamento e toque. Evita que o tablet arranhe e bata e fornece proteção mais abrangente para o iPad Pro 6/5/4 Geração.

【Suporte dobrável em três partes】O design da concha do suporte dobrável em três partes pode alterar facilmente o ângulo para atender às suas necessidades de visualização e digitação. 65 °modo de vídeo pode atuar como suporte de tela 30 °modo de entrada atua como suporte de teclado.

【Despertar/dormir automático】Suporte ao recurso Dormir/Despertar Automático. Faixa magnética embutida, desperta automaticamente ou coloca seu tablet para dormir quando a tampa é aberta e fechada. Protege e prolonga a vida útil da bateria.

【Ajuste perfeito】Fácil acesso a todos os controles e recursos (câmeras, alto-falante, portas e botões). Suporte de lápis para ipad de maçã embutido (o lápis não está incluído), suporte para carregamento e par sem fio de 2º lápis da apple. A camada interna fornece almofada de ar com padrão de grade de favo de mel que pode prolongar a vida útil do ipad.

Capa iPad Pro 12.9″ 4a Geração WB - Magnética Ultra Slim Com Alça Preta R$ 199.99 in stock 1 new from R$ 199.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features COMPATIBILIDADE - Apenas com os iPads lançados em 2020 e 2018 modelos A2229, A2069 e A2232.

MAGNETICAMENTE CONECTADO - Ao contrário da maioria das capinha ela não tem encaixe. Mantendo seu iPad preso através de magnetismo, coisa que diminui as chances de arranhar a traseira.

LOCAL PARA PENCIL - Também possui um encaixe para colocar a sua Apple Pencil/WB Pencil, deixando mais prático e organizado usar tanto a capa quanto a caneta.

MODO VIDEO E DIGITAÇÃO - A tampa frontal dobrável em três partes permite os modos de exibição e digitação.

HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICA CONFIÁVEL - Para economia de bateria e facilidade no uso, ao abrir a capa seu iPad é automaticamente desbloqueado, e ao fecha-lá o tablet é bloqueado.

iPad Pro 12.9" Case,AICase Heavy Duty Hybrid Shockproof Hard Case Cover Rubber Stand for 2017(A1670/A1671) Apple iPad Pro 12.9 inch (Black/Mint Blue) R$ 176.54 in stock 1 new from R$ 176.54 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1 peça combo 3 em 1 camada dupla design ultrafino fino; plástico rígido interno híbrido com silicone macio externo oferece a máxima proteção para o seu iPad

Material: Feito de plástico de alta qualidade e gel de borracha de silicone macio ao redor

Durável, de longa duração, mas também equipa o dispositivo sem fios com uma superfície macia e confortável.

Design de absorção de choque projetado para absorver, distribuir e circular uniformemente os impactos no para-choque.

Incluído na embalagem: 1 capa rígida para iPAD, 1 película protetora de tela, 1 pano de microfibra, 1 cartão de aplicação, 1 caneta longa grátis

Spigen Ultra Hybrid Pro Projetado para iPad Pro 12,9 polegadas Case M2 M2 6ª geração (2022) / 5ª Geração (2021) com Porta-lápis - Preto R$ 267.43 in stock 3 new from R$ 267.43

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta totalmente as funções do Apple Pencil

Suporte embutido para fácil visualização sem as mãos

A tecnologia Air Cushion absorve instantaneamente o choque em cada gota

Nosso estojo foi projetado para ser compatível com um protetor de tela da marca Spigen

Projetado especificamente para caber no iPad Pro 12,9” (M2 6ª geração 2022/5ª geração 2021). Não compatível com iPad Pro 12,9" (2020/2018)

Capa com Teclado Logitech Combo Touch para iPad Pro 12.9" (5ª e 6ª Gerações) com Teclado Retroiluminado Destacável com Suporte, Touchpad Integrado Click-Anywhere e Carregamento via Smart Connector R$ 2,299.90 in stock 7 new from R$ 2,235.56

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade: para iPad Pro 12,9 polegadas (5ª e 6ª gerações - 2021, 2022)

Faça tudo com o Combo Touch: quatro modos de uso versáteis permitem que você digite, desenhe, visualize e leia sem nunca ter que remover o seu iPad Pro da capa do teclado

Teclado removível e suporte ajustável: remova o teclado quando terminar de digitar para obter mais flexibilidade e desfrutar de 50 graus de ângulos de visão ajustáveis

Teclado retroiluminado semelhante a um laptop: as teclas retroiluminadas se ajustam automaticamente ao seu ambiente com 16 níveis de brilho e uma linha completa de teclas de atalho do iPadOS fornecem acesso com um toque aos controles de volume e muito mais

Tecnologia SMART CONNECTOR: Desfrute de energia instantânea e pareamento com a capa com teclado Combo Touch e nunca se preocupe em carregar, pois a energia é fornecida diretamente de seu iPad Pro. READ O melhor rx 550: quais são suas opções?

Ggomi Capa dura para tablet para iPad Pro de 11" ou iPad de 12,9", iPad Air 11" iPad Air 4,4" iPad 9th/8th/7th Gen, bolsa de armazenamento com compartimento de acessórios (G (12,9")) R$ 99.99 in stock 1 new from R$ 99.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade: Funciona para iPad Air 4 de 11 polegadas, iPad Pro 1ª geração (modelo 2018-2021), iPad 9/8ª geração 2021-2019, Microsoft Surface Go 3/2/1, outros iPads de 9,7 a 10,5 polegadas e Samsung Galaxy Tablets, etc.

Grande capacidade. Possui um painel de elástico e um bolso de malha que fornece armazenamento inteligente para cabos, iPad Pencil, adaptadores, cartões, canetas e notebooks.

Proteção total. O exterior rígido de EVA evita o esmagamento externo e oferece uma boa proteção de cantos. A tira elástica interna mantém seu dispositivo perfeitamente confortável, além de almofada à prova de choque e veludo dão ao seu iPad e outros acessórios melhor proteção.

Portabilidade diária. Vem com uma alça confortável e design de patente de ranhura ergonômica, esta capa de viagem pode ser facilmente transportada ou inserida em uma mochila ou uma pasta. Você pode levá-la para o trabalho, escola, viagem etc.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. A satisfação do cliente é nossa maior motivação, uma solicitação de reembolso dentro de 30 dias após a compra ser assegurada por qualquer motivo. Se você tiver dificuldades de operação ou problemas de qualidade, entre em contato conosco.

Fintie Capa fina híbrida para iPad Pro 12,9 polegadas 6ª geração 2022, [suporte de lápis embutido] capa à prova de choque com capa traseira transparente transparente, também serve para iPad Pro 12,9 polegadas 5ª/4ª/3ª geração, lilás R$ 398.00 in stock 1 new from R$ 398.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Projetado exclusivamente para iPad Pro 12,9 polegadas 6ª geração 2022/iPad Pro 12,9 polegadas 5ª geração 2021 (A2378/A2379/A2461/A2462) / iPad Pro 12,9 polegadas 4ª geração 2020 (A2229/A2069/A23. 2/A22 33) / iPad Pro 12,9 polegadas 3ª geração 2018 (A1876/A2014/A1895) tablet com toda a tela. Não serve para nenhum outro modelo de iPad. Verifique a parte inferior traseira do seu iPad para encontrar o número do modelo.

Capa traseira rígida com amortecedor flexível de TPU protege seu iPad de choques, quedas e impactos. A parte frontal interna de microfibra macia evita que seu tablet arranhe. E a capa traseira transparente mostrará orgulhosamente o ícone da Apple.

Suporte de lápis integrado, pegue seu lápis de 2ª geração sem esforço sempre que você quiser, facilmente para carregar o seu iPad com o seu dispositivo. (Apenas a capa, outros acessórios não incluídos! ).

Suporta perfeitamente o carregamento magnético e sem fio de 2ª geração quando a capa está ligada. A capa frontal com três dobras tem a capacidade de virar a capa do iPad Pro 12,9 em um suporte de visualização e suporte de teclado.

Aplicação fácil de encaixar. Com ímãs embutidos, automaticamente desperta ou coloca o seu dispositivo para dormir quando a tampa é aberta e fechada.

Capa para iPad Pro 12,9 5ª geração com suporte para lápis, capa inteligente horizontal e vertical macia TPU com função automática despertar/hibernar para iPad 12,9 polegadas 2021/20 (iPad Pro 12,9, azul marinho) R$ 191.58 in stock 1 new from R$ 191.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ➤ Projetado para o novo iPad Pro 12,9 2021 (12,9 polegadas, 5ª geração) Modelo: A2379, A2461, A2462. iPad Pro 12.9 2020 (12.9 polegadas, 4ª geração) Modelo: A2069, A2232, A2233, A2229

➤ Capa magnética de origami com suporte – Suporte dobrável para ângulos de visualização confortáveis enquanto assiste a filmes ou digita. forte conexão magnética para criar um suporte de visualização estável para o seu tablet e deixar suas mãos livres para outros entretenimentos. Esta capa pode ser facilmente montada na geladeira, quadro branco e outras superfícies feitas de aço, o que permite que você assista a vídeos na cozinha

➤ Design magnético – A capa frontal tem uma função inteligente de hibernar/despertar automática para proteger e prolongar a vida útil da bateria, o ímã prende o fecho da capa, fácil de encaixar e tirar. O corte preciso permite que você acesse facilmente todos os controles e teclas de função. Compartimentos para porta-lápis embutidos, você pode prender magneticamente seu lápis ao seu iPad e carregar, ou colocar o lápis na vertical.

➤ Material – feito de TPU macio premium e interior de microfibra macia, protege o seu tablet com uma sensação confortável ao toque. Evita efetivamente que o tablet arranhe, caia e quedas acidentais, oferece uma ótima proteção contra o uso diário. Design fino/leve. Ideal para crianças e adultos

➤ Design ultrafino – a capa para tablet tem um design engenhoso da equipe profissional, fino e leve, design simples, cor elegante, fácil de usar, carregue em uma pasta, bolsa ou mochila, adequada para o trabalho, escola, viagens e trabalho em casa ou assistir a vídeos.

Spigen Liquid Air Folio Projetado para iPad Pro 12,9 polegadas Case M2 M2 6ª geração (2022) / 5ª Geração (2021) - Preto R$ 196.09 in stock 2 new from R$ 196.09

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A tampa flexível funciona como suporte para visualização conveniente

O fechamento magnético seguro mantém a compatibilidade de vigília e sono

Acesso rápido a todos os botões e porta de carregamento

Nosso estojo foi projetado para ser compatível com um protetor de tela da marca Spigen

Projetado especificamente para caber no iPad Pro 12,9” (M2 6ª geração 2022/5ª geração 2021). Não compatível com iPad Pro 12,9" (2020/2018)

Capa com Teclado Logitech Slim Folio Pro com Conexão Bluetooth LE para iPad Pro 12.9" (3ª e 4ª Geração) com Iluminação, Trava Magnética e Suporte para Apple Pencil R$ 1,131.31 in stock 3 new from R$ 1,085.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Capa Capinha iPad Pro 12.9 (2021) Esr Trifold (Com suporte P/Pencil) (Preto) R$ 249.99 in stock 1 new from R$ 249.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível apenas com o iPad Pro de 12,9 polegadas 2021 (5ª geração) (Modelo nº A2378, A2461, A2379, A2462)

Suporta o emparelhamento magnético e carregamento do Pencil 2 com um recorte especialmente projetado

O fecho magnético com um recorte especial mantém seu Pencil 2 protegido com segurança e ainda visível

O suporte magnético de três dobras suporta os modos de visualização e escrita

Desperta ou coloca o seu dispositivo para dormir instantaneamente quando você abre ou fecha a capa

ZtotopCases Capa para iPad Pro 12,9 6ª/5ª/4ª geração 2022/2021/2020, capa fólio de couro PU premium com vários ângulos, suporte para carregamento de lápis para capa de iPad Pro de 12,9 polegadas 6ª/5ª geração, marrom R$ 291.00 in stock 1 new from R$ 291.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Compatibilidade] - Projetado para iPad Pro 2022 de 12,9 polegadas 6ª (Modelo: A2764 / A2437 / A2766) e iPad Pro 2021 de 12,9 polegadas 5ª geração (A2378/A2379/A2461/A2462) e 2020 iPad Pro 32. 8 cm 4ª geração (A2229/A2069/A2232/A2233). Não serve para nenhum outro modelo de iPad. Verifique a parte inferior traseira do seu iPad para encontrar o número do modelo.

[Proteção abrangente] - Design clássico e profissional. O exterior de couro PU protege seu iPad Pro 12,9 de arranhões, impactos, poeira ou qualquer outro dano diário.

[Múltiplos ângulos] - Vários compartimentos para configurar vários ângulos de suporte horizontal para assistir a filmes ou digitar.

[Suporta carregamento de lápis de 2ª geração] – o lápis pode ser fixado magneticamente na parte superior do seu iPad Pro 12.9 6ª/5ª/4ª geração e suporta carregamento sem fio. Com um laço elástico na parte de trás, você pode carregar o lápis a qualquer momento para evitar perdê-lo.

[Design profissional multifuncional] - A alça de mão embutida oferece uma experiência de uso confortável com uma mão, o bolso organizador permite que você armazene seus cartões de documentos, notas enquanto estiver em movimento.

Spigen Rugged Armor Pro Projetado para iPad Pro 12,9 polegadas Case M2 M2 6ª geração (2022) / 5ª Geração (2021) com Porta-lápis - Preto R$ 312.02 in stock 2 new from R$ 309.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta totalmente o armazenamento e a funcionalidade do Apple Pencil

Detalhes elegantes em fibra de carbono com acabamento em preto fosco

Recortes de botão precisos e fácil acesso à porta de carregamento

Possui tecnologia Air Cushion para absorção de choques todos os dias

Projetado especificamente para caber no iPad Pro 12,9” (M2 6ª geração 2022/5ª geração 2021). Não compatível com iPad Pro 12,9" (2020/2018)

IPAD PRO 2021 (WITH M1 CHIP) USER GUIDE: A Complete Step By Step Manual For Beginners And Seniors On How To Navigate Through The New 11” & 12.9” M1 Chip ... And Tricks For iPadOS 14.5 (English Edition) R$ 19.83 in stock 1 new from R$ 19.83 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-06-30T14:45:00.416-00:00 Language Inglês Publication Date 2021-06-30T14:45:00.416-00:00 Format eBook Kindle

Capa para Apple iPad Pro 12,9 polegadas 2021 12,9 polegadas (5ª geração), com função hibernar/despertar, capa protetora fina e leve para iPad Pro 12,9 polegadas 2021 Tablet Case com suporte – Preto DWaybox R$ 143.00 in stock 2 new from R$ 143.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capa compatível apenas com Apple iPad Pro 12,9 polegadas (2021) 12,9 polegadas (5ª geração), não é compatível com nenhum outro dispositivo. Verifique o número do modelo antes de comprar. Também vem com uma caneta stylus "DWAY" gratuita.

O design de absorção magnética total possui função de suporte de três dobras, que traz você à melhor experiência de uso em conforto, vários ângulos de suporte são fornecidos para satisfazer suas necessidades de visualização e digitação, e suas mãos livres para outros entretenimentos.

Feita de couro PU durável, forro de microfibra macia e cobertura com revestimento traseiro de policarbonato, esta capa oferece proteção total contra impressões digitais, choques, arranhões e poeira. Uma variedade de cores e designs moderniza sua vida.

Corte preciso para preservar o uso total dos botões de volume, carregador, câmera, microfone, fone de ouvido e outras portas ou botões, ajuste perfeito. Fácil de instalar e remover.

Nossa equipe de serviço profissional vai resolver seus problemas para garantir sua total satisfação dentro de 24 horas. Não hesite em enviar uma mensagem para entrar em contato conosco se você encontrar algum problema, como substituição, reembolso e guia de instalação. READ O melhor Galaxy A 50: Guia de revisão e compra

Smart Folio para iPad Pro de 12,9 polegadas (5.ª geração) - Azul profundo R$ 1,099.00 in stock 2 new from R$ 1,099.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Smart Folio para iPad Pro de 12,9 polegadas (5.ª geração) - Azul profundo

Speck Products 90915-5748 Capa de equilíbrio e suporte para iPad de 12,9 polegadas (2017) com ímãs, Syrah Roxo/Rosa magenta R$ 119.19 in stock 1 new from R$ 119.19

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Balance FOLIO serve para os modelos iPad Pro de 12,9 polegadas 2015 e 2017

Capa para iPad Pro de 12,9 polegadas com proteção contra quedas de 1,2 m. Balance FOLIO mantém seu iPad Pro seguro contra quedas e batidas

Se você estiver lendo, digitando ou apenas assistindo ao seu programa de TV favorito, nossa capa para iPad Pro de 12,9 polegadas Balance FOLIO faz tudo

A borda elevada ao redor da tela oferece proteção extra contra quedas

A capa se encaixa perfeitamente na capa para um design fino. Ímãs ativam ou bloqueiam sua tela quando você abre ou fecha a capa

typecase Capa de teclado magnético Edge para iPad Pro 12,9 (6ª geração, 2022) - Capa fina para teclado com touchpad, 10 cores retroiluminadas para iPad Pro 12,9 5ª (2021) e 4ª (2020) e 3ª geração (2018) - preta R$ 1,696.88 in stock 1 new from R$ 1,696.88 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade – Compatível com iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª/5ª/4ª/3ª geração), os modelos incluem Pro de 12,9 polegadas 2021 12,9 polegadas 5ª geração (A2378, A2379, A2461, A2462); 2020 32,8 Pro 4ªªgergergerger(A229, A2069, A2232, A2233); 2018 Pro 3ª geração (A1876, A2014, A1895, A1983). Recortes precisos desta capa de teclado com trackpad fazem dela um ajuste perfeito para o seu iPad Pro 12.9.

Teclado retroiluminado de 10 cores com atalhos – Digite de forma fluida e precisa na capa 12.9 Pro iluminada com teclado mesmo em um quarto escuro, teclas ergonômicas, luz de fundo de 10 cores, três níveis de brilho de luz de fundo ajustáveis, proporciona uma experiência de digitação confortável. Chega de procurar por funções básicas, seja mais eficiente com este teclado Pro 12.9 com uma linha completa de atalhos PadOS, para ajustar os níveis de brilho, mudar cores retroiluminadas, mídia, controle de volume e muito mais com um toque.

Touchpad integrado preciso – Navegue no seu iPad Pro 12,9 de uma maneira totalmente nova com um touchpad multitoque, rolagem, deslize e muito mais. A função de rejeição da palma é iniciada quando você está digitando no teclado 12.9, desativando o touchpad quando você digita. Edite documentos, navegue na web e crie apresentações a uma velocidade incomparável.

Recursos inteligentes – Prenda magneticamente o seu iPad à capa traseira, fixe o seu Apple Pencil na parte superior, não importa se você está no café, ou no escritório, transforme suavemente o seu iPad Pro de 12,9 polegadas com teclado em um laptop em um segundo. A capa com teclado para iPad Pro 12,9 vem com um exterior de couro sintético vegano, dobra em uma capa protetora fina, dá proteção frontal e traseira ao seu iPad, garantindo que seu iPad permaneça seguro, perfeito para viagens, negócios, escola.

Conteúdo da embalagem: 1 x teclado para iPad Pro 12,9 polegadas com trackpad; 1 x cabo de carregamento USB-C; 1 x manual do produto colorido com instruções passo a passo e mapa de atalhos. O suporte técnico gratuito vitalício e uma garantia de 12 meses do fabricante podem lhe dar tranquilidade sobre sua compra e garantir que uma grande equipe está pronta para ajudar a cada passo do caminho.

STM Dux Shell Magic Folio para iPad Pro 12,9 polegadas 4ª geração/12,9 polegadas 3ª geração - Preto (stm-222-295L-01) R$ 473.80 in stock 1 new from R$ 473.80

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A estrutura fina e leve celebra o fator de forma do iPad Pro enquanto fornece proteção superior

Funciona perfeitamente com o Smart Keyboard Folio ou com o Magic Keyboard para iPad Pro

Projetado para exceder os testes de queda de 810 G da especificação militar dos EUA

Perímetro de TPU superprotetor até mesmo para os acidentes mais propensos entre nós

O painel traseiro transparente permite a personalização do usuário ou fácil marcação de ativos para escolas e empresas

Capa para iPad Pro 12,9 com teclado e trackpad, suporte para lápis integrado, teclado Bluetooth sem fio, capa fina para teclado Magic para iPad 12,9 polegadas 2021 (iPad Pro 12,9 2021) R$ 351.31 in stock 1 new from R$ 351.31 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ★【Compatibilidade】Compatível com iPad Pro 12,9 2021 (12,9 polegadas, 5ª geração) A2379, A2461, A2462

★ 【Capa para teclado Trackpad】-- Um teclado mágico com um touchpad, suporta operações de vários dedos, o iPad pode ser operado tão facilmente quanto um laptop, tem um touchpad e tem uma função de mouse, o que é conveniente para trabalhar em casa ou em aulas on-line. Oferecerá uma ótima ajuda quando você não tiver um mouse na mão

★ 【Suporta carregamento sem fio Apple Pencil】: equipado com um prático suporte de caneta que pode armazenar o Apple Pencil, é conveniente para armazenar e carregar o lápis, você pode desfrutar confortavelmente do seu iPad Apple a qualquer hora, em qualquer lugar. Evita quedas durante o movimento. Suporta emparelhamento de lápis ao iPad e função de carregamento sem fio.

★ 【Função automática de hibernação】: o recurso magnético automático hibernar/despertar funciona perfeitamente e suavemente para ajudar a prolongar a vida útil da bateria do seu tablet. Desperta ou coloca o iPad tablet para hibernar automaticamente quando a tampa é aberta ou fechada. Fácil operação e economia de energia.

★ [Teclado popular]: Recomendado para aqueles que querem mostrar sua individualidade com a capa Magic com um teclado. Ultrafina e leve! Muito conveniente para sair, viajar e viagens de negócios. Também é ativo em várias cenas como trabalho, estudo, assistir a vídeos, compras na rede, etc.

WIWU Capa com teclado para iPad Pro de 12,9 polegadas (2022-6ª/2021-5ª/2020-4ª/2018 3ª geração), teclado magnético destacável Bluetooth com capa protetora de silicone macio, touchpad, suporte de lápis R$ 1,059.00 in stock 2 new from R$ 1,059.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Compatibilidade】Esta capa com teclado de 12,9 polegadas é compatível com iPad Pro 12,9 polegadas 5ª geração 2021 (número do modelo: A2378/A2379/A2461/A2462), iPad Pro 12,9 polegadas 4ª geração 2020 (número do modelo: A229/A2069/A23. 2/A22 33), iPad Pro 12,9" 3ª geração 2018 (número do modelo: A1876/A2014/A1895/A1983). 5.1 Sem fio de alta velocidade permite uma resposta rápida entre teclado e iPad, trazendo a experiência mais eficiente.

【Teclado magnético destacável】 O teclado é firmemente adsorvido na capa protetora através de uma longa tira magnética. Pode converter um ângulo de digitação mais ergonômico através de adsorção magnética. O teclado também pode ser removido e armazenado separadamente, deixando apenas a capa protetora e o suporte traseiro. Assim, o iPad pode ser colocado de joelhos para ler, assistir a vídeos ou desenhar fotos. Isso facilita alternar entre iPad e Mac.

【Vários ângulos de suporte】A parte traseira da capa protetora pode ser expandida de cima para baixo para formar um suporte. O ângulo de suporte de 180 graus pode atender às suas necessidades de várias perspectivas, como escrever, desenhar, assistir filmes, jogar jogos e trabalhar. O suporte é muito estável e não fará com que o seu iPad caia repentinamente para trás, é adequado para uso em casa, escola, escritório e viagens.

【Proteção eficiente】Usando uma nova capa protetora de silicone macio, o iPad pode ser facilmente colocado ou retirado sem arranhar ou bloquear o seu dispositivo. Fornece proteção de 360 graus quando o iPad cair acidentalmente, e também pode evitar outros impactos, colisões, arranhões ou poeira. A aparência especialmente projetada se encaixa muito bem no dispositivo. Não bloqueará as teclas e alto-falantes do iPad, e pode acessar facilmente todas as portas, como o botão de volume, botão de energia, câmera, alto-falante, microfone, etc.

【7 cores de retroiluminação】O teclado tem 7 cores de retroiluminação: azul, verde, vermelho, ciano, roxo, amarelo e branco. Pressione a tecla de luz + seta para cima/para baixo para mudar de cor. Suporta ajuste de brilho de três níveis para se adaptar ao seu uso interno, externo ou noturno. Pressione a tecla de luz para ajustar o brilho.

Spigen Tough Armor Pro Projetado para iPad Pro 12,9 polegadas Case M2 M2 6ª geração (2022) / 5ª Geração (2021) com Porta-lápis - Preto R$ 319.99 in stock 1 new from R$ 319.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível apenas com todas as funções do Apple Pencil 2ª Geração

Suporte embutido para fácil visualização sem as mãos

Camadas absorventes de choque com tecnologia Air Cushion

Nosso estojo foi projetado para ser compatível com um protetor de tela da marca Spigen

Projetado especificamente para caber no iPad Pro 12,9” (M2 6ª geração 2022/5ª geração 2021). Não compatível com iPad Pro 12,9" (2020/2018)

ProCase Capa para iPad Pro 12.9 2017/2015 (modelo antigo) – Capa para Apple iPad Pro 12,9 polegadas (modelos 2017 e 2015), com vários ângulos de visualização, suporte para Apple Pencil – Preto R$ 289.00 in stock 1 new from R$ 289.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capa fólio elegante para modelos antigos de iPad Pro 12,9 polegadas (1ª geração 2015) e iPad Pro 12,9 (2ª geração 2017). Compatível com modelos de iPad: A1584 A1652 A1670 A1671 A1821. Não é compatível com nenhum outro modelo. Verifique a parte inferior do seu iPad com o número do modelo antes de comprar.

Exterior de couro composto premium e interior macio oferecem ótima proteção contra o uso diário; vários compartimentos capazes de configurar vários ângulos horizontais de suporte

Suporta função hibernar/despertar automática; a capa possui fecho magnético

Acesso total a todos os recursos (câmeras, alto-falante, portas e botões), mas não suporta Smart Keyboard neste estojo

Suporte integrado para Apple Pencil; várias cores disponíveis

ProCase Capa para iPad Pro 12,9 2017/2015 (modelo antigo, 2ª e 1ª geração), capa protetora com suporte fino para iPad Pro 12,9 polegadas 2ª geração 2017/iPad Pro 12,9 polegadas 1ª geração 2015 – Preto R$ 239.00 in stock 1 new from R$ 239.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capa protetora com suporte para Apple iPad Pro 12,9 polegadas (2ª geração 2017) e iPad Pro 12,9 (1ª geração 2015), compatível com modelos de iPad: A1584 A1652 A1670 A1671 A1821. Não funciona para nenhum outro modelo de iPad. Verifique a parte inferior traseira do seu iPad para encontrar o número do modelo

Leve mas à prova de choque: capa fina construída com material ABS de qualidade na parte traseira adiciona volume mínimo enquanto protege seu iPad bem o suficiente de quedas e arranhões no uso diário

Recortes precisos permitem acesso total a todos os recursos (câmeras, alto-falante, portas e botões)

Diferentes ângulos de visualização: projetado com duas posições de pé para os usuários ajustarem o iPad em diferentes ângulos

Suporte automático para função hibernar/despertar; o ímã protege o fecho da capa, fácil de encaixar e desligar

Dadanism Bolsa de ombro para tablet de 12,9 polegadas para iPad Pro de 12,9 polegadas 2021-2018, capa protetora à prova d'água para Galaxy Tab S8+/S7 FE/S7+, 12,3 polegadas Surface Pro 7+/7/6/5/4, MacBook Pro de 13 polegadas - Índigo R$ 299.00 in stock 2 new from R$ 299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade de até 13,3"】- Compatível com iPad Pencil. Serve para iPad Pro 12,9 polegadas 2021-2018, iPad Air 4 10,9 polegadas 2020, iPad 10,2 polegadas 2021-2019 (iPad 9-7ª geração); Surface Pro 8/7/6/5/4/X 12,4 polegadas; Samsung Galaxy Tab S8 Plus 12,4 2 2 022 / 022Tab S7 FE 12.4 2021 / Tab S7+ 12.4 2020; MacBook Pro 13 polegadas 2016-2020 / MacBook Air 13.3 polegadas 2018-2020 / MacBook Air|Pro 13.3 polegadas com chip M1 2020, Huawei MateBook 3. 0,5 cm, e 0,etc.

【Para armazenamento conveniente】 - Um compartimento principal para um tablet, o espaço de armazenamento adicional no bolso frontal mantém os itens menores bem organizados, como canetas, cabos, mouse, fone de ouvido, telefones celulares, acessórios e essenciais importantes para negócios. Um zíper de abertura superior desliza suavemente e permite acesso conveniente ao seu dispositivo.

【Para proteção superior】 - Combinada com o exterior de dacron premium e o interior de pelúcia macia, esta bolsa de ombro possui excelente resistência ao desgaste, resistência ao rasgo, resistência incomparável, suavidade, etc. A camada intermediária de algodão pérola é grossa e à prova de choque, resiste a várias quedas. Fornece ao seu dispositivo contra arranhões, amassados, solavancos e choques.

Fácil de transportar: a alça de ombro ajustável incluída permite fácil transporte do seu tablet em viagens, no parque, na loja e em movimento. Fino e leve, você também pode transportar dentro de sua mochila ou pasta.

❄【Dimensões】- Dimensões internas: 11,8" x 8,1" (30 x 20,5 cm). Dimensões externas: 33,5 x 24,5 x 3 cm. Haverá algum desvio do tamanho que é medido manualmente. Verifique o tamanho do seu tablet antes de comprar esta capa. READ O melhor Ryzen 5 2400G: Selecionado para você

SXLYFD Capa de teclado Touchpad para iPad Pro 12,9 com mouse - suporte de teclado sem fio removível, capa inteligente Folio para iPad Pro 5ª geração 12,9 polegadas 2021 (iPad Pro12,9-2021, verde) R$ 361.96 in stock 1 new from R$ 361.96 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ★【Teclado touchpad】O teclado touchpad grande de 4,5 polegadas permite que você transforme seu iPad em quase um laptop real, toque inteligente para aproveitar a diversão do mouse。O teclado touchpad com uma variedade de teclas de atalho para operações mais sensíveis e rápidas。Gestos do touchpad Precisa ativar a função do mouse iOS 13

★【Teclado de separação magnética】 Uma combinação de um teclado removível e capas protetoras 2 e 1. O teclado removível permite que você remova o teclado do iPad da capa quando não estiver em uso. O teclado é compatível com os tipos iOS, Android, Windows 3, elegante e conveniente, perfeito para uso diário e viagens

★ 【Com suporte de caneta e mouse】: Excelente usabilidade com um conjunto de 3 peças de teclado, capa protetora e mouse. O mouse sem fio tem 3 níveis de ajuste DPI (800-1200-1600 DPI - 800 – 1200-1600 DPI), e você pode ajustar a velocidade de acordo com suas notSuporte integrado para caneta Apple-Pencil, conveniente para armazenar e transportar, suporta emparelhamento de Apple Pencil com iPad e função de carregamento sem fio.

★ 【Função de suporte】: O forro antiderrapante, para que possa ser ajustado de vários ângulos! Ótimo para e-mail, trabalho, filmes, leitura, reuniões e muito mais. Novo tecido respirável e amigo da pele, ecológico, inodoro, silicone macio não prejudica o seu iPad

★ 【Multifuncional】: . Com função de parada automática, com função de hibernação automática que automaticamente hiberna e desperta o iPad abrindo e fechando a capa. Reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da bateria do iPad, a capa de silicone macio e durável protege seu iPad perfeitamente longe de sujeira, arranhões, manchas, respingos ou amassados. Perfeito para trabalhar, escrever ou assistir a vídeos no trabalho, escola, viagens e casa.

CAPA CASE CAPINHA DUAL SHOCK X PARA IPAD PRO 12.9 (2020)- GSHIELD R$ 189.97 in stock 1 new from R$ 189.97 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Capa giratória de 360° para iPad Pro de 12,9 polegadas com teclado e touchpad - retroiluminado - Design cantilever flutuante Smart Magic Keyboard para iPad Pro de 12,9 polegadas (iPad Pro12.9-Rotate) R$ 1,500.00 in stock 1 new from R$ 1,500.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✅ ★ 【Modelos compatíveis】---- Capa com teclado mágico Folio com Touch Trackpad para iPad Pro 12,9 polegadas 5ª geração 2021 modelo A2379, A2461, A2462/iPad Pro 12,9 polegadas 4ª geração lançado em 2020 (modelo: A229/A2069/A23. A2 / A2233), não é compatível com outros modelos de iPad. Verifique a parte inferior do seu iPad para encontrar o número do modelo.

✅★ Rotação de 360 graus ---- A capa gira 360 graus oferecendo visualização em vários ângulos. Suporta giro de 180 graus, fácil de virar o iPad, conveniente para sua vida, mude o seu iPad para um Macbook pequeno em segundos. Exiba sua apresentação de trabalho sem esforço, assista ao seu programa favorito ou leia um novo livro, mesmo quando você estiver por aí, seja você um blogueiro, escritor, designer, profissional ou estudante, você pode usar a capa de teclado do iPad a qualquer momento.

✅★【Trackpad embutido】-----Projetado para gestos multitoque e o cursor no iPadOS. Com diferentes controles de gestos como deslizar, beliscar e rolar no touchpad e uma linha completa de teclas de atalho iOS, você pode usar o seu iPad Pro de 12,9 polegadas mais rápido. O Apple Pencil (2ª geração) pode ser anexado na parte superior da capa, pode ser carregado com a capa

✅★【Capa magnética inteligente com teclado】----Design cantiléver flutuante. Basta fixá-lo - adsorção magnética, dobra em uma capa para fornecer proteção frontal e traseira para viagens.

✅ ★ 【Função hibernar/despertar automática】----- Função hibernar/despertar automática: depois de abrir ou fechar a capa do teclado, o seu iPad automaticamente despertará ou entrará no modo de suspensão. Isso preserva a vida útil da bateria e prolongando a longevidade do dispositivo

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Ipad Pro 12.9 Case estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Ipad Pro 12.9 Case e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Ipad Pro 12.9 Case final. Nem cada um dos Ipad Pro 12.9 Case está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Ipad Pro 12.9 Case disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Ipad Pro 12.9 Case no futuro. Então, o Ipad Pro 12.9 Case que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Ipad Pro 12.9 Case disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Ipad Pro 12.9 Case importa muito. No entanto, o Ipad Pro 12.9 Case proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Ipad Pro 12.9 Case e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Ipad Pro 12.9 Case específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Ipad Pro 12.9 Case por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Ipad Pro 12.9 Case preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Ipad Pro 12.9 Case para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Ipad Pro 12.9 Case sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira iMieet Nova capa para iPad Pro 12.9 2022 (6ª geração) 2021 (5ª geração) com suporte para lápis [suporta carregamento de lápis para iPad 2ª geração/par], capa inteligente com suporte triplo com traseira de TPU macio, despertar/hibernar automático (azul celeste),mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium SIWENGDE Capa iPad Pro 12.9 6/5/4 Geração (2022/2021/2020) Com Porta-Lápis [Carregamento Sem Fio Apple Pencil], Capa Protetora Afinar Suave TPU Smart Trifold, sono automático (Azul Claro) será a melhor opção para você.

Capa giratória de 360° para iPad Pro de 12,9 polegadas com teclado e touchpad – retroiluminado – Design cantilever flutuante Smart Magic Keyboard para iPad Pro de 12,9 polegadas (iPad Pro12.9-Rotate) é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Ipad Pro 12.9 Case você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.