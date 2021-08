Home » Eletrônicos O melhor Huawei P20 Pro: quais são suas opções? Eletrônicos O melhor Huawei P20 Pro: quais são suas opções? 1 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo Huawei P20 Pro não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Huawei P20 Pro , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Huawei P20 Pro 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Huawei P20 Pro.



Smartphone Huawei P20 PRO L29 Dual Chip Android 8.1 Tela 6.1 4G 128GB Câmera Triple 40+20+8MP R$ 6,295.00 in stock 1 new from R$ 6,295.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Smartphone Huawei

P20

PRO

L29

Dual Chip

Pelicula de Vidro Temperado 9h para Huawei P20 Pro, HPrime, Película Protetora de Tela para Celular, Transparente R$ 39.90 in stock 4 new from R$ 39.80

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Máxima resistência 9h

Transparência total

Sem perda de sensibilidade

Vidro temperado genuíno

Superfície oleofóbica

Pelicula HPrime NanoShield para Huawei P20 Pro, Hprime, Película Protetora de Tela para Celular, Transparente R$ 69.90 in stock 3 new from R$ 54.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Material antichoque – ultra proteção à tela

Função auto-repair, absorve pequenos riscos

Sem perda de sensibilidade

Transparência total

Superfície oleofóbica

Huawei P20 Pro 128GB Single-SIM R$ 5,955.00 in stock 1 new from R$ 5,955.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SIMフリー HUAWEI P20 Pro Model Huawei P20 PRO

Outstanding girl photo taken with huawei p20 pro (Japanese Edition) R$ 5.99 in stock 1 new from R$ 5.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2019-05-16T10:06:23.884-00:00 Language Japonês Number Of Pages 66 Publication Date 2019-05-16T10:06:23.884-00:00 Format eBook Kindle

HUAWEI P30 Lite - 4GB RAM 128GB - Versão Global R$ 1,549.00 in stock 3 new from R$ 1,509.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sistema Operacional: Android 9 EMUI 9.0 Pie / Dimensões: 152.9 x 72.7 x 7.4 mm

DADOS TÉCNICOS: Processador: 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 / Chipset:Huawei HiSilicon Kirin 710 / GPU: Mali-G51 MP4 / RAM: 4 GB / Memória Max: 128 GB

TELA: 6.15 Polegadas / Resolução: 1080 x 2312 pixel / Densidade de pixels: 415 ppi / Tipo: IPS LCD / Cores: 16 milhões

CÂMERA: Megapixel: 24 Mp + 8 Mp + 2 Mp / Resolução: 5657 x 4243 pixel / Aperture Size: F 1.8 + F 2.4 / Contem: Estabilização, Foco por Toque, Flash, HDR, Localização, Detecção facil / Câmera Frontal: 32 Mp F 2

VÍDEO: Resolução da gravação: Full HD / Auto focagem de vídeo / FPS da gravação: 30 fps / Vídeo Câmera Frontal: Full HD, 30fps READ O melhor Xiaomi Redmi 7: Guia de revisão e compra

Smartphone HUAWEI Y9 Prime 128GB - Preto R$ 1,427.10 in stock 4 new from R$ 1,426.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number STK-LX3 Model STK-LX3 Color Preto

Toyvian Carteira de Telefone Celular Id Cartão de Crédito Carteira Titular Capa de Telefone Bolsa Bolsa Bolso Capa Protetora Do Telefone Com Chaveiro Compatível para Huawei P20 Pro R$ 73.59 in stock 1 new from R$ 73.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Feito de material de alta qualidade, resistente a riscos, pega confortável e fácil de limpar.

TambÃm pode ser uma boa escolha de presente para seus amigos, eles vão gostar muito desta capa de telefone.

Possui um design simples, mas muito prático de usar, proporcionando uma boa experiência de uso.

Fácil de instalar e desmontar, a capa para celular à muito conveniente e prática.

Tamanho perfeito, combina bem com seus telefones, torna a tampa do telefone e seus telefones como integrados.

Hicaseer Capa para Huawei P20 Pro, anel ultrafino, flexível, à prova de choque, capa de telefone de TPU com suporte magnético para carro, capa durável para Huawei P20 Pro 6,1 polegadas - cinza avó R$ 61.44 in stock 1 new from R$ 61.44 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✿ Compatível com: Huawei P20 Pro 6,1 polegadas

✿ [Suporte de anel giratório de 360 graus] – O suporte de dedo com anel giratório ajustável integrado de 180 e 360 graus protege melhor o seu telefone de quedas acidentais e escorregões, e também pode ser usado como um suporte de visualização conveniente.

✿ [À prova de queda]: a aba levantada garante proteção extra para a tela e a câmera; a parte traseira de policarbonato rígido e a moldura de TPU macio tornam a capa tão forte e de grau militar para proteger todos os cantos do seu telefone.

✿ [Função do carro]: a placa de metal na parte traseira pode ser diretamente anexada ao suporte magnético para carro, sem necessidade de montagem complicada. (Suporte para carro não incluído)

✿ [Recortes precisos e botões responsivos]: fácil acesso a todos os botões, controles e funções, garantindo um ajuste perfeito. Recortes perfeitos para alto-falantes, câmera e outras portas, acesso total a carregamento e conexões de fone de ouvido sem remover a capa.

Amazing girl photo taken with HUAWEI P20 PRO (Japanese Edition) R$ 18.62 in stock 1 new from R$ 18.62 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2019-05-12T02:36:17.245-00:00 Language Japonês Number Of Pages 50 Publication Date 2019-05-12T02:36:17.245-00:00 Format eBook Kindle

Kepuch Mowen Case Capas Placa de Metal Embutida para Huawei P20 Pro - Vermelho R$ 39.98 in stock 1 new from R$ 39.98 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Não é compatível com carregamento sem fio.

Pode ser anexado diretamente ao suporte magnético do carro.

Material: Uretano termoplástico (TPU) + PC.

Evita impressões digitais e poeira.

Recortes precisos oferecem acesso a portas, botões, alto-falantes, câmera e outros recursos e controle.

Smartphone Huawei P30-128GB+6GB RAM (Versión Global) R$ 3,199.99 in stock 3 new from R$ 3,198.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 6901443293124 Model 6901443293124 Color Marrom

Baseus USB Type C HUB Docking Station para Samsung Galaxy S10/S9/S8/S10+/S9+ Note 10/9/8 Dex Station USB-C to HDMI Dock Power Adapter para Huawei P30 P20 Pro, Mate 10 e outros R$ 221.00

R$ 178.20 in stock 11 new from R$ 178.20 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Estação de ancoragem para carregador de suporte de telefone 7 em 1 - Dock compatível Samsung S10 / S9, trabalhe para a Samsung e Huawei mais recentes com a estação de ancoragem hub USB-C multiportas com uma porta de carregamento C USB, uma porta HDMI 4K a 30Hz, um SD / Leitor de cartão TF, uma porta USB 3.0 e duas portas USB 2.0.

Transferência rápida de dados e carregamento de alta velocidade - As portas USB 3.0 suportam taxas de velocidade de transmissão de até 5 Gbps, conectam-se ao seu smartphone, tablet e disco rígido para transferência de dados sem esforço. Duas portas USB2.0 para suportar uma conexão mais estável com teclado e mouse; Slots SD e TF integrados para facilitar o acesso a arquivos do cartão de memória SD e Micro SD universal; Fonte de alimentação sem fim tipo c com alta potência de 15W.

Aproveite a experiência de vídeo vívido - Torne sua vida mais colorida, espelhe ou estenda sua tela no celular com a porta HDMI da estação de acoplamento e transmita diretamente vídeo 4K HD ou Full HD 1080p para HDTV, monitores ou projetores para um banquete visual semelhante ao cinema. Perfeito para apresentações, noites de cinema, jogos e muito mais! Nota: suporta apenas 1080p e não é compatível com 4k (depende da resolução da saída de vídeo do celular).

Experiências de desktop Samsung DeX - Transforme seu Samsung Galaxy S20 / S10 / S9 / S8 / Note 10/9/8, Huawei Mate 10/10 Pro / 20 Pro, P20 / P20 Pro em uma experiência "semelhante a um PC". Conecte seus smartphones a um monitor, teclado e mouse para ter uma experiência de desktop com o seu telefone. Assim, você pode transformar qualquer lugar em um local de trabalho. AVISO: Atualize primeiro para o Andriod 9 System e, em seguida, use a função Samsung Dex

Fácil de Usar - Design de garra, fácil de ser armazenado e embalado a qualquer hora e em qualquer lugar. Com base de silicone, pode ficar firme, sem inclinação.

MOONCASE Huawei P20 Pro Caso,Ultra Fino Couro PU Macio TPU Mate Metal Fosco Capa de Proteção Câmera Capa à Prova de Choque para Huawei P20 Pro 6.1" -Laranja R$ 65.89 in stock 1 new from R$ 65.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com Huawei P20 Pro 6.1"Couro confortável de alta qualidade, simples e elegante

O material é feito de bordas de TPU macias e couro confortável na parte traseira, que é confortável de segurar em sua mão e pode fornecer proteção abrangente para seu telefone.

A câmera na parte de trás da capa do telefone é feita de metal fosco, que pode proteger perfeitamente sua câmera contra arranhões e desgaste

Os quatro cantos do produto possuem proteção TPU macia, à prova de choque e efeito anti-queda, e não são fáceis de danificar e manchar. Anti-impressão digital, anti-suor e anti-derrapante. Pode ser usado por um longo tempo sem substituição frequente. Fácil de desmontar sem complicações

Adaptação precisa, funções padrão - acesso fácil a todas as funções disponíveis do seu smartphone. Recortes para câmera, carregador, alto-falante, fone de ouvido e botão de bloqueio, não há necessidade de tirar o telefone da caixa e oferece suporte para carregamento sem fio

Cabo USB C, cabo USB C de carregamento, cabo USB tipo C, cabo de carregamento Teyomi [2Pack 1M 2M] 3A USB C e cabo de dados Fast Charge Sync cabo de carregamento rápido para Samsung Galaxy S8 / S9 / Note 8/9, Huawei P30 P20 Mate 20, Xiaomi (vermelho) R$ 71.50 in stock 1 new from R$ 71.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [O que você obtém]: Nós fornecemos 2 × Cabo USB Premium Trançado de Nylon Tipo C (1M e 2M), Durante o uso de nossos produtos, se você tiver alguma dúvida ou insatisfação, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente, iremos atendê-lo de todo o coração.

[Carregamento rápido e sincronização]: Carregamento rápido, velocidade de transferência de até 480Mbps, transferência de dados e carregamento de energia 2 em 1. Cabos de alta qualidade protegem seus dispositivos contra danos.

[Material de grau militar]: Fibra militar forte, o material mais flexível, poderoso e durável, aumenta a força de tração em 200%. Design especial de alívio de tensão, pode suportar mais de 10000 testes de flexão. O invólucro de alumínio premium torna o cabo mais durável. O cabo de náilon premium trançado tipo c adiciona durabilidade e não emaranhados.

[Sobre o carregamento rápido de PD]: Ipad pro 2018, Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / Note 10 Plus , Google pixel xl / 2/3 / 4xl, equipado com carregador de parede C-port oficialmente, para quando você usar O cabo USB C para A ou o carregador de parede com porta A pode carregar apenas normalmente, mas não suporta carregamentos rápidos. Se quiser carregar rapidamente, você deve usar o carregador de parede com porta C original e o cabo USB C para USB C.

[Compatibilidade extensiva com USB C]: funciona com todos os dispositivos USB Tipo C, como Samsung Galaxy S20 / S10 / S10E / S10 Plus, S9 / S9 Plus, S8 / S8 Plus, Nota 8/9, LG V35 V30 V20 G8 G7 G6 G5, Huawei P10 / P10 Plus, P9 / P9 Plus, Mate 9 / Mate 9 Pro, Macbook, OnePlus 3T 2, Nexus 5X / 6P, Google Pixel 3/3 XL, Google Pixel 2/2 XL, Google Pixel XL, Moto Z2 Play e outros dispositivos de cabo tipo c

Celular Smartphone Xiaomi Note 9 Forest Green 128GB + 4GB RAM- Versión Global R$ 1,359.99 in stock 11 new from R$ 1,359.99

2 used from R$ 1,099.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Celular Smartphone Xiaomi

Note 9

Forest Green 128GB + 4GB RAM

Versão Global

Eouine Capa de Natal para Huawei P20 Pro [6,1 polegadas] Capa de telefone de silicone vermelha de Natal com boneco de neve 3D e estampa, antiarranhões à prova de choque macia para Huawei P20 Pro R$ 57.27 in stock 1 new from R$ 57.27 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Compatibilidade】Compatível apenas com Huawei P20 Pro (6,1 polegadas)

【Material TPU de alta qualidade】Material de silicone, macio e flexível, durável para uso prolongado. Resistente a arranhões, absorção de choque, protege efetivamente o telefone. Sensação confortável ao segurar.

【Presente exclusivo de Natal】Variedade de padrões de Natal para escolher. A adorável boneca 3D e a estampa personalizada fornecem decorações fofas para telefones. É um ótimo presente de Natal para a família, amigos e você mesmo.

【Boa proteção】O design compacto, fino e leve permite um volume mínimo com aderência e sensação extra. Absorção de choque para proteger bem o seu Huawei P20 Pro. A propriedade antiderrapante dá ao seu telefone melhor adesão à superfície.

【Recorte preciso】A moldura elevada oferece proteção para a tela e a câmera, o corte preciso permite acesso total a todas as portas, botões, câmeras e assim por diante. READ O melhor Xiaomi Mi 9: quais são suas opções?

Smartphone Huawei P30 Lite - 4GB RAM 128GB, Versão Global, Azul R$ 1,549.00 in stock 4 new from R$ 1,516.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 4 GB RAM

128 GB

Versão Global

Eouine - Capa de pulso para Huawei P20 Pro, 6,1 polegadas, capa de telefone de silicone verde macio com pulseira de pulso, suporte fino à prova de choque anti-arranhões capa para Huawei P20 Pro R$ 57.27 in stock 1 new from R$ 57.27 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✿【Compatibilidade】A capa de celular da pulseira é compatível com Huawei P20 Pro (6,1 polegadas).

✿ 【Materiais de alta qualidade】A capa para Huawei P20 Pro é feita de silicone de TPU, macio e flexível, mas resistente o suficiente para suportar batidas e arranhões diários, reduzir os efeitos de quedas, manter um toque confortável ao segurar. A deformação não pode ocorrer facilmente após a montagem repetida.

✿【Design prático de pulseira】Uma pulseira prática é instalada na parte traseira da capa de celular, que alcançará uma fixação melhor e mais conveniente e evitará quedas acidentais ou colisões. A pulseira pode ser puxada para cima ou estendida, quando puxada para cima, ela se tornará um suporte, deixando seu telefone em pé, conveniente para assistir a vídeos, etc.

【Proteção robusta】O design compacto, fino e leve permite um volume mínimo com aderência e sensação extra. A moldura elevada oferece proteção para a tela e a câmera, absorção de choque para proteger bem o seu Huawei P20 Pro. A propriedade antiderrapante dá ao telefone uma melhor adesão à superfície.

✿ 【Recortes precisos】 Os recortes exatos permitem uma operação ideal e acesso a todas as conexões. Perfeito para alto-falantes, portas de carregamento, botões e lentes de câmera.

Capa carteira para Huawei P20 Pro, capa flip magnética de couro sintético premium com suporte para cartão e suporte para Huawei P20 Plus R$ 62.49 in stock 1 new from R$ 62.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade – Compatível com o Huawei P20 Pro/Huawei P20 Plus, confirme o modelo do seu telefone antes de fazer o pedido.

Couro PU premium – a capa de couro é feita de couro PU superior, durável, respirável, resistente ao desgaste e macio. Proteja seu telefone enquanto desfruta de uma aparência elegante e bonita. A capa de telefone em estilo de couro oferece proteção total para o seu telefone, protegendo seu telefone contra poeira, arranhões e abrasões. Observação: não tem função automática de despertar/hibernar.

Revestimento interno de TPU macio – em comparação com materiais de policarbonato, o material de TPU é mais macio, mais fácil de usar e mais elástico. O revestimento interno de TPU flexível não é fácil de quebrar e pode efetivamente reduzir os danos causados por quedas acidentais do celular e é fácil de instalar e desmontar. E o fecho magnético forte fecha com segurança a capa e evita que seus pertences caiam da caixa quando caem acidentalmente.

Tecnologia de bloqueio de RFID e recortes e furos precisos – os compartimentos para cartões são suportados por tecnologia avançada de RFID para bloquear sinais e proteger suas informações pessoais. Proteja suas informações confidenciais de cartão de crédito contra criminosos. Recortes exatos para manter os recursos totalmente acessíveis. Conveniente para atender o telefone ou carregar sem tirar a capa, você pode fechar a conversa com a capa.

Função de carteira e suporte de visualização – A capa carteira contém três compartimentos para cartão e um compartimento para dinheiro que permite que você saia sem ter que carregar bolsas volumosas. Capa flip com função dobrável permite que você assista a tela horizontalmente. E você pode ajustar livremente o ângulo para encontrar a melhor perspectiva. Perfeito para chamadas de vídeo ou assistir a filmes.

Huawei P20 Pro 128GB Midnight Blue R$ 11,705.00 in stock 1 new from R$ 11,705.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 51092EPC Model 51092EPC

Pelicula Curves Pro para Huawei P30 Lite, HPrime, Película Protetora de Tela para Celular, Transparente R$ 37.90

R$ 31.36 in stock 4 new from R$ 31.36

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resistência a riscos

Aderência em telas curvas

Transparência total

Superfície oleofóbica

Sem perda de sensibilidade

Capa Spigen Rugged Armor Celular Huawei P20 PRO R$ 80.05 in stock 1 new from R$ 80.05 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capa Huawei PRO Case Spigen Rugged Armor COMPATIBILIDADE Huawei P20 Pro MATERIAL TPU CARACTERÍSTICAS Assinatura em preto fosco com detalhes em fibra de carbono e brilho Cobertura leve oferece fácil aplicação e fácil de usar Bordas levantadas para proteção adicional da tela e da câmera Recortes precisos e botões táteis garantem acesso rápido e feedback

Capa carteira para Huawei P20 Pro de couro PU com flip carteira flip fólio compartimentos para cartão de identificação fecho magnético capa à prova de choque para Huawei P20 Pro marrom R$ 86.20 in stock 1 new from R$ 86.20 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Esta capa serve apenas para Huawei P20 Pro, confirme o modelo do seu telefone antes de fazer o pedido.

Esta capa para Huawei P20 Pro, antipoeira, antiqueda, protege seu celular de 360 graus. Com 1 janela para colocar a identidade ou foto, 2 compartimentos para cartão e 1 compartimento para dinheiro.

O suporte ajustável suporta várias posições horizontais. Liberte suas mãos enquanto transmite o streaming, lê e conversa por vídeo.

Devido aos orifícios de corte preciso, não há necessidade de tirar esta capa de couro ao usar o seu telefone. É fácil de acessar todos os recursos, alto-falante, porta de carregamento e câmera.

Pacote: 1 x capa para Huawei P20 Pro

KAPUCTW Capa para Huawei P20 Pro - Linda capa de celular 3D divertida de silicone TPU macio P20Pro para crianças e meninos, à prova de choque, fina, preta, para cachorro R$ 60.00 in stock 1 new from R$ 60.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✿ [Compatível apenas com Huawei P20 Pro] Esta capa com desenho animado 3D engraçado da capa Huawei P20 Pro pode ser um presente para crianças ou amigos, expressando as bênçãos de um dia especial. O tamanho da boneca é cuidadosamente medido, então não bloqueia a câmera.

✿ [Ultra transparente e fina] Feito com revestimento resistente a arranhões de alta qualidade para painel traseiro externo, protege seu telefone contra arranhões e arranhões com TPU de 1,0 mm mais espesso. Com moldura à prova de choque oferece excelente textura e proteção.

✿ [Capa com design de impressão transparente para Huawei P20 Pro] Adapta-se ao seu Huawei P20 Pro com recortes perfeitamente alinhados para todos os botões, portas, alto-falante e câmera. Pinturas vívidas embelezam a beleza do Huawei P20 Pro mais uma vez.

✿ [Proteção de tela e câmera] Levante a borda da câmera e da tela do seu Huawei P20 Pro, protege a câmera e a tela do atrito diário

[Design fino] O design leve desta capa permite uma aparência fina e moderna com o mínimo de volume, ajuste perfeito para o protetor de tela e bolsos.

Yoedge Capa para celular Huawei P20 Pro, capa de celular preta com padrão [ultrafina] à prova de choque flexível de silicone TPU (poliuretano termoplástico) macio para Huawei P20 Pro (leopardo branco) R$ 60.00 in stock 1 new from R$ 60.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível apenas com smartphone Huawei P20 Pro.

Feito de material de TPU, macio e flexível, não tóxico e ecológico, durável para uso prolongado. Capa de TPU com proteção robusta contra impactos e absorção de choque.

Capa de telefone padrão exclusivo projetada pela equipe Yoedge, deixa você e seu telefone Huawei P20 Pro diferentes. Bem feito e evita que o padrão de impressão saia facilmente.

Absorção de choque para proteger o seu smartphone Huawei P20 Pro; propriedades antiderrapantes dão ao seu Huawei P20 Pro maior adesão à superfície.

Cortes e moldes precisos permitem acesso total a todas as portas, botões, câmeras e assim por diante.

[2 unidades] Protetor de tela para Huawei P20 Pro, protetor de tela de vidro temperado para Huawei P20 Pro, protetor de tela transparente HD antiarranhões para Huawei P20 Pro de 6,1 polegadas R$ 52.06 in stock 1 new from R$ 52.06 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Feito de vidro temperado real que protege a tela original de quebras, com uma dureza líder do setor de 9H, logo abaixo do diamante com uma dureza de 10H. Oferece nitidez de alta definição.

Bordas arredondadas projetadas para proporcionar uma experiência suave e sem tela, bem como melhor resistência ao chip.

O revestimento oleofóbico evita o excesso de impressões digitais e manchas de óleo, tornando a película fácil de limpar.

Adesivo de silicone sem bolhas adere à tela do telefone sem deixar lacunas ou bolhas, sem afetar a sensibilidade ao toque.

Película antiestilhaçamento integrada para proteger você e seu Huawei P20 Pro – se ele quebrar, o vidro temperado quebra em pequenos pedaços que se unem, tornando-o mais seguro para os usuários. READ O melhor O Poder Do Habito: Guia de revisão e compra

KAPUCTW Pacote com 2 capas para Huawei P20 Pro antiarranhões, capa traseira de TPU macia de 15 cm, capa protetora de corpo inteiro de borracha de gel à prova de choque, capa de proteção contra quedas, borboleta de flor R$ 60.00 in stock 1 new from R$ 60.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade: apenas compatível com Huawei P20 Pro 6,1 polegadas.

Proteção total da lente: em comparação com a capa protetora comum, nossa atualização para proteção total da lente, oferece proteção mais forte contra quedas repentinas e resistente a arranhões.

Esta capa transparente KAPUCTW é feita de acrílico e poliuretano termoplástico de alta qualidade, altamente durável, o recorte preciso para carregamento serve nos botões de volume, botão lateral e curvas do seu dispositivo sem adicionar volume.

Capa fina para Huawei P20 Pro: O material impecável faz com que você aproveite a aparência do Huawei P20 Pro enquanto fornece proteção extra.

Não hesite em entrar em contato conosco se tiver qualquer problema de qualidade.

Smartphone Huawei P30 Lite 128GB 6,15" 4G Câmera Tripla 24MP+8MP+2MP 4GB Dual Chip Peacock Blue R$ 1,529.00 in stock 4 new from R$ 1,529.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela de 6,15 polegadas

Dual Chip

Camera tripla 24 MP + 8 MP + 2 MP

128 GB

Huawei P40 Lite 128gb 6gb ram Preto R$ 1,997.71 in stock 2 new from R$ 1,997.71 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 6901443375769 Model 6901443375769 Color Preto

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Huawei P20 Pro estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Huawei P20 Pro e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Huawei P20 Pro final. Nem cada um dos Huawei P20 Pro está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Huawei P20 Pro disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Huawei P20 Pro no futuro. Então, o Huawei P20 Pro que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Huawei P20 Pro disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Huawei P20 Pro importa muito. No entanto, o Huawei P20 Pro proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Huawei P20 Pro e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Huawei P20 Pro específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Huawei P20 Pro por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Huawei P20 Pro preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Huawei P20 Pro para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Huawei P20 Pro sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Smartphone Huawei P20 PRO L29 Dual Chip Android 8.1 Tela 6.1 4G 128GB Câmera Triple 40+20+8MP,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Pelicula de Vidro Temperado 9h para Huawei P20 Pro, HPrime, Película Protetora de Tela para Celular, Transparente será a melhor opção para você.

Huawei P40 Lite 128gb 6gb ram Preto é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Huawei P20 Pro você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.