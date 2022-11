Home » Eletrônicos O melhor guitarra fender: Guia de revisão e compra Eletrônicos O melhor guitarra fender: Guia de revisão e compra 1 Views Save Saved Removed 0

Fender Guitarra elétrica de 6 cordas Squier Bullet Strat HT – Cauda dura – Explosão solar marrom com sintonizador, cordas, palhetas, pacote completo de arranque R$ 1,983.06 in stock READ O melhor Xiaomi 6 Pro: Guia de revisão e compra 1 new from R$ 1,983.06 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Guitarra para iniciantes com todas as características clássicas da lendária guitarra Strat

3 captadores de bobina única com comutação de cinco vias para tons familiares de qualidade tipo sino

Ponte de rabo rígido vintage para maior sustentação e estabilidade de afinação

Corpo de tília, pescoço de bordo em forma de C e braço de jacarandá com 21 trastes

Pacote tudo-em-um embalado com acessórios de valor para começar a jogar direto da caixa (veja a descrição)

Fender: Fender The Golden Age 1946-1970 R$ 178.10 in stock 7 new from R$ 151.53

3 used from R$ 120.14

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 1788400097 Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 288 Publication Date 2018-05-01T00:00:01Z Format Ilustrado

Fender Guitarra Elétrica Player Stratocaster - Maple Fingerboard - Branco Polar R$ 7,696.70 in stock 1 new from R$ 7,696.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tipo de material superior: poliuretano

Tipo de material traseiro: poliuretano

Fender American Performer Stratocaster - Honeyburst w/Rosewood Fingerboard R$ 12,676.98 in stock 1 new from R$ 12,676.98 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Guitarra elétrica de corpo sólido com corpo de amieiro

3 captadores de bobina única - Honeyburst

Fingerboard em pau-rosa

Gola de bordo

Fender Player Lead II - Maple Fingerboard - Preto R$ 7,243.95 in stock 1 new from R$ 7,243.95 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Captadores Stratocaster de Bobina Única da Série de Jogadores

Interruptor de fase bidirecional

Perfil de pescoço "C" moderno

Forma confortável do corpo de chumbo

Sintonizadores com logotipo "F" estilo anos 70

Cabo Kirlin IWB-202PFGL-20/OL - 6 m - Cabo para instrumento premium plus de 1/4 polegada, verde-oliva, tecido tweed R$ 118.97 in stock 1 new from R$ 118.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conectores de metal resistentes de 1/4" de ângulo reto para reto com contato banhado a ouro

Condutor de cobre livre de oxigênio (OFC), calibre 20

Proteção trançada OFC com 95% de cobertura

Jaqueta de tecido tweed verde oliva com diâmetro externo de 7 mm

Fender Guitarra elétrica jogador Stratocaster - Quadro de dedo de bordo - Sunburst de 3 cores R$ 7,696.70 in stock 1 new from R$ 7,696.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corpo de amieiro com acabamento brilhante

Captadores Stratocaster de bobina única série de três jogadores

Perfil de pescoço moderno em formato de C

9. Quadro de dedo 5"-Raius

Ponte tremolo de 2 pontos com selas de aço dobradas

Fender Acoustasonic 15 R$ 1,255.00 in stock 4 new from R$ 1,255.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 2313700000 Model 2313700000

KIRLIN Cabo Kirlin IMK-182BFGL-30/BLF-reto para ângulo direito ¼", revestimento de PVC translúcido roxo - 9 metros, (IMK-182BFGL-30/BLF) R$ 200.05 in stock 1 new from R$ 200.05

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conectores de metal resistentes de 1/4" de ângulo reto para reto com contato banhado a ouro

Condutor de cobre livre de oxigênio de calibre 18 (OFC)

Proteção trançada OFC com 95% de cobertura

Revestimento roxo translúcido de PVC com diâmetro externo de 7,8 mm

Wilkinson Canhoto 6 em Linha E-Z-LOK Tarraxas Blindada para Guitarra Fender Strat /Tele Estilo,Cromado R$ 186.73 in stock 1 new from R$ 186.73 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conjunto de tarraxas esquerdistas para violão canhoto.Para muitos estilos de guitarra com orifício de 10 mm e orifícios de parafusos de 45 graus,como guitarra de estilo Fender Strat / Tele. Aviso: Estes conjuntos de tarraxas não são Tarraxa com trava

Gear ratio: 1:19 ,afinação suave. Diâmetro do furo no headstock: 10 mm

O recurso E-Z-LOK permitirá que sua guitarra fique afinada de forma simples e fácil, para instalação, verifique a imagem do produto.Aviso: Todos os nossos sintonizadores E-Z-LOK usam a mesma altura "M", então você pode precisar da árvore de cordas para trabalhar com esta tarraxa

Totalmente metálico, design vedado, acabamento e hardware de galvanoplastia de qualidade

Jogo 6 peças, inclui acessórios de montagem

Fender FA-15 3/4 aço, azul R$ 1,358.17 in stock 2 new from R$ 1,358.17 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corpo: Topo Agathis laminado com sapele nas costas e laterais

Material do pescoço: Nato

Braço do dedo: nogueira

Escala 3/4

Inclui bolsa Gig Bag!

Fender Guitarra Elétrica Player Telecaster HH – Quadro de dedos Pau Ferro – 3 cores Sunburst R$ 7,968.35 in stock 1 new from R$ 7,968.35 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corpo de amieiro com acabamento brilhante

captadores humbucking da série de dois jogadores

"Perfil de pescoço em forma de C moderno"

9. 12,7 cm (5") de raio

Ponte de corda com selas de aço dobrado

Fender American Professional II Stratocaster - Miami Blue com quadro de dedo de bordo R$ 15,393.49 in stock 1 new from R$ 15,393.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Guitarra elétrica de corpo sólido com corpo de amieiro

3 captadores de bobina única - Miami Blue

Gola de bordo para dedo

Tomshin Conjunto receptor A8 UHF de guitarra sem fio 730mhz e 50m de alcance para guitarras elétricas baixo e violino R$ 88.70

R$ 76.99 in stock 4 new from R$ 76.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ☆ Conjunto de transmissor e receptor sem fio para instrumentos musicais eletroacústicos como guitarra, baixo, etc.

✿✿ Suporta 4 conjuntos de dispositivos trabalhando ao mesmo tempo, o alcance de transmissão é de até 50 metros.

☆ Transmissão de som de qualidade real UHF 730 MHz, anti-interface e atraso ultracurto, fornecendo o som de música perfeito.

✿ Bateria de lítio recarregável embutida, longas horas de trabalho e vem com cabo USB para carregamento conveniente.

☆☆ Plug and play, simples de usar. Tamanho compacto e leve, fácil de transportar.

Palheta Nylon PICK 0.88 MÉDIA GROSSA Cinza FENDER R$ 206.00 in stock READ O melhor Xiaomi Mi 9 Lite: Guia de revisão e compra 1 new from R$ 206.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Experience the classic feel of Fender no matter what guitar or bass you play. Fender picks provide comfort and high-performance flexibility for every performer, with a variety of sizes, shapes and thicknesses to suit the playing styles and preferences of every guitarist. Fender U.S.-made-made nylon picks offer an improved non-slip, tactile gripping surface. They're a popular pick style for all playing level and are available in six different thicknesses.

Fluência no Braço da Guitarra: O Guia Criativo para Dominar o Braço da Guitarra (aprender a técnica da guitarra Livro 2) R$ 16.99 in stock 1 new from R$ 16.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-04-17T16:48:44.000Z Edition 2 Language Português Number Of Pages 180 Publication Date 2016-04-17T16:48:44.000Z Format eBook Kindle

Manual de Regulagem em Guitarras, Contrabaixos e Violões: Aprenda você mesmo a regular o seu instrumento! R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2017-11-28T00:51:33.000Z Language Português Publication Date 2017-11-28T00:51:33.000Z Format eBook Kindle

Squier by Fender Affinity Series Stratocaster, escala de bordo branca, olímpica R$ 2,698.00 in stock 1 new from R$ 2,698.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corpo fino e leve

Três captadores de bobina única Squier

Ponte do tremolo de 2 pontos

Perfil de pescoço fino e confortável em forma de C

Máquinas de afinação fundidas seladas com eixos divididos

Encordoamento Para Guitarra .010-.046 D'Addario NYXL1046 R$ 98.81

R$ 89.10 in stock 12 new from R$ 89.10

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Núcleo desenvolvido em aço NY com alto teor de carbono

Resistência sem precedentes com volume intenso

Mantêm a afinação por mais tempo

STRING GAUGES – NYXL1046 oferece uma combinação ideal de tocabilidade confortável e timbre elétrico ideal: Plain Steel .010, .013, .017, Nickel Wound .026, .036, .046.

ARTIBETTER Capo Guitarra de Metal Capo para Guitarras Acústicas E Elétricas R$ 177.65

R$ 80.09 in stock 1 new from R$ 80.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Estrutura resistente e durável, design simples e ampla gama de aplicações.

Ele tem uma longa vida útil, e não irá danificar a guitarra.

Preço acessível e razoável é sempre servido por nós.

Feito de material de primeira qualidade para o uso durável.

A força de fixação forte, de alta precisão, seguro e fácil de usar.

Super 250L NPS Ball End Strings (.009-.042 Gauges) 3-Pack R$ 114.98 in stock 2 new from R$ 114.98

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cordas de Guitarra/Baixo/Violão/Ukulele

1x4.5x4.5 IN

Marca do produto: Fender

País de origem do produto: US

Bullet® Stratocaster® HT R$ 1,810.00 in stock 2 new from R$ 1,810.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Baixo Eletrico Fender

Bullet® Stratocaster® HT R$ 1,749.99 in stock 1 new from R$ 1,749.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Baixo Eletrico Fender

Squier® Stratocaster® Pack R$ 2,625.87 in stock 1 new from R$ 2,625.87 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Baixo Eletrico Fender

Bullet Telecaster® R$ 1,810.92 in stock 1 new from R$ 1,810.92 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Baixo Eletrico Fender

Acessórios Oléo De Limão Para Limpeza D'Addario PW-LMN R$ 58.96

R$ 46.90 in stock 13 new from R$ 44.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Limpador natural desenvolvido para remover sujeira e hidratar o instrumento

Evita o ressecamento e prolongando a vida útil

Recomendado para uso em madeiras sem acabamento

Óleo de limão para escalas e madeiras inacabadas

Fender Custom Shop at 30 Years R$ 156.15 in stock 5 new from R$ 156.15

5 used from R$ 299.95

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 194661 Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 160 Publication Date 2017-01-01T00:00:01Z Format Ilustrado

Slide Cromado para Guitarra Fender R$ 65.00 in stock 2 new from R$ 65.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Slides de Guitarra

Cor: Chrome

Marca do produto: Fender

País de origem do produto: TW

Encordoamento Para Guitarra .009-.042 Com Corda Extra PL009 D'Addario XL Nickel Wound EXL120-B R$ 53.69

R$ 40.40 in stock 24 new from R$ 40.40

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fabricadas em aço banhado a níquel

Timbre inconfundível timbre brilhante e excelente afinação

Versátil, recomendada a todos os gêneros e estilos

País de Origem: CN

Cabo P10 Mono Colors - P10 + P10 Mono 3M - Laranja R$ 16.61 in stock 1 new from R$ 16.61

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Nome da marca: Performance Sound

Número do modelo: 018-0089

Cabo P10 Mono Colors

Componentes Inclusos: Cabo P10 Mono Colors

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.