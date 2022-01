Home » Videogame O melhor gamepad android: quais são suas opções? Videogame O melhor gamepad android: quais são suas opções? 1 Views Save Saved Removed 0

Gamepad Controle Ípega PG 9076 Bluetooth para Android, TV

Controle Gamepad Ipega 9087 Android Para PC, Smartphone

OEX GD100 Gamepad Origin Bluetooth, Joysticks e Controles para Computador, 2.4 ghz, USB, Preto

Controle sem fio para Android e pc, conexão Bluetooth (NÃO COMPÁTIVEL COM APLLE)

Controle Razer Kishi para Android - Carregamento por saída USB-C

Controle universal para jogos móveis: projetado para trazer controle no nível do console para o seu telefone para jogar em qualquer lugar

Nuvem e jogos móveis: Compatível com os principais serviços de jogos na nuvem, incluindo Xbox Game Pass Ultimate, Stadia, Amazon Luna, GeForce NOW e Steam Link; e centenas de jogos populares para celulares, incluindo Fortnite, Minecraft, Roblox, Brawlhalla, Asphalt 9: Legends, Black Desert Mobile, emuladores e muito mais.

Refina sua meta e execução: os botões analógicos clicáveis fornecem maior precisão e feedback tátil, e os botões de desempenho e o d-pad proporcionam uma entrada de precisão

Jogo sem latência: ao contrário dos controles Bluetooth que produzem atraso, o controle tem zero latência ao se conectar diretamente à porta de carregamento do dispositivo

Porta de carregamento USB tipo C: para carregar seu telefone ou tablet enquanto estiver usando o controle

Romacci PG-9083S BT Gamepad sem fio retrátil controlador de jogos compatível com iOS (iOS 11-13.3) Smartphone Tablet PC Android

Ampla compatibilidade: adequado para smartphones Android e iOS / N·S / sistema Win 7/8/10.

Confortável de segurar: O design ergonômico se encaixa perfeitamente em suas mãos e é ótimo para horas de uso.

Controle ágil: botões precisos e de alta sensibilidade, operação ultra-ágil, oferecem uma experiência de jogo suave e gratuita.

Jogo Vertical e Horizontal: Suporte para jogar no tablet na tela vertical ou horizontal, conveniente e divertido.

Braço extensível: o tamanho máximo de extensão é de 11 polegadas (280 mm), adequado para 5 a 10 polegadas de telefones celulares ou tablets.

Gamepad Joystick com Cooler SR 2000mAh CARREGA o celular enquanto joga PUBG FREE FIRE

Controller Gamepad AK66 Seis Dedos Joystick PUBG Para Android Iphone

Gatilho, gamepad 4 botões, ergonômico.

Controle para PUBG, FreeFire e demais jogos de FPS.

Controle Joystick Bluetooth Gamepad Para Tablet, Celular E Ipad Universal Android E Ios Compativel Com Windows, Android Tv E Pc

Controle Bluetooth Para Celular Smartphone

Ípega PG-9021

Compatível com jogos de Android, IOS e PC

GameSir X2 Controle de Jogos Móveis Tipo-C para Telefone Android – Xbox Cloud, Stadia, Vortex Gaming Suportado, Joystick com Fio Móvel de 51° com Fio, Plug and Play, Gamepad E-Sports Clickable Analógico

Sem atraso de entrada: o GameSir X2 é um controlador com conexão com fio por porta tipo C diretamente, o que reduz bastante o tempo necessário para o sinal do dispositivo alcançar o celular e criar a situação mais vantajosa para os jogadores. Suporta Microsoft xCloud, Google Stadia, NVIDIA GeForce Now, Parsec, Liquidsky, Vortex, Shadow Cloud Gaming

Consumo de energia ultrabaixo: Controle de jogos móvel sem pilhas. Não precisa emparelhar ou carregar para conseguir ligar e usar. Os jogadores podem carregar o telefone através da porta tipo C diretamente enquanto o dispositivo está em uso. GameSir X2 consome apenas 2 mAh de bateria por hora do telefone.

Função de captura de tela e porta tipo C móvel: com um botão especial de captura de tela, os jogadores podem gravar o momento da vitória a qualquer momento. Plugue tipo C, o alcance ajustável é de até 51°, o que permite que você conecte e desconecte seu celular à vontade e proteja-o de danos.

Design elástico: pode ser esticado e preso em uma variedade de telefones Android tipo C (máx. 167 mm), a mola interna é durável e pode suportar expansão de longo prazo e inúmeras extensões. É pequeno e portátil para facilitar o transporte.

Design ergonômico: a aderência de borracha macia que pode proporcionar uma sensação confortável de mão para garantir que os jogadores não se sentirão experimentados por um longo tempo de jogo. Há uma lacuna entre o telefone e o X2 para garantir a circulação de ar, evitar que o telefone se aqueça.

Controle Ípega PG 9076 Bluetooth Gamepad para Android, TV

DishyKooker K21 PUGB Helper 4 Finger Linkage Game Handle Peace Elite controle de botão de disparo rápido para PUBG Rules of Survival Game Grigger Joystick Gamepad para Android Phone

Controle de jogo três em um: combine gamepad, gatilho de jogo e suporte de celular.

Usando o design de gatilho, traga uma experiência de jogo mais realista, o tamanho do botão é moderado, não bloqueia a linha de visão.

Adequado para todos os modelos de telefones celulares de 4 a 6,5 polegadas, para PUBG Mobile, Rules of Survival, Survivor Royale, Critical Ops, etc.

Design de haste de conexão de metal, condutividade mais forte, velocidade de disparo mais rápida.

Controle Gamepad para Celular Cooler Resfriador Sem Fio Recarregável Gatilho R1 L1 Jogos Freefire Pubg Fortnite Roblox

Controle perfeito para melhorar sua gameplay conta com 2 Gatilhos botões R1 e L1, podendo ser mapeados dependo do jogo

Possui um Cooler Refrigerador Super Silencioso, que vai possibilitar longas horas de entretenimento sem que seu celular esquente, e com uma pegada ergonómica

Conta com bateria interna com uma boa capacidade, e que também pode ser usada como carregador do seu celular para que você não precise parar sua diversão

E muito fácil de usar só colocar na parte de atrás do celular e jogar

Compatível com Celular até 6,5 polegada

MEISI 2. Controlador Sem Fio 4G Adaptador de Gamepad Sem Fio Compatível Com Telefones/Tablets/Caixas de TV/Tvs Inteligentes Android

Compatibilidade extensa: suporte a smart TVs, decodificadores de rede, PCs, tablets, telefones Android (é necessário oferecer suporte a OTG), jogos PC360, etc. (não compatível com iPhone).

Conexão sem fio de 2,4 GHz: O controlador adota tecnologia de transmissão sem fio de frequência de rádio de 2,4 GHz e a distância de controle sem fio pode atingir 19,68-32,8 pés. (6-10m). Não é afetado por outros dispositivos sem fio com forte capacidade anti-interferência.

Choque duplo: O motor de feedback de choque duplo integrado é muito adequado para corridas, tiro, luta, competições esportivas e para melhorar a experiência de jogo. Trazem a você uma experiência de jogo consistente e confortável ao máximo.

Fácil de operar: teclas cruzadas precisas e botões de ação, design anti-suor e anti-derrapante, design ergonômico. Um joystick mais sensível e teclas de seta aprimoradas fornecem maior precisão operacional. O joystick 3D oferece a experiência de jogo mais realista, como se estivesse jogando um jogo.

Multifuncional: O controlador é alimentado por 2 pilhas AA (não incluídas). Pode suportar 2 controladores ao mesmo tempo, suporta o retorno do botão de menu padrão do Android, menu, funções do botão home. Com modo de economia de energia inteligente / modo de suspensão.

Razer Kishi Controller for Android (Xbox): Compatible with Most USB-C Android Phones - Cloud Gaming Ready - Type-C Passthrough Charging - Clickable Analog Thumbsticks - Android

GameSir Controle de Jogos Móvel F4 Falcon, Gatilho Dobrável para Jogos, Gatilho Plug and Play Mobile para Pubg, Facas, Regras de Sobrevivência, Call of Duty para Android e iOS

Controle Android: O controle de telefone F4 é um controlador universal compatível com os sistemas móveis convencionais, suporta qualquer jogo cujos botões virtuais podem ser arrastados, incluindo Pubg, Knives Out, Rules of Survival, Call of Duty: Modern Warfare.

Controle Plug and Play: O controle móvel GameSir F4 não precisa conectar Bluetooth ou qualquer aplicativo. Em comparação com o controle de jogos tradicional, jogar jogos se tornam mais seguros e facilmente. Observação: Remova a capa antes de usar.

Design interno delicado: a forma do F4 é semelhante ao falcão, é pequeno e portátil, leve no seu bolso para jogar jogos em qualquer lugar. O interruptor do controle F4 é definido como um invisível, quando você o usar, ele ligará naturalmente.

4 modos de disparo: o controle F4 é uma arma mortífera para derrubar os inimigos rapidamente e está armado com o "seletor" como o M4A1 real, que você pode selecionar um modo de explosão adequado de acordo com o status do campo de batalha.

Botões de curta distância e clique: GameSir F4 ajuda você a enfrentar quaisquer problemas que você possa enfrentar no jogo. Todos os botões do controle de jogos F4 são testados extremamente para garantir até 5 milhões de vezes a vida útil.

Controlador de jogos móvel, gatilhos de gamepad portátil para jogos móveis PUBG (controle de jogo móvel -AK16)

[Versão 2019] O controle de jogos combina com alça antiderrapante, gatilhos ajustáveis, ventilador de refrigeração com luz azul

O controle móvel PUBG com carregador de energia, pode carregar o telefone. Não se preocupe em ficar sem bateria quando você joga o jogo

Possui um poderoso ventilador de refrigeração com luz azul, pode evitar que o telefone superaqueça e prolonga a vida útil do telefone

Com o controle de jogo móvel, você pode mover simultaneamente, virar, apontar e atirar usando os dedos indicadores para pressionar os botões, o que pode eliminar o problema que usa polegares apenas para fazer todas as operações. O funcionamento simultâneo dessas ações aumentará muito o sucesso do jogo.

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, estamos sempre prontos para ajudá-

Controle Ipega Bluetooth Pg-9076 Celular Android Ios Pc Ps3 R$ 160.00 in stock 12 new from R$ 151.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporte ao sistema Android, iOS, Windows XP/7/8/10

Receptor sem fio 2.4G

Função de aceleração Turbo, mais poderosa e rápida

Modo mouse, com função multimídia

Suporte para smartphones de 4 a 6 polegadas

Controle para Celular Android Smart TV PC 3 em 1 Gamepad Bluetooth IPEGA PG-9076 Original R$ 167.00 in stock 26 new from R$ 145.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Controle Bluetooth para Celular Android Smart TV PC 3 em 1 Gamepad IPEGA PG-9076 Original Lacrado na Caixa

Criando apps para empresas com Android R$ 11.99 in stock 1 new from R$ 11.99 Verifique o preço na Amazon

RUIMING Controle de jogo sem fio Bluetooth telescópico joystick de controle de jogo sem fio para Android IOS com cabo USB R$ 199.00 in stock 3 new from R$ 198.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A distância de trabalho sem fio é de até 6 a 8 metros. Conecte-se e jogue Fácil de operar Grátis para instalar o aplicativo.

Suporte Bluetooth para Android 6.0 ou superior, compatível com iOS11.0 ou superior, compatível com telefone, tablet, mesa, laptop. (Não adequado para iOS 13.4 e superior)

Suporte sem fio 2.4G Win7 / 8/10, dispositivo Android e console de jogos PS3 (receptor 2.4G necessário).

Vem com bateria de lítio recarregável de 350 mA e funciona por aproximadamente 15 horas.

Acompanha suporte retrátil de até 165mm.(Nota: Ao comprar, favor identificar RUIMINGT, já que todas as outras lojas são pirateadas.)

YOOXI Controlador retrátil móvel, 20 horas de uso para jogos de tela sensível ao toque de celular Android 6.0+/iOS 11.0+ de 3,5 a 6,5 polegadas R$ 147.10 in stock 2 new from R$ 147.10 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conexão sem fio: o joystick de jogo suporta modo 2,4 G. Alcance de conectividade de 7,6 m, sem fios, sem bagunça. Basta conectar ao seu dispositivo sem fio e começar a jogar.

❄ Longo tempo de funcionamento: equipado com uma bateria de lítio recarregável de 300 mA e funciona por aproximadamente 20 horas. Processador de alto desempenho, poderoso e estável.

❄ Controlador ergonômico: o design ergonômico ajudará a relaxar a fadiga das mãos durante o longo tempo de jogo. Também é conveniente para você controlar o processo de jogar.

Design retrátil: Design retrátil exclusivo, tem um suporte retrátil de até 168 mm. Pressione o botão para ligar a função Turbo.

❄Compre agora: você pode obter um controle de jogo sem fio confiável e de qualidade premium que funciona perfeitamente com o seu dispositivo.

Controle Gamepad Joystick Adaptador Suporte Celular Smartphone iPhone R$ 18.90 in stock 5 new from R$ 16.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com todas as marcas e modelos!

TAMANHO APROXIMADO DO GAMEPAD: 15,5X11CM (AJUSTÁVEL 4,5 - 6,5'')

O suporte para smartphone com design retrátil, é ideal para jogos online. Seu modelo ergonômico é confortável e permite jogar por horas sem cansar.

Possui apoio para assistir vídeos.

Sua estrutura inteligente, permite carregar o celular sem necessidade de retirar o suporte do aparelho.

Use a cabeça!: desenvolvendo para Android R$ 219.90

Controle Joystick Bluetooth Ipega Celular Android 9078 R$ 129.90 in stock 13 new from R$ 120.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Built-In Sem Fio Bluetooth 3.0

Faixa De Controle Até 6 ~ 8 Metros

Built-In Recarregável Li-Bateria

Pode Ser Usado Cerca De 20 Horas Após Totalmente Carregada

Economia De Energia, Entrará No Modo De Economia De Energia Após Um Desconexão

PowerA MOGA Mobile Gaming Clip for Xbox Wireless Controllers R$ 211.26

Multilaser MO251 - Mouse Sem Fio 2.4 Ghz 1200 DPI Usb, Preto, normal R$ 29.90

Amazon.com.br Features Tecnologia 2. 4Ghz

Design Anatômico

Alcance: 10 metros

Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)

1200 DPI

Razer Rz06-03090100-r3u1 Controle Razer Junglecat Dual-sided Controller Para Android™ - Android R$ 735.79 in stock 1 new from R$ 735.79

Amazon.com.br Features Jogabilidade com latência ultrabaixa

Consumo eficiente de energia

Função de ajuste de sensibilidade

Controle Gamesir T1s Gamepad Ps3 Pc Tv Box Tello G4s Ios e Android R$ 250.00 in stock 14 new from R$ 250.00 Verifique o preço na Amazon

GameSir Controle de jogo sem fio T4 Pro para Windows 7 8 10 PC/iOS/Android/Switch, joystick de gamepad para celular com Bluetooth Dual Shock USB para jogos Apple Arcade MFi, retroiluminação LED semitransparente R$ 251.60 in stock 19 new from R$ 251.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Compatibilidade universal】O controle de jogo sem fio T4 Pro vem com suporte de telefone. Suporta telefones e tablets Android, Windows XP/7/8/10 (não suporta conexão Bluetooth), MacOS e suporta profundamente Apple Arcade, MFi Games, Switch Games.

【Capa semitransparente.Retroiluminação RGB】A capa semitransparente especialmente tratada com acabamento fosco mostra excelente conteúdo. A luz de fundo de LED colorida deslumbrante nos botões ABXY e o joystick direito brilha mesmo no escuro. Em comparação com o controlador tradicional, é mais legal!

【Vibração dupla e teclas configuráveis】Motor vibratório assimétrico com 5 níveis de velocidade melhora a imersão em jogos. Oferece experiência de jogo em tempo real e realista. Botões M1 - M4 configuráveis para atribuir complexos de macros no jogo.

【 2,4 GHz / Bluetooth 4.0 / 3 modos de conexão com fio】 O alcance de conectividade de 10 m cobre a sala de estar e o quarto. Sem fios, sem bagunça, sem complicações. Basta conectar sem fio ao seu dispositivo e começar o jogo. O PC suporta apenas conexão com fio e conexão de 2,4 GHz.

【Bateria recarregável】Interface tipo C padrão, carregamento mais rápido e menos latência. Conjuntos de bateria de grande capacidade de 600 mAh para jogos livres de problemas de bateria. READ O melhor Volta Para Casa: Selecionado para você

