O melhor dreamcast: quais são suas opções?

Dossiê Old!Gamer Volume 15. Dreamcast R$ 89.90

R$ 41.47

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Silver Release Date 2019-06-01T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 304 Publication Date 2019-06-01T00:00:01Z

Sega Dreamcast Console [video game] R$ 883.58

1 used from R$ 883.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 50000 Model 50000

Hyperkin HD Cable for Dreamcast R$ 325.81

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com HDTVs e todos os modelos Dreamcast

Suporta até 480p.

Cabo de 2 metros.

Qualidade de imagem clara e áudio nítido

Sega Dreamcast System - Video Game Console (Black Sega Sports Edition) [video game] R$ 1,893.38

1 used from R$ 1,893.38 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Model HKT-3020

Dreamcast (Dreamcast Series Book 1) (English Edition) R$ 11.89

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-09-28T11:46:58.820Z Language Inglês Number Of Pages 240 Publication Date 2015-09-28T11:46:58.820Z Format eBook Kindle

Superpôster OLD!Gamer 3 - Dreamcast R$ 19.01

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 7898685720701 Color Yellow Edition 1ª Language Português Number Of Pages 8 Publication Date 2021-01-01T00:00:01Z

Jogo Virtua Fighter 3tb Americano - Dreamcast R$ 499.90

1 used from R$ 499.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 51001

NC Capa Transparente para Dreamcast DC Fácil de Remover - Roxo claro R$ 1,008.99

Amazon.com.br Features Excelente design: Transparente e retro, também um grande presente para seus amigos ou familiares.

Confortável de segurar: permite que você jogue por mais horas sem estresse

Proteção total: cubra a parte frontal e traseira do console com um material resistente de absorção de choque e resistente a arranhões, para minimizar os danos de choques, arranhões e quedas acidentais.

Se encaixa para Dreamcast DC.

Fácil de remover: As caixas podem ser facilmente removidas. , leve e fácil de viajar, proteja seu dispositivo.

Last Blade 2 Heart of the Samurai Dreamcast Complete Ii [video game] R$ 552.42

1 used from R$ 552.42 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 093992057909 Edition Standard Format Sega

The Legacy of Cancelled Sega Dreamcast Games R$ 22.00

1 used from R$ 767.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number black & white illustrations Is Adult Product Release Date 2015-12-22T00:00:01Z Language Inglês Number Of Pages 256 Publication Date 2015-12-23T00:00:01Z

Sega Dreamcast Controller Disassembly and Assembly : Learn how to Disassembly and Assemble a Sega Dreamcast Controller (English Edition) R$ 10.71

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-07-07T15:52:16.045-00:00 Language Inglês Number Of Pages 17 Publication Date 2020-07-07T15:52:16.045-00:00 Format eBook Kindle

Coaster Works - Sega Dreamcast R$ 240.00

Amazon.com.br Features Part Number 651222008017 Model 651222008017 Language Inglês

YUYUQ DreamPSU Rev2.0 Fonte de alimentação de 12 V substitui o console de corrente direta para Dreamcast R$ 174.92

Amazon.com.br Features Tamanho pequeno, apenas 48 mm x 43 mm.

Fácil de usar, substituição para fonte de alimentação original (sem necessidade de modificações).

Utiliza o botão de energia original da DreamCast.

Funciona a partir de uma fonte de alimentação externa de 12 V 3 amp (incluída).

Menos calor dentro do seu DreamCast significa que vai durar mais tempo.

The Sega Dreamcast: A Comprehensive Look at the History, Technology, and Games of the Dreamcast R$ 239.84

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 108 Publication Date 2015-10-23T00:00:01Z

Dreamcast 5 (Dreamcast Series) (English Edition) R$ 11.89

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-09-29T13:21:50.024Z Language Inglês Number Of Pages 161 Publication Date 2015-09-29T13:21:50.024Z Format eBook Kindle

Dreamcast: El sueño eterno R$ 328.00

Amazon.com.br Features Language Espanhol Number Of Pages 232 Publication Date 2019-09-05T00:00:01Z

Sword of the Berserk: Guts' Rage: Sega Dreamcast [video game] R$ 1,187.88

1 used from R$ 1,187.88 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number huangwei-kiis-291 Edition Standard

Dreamcast Accessories R$ 150.89

Amazon.com.br Features Language Inglês Number Of Pages 86 Publication Date 2013-01-06T00:00:01Z

KESOTO HDTV Conversor Adaptador com Cabo HDMI para Dreamcast, Plug and Play, de Alta Velocidade, 1080P/720P R$ 178.99

Amazon.com.br Features Nenhum adaptador de energia, sem fios desarrumado-apenas um cabo HDMI-compatível.

Trabalhar com a maioria das TVs e monitores HDMI-compatível.

All- digital HDMI-compatíveis com o formato de vídeo e saída de áudio, sem perda de transmissão! Muito simples de usar, preocupar-livre, apenas Plug and play.

Se encaixa para Dreamcast modos de exibição (NTSC 480i, 480p, 576i PAL).

Fornecer processamento de sinal avançado com alta precisão, de cor e resolução!

101 games n 11 dreamcast - warpzone R$ 49.99

Amazon.com.br Features Part Number 9788593804168 Publication Date 2018-06-21T01:01:01.000-03:00

Homyl for Sega, leitor de cartão SD/adaptador/conversor com indicador de luz LED para controle de jogos DreamCast R$ 113.99

Amazon.com.br Features Leitor de cartão de leitura SD com indicador de leitura (SD kcal) para Sega DC.

O leitor de cartão SD da Dreamshell é enviado para guiar o disco e também fornece os documentos do kernel relacionados ao cartão de memória e testar o jogo para facilitar o uso do teste pelos jogadores.

Com indicador LED pisca ao ler dados.

Suporta peças de jogos DC e simuladores de fliperama FC para MD

Permite que você use um cartão SD padrão com seu Dreamcast SEGA. Funciona melhor com um cartão SD de tamanho completo em vez de um pequeno cartão SD e adaptador SD.

Dreamcast 3 (Dreamcast Series) (English Edition) R$ 11.89

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-09-28T20:14:24.125Z Language Inglês Number Of Pages 296 Publication Date 2015-09-28T20:14:24.125Z Format eBook Kindle

Sega Dreamcast Collection: Prima's Official Strategy Guide R$ 212.31

1 used from R$ 749.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number new-Nov09usbook-2017-c079710 Language Inglês Number Of Pages 120 Publication Date 1999-12-21T00:00:01Z

Camiseta Dreamcast Sega Mega Drive Nostalgia Retro 1024 B (g) R$ 39.99

Amazon.com.br Features Color Laranja Is Adult Product Size g

Sonic The Hedgehog 4 Episode I R$ 6.99

Amazon.com.br Features 2 níveis EXCLUSIVOS !!! construídos especificamente para usar o acelerômetro.

Novos movimentos: Todos os movimentos clássicos do Sonic estão disponíveis, incluindo o mais recente Homing Attack que irá adicionar um novo nível de controle e emoção.

ETAPAS do Sonic clássico: Corra por 4 zonas únicas contendo 4 atos cada, bem como 7 estágios especiais.

As etapas especiais retornam permitindo que os fãs coletem as 7 Chaos Emeralds e desbloqueie o Super Sonic.

Batalhas renovada contra chefes CLASSIC

