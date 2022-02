Home » Computadores pessoais O melhor corsair headset: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor corsair headset: quais são suas opções? 3 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo corsair headset não é tão fácil.

Nossa equipe de especialistas extraiu o corsair headset 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes corsair headset.



Headset Gamer Corsair HS35 P2 Stereo 2.0 Para PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch, iOS e Android - Preto CA-9011195-NA

Compatível com múltiplas plataformas, como PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis (pode exigir um adaptador de 3,5mm da Microsoft - vendido separadamente), Os drivers de alto-falante em neodímio de 50mm especialmente ajustados oferecem uma excelente qualidade de som com maior amplitude e precisão confiável. Um microfone unidirecional completamente removível otimiza a qualidade de voz ao mesmo tempo em que reduz o ruído do ambiente, para que você seja ouvido

Headset Gamer Corsair HS60 Pro 7.1 Virtual Surround Com Adaptador USB - Preto CA-9011213-NA

Amazon.com.br Features Auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia, oferecem conforto excelente durante horas de jogos.

Compatibilidade multiplataforma com PC, PS4, Xbox One, Switch e dispositivos móveis por meio de um conector de 3,5mm banhado a ouro.

Drivers de áudio em neodímio de 50mm com ajuste personalizado e de alta qualidade proporcionam uma qualidade de som incrível, com um alcance para ouvir tudo o que você quiser no campo de batalha.

Mergulhe em um som surround 7.1 no PC, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação do jogo.

O microfone unidirecional com cancelamento de ruídos, totalmente removível, reduz o barulho do ambiente para uma excelente clareza de voz.

Headset Gamer Corsair HS45 7.1 Virtual Surround Com Adaptador USB - Preto CA-9011220-NA

Amazon.com.br Features Os drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm especialmente ajustados oferecem uma excelente qualidade de som com maior amplitude e precisão confiável.

Inclui um adaptador USB para permitir o som surround 7.1 no PC, fornecendo um áudio multicanal imersivo.

Um microfone unidirecional completamente removível otimiza a qualidade de voz ao mesmo tempo em que reduz o ruído ambiente, para que você seja ouvido(a) em alto e bom som.

Auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia e com estrutura leve, oferecem o conforto necessário para horas de jogo.

O controle de volume e silenciador no auricular permitem que você faça ajustes a qualquer momento, sem que você saia do jogo. READ O melhor legion: Guia de revisão e compra

Headset Gamer Premium Corsair Virtuoso RGB Wirelesss com Som 7.1 Surround de Alta Fidelidade - Branco CA-9011186-NA

1 used from R$ 880.63 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Experimente uma qualidade de som incondicional e um som surround 7.1 imersivo com um par combinado de drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm ajustados com precisão, oferecendo um intervalo de frequência de 20 hz–40.000 hz — o dobro de um headset gamer convencional.

Conforto duradouro para uso prolongado com as almofadas auriculares de espuma com memória que se adaptam à forma de sua cabeça e um arco suave e leve.

Uma bateria de íons de lítio personalizada de alta capacidade e uma função de suspensão/reativação inteligente baseada em um acelerômetro que possibilitam um máximo de 20 horas de vida útil da bateria para jogar todo o dia e toda a noite.

Faça-se ouvir com uma excepcional amplitude dinâmica e clareza vocal, graças ao microfone removível onidirecional com grau de transmissão e largura de banda alta.

Conexão a virtualmente qualquer dispositivo, incluindo PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis, por meio de cabo de 3,5 mm, USB ou SLIPSTREAM WIRELESS.*A compatibilidade de conexão varia consoante o dispositivo. Som surround 7.1 disponível apenas para PC.

Headset Gamer Corsair HS70 Pro Wireless 7.1 Surround - Preto e Creme CA-9011210-NA

Amazon.com.br Features Auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia, oferecem conforto excelente durante horas de jogos.

Drivers de áudio em neodímio de 50mm com ajuste personalizado e de alta qualidade proporcionam uma qualidade de som incrível, com um alcance para ouvir tudo o que você quiser no campo de batalha.

Conecte-se sem a necessidade de fios ao seu PC ou PS4 usando uma conexão sem fio de 2,4GHz de baixa latência por meio do adaptador USB incluído.

Mergulhe em um som surround 7.1*, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação do jogo. *Som surround 7.1 disponível apenas para PC.

Jogue com a liberdade proporcionada por um alcance de até 12 metros sem fio e uma bateria com duração de até 16 horas. Nunca interrompa suas jogadas com a capacidade de conectar o cabo e carregar o dispositivo enquanto joga.

Headset Gamer Premium Corsair Virtuoso RGB Wirelesss SE com Som 7.1 Surround de Alta Fidelidade - Cinza Escuro CA-9011180-NA

2 used from R$ 880.63 Verifique o preço na Amazon

Experimente uma qualidade de som incondicional e um som surround 7.1 imersivo com um par combinado de drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm ajustados com precisão. oferecendo um intervalo de Frequência de 20 hz "40.000 hz " o dobro de um headset gamer convencional.. Conforto duradouro para uso prolongado com as almofadas auriculares de espuma com Memória que se adaptam á forma de sua cabeça e um arco suave e leve.. Uma bateria de íons de lítio personalizad

Headset Gamer Corsair HS35 P2 Stereo 2.0 Para PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch, iOS e Android - Preto e Verde CA-9011197-NA

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com múltiplas plataformas, como pc, xbox one, ps4, nintendo switch e dispositivos móveis. (pode exigir um adaptador de 3,5 mm da microsoft (vendido separadamente)

Os drivers de alto-falante em neodímio de 50mm especialmente ajustados oferecem uma excelente qualidade de som com maior amplitude e precisão confiável.

Um microfone unidirecional completamente removível otimiza a qualidade de voz ao mesmo tempo em que reduz o ruído do ambiente, para que você seja ouvido(a) em alto e bom som.

Auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia e com estrutura leve, oferecem o conforto necessário para horas de jogo.

O controle de volume e silenciador no auricular permitem que você faça ajustes a qualquer momento, sem quevocê saia do jogo.

Headset Gamer Premium Corsair Void Elite Surround com 7.1 Surround - Preto CA-9011205-NA

Amazon.com.br Features Escute tudo, de um leve passo a uma retumbante explosão, graças aos drivers de áudio premium em neodímio de alta densidade e 50mm com ajuste personalizado que contam com um amplo intervalo de frequência de 20hz-30.000hz.

Projetado para oferecer um conforto que perdura até durante as sessões de jogos mais longas, com auriculares de malha de microfibra respirável e viscoelástico, revestidos em pelúcia.

Compatibilidade multiplataforma* com PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch e dispositivos móveis por meio de um conector universal de 3,5mm. *Som surround 7.1 disponível apenas para PC.

Um microfone omnidirecional apresenta sua voz com uma clareza excepcional, além de contar com uma função articulada para silenciar.

Mergulhe em um som surround 7.1 no PC usando o adaptador USB incluído, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação.

Headset Gamer Premium Corsair Void RGB Elite Wireless com 7.1 Surround - Preto e Branco CA-9011202-NA

R$ 954.51 in stock 2 new from R$ 939.00

1 used from R$ 456.82

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features compatible_devices: Consoles de jogos

Headset Gamer Premium Corsair Virtuoso RGB Wirelesss com Som 7.1 Surround de Alta Fidelidade - Preto CA-9011185-NA

R$ 1,305.37 in stock 6 new from R$ 1,305.37 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Experimente uma qualidade de som incondicional e um som surround 7.1 imersivo com um par combinado de drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm ajustados com precisão, oferecendo um intervalo de frequência de 20 hz–40.000 hz — o dobro de um headset gamer convencional.

Conforto duradouro para uso prolongado com as almofadas auriculares de espuma com memória que se adaptam à forma de sua cabeça e um arco suave e leve.

Uma bateria de íons de lítio personalizada de alta capacidade e uma função de suspensão/reativação inteligente baseada em um acelerômetro que possibilitam um máximo de 20 horas de vida útil da bateria para jogar todo o dia e toda a noite.

Faça-se ouvir com uma excepcional amplitude dinâmica e clareza vocal, graças ao microfone removível onidirecional com grau de transmissão e largura de banda alta.

Conexão a virtualmente qualquer dispositivo, incluindo PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis, por meio de cabo de 3,5 mm, USB ou SLIPSTREAM WIRELESS.*A compatibilidade de conexão varia consoante o dispositivo. Som surround 7.1 disponível apenas para PC.

Headset Gamer Premium Corsair Void RGB Elite USB com 7.1 Surround - Preto e Branco CA-9011204-NA

R$ 527.90 in stock 1 new from R$ 527.90

1 used from R$ 445.57

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Escute tudo, de um leve passo a uma retumbante explosão, graças aos drivers de áudio premium em neodímio de alta densidade e 50mm com ajuste personalizado que contam com um amplo intervalo de frequência de 20hz-30.000hz.

Projetado para oferecer um conforto que perdura até durante as sessões de jogos mais longas, com auriculares de malha de microfibra respirável e viscoelástico, revestidos em pelúcia.

Com o poderoso software iCUE da CORSAIR, você personaliza as configurações do equalizador de áudio, aproveita som surround 7.1 imersivo, controla o som de retorno e sincroniza a iluminação RGB com todos os periféricos, resfriadores, ventoinhas e outros produtos CORSAIR compatíveis.

Um microfone omnidirecional apresenta sua voz com uma clareza excepcional, enquanto uma função articulada para silenciar e um indicador LED integrado do modo "silenciar” garantem que você saiba quando será ouvido(a), e quando não.

Mergulhe em um som surround 7.1 no PC, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação do jogo.

Headset Gamer Corsair HS50 Pro P2 Stereo 2.0 Para PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch, iOS e Android - Preto CA-9011215-NA

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia, oferecem conforto excelente durante horas de jogos.

Drivers de áudio em neodímio de 50mm com ajuste personalizado e de alta qualidade proporcionam uma qualidade de som incrível, com um alcance para ouvir tudo o que você quiser no campo de batalha.

A estrutura leve e resistente do HS50 PRO com encaixes de alumínio proporcionam anos de durabilidade

O microfone unidirecional com cancelamento de ruídos, totalmente removível, reduz o barulho do ambiente para uma excelente clareza de voz.

Compatibilidade multiplataforma com PC, PS4, Xbox One*, Nintendo Switch e dispositivos móveis por meio de um conector de 3,5mm.

Headset Gamer Premium Corsair Void RGB Elite USB com 7.1 Surround - Preto CA-9011203-NA

Amazon.com.br Features Escute tudo, de um leve passo a uma retumbante explosão, graças aos drivers de áudio premium em neodímio de alta densidade e 50mm com ajuste personalizado que contam com um amplo intervalo de frequência de 20hz-30.000hz.

Projetado para oferecer um conforto que perdura até durante as sessões de jogos mais longas, com auriculares de malha de microfibra respirável e viscoelástico, revestidos em pelúcia.

Com o poderoso software iCUE da CORSAIR, você personaliza as configurações do equalizador de áudio, aproveita som surround 7.1 imersivo, controla o som de retorno e sincroniza a iluminação RGB com todos os periféricos, resfriadores, ventoinhas e outros produtos CORSAIR compatíveis.

Um microfone omnidirecional apresenta sua voz com uma clareza excepcional, enquanto uma função articulada para silenciar e um indicador LED integrado do modo "silenciar” garantem que você saiba quando será ouvido(a), e quando não.

Mergulhe em um som surround 7.1 no PC, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação do jogo. READ O melhor hp 12c: Guia de revisão e compra

Headset gamer fone de ouvido usb com microfone Adamantiun Heimdall V2 pc ps4 ps5 ps3 notebook com adaptador type c celular

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com PC, Notebook P5, Ps4, Ps3, Celular com Type

Áudio tridimensional 3d com distinção de lados e produndidade

Áudio 7.1 funciona com PC, Ps5, Ps4, Ps3 e celular

Resistente, Confortável, Ergonômico

Arco flexível e espumas extremamente confortáveis, permitindo uso por horas sem desconforto

Headset Gaming HyperX Cloud Alpha compatível com PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

R$ 479.00 in stock 11 new from R$ 479.00

1 used from R$ 628.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Drivers dual chamber de 50 mm customizados reduzem a distorção, Conforto premiado exclusivo da marca Hyperx, Estrutura em alumínio para maior durabilidade e estabilidade, Cabo trançado removível com prático controle de áudio no fio, Certificado pela discord e teamspeak

Headset Gamer HyperX Cloud Stinger Core PS4/Xbox One/Nintendo Switch

R$ 189.00 in stock 42 new from R$ 180.08

1 used from R$ 243.10

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com vários consoles

Apresenta controles de áudio no fio

Um controle ajustável de aço no arco da cabeça e fones de ouvido macios

O microfone flexível e giratório te permite posicionar o microfone onde quiser

Conforto e qualidade de som

Corsair Fone de ouvido para jogos sem fio HS75 XB para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Esse produto requer 1 pilhas/baterias do tipo lithium_ion, que já estão inclusas

Licenciado oficialmente para Xbox, conectando-se diretamente a um console Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox One sem um adaptador sem fio para baixa latência e jogabilidade de alta qualidade para Xbox One e PCs com Windows 10.

O Dolby Atmos imersivo coloca os sons do jogo ao seu redor com precisão tridimensional, para que você possa reagir com mais rapidez e precisão

Os drivers de áudio de neodímio de 50 mm com ajuste personalizado de alta qualidade oferecem excelente qualidade de som com a faixa para ouvir tudo o que você precisa no campo de batalha.

Um microfone unidirecional totalmente removível com cancelamento de ruído reduz o ruído ambiente para excelente clareza de voz.

Headset Gaming HyperX Cloud - Oficialmente licenciado para PS4

R$ 411.65 in stock 15 new from R$ 387.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cor: preto e azul

Licenciado oficialmente pela Sony

Fones de ouvido acolchoados com espuma Memory Foam

Estrutura resistente em alumínio

Ouça seus jogos favoritos como nunca, graças ao som claro e cristalino e reprodução de graves aprimorada do Cloud

Headphone Fone de Ouvido Havit HV-H2002d, Gamer, com Microfone, Falante 53mm, Plug 3, 5mm: compatível com XBOX ONE e PS4, HAVIT, HV-H2002d

R$ 227.93 in stock 26 new from R$ 220.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Design elegante, revestimento plático piano

Robusto, resistente contra arranhões

Falante de alto magnetismo, som potente com ótima qualidade

Som distinto para games, com graves e agudos meticulosos para escutar música

Headband ajustável com design ergonômico, peso moderado para longos períodos de uso sem pressão

Headset Gamer Razer Headset Kraken X Lite Multi Platform Surround 7.1, Preto

R$ 235.18 in stock 28 new from R$ 235.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com pc, mac, xbox one , ps4, nintendo switch e dispositivos móveis com um conector de áudio de 3, 5 mm

Conforto ideal e isolamento sonoro em todas as maratonas de jogos

Alivia a pressão na cabeça para evitar tensão. disponível apenas no windows 10 de 64 bits

Cria um aperto firme na cabeça para proporcionar um ajuste confortável e medido

pode ser necessário um adaptador estéreo xbox one, adquirido separadamente

Headset Gamer Sem Fio Logitech G935 7.1 Dolby Surround, RGB LIGHTSYNC, Drivers de Áudio Avançado para PC, PlayStation e Xbox

1 used from R$ 1,234.33

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Pro-G tem um desempenho melhor do que nunca. Sons de baixa frequência - como explosões em expansão e trilhas sonoras ricas - são ainda mais completos e cinematográficos

Você ficará extremamente confortável, mesmo durante as sessões de jogos mais longas com acolchoamento de couro de luxo nos fones de ouvido e na faixa de cabeça

Com o software de jogos Logitech G HUB, você pode programar teclas G com macros e comandos no jogo e personalizar preferências de áudio com perfis exclusivos para cada jogo e aplicativo

Headset Corsair HS60 HAPTIC Gaming - PN # CA-9011225-NA

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Som que você pode sentir: experimente o jogo como nunca antes com graves hápticos alimentados pela tecnologia Taction Technology, criando uma gama muito mais ampla de frequências perceptíveis de baixa qualidade.

Feito para conforto: os auriculares ajustáveis equipados com espuma viscoelástica de pelúcia fornecem conforto excepcional para horas de jogo.

Excelente qualidade de som: drivers de áudio de neodímio de 50 mm personalizados de alta qualidade proporcionam o alcance para ouvir tudo o que você precisa no campo de batalha.

Microfone unidirecional com cancelamento de ruído: um microfone totalmente removível reduz o ruído ambiente para excelente clareza de voz.

Leve e durável: a estrutura leve e durável do HS60 HAPTIC com pala de alumínio lhe dá anos de longevidade.

Dell Headset Gamer Alienware 7.1 - AW510H Isolamento de Som

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Som Surround 7.1

Tecnologia de áudio imersivo da Alienware

Melhores drivers da categoria com ajustes personalizados

Isolamento de ruído aprimorado

Microfone retrátil com certificação Discord

Corsair HS70 Bluetooth – Fone de ouvido com fio para jogos com Bluetooth – Funciona com PC, Mac, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android – Carbono/Preto

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conecte simultaneamente ao áudio de jogos com fio em PS5, PS4, XBox Series x, XBox Series, XBox One, Nintendo Switch, Mac ou PC através de cabo de 3,5 mm e áudio Bluetooth no seu dispositivo móvel, incluindo aplicativos de chat de voz, música ou chamadas telefônicas.

Controles de volume e mudo supra-auricular permitem ajustes imediatos sem distrair você do seu jogo; componentes incluídos: Fone de ouvido Corsair HS70 Bluetooth, cabo de carregamento USB (1,8 m), cabo estéreo de 3,5 mm (1,5 m), guia de início rápido, cartão de garantia, folheto de segurança

Conecte com USB de 24 bits/96 kHz de alta fidelidade, com fio, 3,5 mm ou Bluetooth sem fio.

Os drivers de áudio de neodímio de 50 mm de alta qualidade e sintonizados proporcionam excelente qualidade de som com o alcance de tudo o que você precisa no campo de batalha.

Os auriculares ajustáveis equipados com espuma viscoelástica de pelúcia proporcionam conforto excepcional para horas de jogo.

Headset CloudX Stinger Core para Xbox

R$ 254.90 in stock 24 new from R$ 234.53

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Cloudx Stinger core foi testado e aprovado pela Microsoft e se conecta diretamente aos controles do Xbox One. Xbox One S e Xbox One X com uma porta de 3.5 mm.. O design dos fones de ouvido com espuma macia fornece um ajuste confortável e microfone flexá­vel que pode ser ajustado da melhor forma para o jogador.. Os drivers direcionais de 40 mm do CloudX Stinger Core são sintonizados para oferecer graves aprimorados e são otimizados para jogos de console.. Um investimento sem preocupaá

HEADSET GAMER HYPERX CLOUD II KHX-HSCP-GM - PRETO/CINZA

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Experiência de áudio — Som surround controlado por hardware

Muito Confortável — Arco 100% em espuma memory foam no arco e nas almofadas de couro sintético

Otimizado para jogadores profissionais — com design fechado sobre a orelha para cancelamento passivo de ruído

Headset Gamer Sem Fio Logitech G733 7.1 Dolby Surround com Tecnologia Blue VO!CE, RGB LIGHTSYNC, Drivers de Áudio Avançados e Bateria Recarregável para PC e PlayStation - Branco

1 used from R$ 870.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tecnologia LIGHTSPEED sem fio com autonomia de bateria de até 29 horas

Iluminação frontal LIGHTSYNC RGB

Faixa de cabeça reversível macia e confortável e almofadas dos fones em espuma viscoelástica

Microfone removível com tecnologia Blue VO!CE através do Software Logitech G HUB

Design Ultraleve com apenas 278 g

Headset Gamer Logitech G432 7.1 Dolby Surround para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch - Preto/Azul

R$ 469.99 in stock 16 new from R$ 459.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Drivers de áudio de 50 mm - Desfrute de uma experiência cinematográfica mais imersiva graças ao som detalhado produzido por drivers de 50 mm.

DTS Headphone:X 2.0* - Som surround que vai além de 7.1 canais e permite detectar inimigos de todos os lados, dando a você uma clareza posicional que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Fique bem no meio da ação. *Requer o software Logitech G HUB.

Microfone de 6 mm com funcionalidade flip-to-mute e controle de volume - Você será ouvido em alto e bom som por parceiros de jogo com o microfone ajustável de 6 mm. Controle de volume ao seu alcance.

Use um headset para todas as plataformas de jogos - Seu headset gamer funcionará com seu PC ou Mac via USB DAC ou cabo de 3,5 mm, com consoles, incluindo PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, e dispositivos móveis via cabo de 3,5 mm.

Jogue confortavelmente por horas - Tudo sobre esse headset tem a ver com conforto: as almofadas de ouvido em couro leve giram até 90 graus para a sua conveniência, e a faixa de cabeça são feitas para evitar a pressão nos seus ouvidos. READ O melhor Notebook Lenovo Ideapad S145: quais são suas opções?

Fone de Ouvido Headset Gamer Hyperx Cloud Stinger, Preto, HX-HSCS-BK/NA

1 used from R$ 243.10 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Headset leve com fones de ouvido giratórios em 90 graus

Drivers direcionais de 50 mm para maior precisão do áudio

Espuma memory foam exclusiva hyperx e tira ajustável de aço

Compatibilidade com múltiplas plataformas

Controle de volume intuitivo no fone de ouvido

Headset Sem Fio Gamer HyperX Cloud Stinger Core 7.1 -HHSS1C-BA-BK/G

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Driver Dinâmico, 40 mm com imãs de neodímio

Plugue de 3,5 mm (4 polos)

Cabo de extensão para PC (1,7m) - plugues para estéreo e microfone de 3,5 mm

Nivel de pressão sonora 99dBSPL/mW a 1kHz

