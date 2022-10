Home » Brinquedo O melhor capitao marvel: quais são suas opções? Brinquedo O melhor capitao marvel: quais são suas opções? 1 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo capitao marvel não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor capitao marvel , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o capitao marvel 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes capitao marvel.



A morte do Capitão Marvel R$ 49.99 in stock 2 new from R$ 70.00

2 used from R$ 49.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2017-10-29T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 128 Publication Date 2017-10-23T00:00:01Z

Boneco Marvel Olympus Capitão América - E5579 - Hasbro, Azul e vermelho R$ 78.99

R$ 71.90 in stock 17 new from R$ 71.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA CLÁSSICA MARVEL COM ACESSÓRIOS: Figuras inspiradas em super-heróis do Universo Marvel com 24 cm! A figura vem com o famoso escudo do herói

CAPITÃO AMÉRICA, O PRIMEIRO VINGADOR: Steve Rogers entra na batalha com o seu famoso escudo. As crianças podem imaginar toda a ação das aventuras do super-herói Marvel com esta figura de 24 cm

UNIVERSO MARVEL: Muita ação e aventura Marvel com personagens coloridos como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Pantera Negra e mais

MÚLTIPLOS PONTOS DE ARTICULAÇÃO: Imaginar a ação e aventura do Universo Marvel com estas figuras articuladas com design clássico

FIGURAS E BRINQUEDOS DO UNIVERSO MARVEL: Outras figuras de 24 cm Vingadores: Ultimato disponíveis (vendidas separadamente) para imaginar mais aventuras no Universo Marvel READ O melhor Ticket To Ride: quais são suas opções?

Capitão Marvel: Invasão Secreta R$ 49.08 in stock 9 new from R$ 30.00

8 used from R$ 18.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2016-04-13T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 140 Publication Date 2005-07-04T00:00:01Z

Shazam! As Aventuras Do Capitão Marvel - A Série Animada Completa R$ 54.90

R$ 34.00 in stock 7 new from R$ 34.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features DVD QUADRUPLO + LUVA

Acesso direto aos capítulos

Colecionável

a série clássica completa

INCLUI LUVA

Capitão América: O Novo Capitão América: Marvel Vintage R$ 94.90

R$ 80.70 in stock 20 new from R$ 74.72

1 used from R$ 55.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Quando Steve Rogers se recusa a se tornar um agente do governo estadunidense, ele é privado de seu uniforme, título e escudo. e assim nasce um novo Capitão América! Cabe agora a John Walker (o antigo Superpatriota) a tarefa de ser um ícone da justiça. Mas será que, mesmo com a ajuda de um ajudante nos moldes do antigo Bucky, ele estará à altura do cargo? Um clássico absoluto da década de 1980 de volta ao Brasil!

Boneco Marvel Avengers Titan Hero, Figura de 30 cm Vingadores - Capitão América - F1342 - Hasbro, Azul, vermelho e branco R$ 99.99

R$ 87.90 in stock 23 new from R$ 87.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DO UNIVERSO MARVEL COM 30 CM: a figura Titan Hero Homem de Ferro possui 30 cm para que as crianças possam imaginar muita ação e aventuras dos Vingadores e mais em uma escala titânica

DESIGN INSPIRADO NO UNIVERSO MARVEL: Os fãs podem imaginar personagens Marvel em aventuras inspiradas no Universo Marvel com outros heróis e vilões Marvel, como vistos em filmes e séries do canal Disney

OUTROS PRODUTOS VINGADORES DISPONÍVEIS: Com uma grande variedade de figuras e equipamentos dos Vingadores, pode-se imaginar muita ação Vendidos separadamente, sujeitos à disponibilidade

Explore a nossa gama de produtos

Marvel Chaveiro de estanho escudo do Capitão América R$ 75.71 in stock 3 new from R$ 75.71

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Feito de estanho

Bolsa Opp com embalagem de cartão de apoio

Com muitos detalhes

Capitão América: Capitão Contra Capitão: Marvel Vintage R$ 94.90

R$ 80.70 in stock 20 new from R$ 73.07

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Quando Steve Rogers se recusa a se tornar um agente cnciado dos EUA, ele perde seu escudo e uniforme, e um novo Capitão América assume seu posto de Sentinela da Liberdade! John Walker, antes conhecido como Superpatriota, faz o seu melhor para preencher o posto de Rogers, que decidiu continuar sua luta contra o crime apenas como o Capitão. Mas quando a Sociedade da Serpente e outras ameaças surgem, é chegada a hora de saber quem levará adiante o legado!

LIVRO RECORTADO MARVEL CAPITÃO AMÉRICA R$ 9.90

R$ 8.00 in stock 6 new from R$ 3.92 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Edition 1ª Language Português Number Of Pages 16 Publication Date 2021-09-15T00:00:01Z

76189 LEGO® Marvel O Confronto entre Capitão América e Hydra; Kit de Construção (49 peças) R$ 80.99

R$ 72.99 in stock 21 new from R$ 72.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LEGO Marvel O Confronto entre Capitão América e Hydra (76189) é um conjunto de super-heróis super fantástico, especialmente criado para estimular a imaginação, destreza e autoconfiança de construção para os mais novos a partir dos 4 anos.

Inclui minifiguras do Capitão América e agente Hydra, e também uma motocicleta para construir e disparador de discos com blaster destacável.

As crianças empurram o Capitão América em sua potente motocicleta e enfrentam o terrível agente Hydra – tal como em Avengers: Age of Ultron da Marvel Studios – e fantasiam as suas próprias aventuras infindáveis de super-heróis.

Uma peça Inicial grande e instruções de construção passo a passo garantem que as crianças a partir dos 4 anos podem construir com confiança a motocicleta de rodas gigantes do Capitão América.

A motocicleta mede mais de 4 cm de altura, 11 cm de comprimento e 4 cm de largura; é suficientemente grande para aventuras épicas e tem o tamanho perfeito para as mãos pequenas pegarem e brincarem.

Coleção Clássica Marvel Vol. 7 - Capitão América Vol. 1 R$ 34.90 in stock 7 new from R$ 34.90

2 used from R$ 25.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9786559822232 Color Yellow Edition 7ª Language Português Number Of Pages 128 Publication Date 2021-06-09T00:00:01Z

Capitão Marvel - A Série Completa R$ 166.90

R$ 139.90 in stock 3 new from R$ 129.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Digibook

Luva em cartão 350 gramas

Série clássica competa

Áudio Inglês Dolby 2.0/ Português 2.0 Dolby Digital

Fullscreen

Capitão America - O Soldado Invernal R$ 90.00 in stock 7 new from R$ 81.00

4 used from R$ 55.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Abalado pela dissolução violenta dos Vingadores, o Capitão América agora se vê diante de estranhas lembranças de seu próprio passado, da época da 2ª Guerra Mundial. Para piorar, o surpreendente assassinato do Caveira Vermelha traz à tona uma lenda da Guerra Fria. Mas quem é o Soldado Invernal? A resposta a essa pergunta mudará para sempre a vida do Sentinela da Liberdade. O roteirista vencedor do prêmio Eisner Ed Brubaker (Criminal) e o ilustrador Steve Epting (Vingadores) dão vida

POP! MARVEL: AVENGERS GAME - CAPTAIN AMERICA (STARK TE) - #627 R$ 161.70

R$ 99.90 in stock 12 new from R$ 99.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fabricante: Funko

Série: Avengers, Capitão América, Gamerverse

Material: Vinil

Tamanho: 9,5 cm

Bobble-Head

Capitão América: desígnios sombrios R$ 39.90

R$ 33.81 in stock 27 new from R$ 18.00

4 used from R$ 20.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Sky/Pale blue Release Date 2018-03-19T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 288 Publication Date 2018-03-19T00:00:01Z

Marvel Camiseta masculina Capitão América, Cinza, Medium R$ 209.00 in stock 1 new from R$ 209.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Se você é fã da Marvel Comics, então vai adorar esta camiseta incrível do Capitão América

Design legal com escudo do Capitão América na frente e mangas contrastantes

Esta camiseta dos Vingadores ajudará você a parecer e se sentir como um super-herói

Presente perfeito para qualquer fã de Vingadores, Capitão América ou Marvel Comics

Mercadoria oficialmente licenciada pela Marvel READ O melhor ravnica: quais são suas opções?

Boneco Marvel Legends Series Aniversário de 20 anos, Figura de 15 cm - Capitão América - F3439 - Hasbro, azul, vermelho, preto e branco R$ 379.99

R$ 329.99 in stock 5 new from R$ 323.72 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA DE 15 CM: A figura do Capitão América, o sentinela da liberdade, é inspirado na participação da personagem no universo cinematográfico da Marvel

BONECO MARVEL LEGENDS SERIES 1: Este boneco de 15 cm do Capitão América é inspirado na figura original do Capitão América de 2002 da Marvel Legends. Vem com articulação e acessórios!

ACESSÓRIOS PREMIUM E CENÁRIO: A figura do Capitão América vem com 14 acessórios incríveis e um cenário inspirado nas bandas desenhadas

UNIVERSO MARVEL EM 15 CM: Outras figuras Hasbro Marvel Legends Series 1 inspiradas na Marvel Legend Series disponíveis, incluindo Hulk, Homem de Ferro e Groxo (vendidas separadamente e sujeitas à disponibilidade.)

Guerra Civil: Marvel Essenciais R$ 79.90

R$ 62.91 in stock 19 new from R$ 62.91

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Guerra Civil - Marvel Essenciais

Capitão América: Soldado Invernal - Steelbook [Blu-Ray] R$ 119.90

R$ 82.14 in stock 2 new from R$ 79.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 2, 40 Widescreen Anamórfico (16: 9)

Áudio: 7.1 DTS-HD MA (Inglês), 5.1 Dolby Digital (Português, Espanhol, Chinês, Tailandês)

Legendas: Português, Inglês, Espanhol, Coreano, Tailandês, Chinês, Indonésio, Malaio

Menus disponíveis em Inglês, Português, Espanhol

Steelbook 1 disco

Boneco Titan Hero Marvel Capitão América - E7877 - Hasbro R$ 109.90

R$ 99.99 in stock 13 new from R$ 99.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Figura de 30 cm

Boneco com articulações

Inspirado no universo do MCU.

Minhas Primeiras Histórias Marvel - Capitão América R$ 5.90

R$ 4.20 in stock 6 new from R$ 4.20

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2019-04-25T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 16 Publication Date 2019-11-04T00:00:01Z

Biblioteca Historica Marvel. Capitao America - Volume 1 R$ 89.00 in stock 3 new from R$ 129.90

3 used from R$ 106.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2008-01-01T00:00:01Z Language Português Number Of Pages 244 Publication Date 2008T

Bonecos Marvel Legends Series Pack Duplo, Figuras de 15 cm - Steve Rogers e Sam Wilson - F5880 - Hasbro, Azul, branco, vermelho e preto R$ 481.99

R$ 389.99 in stock 6 new from R$ 389.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PACK DUPLO DE FIGURAS DE 15 CM UCM: Fãs, adultos e crianças, vão adorar estas figuras de 15 cm inspiradas no Universo Cinematográfico Marvel!

INSPIRADO NO UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO MARVEL: Estas figuras apresentam design e detalhes incríveis inspirados no UCM, e multiarticulações para criar poses e exibir junto a outras figuras Marvel ou sozinhas

SENTINELAS DA LIBERDADE: Este pack duplo Captain America traz Steve Rogers do filme Marvel Studios Vingadores Ultimato, e Sam Wilson da série Marvel Studios Falcon& the Winter Soldier daDisney+!

ACESSÓRIOS INCRÍVEIS: Este pack duplo Marvel Legends Series Captain America vem com múltiplos acessórios inspirados no UCM, incluindo escudos, cabeças alternativas e punhos!

UNIVERSO MARVEL DE 15 CM: Outras figuras Marvel Legends inspiradas noconteúdo Marvel Studios do canal Disney+, incluindo Winter Soldier, Vision, Scarlet Witch e Loki! (Outras figuras vendidas separadamente, sujeitas à disponibilidade.)

Marvel Camiseta masculina Vingadores de quadrinhos - Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América e Hulk - Camiseta clássica reminiscente, Frente e atrás pretas, X-Large R$ 209.00 in stock 1 new from R$ 209.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✔ MARVEL COMICS: Traga de volta essas memórias com esta camiseta do grupo Marvel Comics com: Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro e Hulk.

✔ Programas de TV clássicos: reviva essas ótimas memórias de seus programas de TV clássicos favoritos.

✔ APARELHA OFICIALMENTE LICENCIADA DA MARVEL COMICS: vestuário licenciado oficialmente e impressões de alta qualidade nesta camiseta Marvel Comics fazem dela o presente perfeito para homens em todos os lugares. Seja para conquistas, Halloween, Natal ou aniversário.

✔ Gola redonda com mangas curtas e uma gola redonda clássica tornam essas camisetas estampadas confortáveis que os homens vão querer usar.

✔ Vários tamanhos: Escolha entre os tamanhos masculinos Pequeno, Médio, Grande, GG e 2GG nessas camisetas!

Capitão América: Guerra Civil - Steelbook [Blu-Ray] R$ 119.90

R$ 71.05 in stock 3 new from R$ 71.05

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 2, 39 Widescreen Anamórfico (16: 9)

Áudio: 7.1 DTS-HD HR (Inglês), 5.1 Dolby Digital (Português, Coreano)

Legendas: Português, Inglês, Coreano

Menus em Português, Inglês

Steelbook 1 disco

Marvel Figurines. Capitão Marvel R$ 149.99

R$ 66.82 in stock 5 new from R$ 39.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2015-09-01T00:00:01Z Edition 46ª Language Português Number Of Pages 20 Publication Date 2015-09-01T00:00:01Z

Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More (Captain Marvel (2014-2015)) (English Edition) R$ 39.90 in stock 1 new from R$ 39.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2014-10-08 Language Inglês Number Of Pages 134 Publication Date 2014-10-21T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Lego Marvel Super Heroes Ps Hits-ps Hits-playstation_4 R$ 74.99 in stock 9 new from R$ 74.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Enquanto tentam impedir Loki e diversos outros viloes da Marvel de montar uma superarma que poderia ser usada para controlar a Terra.

Os jogadores irão perseguir Comic Bricks enquanto viajam pela Nova York de Lego e visitam locais famosos do universo Marvel,

como a Torre Stark, Asteroid M, uma base abandonada da Hydra e a Mansão-X.

A Morte do Capitão América R$ 26.91 in stock 1 new from R$ 26.91 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-06-03T00:00:00.000Z Language Português Number Of Pages 422 Publication Date 2016-06-03T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Hellboy: Ferro e Sangue out of stock Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos capitao marvel estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu capitao marvel e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto capitao marvel final. Nem cada um dos capitao marvel está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de capitao marvel disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar capitao marvel no futuro. Então, o capitao marvel que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o capitao marvel disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do capitao marvel importa muito. No entanto, o capitao marvel proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu capitao marvel e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um capitao marvel específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para capitao marvel por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu capitao marvel preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor capitao marvel para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção capitao marvel sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira A morte do Capitão Marvel,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Boneco Marvel Olympus Capitão América – E5579 – Hasbro, Azul e vermelho será a melhor opção para você.

Hellboy: Ferro e Sangue é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual capitao marvel você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.