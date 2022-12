Home » Eletrônicos O melhor c920: quais são suas opções? Eletrônicos O melhor c920: quais são suas opções? 5 Views Save Saved Removed 0

Webcam Logitech C920 Full HD 1080p Preta - 960-000764 - V.C R$ 359.99

Amazon.com.br Features BATE-PAPO COM VÍDEO DE ALTA DEFINIÇÃO Conecte-se com todo mundo em Full HD de 1080p no Skype ou em Fluid HD de 720p no FaceTime para Mac. Faça também videochamadas de alta qualidade no Google Hangouts e em praticamente todos os clientes de videochamadas. Você pode até mesmo conversar com os seus amigos no Facebook através das videochamadas no Skype ou do Facebook Messenger

GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P Grave clipes de vídeo vibrantes e realistas em HD de 1080p que capturam até os mínimos detalhes. O Full HD é possível graças ao H.264, uma avançada tecnologia de compressão. O H.264 acaba com a demorada compressão para que você obtenha carregamentos rápidos e eficientes que exigem menos

ÁUDIO ESTÉREO Assegure-se de que todos escutam a sua verdadeira voz. Dois microfones, um em cada lado da câmara Web, capturam áudio estéreo cristalino

LENTE DE VIDRO HD TOTAL As lentes de vidro em HD total com cinco elementos capturam imagens limpas e nítidas, e o recurso superior de foco automático ajusta-se de forma suave e precisa para fornecer uma experiência confiável de alta definição

CORREÇÃO DE LUZ AUTOMÁTICA Grave vídeos nítidos mesmo com pouca luz. A câmara Web C920 corrige automaticamente as configurações para pouca luz

Logitech Webcam C920 Hd Pro (Preta) R$ 344.99

Amazon.com.br Features Vídeo Full HD 1080p que é mais rápido, mais suave e funciona em mais computadores. Skype em Full HD 1080p Receba chamadas de vídeo Full HD 1080p de tirar o fôlego no Skype para uma experiência de chamadas de vídeo mais nítida. Mais suave. Mais afiada. Mais rico. Mais transparente. Tecnologia Logitech Fluid Crystal. É o que torna uma webcam Logitech melhor.

Logitech parceria com o Skype(TM) para fornecer resolução de 1080p de alta definição com a webcam C920

Grave vídeos em widescreen Full HD 1080p a 30 quadros por segundo

A mesma compressão codificada H.264 que permite chamadas de vídeo de alta definição com o Skype, também permite que você capture ótimos vídeos

Qualidade de vídeo suave, cores ricas e som nítido em ambientes reais são produzidos pela tecnologia Logitech Fluid Crystal READ O melhor case switch: Selecionado para você

Tampa Protetora Privacidade Para Webcam Logitech C930 C920 R$ 24.90

Webcam Logitech C920 Pro Hd 15mp Full Hd 1080p - 960-000764 R$ 373.99

Amazon.com.br Features Part Number 214168_E Model c920 Color multi-colored Size Tamanho único

Webcam HD PRO C920 R$ 359.99

Amazon.com.br Features Web Câmera Logitech HD Pro C920 15 Megapixels - Video Chamadas em FullHD

Webcam - USB 2.0 - Logitech C920 HD Pro - Preta - 960-000949 / 960-000764 R$ 429.93

Amazon.com.br Features Web Cam Logitech C920 Pro Hd 1080P Com Microfone Preto

Web Cam Logitech C920 Pro Hd 1080P Com Microfone Preto

Base Multifunção

Base Multifunção

Foco Automático

Logitech C920 960-000767 USB HD Pro Webcam R$ 829.52

Amazon.com.br Features HD Pro Webcam C920 - Full HD 1080p 1920 x 1080, USB 2.0

Suporte de suporte de tripé para câmera média para Logitech Webcam C930 C920 C615-Silver R$ 248.00

Amazon.com.br Features Altura máxima do tripé para webcam: 650 mm

Tripé para webcam com parafuso internacional padrão de 1/4 polegada

Adequado para Logitech Webcam C922x C922 C930e C930 C920 C615, Logitech Brio 4K;

1 tripé Logitech Webcam, 1 bolsa de tecido preta

Tripé Logitech Webcam com 3 partes extensíveis

Webcam Logitech C920E Business FullHD 1080p 960-001360, preto R$ 470.94 R$ 358.87

R$ 358.87 in stock 7 new from R$ 347.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Webcam Logitech C920E Business FullHD 1080p 960-001360

Tamanho da tela: 75.0

Capacidade de armazenamento de memória: 1.0

Uma opção para deixar dias mais bonitas.

Webcam Full HD Logitech C920s com Microfone Embutido e Proteção de Privacidade para Chamadas e Gravações em Video Widescreen 1080p - Compatível com Logitech Capture R$ 499.90 R$ 409.90

R$ 409.90 in stock 22 new from R$ 396.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Videochamadas e Gravação de vídeo em Full HD de 1080p

Foco automático em HD e correção de luz

Áudio estéreo com microfones duplos

Protetor de privacidade

Software avançado Logitech Capture

Logitech Desativado por microfone C920e HD 1080p, certificado para Zoom e Microsoft Teams, compatível com TAA R$ 347.99

Amazon.com.br Features Suporte para trabalhar de qualquer lugar com sincronia: se os funcionários estão no escritório, em casa ou em outro lugar, o software de gerenciamento de dispositivos Sync ajuda todos a se manterem conectados, permitindo que você garanta que seus dispositivos pessoais de colaboração de vídeo Logitech estejam sendo usados e atualizados.

Com um campo de visão fixo de 78°, a webcam C920e exibe usuários individuais em uma moldura bem equilibrada, enquanto também fornece espaço suficiente para compartilhar visualmente projetos e outros itens de interesse.

O C920e inclui microfones omnidirecionais duplos integrados que são otimizados para capturar seu áudio a até um metro de distância, de modo que as conversas sempre soam naturais e claras.

O foco automático HD integrado garante que você seja visto claramente em suas chamadas de vídeo. Com correção automática de luz, o C920e oferece lentes que ajudam você a ficar bem em todas as suas videoreuniões.

A webcam C920e possui uma tela de privacidade anexável que vira para cima e para baixo para cobrir ou expor as lentes. Um simples olhar na capa confirma se a lente é capaz de ver no seu espaço ou não.

Webcam Full HD Logitech C922 Pro Stream com Microfone para Gravações em Video 1080p e Tripé Incluso, Compatível com Logitech Capture R$ 438.00 R$ 379.90

R$ 379.90 in stock 33 new from R$ 349.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features HD de 1080p/30 qps

Taxa de quadros hiper-rápida em HD

Foco automático em HD e correção de luz

Áudio estéreo com microfones duplos

Tripé incluso

Logitech Webcam habilitada para microfone C920e HD 1080p, certificada para Zoom, compatível com Microsoft Teams, compatível com TAA R$ 359.99

Amazon.com.br Features Suporte para trabalhar de qualquer lugar com sincronia: se os funcionários estão no escritório, em casa ou em outro lugar, o software de gerenciamento de dispositivos Sync ajuda todos a se manterem conectados, permitindo que você garanta que seus dispositivos pessoais de colaboração de vídeo Logitech estejam sendo usados e atualizados.

Com um campo de visão fixo de 78°, a webcam C920e exibe usuários individuais em uma moldura bem equilibrada, enquanto também fornece espaço suficiente para compartilhar visualmente projetos e outros itens de interesse.

A webcam C920e possui dois microfones omnidirecionais integrados que capturam seu áudio claramente a até um metro de distância, de modo que sua voz sempre soa natural e clara.

O foco automático HD integrado garante que você seja visto claramente em suas chamadas de vídeo. Com correção automática de luz, o C920e oferece lentes que ajudam você a ficar bem em todas as suas videoreuniões.

A webcam C920e possui uma tela de privacidade anexável que vira para cima e para baixo para cobrir ou expor as lentes. Um simples olhar na capa confirma se a lente é capaz de ver no seu espaço ou não.

Tripé De Alumínio P/Câmera e Celular 1.02m Telescópico R$ 94.90

Amazon.com.br Features Part Number R19

Webcam HD Logitech C270 com Microfone Embutido e 3 MP para Chamadas e Gravações em Vídeo Widescreen R$ 199.90 R$ 145.94

R$ 145.94 in stock 17 new from R$ 139.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Permaneça conectado em widescreen HD 720p Vídeos em HD nas chamadas por Skype, Windows Live Messenger e Logitech Vid HD — a maneira mais rápida e fácil de ver aqueles a quem você ama frente a frente Fácil de gravar e de fazer uploads de vídeos em HD de tirar o fôlego

Possui incrível som e iluminação Correção automática de luz para a melhor imagem possível, mesma que sua chamada seja com luz fraca. Cancelamento de som de fundo reduz sons indesejáveis para que você seja ouvido claramente

Fácil de tirar e enviar fotos Tire fotos de 3-megapixels com apenas um click

Logitech Tecnologia de Cristal Fluido Possibilita videos mais suaves, com cores mais brilhantes e som mais claro

Headset profissional giant preto P2 Ph049 Multilaser R$ 79.90 R$ 49.90

R$ 49.90 in stock 42 new from R$ 49.90

Amazon.com.br Features Características: earpad extra macio - controle de volume - microfone flexível

Haste flexível de metal - cabo de nylon

Informações técnicas: dimensão do headset: 40 mm - impedância do headset: 32ohm - frequência de resposta: 20hz20khz

Sensibilidade: 113 dB 3 dB - potência: 20mw - distorção: 1% - peso: 310g

2 Conexões P2: Áudio e Microfone. Caso o item seja incompatível com o seu computador, o cliente pode comprar um adaptador p2-p3. os desktops e notebooks mais antigos usam padrão P2 com 2 conectores, os mais novos usam padrão com conector simples que chamamos de P3.

Webcam FULL HD, Logitech, C925E PRO, 960-001075, Preta R$ 498.90 R$ 415.48

R$ 415.48 in stock 18 new from R$ 409.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vídeo de alta definição para colaboração aprimorada

Chamadas mais produtivas

Ótimo vídeo em qualquer ambiente

Webcam Para Videoconferência USB Cam 1080p Preto Intelbras R$ 258.78 R$ 219.90

R$ 219.90 in stock 3 new from R$ 219.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resolução Full HD

Amplo ângulo de abertura

Cores vivas e áudio nítido

Conjunto de captura de imagem de ponta

Suporte articulado para o melhor posicionamento

Webcam USB Full HD 1080P WB com Microfone Ângulo 110° e Tripé R$ 169.99 R$ 145.99

R$ 145.99 in stock 2 new from R$ 145.99

Amazon.com.br Features ● MICROFONE: Captura o som em até dois metros no sentido em que foi apontado, com redução de ruído de fábrica.

️ ● COMPATIBILIDADE: com vários sistemas: Projetada com flexibilidade de software funciona em Windows 8/10, Mac OS, Linux, Chrome OS, XBOX e Android

● CAMPO DE VISÃO: amplo com 110°, maior do que a maioria das câmeras no mercado, com lentes ópticas de FULL HD e foco automático. Perfeito para aulas online.

● PLUG AND PLAY. Ela não precisa de nenhum software adicional, basta plugar o usb no seu computador ou notebook e está funcionando.

● QUALIDADE: Tudo isso unido com resolução de gravação FULL HD (1080p) e 30 frames por segundo. READ O melhor Capa Para Kindle: Guia de revisão e compra

NexiGo Certificação Zoom, Webcam N970P 4K, Memória Flash Integrada, Al-Powered Auto-Framing, Campo de visão ajustável, Sensor Sony, Microfone com Cancelamento de Ruído de IA Dupla, Funciona com Teams/Zoom/Webex/Google R$ 1,753.16

Amazon.com.br Features 【Sensor CMOS Sony 4K】O N970P é construído com um sensor CMOS Sony que possui resolução de até 3840 x 2160 UHD a 30 quadros por segundo, produzindo imagens vívidas com clareza excepcional, reprodução de cores vibrantes e detalhes nítidos. Imagens SNR super altas são obtidas com CMOS de baixo ruído mesmo em condições de pouca luz.

【Menu OSD e memória flash】 Salve diretamente quaisquer configurações específicas na própria webcam para recall instantâneo, mesmo ao alternar entre computadores ou dispositivos. Com o menu OSD integrado, você pode ajustar todos os parâmetros de imagem sem instalar nenhum software. É perfeito para computadores de trabalho e ambiente corporativo. Os algoritmos e firmware do produto NexiGo são armazenados e executados dentro de seu hardware com tecnologia de computação de ponta. Isso garante segurança de dados de alto nível e proteção de privacidade.

【Auto Framing】A avançada inteligência artificial de detecção facial enquadra automaticamente o vídeo de acordo com o número de pessoas na reunião, mantendo o foco do vídeo centralizado.

【Controle remoto com zoom digital de 10x】Controla facilmente suas chamadas de vídeo com o controle remoto incluído, mesmo à distância. Desligue a webcam, amplie ou desligue e muito mais. Com zoom digital de 10x, a webcam NexiGo N970P torna possível ampliar ou diminuir gradualmente com um único toque de um botão. (Observação: certifique-se de que você desativou a função de enquadramento automático e fechou o menu OSD antes de usar a função de zoom.)

【Microfones duplos e ampla compatibilidade】Com tecnologia de cancelamento de ruído para remover sons ambientais que poderiam interferir na comunicação, o que fala pode ser ouvido alto e claro dentro de uma distância de até 6 metros. Plug and Play, sem necessidade de drivers adicionais. Pronto para usar em aproximadamente um minuto ou menos em qualquer dispositivo compatível. Compatível com Mac OS X 10.7 e superior / Windows 7, 8, 10 e 11 / Android 4.0 ou superior / Linux 2.6.24 / Chrome OS 29.0.1547 / Ubuntu versão 10.04 ou superior.

Suporte Articulado de Mesa com Pistão a Gás Para Monitores de 17" a 35" até 9kg - F80N ELG R$ 199.99 R$ 189.99

Amazon.com.br Features Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas

Pistão a gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis

Design compacto e retrátil que economiza espaço

Construído em liga de alumínio fundido e super-resistente

Acompanha morsa para fixação em borda de mesas ou sobre o tampo da mesa

figatia Capa Protetora Da Tampa Da Lente para Logitech Pro Webcam C920 C922 C930e Preta R$ 29.99

Amazon.com.br Features Part Number f65642cb6ac7902a4663a92012bd8f56

InnoGear Suporte para webcam, suporte flexível atualizado para desktop Gooseneck para webcam Logitech C922 C930e C920S C920 C615 C960 e BRIO e outros dispositivos com rosca de 6,35 mm R$ 309.00

Amazon.com.br Features O kit inclui todos os itens que você precisa. Suporte para webcam, pescoço de ganso, base e cabeça de tripé.

Especialmente projetado com uma base metálica que tem 4 algodões antiderrapantes na parte inferior para prender o suporte da webcam, movendo-o sem gerar nenhum ruído e deixar arranhões na mesa.

A altura deste suporte para webcam é ajustável e se estende até aproximadamente 53 cm quando você estiver usando o braço pescoço de ganso. Você pode ajustar a um ângulo e altura adequados para obter o melhor alcance de tiro.

A cabeça do tripé com uma rosca de 10 mm e 15 mm e a cabeça da esfera de aço podem girar 360 ° na horizontal e 140 ° na vertical para melhor uso.

Adequado para Logitech Webcam C920 C920S C922x C615 BRIO C930e C922 C960 com orifício padrão de parafuso de 6 mm. Amplamente utilizado para qualquer loja, estúdio doméstico, palcos, transmissão e gravação de vídeo, etc. NOTA: Se conectado ao Brio, remova o clipe sob seu Brio e você encontrará o orifício do parafuso de 0,6 cm.

Webcam Gamer Maeve 1080P - AC340 Warrior R$ 88.90 R$ 80.00

R$ 80.00 in stock 22 new from R$ 80.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resolução hd 1080p

Microfone Integrado

Controle de Foco

Compatível com Windows 98 ou superior

Cabo USB de 1,8 Metros Banhado em Níquel

NexiGo Webcam N660P 1080P 60FPS com controle de software, microfone duplo e capa, foco automático, câmera web de computador HD USB, para OBS/Gaming/Zoom/Skype/FaceTime/Teams/Twitch R$ 588.43 R$ 517.98

R$ 517.98 in stock 3 new from R$ 517.98

1 used from R$ 374.51

Amazon.com.br Features 【Webcam FHD 1080p 60fps 】A webcam NexiGo N660P oferece uma imagem de alta definição com resolução de 1920 x 1080p e vem com equilíbrio automático de brancos e controle de exposição. A webcam oferece imagens nítidas e vídeos de alta definição a 60 fps mesmo em configurações de luz de fundo fraca ou ruim, pois a câmera se ajustará de forma inteligente para produzir a melhor imagem possível.

【Microfones com cancelamento de ruído estéreo duplo embutidos】Os microfones estéreo duplos integrados são omnidirecionais e vêm com tecnologia de cancelamento de ruído que ajuda a filtrar o ruído de fundo. É perfeito para ensino online, blog, conferências, transmissão ao vivo, videochamadas, jogos e muito mais.

【Capa de privacidade incluída】A webcam vem com uma capa de privacidade anexada para proteger sua privacidade e segurança. Abra a capa de privacidade quando quiser usar a webcam e deslize-a para trás quando terminar. Evita que criminosos usem sua webcam quando ela não está em uso por você. Ajuda a proporcionar segurança e tranquilidade aos nossos valiosos clientes.

【Plug and Play】O cabo USB de 2 metros é longo o suficiente para qualquer tarefa, basta ligar e pronto! Não é necessário baixar ou instalar nenhum software de driver complicado. O NexiGo N660P é construído para sua conveniência.

【Amplamente compatível】Compatível com uma ampla gama de sistemas operacionais como: Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.6 e superior, Linux 2.6.24 ou superior, Chrome OS 29.0.1547 ou superior, Ubuntu versão 10.04 ou superior, Android v 5.0 ou superior (com clientes compatíveis com chamadas de vídeo).

Webcam UltraHD 4K BRIO, Logitech, Webcams e Equipamentos de VOIP R$ 1,198.90 R$ 1,082.00

R$ 1,082.00 in stock 9 new from R$ 1,082.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Especificações videochamadas em ultra hd 4k (até 4096 x 2160 pixels a 30 fps) videochamada em full hd de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30 ou 60 fps)

Videochamada em hd de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30, 60 ou 90 fps) conectividade plug-and-play via usb campo de visão de 90 graus com duas configurações adicionais (65 e 78 graus)

Disponíveis com o download do software opcional zoom digital de 5x em full hd foco automático tecnologia rightlight 3 com hdr para obter imagens claras em diversos ambientes de iluminação

Os de pouca luminosidade aos expostos à luz direta do sol controles de imagem com configurações opcionais da câmera para controlar panorâmica, inclinação e zoom

Dois microfones onidirecionais integrados com tecnologia de eliminação de ruídos tecnologia de sensores infravermelhos para windows hello (sdk disponível para integração do aplicativo)

Logitech Webcam C920x HD Pro, chamadas de vídeo Full HD 1080p/30fps, áudio estéreo claro, correção de luz HD, funciona com Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet – Preto R$ 999.00

Amazon.com.br Features A webcam vem com uma licença VCam XSplit de 3 meses e sem obturador de privacidade. A VCam XSplit permite remover, substituir e desfocar o fundo sem uma tela verde.

Chamadas e gravação de vídeo Full HD 1080p a 30 fps – Você vai causar uma forte impressão quando contar com vídeos nítidos, claramente detalhados e coloridos.

Áudio estéreo com microfones duplos – Capte som natural em chamadas e vídeos gravados.

Software avançado de captura – Crie e compartilhe conteúdo de vídeo facilmente com o Logitech Capture.

Ajuste de iluminação HD e foco automático – O C920x ajusta automaticamente as condições de iluminação para produzir imagens brilhantes e nítidas, mesmo se você estiver em uma configuração de pouca luz. READ O melhor O Iluminado Stephen King: Guia de revisão e compra

Anel de Luz LED 16 cm + Tripé R$ 26.50 R$ 19.40

R$ 19.40 in stock 48 new from R$ 17.36 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Anel de Luz LED de 16 centímetros, desenvolvido para maquiadores, fotógrafos, cinegrafistas e etc, que buscam uma ótima maneira de iluminar com perfeição.

É possível controlar as diferentes temperaturas de cores através do controle de ajuste que vai de 3500k à 5500k.

Na frente dos leds tem um filtro difusor para suavizar a luz "espalhando" a luz com maior uniformidade.

Você pode ajustar o ângulo da iluminação por possuir um suporte articulado.

Câmera webcam FULL HD Logitech C930e, Preto R$ 619.00

Amazon.com.br Features CAMERA WEBCAM FULL HD LOGITECH C930E

Certificada para os negócios

Cor Preta

Explore a nossa gama de produtos

Webcam Rapoo Full HD com Auto Foco 5 Anos de Garantia C260 - RA021 R$ 299.90 R$ 118.93

R$ 118.93 in stock 5 new from R$ 118.93 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Full HD 1080 P

Auto Foco

Feito com materiais de qualidade

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes

