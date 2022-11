Home » Top News O melhor asus: Guia de revisão e compra Top News O melhor asus: Guia de revisão e compra 2 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo asus não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor asus , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o asus 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes asus.



Notebook ASUS Vivobook Pro 15 K3500PH-KJ378W Cool Silver Intel Core i5 11300H 8GB 512GB ssd W11 15,6 R$ 7,999.00

R$ 4,709.00 in stock 3 new from R$ 4,709.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sistema operacional: Windows 11 Home

Tamanho da Tela: 15.6

Câmera Frontal HD

SSD: 512 GB

Conexões: Bluetooth, HDMI, USB

Notebook ASUS Vivobook X515JA-EJ1791W Intel Core i5 1035G1 8GB 512GB SSD W11 15,6" LED-backlit Cinza R$ 3,317.21 in stock 3 new from R$ 3,317.21

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com processador Intel Core i5 e GPU Intel UHD Graphics, o ASUS X515 ajuda você a fazer as coisas com rapidez e eficiência

O ASUS X515 possui armazenamento SSD para oferecer os benefícios de desempenho de dados superrápido. Instale aplicativos no SSD para respostas e tempos de carregamento mais rápidos.

A tela NanoEdge oferece ao ASUS X515 uma área de tela mais ampla para uma experiência de visualização envolvente, seja para o trabalho ou lazer

Com peso total de apenas 1,8 kg, o ASUS X515, extremamente portátil, é o notebook leve que acompanha o seu estilo de vida acelerado. Além disso, acrescenta elegância ao seu estilo com o acabamento Slate Grey.

O teclado com design ergonômico, construção robusta em peça única, de tamanho normal e com deslocamento de tecla de 1,4 mm é perfeito para proporcionar uma experiência de digitação confortável no ASUS X515. READ GP de Portugal: Lewis Hamilton vs Max Verstappen regressa a Portimão na velocidade da terceira jornada F1

Notebook ASUS M515DA-BR1213W AMD RYZEN 5 3500U / 8 GB / 256 GB / Windows 11 Home / Cinza R$ 3,050.86

R$ 2,748.00 in stock 5 new from R$ 2,748.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Tela NanoEdge com molduras superfinas; 2. Estrutura interna reforçada em metal; 3. Compacto, fino e leve; 4. Bateria com carregamento rápido (60% em 49min.).

Marca: ASUS

Produto de origem: TW

Garantia: 12 meses com o fabricante

ASUS Notebook Intel Core i7-1165G7 8GB 256GB SSD W11 15,6" Preto X513EA-EJ3010W R$ 4,005.74 in stock 4 new from R$ 4,005.74 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Notebook Asus Intel Core i7

Processador 1165G7

8GB de RAM com SSD de 256GB

Windows 11 Home

Tela de 15´6"

ASUS Notebook X515JA-EJ2734W Intel Core i5 1035G1 4GB 256GB ssd W11 15,6 LED-backlit tft lcd Cinza R$ 2,699.00 in stock 2 new from R$ 2,699.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Notebook asus X515JA-EJ2734W Intel Core i5 1035G1 4GB

Tela 15,6" Led

SSD 256GB

WINDOWS 11

Notebook ASUS X515JA-BR2750W INTEL CORE I3 1005G1 / 4 GB / 256 GB / Windows 11 Home / Cinza R$ 2,567.35

R$ 2,289.00 in stock 5 new from R$ 2,289.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Tela NanoEdge com molduras superfinas; 2. Estrutura interna reforçada em metal; 3. Compacto, fino e leve; 4. Bateria com carregamento rápido (60% em 49min.).

Garantia: 12 meses com o fabricante

Marca do produto: ASUS

País de origem do produto: BR

Notebook ASUS E510MA-BR701X INTEL CELERON DUAL CORE N4020 / 4 GB / 128 GB EMMC / Windows 11 Pro / Blue R$ 1,899.00

R$ 1,699.00 in stock 3 new from R$ 1,699.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Fino e leve: 1,6 kg, 19,15 mm 2. NanoEdge: proporção tela/corpo de 84% 3. Uso de bateria o dia todo 4. Ultra silencioso – Design sem ventiladores 5. Expansível – Permite adicionar um SSD PCIe 3.0

Roteador Asus RTAC59U AC1500 DBand 4Ant Wifi MUMIMO Gig IPV6 - PN # 90IG0540-BY8400 (RT-AC59U) R$ 299.99 in stock 2 new from R$ 279.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Roteador WiFi AC1500 dual band com MU-MIMO e Controle Parental para streaming de vídeos 4K.

600 Mbps (2.4GHz) e 867 Mbps (5GHz) para rápido desempenho sem fio.

4 portas LAN Gigabit: as velocidades podem ser até 10X mais rápidas que as 100 conexões Ethernet Base-T.

1 x porta USB 2.0 O ASUS AiDisk oferece compartilhamento de arquivos em rede local e remotamente.

ASUS Notebook VivoBook X543MA-GQ1300W Intel Celeron Dual Core N4020 4GB 500GB W11 15,6 Cinza Escuro R$ 1,599.00 in stock 5 new from R$ 1,599.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O notebook asus VivoBook X543 tem design clássico, com acabamento escovado em Prata Metálico e Cinza Escuro, super elegante e o melhor de tudo, apenas 1,9kg

Intel Celeron Dual Core N4020

HD 500G

TELA LED DE 15,6"

Windows 11 Home

Notebook Asus X515ja-br3932w Core i3 4gb 128gb Ssd Windows 11 15,6" Cinza R$ 2,249.00

R$ 2,099.00 in stock 3 new from R$ 2,099.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Anatel: 00915-18-04423

Adaptador de energia: 45,00 W

Smartphone Asus Zenfone 9 Snapdragon 8+ 6gb 128gb Camera Frontal 12mp Traseira 50mp+12mp 5,92" Black R$ 4,499.00 in stock 2 new from R$ 4,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Model AI2202-1A028BR Warranty 1 Ano de Garantia de Fábrica Color Preto

NOTEBOOK ASUS X515EA-EJ1320W CINZA R$ 2,447.55 in stock 2 new from R$ 2,447.55 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CORE I3 1115G4 / 4 GB /256 GB SSD / Windows 11 Home / Cinza

Garantia: 1 ano com o Fabricante

Marca do produto: Asus

País de origem do produto: BR

Notebook ASUS E510MA-BR702X Intel Celeron Dual Core N4020 4GB 128GB W11 15,6" LED-backlit Preto R$ 1,999.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com o ASUS E510MA compacto e leve, a produtividade está sempre ao seu alcance. Ele cabe facilmente em sua mochila ou bolsa para que você possa fazer as tarefas escolares ou criar conteúdo onde quer que esteja.

Com o ASUS E510MA, você pode deixar a fonte de energia em casa, e evitar de carregar peso. A bateria com duração de um dia oferece flexibilidade para trabalhar ou se divertir em qualquer lugar.

Com o Windows 11 Pro e o processador Intel com armazenamento e-MMC, o ASUS E510MA está bem equipado para ajudá-lo a atingir seus objetivos

A inovadora tela NanoEdge com bordas finas oferece mais espaço utilizável para uma visualização envolvente. Além disso, também permite que uma tela maior se encaixe em um chassi menor, proporcionando um notebook mais compacto.

Uma dobradiça plana de 180° habilmente projetada facilita o compartilhamento de conteúdo ou a colaboração com amigos.

Notebook ASUS E410MA-BV1873X Dream White R$ 1,593.21

R$ 1,404.60 in stock 1 new from R$ 1,404.60

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sistema Operacional: Linux - KeepOS Tela: 14” LED HD NanoEdge Processador: Intel Celeron Dual Core N4020 Placa de Vídeo: Intel UHD 600 Memória RAM: 4 GB Armazenamento: 128 GB SSD TouchPad Com Teclado Numérico - NumberPad

Componentes incluídos: NOTEBOOK, MANUAL, CARREGADOR

Tipo de produto: NOTEBOOK_COMPUTER

ASUS X515JA-BR2751W / INTEL CORE I3 1005G1 1,2 GHz, 4 MB Cache / 8 GB / 256 GB SSD PCIe G3X2 / 15,60" LED-backlit Anti-Glare (1366x768) / INTEL Intel® UHD Graphics / Cinza R$ 2,611.84

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Windows 11 Home Tela 15,60” LED HD Processador Intel Core i3 - 10ª Geração Placa de Vídeo INTEL Intel UHD Graphics Memória RAM 8 GB Armazenamento 256 GB SSD

Placa Mãe Asus TUF GAMING B550M-PLUS AMD AM4 DDR4 mATX R$ 1,429.00

R$ 1,169.00 in stock 12 new from R$ 1,169.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe gaming micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4) com PCIe 4.0, M.2 duplo, 10 fases de alimentação com DrMOS, Rede de 2,5 Gb, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C e suporte a iluminação RGB Aura Sync

Soquete AMD AM4: pronto para processadores AMD Ryzen de 3ª geração - Solução de energia aprimorada: 8+2 fases de alimentação, conector ProCool, componentes TUF de nível militar e VRM Digi+ para máxima durabilidade

Refrigeração abrangente: dissipadores de calor no VRM, dissipador de calor sem ventoinha no PCH, dissipador de calor M.2, header de ventoinha híbridos e utilitário Fan Xpert 2+ - Conectividade de última geração: suporte para PCIe 4.0 M.2, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C

Feita para jogos on-line: tecnologia de Rede de 2,5 Gb, TUF LANGuard e TurboLAN - Codec Realtek S1200A: qualidade de áudio cristalina sem precedentes, com taxa de sinal-ruído de 108 dB para saída estéreo e SNR de 103 dB para entrada

Microfone com cancelamento de ruído por AI: fornece comunicação de voz cristalina no jogo

ASUS Placa De Video Geforce Rtx 3060ti Dual Oc V2 8gb Gddr6 256-bit Dual-rtx3060ti-o8g-v2, 90YV0G1J-M0NA00 R$ 6,999.00

R$ 3,500.00 in stock 5 new from R$ 3,500.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa De Video Asus Geforce Rtx 3060 V2 Oc Dual 8gb Gddr6 192-bit Dual-rtx3060-o12g-v2

Um produto de verdadeiro desempenho

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

Notebook ASUS VivoBook X543UA-DM3507 INTEL CORE I3 7020U / 4 GB / 256 GB SSD / Endless OS / Cinza Escuro R$ 2,961.46

R$ 2,649.00 in stock 1 new from R$ 2,649.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Design elegante e leve; 2. Caixas de som maiores com graves mais impactantes; 3. Teclado ergonômico com curso de 1,8mm para maior produtividade; 4. ASUS IceCool mantém o apoio das mãos sempre frios para trabalhar por horas de forma bem confortável

Os produtos foram projetados com o usuário em mente querendo cumprir os desejos

Um produto de verdadeiro desempenho

Descubra produtos úteis para você READ Albuquerque recebe Prémio Presidencial Português por Realização de Corridas - Semana do desporto motorizado

Laptop 2022 ASUS Zenbook 14 Slim Business, tela FHD IPS de 14 polegadas, AMD 6 núcleos Ryzen 5 5500U (Beats i7-10510U), NVIDIA GeForce MX450, 8GB RAM, SSD de 256GB, Wi-Fi 6, Webcam HD, USB-C, Win 11, Cinza R$ 3,260.00 in stock 1 new from R$ 3,260.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Processador AMD Ryzen 5 5500U de 6 núcleos: 6 núcleos, 12 fios, até 4,0 GHz, 8 MB de cache L3, Hexa-core. Desfrute de alto desempenho de aplicação e experiências de jogo mais suaves. Oferece qualidade de imagem sólida para uso na Internet, filmes, edição básica de fotos e jogos casuais.

【NVIDIA GeForce MX450, 2GB GDDR5】Você pode esperar um desempenho até 2,5 vezes mais rápido do que os gráficos integrados mais recentes para edição de fotos, edição de vídeo e jogos mais rápidos. Também funciona perfeitamente com a tecnologia NVIDIA Optimus para lhe dar o equilíbrio perfeito entre longa vida útil da bateria e desempenho.

【Tela IPS de 14,0 cm Full HD (1920 x 1080) 16:9】100% sRGB, retroiluminação LED com eficiência energética. O FHD oferece uma boa nitidez de imagem e uma boa quantidade de espaço na tela para a interface e os programas do usuário. A tela baseada na tecnologia IPS oferece ângulos de visualização muito mais amplos do que as telas TN de classe econômica.

【Som de harman/kardon | Design leve e fino】Pesa 1,3 kg. e mede 1,7 cm de espessura, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, HD Webcam para reuniões online, Zoom, Skype, equipes, Windows 11 Home – ideal para estudantes, casa, profissionais, pequenas empresas e educação escolar.

【8 GB de RAM, SSD PCIe de 256 GB 】Tudo é original do fabricante. O selo original é aberto apenas para atualização. Oferecemos uma garantia padrão de 1 ano para RAM/SSD atualizado. Este item será enviado da Happy Ranger. Com tecido.

Asus TUF B360M-PLUS Placa Mãe R$ 796.17

R$ 692.97 in stock 5 new from R$ 692.97

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset: Intel B360

Soquete: 1151

Entradas: 1 PCIe 3. 0/2. 0 x16 (x16), 2 PCIe 2. 0 x1

Placa Mãe ASUS Prime - H510M-E, Intel LGA 1200, microATX, DDR4 R$ 709.00

R$ 673.32 in stock 9 new from R$ 669.00

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta até 64GB de canal duplo DDR4-SDRAM

Fator de forma micro ATX

Portas: 1 x Ethernet LAN (RJ-45), 1x HDMI, 2 x USB3.2 Gen 1 Type-A, 2 x chipset USB2.0: Intel H510

Pronto para processadores Intel de 11ª e 10ª Geração

Placa Mãe Asus TUF GAMING B460M-PLUS, Chipset B460, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 R$ 828.35 in stock 17 new from R$ 826.41

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe gaming micro ATX Intel B460 (LGA 1200) com M.2 duplo, 8 fases de alimentação, HDMI, DisplayPort, SATA 6Gbps, porta USB 3.2 Gen 1 e iluminação Aura Sync RGB

Soquete Intel LGA 1200: pronta para processadores Intel Core de 10ª Geração; Solução de energia aprimorada: 6+1+1 fases de alimentação, componentes TUF de nível militar e VRM Digi+ para máxima durabilidade

Refrigeração abrangente: dissipador de calor no VRM, dissipador de calor no M.2, dissipador de calor no PCH; Feita para jogos on-line: Rede Intel I219-V, TUF LANGuard e tecnologia Turbo LAN

Codec Realtek S1200A: qualidade de áudio cristalina sem precedentes, com taxa de sinal-ruído de 108 dB para saída estéreo e SNR de 103 dB para gravação

Iluminação RGB Aura Sync: efeitos de LED sincronizáveis em um vasto portfólio de componentes e periféricos compatíveis, incluindo fitas RGB endereçáveis

Smartphone Asus ROG Phone 6 256GB 5G Octa Core Snapdragon 8+Gen1 12GB 6,78" CâmTripla+Self12MP BK R$ 7,699.00 in stock 1 new from R$ 7,699.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number AI2201-1A049BR Color Phantom Black

Placa-Mãe ASUS Prime - H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX, DDR4 R$ 549.90 in stock 9 new from R$ 549.90

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa mae asus micro atx lga (1151) -prime h310m-e r2 0/br

1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse 1 x saída(s) DVI-D 1 x HDMI 1 x porta(s) LAN (RJ45) 2 x porta(s) USB 2 0 3 x conector(es) de áudio 1 x 5Gb/s port(s) USB Type-CTM 2 x porta(s) USB 3 0 (azul) Type-A 2 x USB 3 1 Gen 2 (Azul turquesa)Type-A

ASUS Zenfone Max Pro M2 - 6GB 64GB , Titanium R$ 1,899.00 in stock 2 new from R$ 1,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela: 6,26" FHD+ LED Backlight IPS

Câmera: Dual: 12MP +5MP / 13 MP

Mais energia: 2 dias de uso ininterrupto com Bateria de 5000mAh;

Memória: 64 GB / 6 GB

Mais desempenho: 3x mais rápido com Snapdragon 660 AIE 14nm;

Smartphone Asus Zenfone 9 128gb 5g Octa Core Snapdragon 888+ 8gb 5,92" Câm Dupla + Self 12mp Sun. Red R$ 4,999.00 in stock 1 new from R$ 4,999.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number AI2202-1C029BR Warranty 12 Meses Color Sunset Red

Laptop para jogos ASUS 2022 – TUF Gaming A15 15,6" FHD 144Hz – AMD Ryzen 7 – 6800H – RTX 3050 Ti, DDR5, MUX, RGB Backlit KB, WiFi 6, cinza, Win 11, com HDMI (16GB RAM | 1TB PCIe SSD) R$ 5,289.79 in stock 1 new from R$ 5,289.79

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Memória e armazenamento】 16 GB de RAM, SSD de 1 TB, este laptop foi atualizado profissionalmente para SSD de 1 TB. O selo original é aberto apenas para atualização. Fornecemos uma garantia padrão de 1 ano para SSD atualizado. Embalado com HDMI. 【Enviado de Happy Ranger】

【AMD Ryzen 7 6800H】 Até 4,7 GHz, aumente seus jogos com a CPU AMD Ryzen 7 6800H. 8 núcleos e 16 threads estão prontos para lidar com os jogos AAA mais recentes.

Gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 Graphics, até 1745MHz a 95W (80W + 15W com Dynamic Boost) para uma GPU ultrarrápida para alimentar seus jogos.

【Recursos】 RGB retroiluminado KB, WiFi 6, DDR5, pesa 2,2 kg e mede 2,2 cm de espessura, conectividade robusta, áudio cristalino, câmera HD 720p. DLSS (Deep Learning Super Sampling), Ray Tracing, Dolby Atmos.

【Tela de 6,6 polegadas】 A tela Full HD 1920 x 1080 de 144 Hz possui sincronização adaptável para minimizar rasgos de tela, enquanto joga seus jogos favoritos.

Asus TUF Gaming Z690-PLUS Tomada WiFi LGA1700/ Intel Z690/ DDR5/ Wi-Fi e Bluetooth/ SATA3 e USB3.2/M.2/ATX Placa-mãe R$ 2,574.00 in stock 2 new from R$ 2,574.00 Verifique o preço na Amazon

Verifique o preço na Amazon

CHIPSET: INTEL Z690

Memória: 4 x DIMM MAX 128 GB DDR5

Compartimentos: 1 PCIE5.0X16; 1 PCIE3.0X16; 1 PCIE3.0X4; 2 PCIE3.0X1

Armazenamento: suporte total 4 compartimentos M.2; 4 portas SATA 6GB/S

ASUS Placa mãe ROG Crosshair VIII Dark Hero AMD AM4 X570S Zen 3 Ryzen 5000 e 3ª geração Ryzen ATX Gaming (PCIe 4.0, 14+2 Ti Power Stages, PCH Heatsink 6, Wi-Fi 6, LAN de 2,5 Gbps, USB 3.2 geração 2 tipo C R$ 5,401.07 in stock 1 new from R$ 5,401.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Soquete AMD AM4: pronto para processadores AMD Ryzen de 2ª geração e processadores AMD Ryzen de 3ª geração. Bluetooth v5.1

Design térmico abrangente: dissipador de calor passivo, dissipadores de calor de alumínio M.2 e zona de resfriamento de água ROG.

Entrega de energia robusta: solução de energia projetada 14+2 estágios de potência TI avaliados para 90A, conectores de alimentação ProCool II, engasgos de liga microfina e capacitores metálicos pretos feitos no Japão 10K

Conectividade de alto desempenho: Wi-Fi 6 integrado (802.11ax) com suporte MU-MIMO, Ethernet de 2,5 Gbps e Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C

Design amigável para bricolage: escudo I/O pré-montado, ASUS SafeSlot, BIOS flashback e componentes premium para máxima resistência. READ Joey Bates Cafe The New York Food Industry se maravilha com as suas incomparáveis ​​especialidades de pastelaria portuguesa

Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ventiladores de radiador projetados pela ROG para fluxo de ar otimizado e pressão estática

A tampa da bomba de revestimento RGB e NCVM endereçável individualmente acentua a estética moderna e elegante

Criado para complementar placas-mãe ROG, no estágio central da sua construção

Tubo reforçado com manga para maior durabilidade

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos asus estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu asus e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto asus final. Nem cada um dos asus está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de asus disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar asus no futuro. Então, o asus que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o asus disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do asus importa muito. No entanto, o asus proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu asus e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um asus específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para asus por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu asus preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor asus para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção asus sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Notebook ASUS Vivobook Pro 15 K3500PH-KJ378W Cool Silver Intel Core i5 11300H 8GB 512GB ssd W11 15,6,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Notebook ASUS Vivobook X515JA-EJ1791W Intel Core i5 1035G1 8GB 512GB SSD W11 15,6″ LED-backlit Cinza será a melhor opção para você.

ROG Strix LC 120 RGB, Cooler CPU All-in-One ROG, com iluminação RGB endereçável, sincronização Aura, revestimento de bomba NCVM e ventilador de radiador ROG é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual asus você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.