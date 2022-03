O melhor apple airpods: Guia de revisão e compra

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo apple airpods não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor apple airpods , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o apple airpods 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes apple airpods.



APPLE AC AURICULAR AIRPODS 2 MV7N2AM/A

Amazon.com.br Features Fone de Ouvido Apple AirPods versão 2, com estojo de recarga. O Novo AirPods traz uma experiência nova em usar fones de ouvido sem fio. É só tirá-los do estojo e estão prontos para uso com seu iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac. Ele oferece cinco horas de som e três horas para conversar com apenas uma carga.

APPLE AC AURICULAR AIRPODS 3 MME73AM/A

Amazon.com.br Features Fone de Ouvido Apple AirPods versão 2, com estojo de recarga. O Novo AirPods traz uma experiência nova em usar fones de ouvido sem fio. É só tirá-los do estojo e estão prontos para uso com seu iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac. Ele oferece cinco horas de som e três horas para conversar com apenas uma carga.

APPLE FONE AIRPODS PRO COM MAGSAFE MLWK3AM/A

Amazon.com.br Features Os AirPods Pro oferecem um ajuste mais personalizável, com três pontas de silicone em tamanhos diferentes para você escolher. Com um formato cônico interno, elas se adaptam ao formato do seu ouvido. Isso evita que os AirPods saiam do lugar e cria um encaixe perfeito que ajuda no cancelamento de ruídos. O estojo de recarga MagSafe oferece bateria para mais de 24 horas de uso¹. Para recarregar, coloque o estojo sobre seu carregador MagSafe ou um carregador sem fio. Mas, se você não tiver um carregador sem fio, tudo bem. É só usar o conector Lightning.

Cancelamento Ativo de Ruído Os AirPods Pro oferecem cancelamento de ruído e são incrivelmente leves. Eles bloqueiam o barulho ao redor para você se concentrar no que estiver ouvindo. Os AirPods Pro têm dois microfones, um voltado para fora e outro para dentro, que juntos criam um cancelamento de ruído incrível. Ao se adaptar continuamente ao formato do seu ouvido e fazer um ajuste das pontas, a tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruído silencia tudo ao seu redor para que você fique sintonizado nas suas músicas, podcasts e ligações.

Os Airpods Pro com o modo Ambiente ativado permitem a entrada do som exterior para você ouvir e se conectar com tudo o que acontece ao redor. Com um microfone voltado para fora e outro para dentro, os fones de ouvido desfazem o efeito de isolamento sonoro criado pelas pontas de silicone. Assim, tudo soa natural, como quando você conversa com alguém. E a Amplificação na Conversa para AirPods Pro ajuda a ouvir melhor as pessoas durante conversas presenciais em ambientes barulhentos, concentrando seus fones na voz da pessoa que está bem na sua frente.

Fantástica qualidade de áudio O driver personalizado de alta amplitude e baixa distorção emite graves potentes. Um amplificador com alto alcance dinâmico produz um som impecável e ao mesmo tempo supereficiente, estendendo a duração da bateria. O Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça direciona o som ao seu redor². A Equalização Adaptativa afina a música automaticamente para se adequar ao formato do seu ouvido e criar uma experiência de áudio rica e consistente.

Juntos, eles são mágicos O chip H1, criado pela Apple, conta com uma latência surpreendentemente baixa. Um sensor de força nas hastes facilita o controle das músicas e chamadas, além de alternar entre os modos Cancelamento Ativo de Ruído e Ambiente. O recurso Ouvir Mensagens com a Siri permite que a Siri leia as mensagens para você pelos AirPods. E, com o Compartilhamento de áudio, você pode ouvir com mais alguém um streaming em dois pares de AirPods — para jogar, assistir a um filme ou escutar juntos uma música³. READ O melhor eletronics: quais são suas opções?

Fone de Ouvido sem Fio Apple AirPods Pro com Estojo de Carregamento Wireless - Branco

Amazon.com.br Features Cancelamento Ativo de Ruído para um som totalmente imersivo

Modo Ambiente para ouvir o mundo ao seu redor

Ajuste personalizável para conforto o dia todo

Carregue sem fio, use sem parar

Apple AirPods Max – Azul celeste

Amazon.com.br Features O driver dinâmico projetado pela Apple oferece áudio de alta fidelidade

O cancelamento ativo de ruído bloqueia o ruído externo, para que você possa mergulhar em música

Modo de transparência para ouvir e interagir com o mundo ao seu redor

O áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça oferece um som semelhante ao cinema que envolve você

Áudio computacional combina design acústico personalizado com o chip Apple H1 e software para experiências inovadoras de audição

Fone de Ouvido Apple Airpods, com estojo de recarga sem fio - Mrxj2be/a

Novo Apple AirPods Max - Prata

Amazon.com.br Features O driver dinâmico projetado pela Apple oferece áudio de alta fidelidade

O cancelamento ativo de ruído bloqueia o ruído externo, para que você possa mergulhar em música

Modo de transparência para ouvir e interagir com o mundo ao seu redor

O áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça oferece um som semelhante ao cinema que envolve você

Áudio computacional combina design acústico personalizado com o chip Apple H1 e software para experiências inovadoras de audição

AirPods com estojo de recarga (2a geração)

Amazon.com.br Features Ajuste universal para conforto durante todo o dia

Ativação e ligação automáticas

Configuração simples em todos os dispositivos Apple

Controle música e chamadas a partir dos seus AirPods

Partilhe facilmente áudio entre dois pares de AirPods no iPhone, iPad, iPod touch ou Apple TV

Fone de Ouvido Apple Airpods Pro - Mwp22be/a.

Amazon.com.br Features Fone de ouvido

Airpods Pro

Bluetooth

AirPods (3.ª geração)

Amazon.com.br Features Áudio espacial com seguimento dinâmico da posição da cabeça para se deixar envolver pelo som

Equalização adaptativa que ajusta automaticamente a música aos seus ouvidos

Design ergonómico totalmente novo

Sensor de força para controlar o que ouve, atender ou desligar chamadas e muito mais

Resistência à água e à transpiração

AirPods Pro

Amazon.com.br Features Cancelamento ativo de ruído que bloqueia o som vindo do exterior. Só fica com ouvidos para a sua música

Modo Transparência para ouvir e interagir com o mundo à sua volta

Áudio espacial com seguimento dinâmico da posição da cabeça para se deixar envolver pelo som

Equalização adaptativa que ajusta automaticamente a música aos seus ouvidos

Adaptadores de silicone em três tamanhos, macios e afunilados, para um ajuste à medida

AirPods Max - Prateado

Amazon.com.br Features Transdutor dinâmico desenvolvido pela Apple para som de alta‐fidelidade

Cancelamento ativo de ruído que bloqueia o som vindo do exterior. Só fica com ouvidos para a sua música

Modo Transparência para ouvir e interagir com o mundo à sua volta

O áudio espacial com seguimento dinâmico da posição da cabeça proporciona um som surround envolvente, digno das salas de cinema

Som de cortar a respiração, graças ao áudio computacional que combina um design acústico especial com o software e processador H1 da Apple

AirPods Pro - Wireless

Apple EarPods com plugue de fone de ouvido de 3,5 mm - branco

Amazon.com.br Features Diferentemente dos fones de ouvido circulares tradicionais, o design dos EarPods é definido pela geometria da orelha, o que os torna mais confortáveis para mais pessoas do que qualquer outro fone de ouvido estilo fone de ouvido

Os alto-falantes dentro dos EarPods foram projetados para maximizar a saída de som e minimizar a perda de som, o que significa que você obtém áudio de alta qualidade

Os EarPods também incluem um controle remoto integrado que permite ajustar o volume, controlar a reprodução de música e vídeo e atender ou encerrar chamadas com uma pitada do cabo

O controle remoto e o microfone são compatíveis com todos os modelos de iPod, iPhone e iPad (não todos os modelos suportam funções de aumentar ou diminuir o volume). O áudio é compatível com todos os modelos de iPod. Requer a versão de software 1.0.3 para iPod nano (4ª geração), 2.0.1 para iPod classic (120 GB) e 2.2 ou posterior para iPod touch (2ª geração). READ O melhor iwo 9: quais são suas opções?

Carregador Usb-c 18w Fast Charger Apple (Branco)

Airpods 2 TWS fone de ouvido bluetooth

Novo Apple AirPods Max - Rosa

Amazon.com.br Features O driver dinâmico projetado pela Apple oferece áudio de alta fidelidade

O cancelamento ativo de ruído bloqueia o ruído externo, para que você possa mergulhar em música

Modo de transparência para ouvir e interagir com o mundo ao seu redor

O áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça oferece um som semelhante ao cinema que envolve você

Áudio computacional combina design acústico personalizado com o chip Apple H1 e software para experiências inovadoras de audição

Suporte Segurador Preto Compatível Com AirPods Apple Watch

Amazon.com.br Features Estiloso

Ideal para o dia a dia

Versátil

Apple Watch Series 5 Comprehensive user's Guide: Tips, Tricks and Hidden Features You Never Knew Existed in Apple Watch 5 & WatchOS (English Edition)

Apple AirPods: Complete users guide on how to master your AirPods (Airpods pro & Max) with tips and tricks to setup and troubleshoot your AirPods with well details pictures.

Adaptador de Lightning para conector de fones de ouvido de 3,5 mm

Amazon.com.br Features Adaptador Lightning para auscultadores de 3,5 mm

Dock Station 3 em 1 carregador sem fio (wireless) 20w, estação de carregamento rápido para iphone 12, 11, xs, xr, x, 8, apple watch 1 ao 6, qi, airpods 2 e pro e iwatch 6 (Preto)

R$ 176.00 in stock 3 new from R$ 176.00 Verifique o preço na Amazon

Apple AirPods Max – Cinza espacial

Amazon.com.br Features O driver dinâmico projetado pela Apple oferece áudio de alta fidelidade

O cancelamento ativo de ruído bloqueia o ruído externo, para que você possa mergulhar em música

Modo de transparência para ouvir e interagir com o mundo ao seu redor

O áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça oferece um som semelhante ao cinema que envolve você

Áudio computacional combina design acústico personalizado com o chip Apple H1 e software para experiências inovadoras de audição

Fone de Ouvido Apple EarPods Lightning

Amazon.com.br Features **( Produto 100% Original Apple )**

Ao contrário dos fones de ouvido redondos tradicionais, o design dos EarPods é definido pela geometria da orelha. Por isso, eles são mais confortáveis para mais pessoas do que outros fones de ouvido intra-auriculares.

Os alto-falantes dos EarPods foram projetados para minimizar a perda e maximizar a saída do som, o que gera áudio de alta qualidade.

Os EarPods com conector Lightning também têm controle remoto integrado que permite ajustar o volume, controlar a reprodução de músicas e vídeos e atender e desligar chamadas tocando o fio.

Destaques Desenvolvido pela Apple

MagSafe Charger

Amazon.com.br Features Carregador MagSafe

Fones de Ouvido Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061LS

Amazon.com.br Features Modo Jogo - Baixa Latência

Não acompanha cabo USB de carregamento

Novo modelo Redmi Airdots S

Taxa de transmissão duplicada em relação a versão anterior

Transmissão binaural - Menos falhas de sincronização

Apple Carregador Magsafe. Branco

Amazon.com.br Features O MagSafe Charger simplifica o carregamento sem fio.

Os ímãs perfeitamente alinhados são fixados em seus AirPods ou iPhone

Fornece carregamento sem fio mais rápido.

O carregador MagSafe mantém compatibilidade com o carregamento Qi, portanto, pode ser usado para carregar sem fio seu iPhone 8 ou posterior, bem como modelos AirPods com um estojo de carregamento sem fio, como você faria com qualquer carregador certificado Qi.

Compatível com AirPods Pro, AirPods com capa de carregamento sem fio e capa de carregamento sem fio AirPods

Apple Pencil (2.ª geração)

Amazon.com.br Features O Apple Pencil (2.a geração) dá vida ao seu trabalho.

Com um traço natural e instantâneo, precisão absoluta e sensibilidade à inclinação e a pressão, transforma‐se no seu instrumento criativo preferido: pincel, carvão ou lápis.

Pintar, desenhar, fazer esboços e tomar notas é mais fácil do que nunca.

Tem uma ligação magnética ao iPad Pro e iPad Air*, carrega sem fios e pode mudar de ferramentas com um simples toque duplo.

Apple iPad 9 Geração 10.2" Wi-Fi 64gb Cinza Espacial MK2K3LL/A

Part Number MK2K3LL/A Model MK2K3LL/A

Novo Apple AirPods Max - Verde

Amazon.com.br Features O driver dinâmico projetado pela Apple oferece áudio de alta fidelidade

O cancelamento ativo de ruído bloqueia o ruído externo, para que você possa mergulhar em música

Modo de transparência para ouvir e interagir com o mundo ao seu redor

O áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça oferece um som semelhante ao cinema que envolve você

Áudio computacional combina design acústico personalizado com o chip Apple H1 e software para experiências inovadoras de audição

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos apple airpods estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu apple airpods e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto apple airpods final. Nem cada um dos apple airpods está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de apple airpods disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar apple airpods no futuro. Então, o apple airpods que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o apple airpods disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do apple airpods importa muito. No entanto, o apple airpods proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu apple airpods e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um apple airpods específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para apple airpods por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu apple airpods preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor apple airpods para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção apple airpods sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira APPLE AC AURICULAR AIRPODS 2 MV7N2AM/A,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium APPLE AC AURICULAR AIRPODS 3 MME73AM/A será a melhor opção para você.

Novo Apple AirPods Max – Verde é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual apple airpods você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.