Segura a chapa: O Comida Di Buteco deste ano já começa nesta sexta (13)

Fortalecer a cultura do boteco raiz como um espaço familiar de sociabilidade afetiva nas cidades e também de transformação de vidas é uma das missões da 19ª edição do Comida Di Buteco, concurso gastronômico nacional de bares que se inicia nesta sexta-feira, dia 13 de abril, e irá acontecer em 21 cidades simultaneamente.

Esse ano o tema é livre, ou seja, cada bar vai escolher de forma autônoma os ingredientes para a criação de uma receita inédita. Mas atenção, os estabelecimentos que irão participar pela primeira vez poderão concorrer com um petisco que já exista na casa.

Você que já está com água na boca terá a “chata” incumbência de até o dia 06 de maio provar as iguarias criadas pelos estabelecimentos especialmente para o concurso e dar notas aos locais. Um corpo de jurados também entrará na equação para definir o melhor boteco da cidade e do país. O preço do petisco para cada bar fica por R$ 25,90 (unificado para todo o Brasil).

“Nós queremos desmistificar essa ideia de que boteco é um lugar masculino, onde só vão homens para beber”, explicou Ariani Pavan, coordenadora regional do concurso, no evento de lançamento do Comida Di Buteco que aconteceu quinta-feira (10) à noite no Pra Quem Gosta, restaurante olindense que este ano é um dos estreantes na disputa oferecendo como opção um autêntico sarapatel de porco.

Esse ano, a Região Metropolitana do Recife irá entrar nesse auê gastronômico totalizando 26 botecos ao todo nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão. Bar do Peixe, Bar do Cabo, Bar do Vizinho, Confraria do Zé Perninha, Casa de Tonho, Sana Beer Pub, Bigspetto, Boteco Du Maranhão, A Venda de Seu Biu, Armazém Centenário, Bodega do Seu Artur, Caldo de Boteco, Caldinho do Phellipe, Whiskritório, Hora Extra Bar e Comedoria são alguns nomes que estão no páreo.

Os botecos escolhidos para participar do concurso são categorizados pela organização do Comida Di Buteco como “Espontâneos”. Mas o que significa? São aqueles que “o dono está sempre à frente do negócio, não pertencendo à redes ou franquias e que muitas vezes se originou na própria casa da pessoa. Tem a identidade de seu proprietário e na maioria das vezes, outras pessoas da família do dono trabalham ali também”.

Como funciona o concurso?

A competição estará dividida em dois momentos. Na primeira parte, os botecos serão avaliados a partir de quatro categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Serão escolhidos 21 vencedores (número de cidades que concorrem).

A segunda etapa, que será realizada em junho, uma comissão de jurados irá visitar os campeões de cada cidade e irá avaliar ps estabelecimentos a partir das mesmas categorias citadas acima. Cada campeão da cidade irá receber três jurados. Assim, após compatibilização das notas, será eleito o “melhor boteco do Brasil”, que será divulgado e premiado no mês de julho.

Comida Di Buteco

📍 21 botecos espalhados por Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes

📅 13 de abril a 06 de maio

📞 (81) 997323736 (Kennedy/Juliana)

Facebook: @comidadibuteco

Instagram: @_comidadibuteco

comidadibuteco.com.br