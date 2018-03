Sábado (24) é dia de Festival de Pizzas Veganas em Setúbal

A partir das 11h do sábado (24), a Vegaria promove o Festival de Pizzas Veganas no bairro de Setúbal, Zona Sul do Recife. As pizzas serão assinadas pela Pizzalize, pizzaria recifense que usa queijos à base de tofu, jerimum, cenoura e batata. Pra vegano nenhum botar defeito! 😋

A pizzas serão vendidas por R$ 6 a fatia e os sabores vão variar entre shitake com abacaxi e rúcula, jaca com cebola caramelizada, tomate seco com brócolis (a mais pedida da casa) e brownie. Pra acompanhar tudo isso, vai rolar cerveja artesanal, suco orgânico e água de coco.

A Vegaria, primeiro empório vegano do Nordeste, promove nos finais de semana eventos com comidinhas em versões que não usam ingredientes de origem animal. O espaço também oferece periodicamente cursos voltados a essa culinária.

📌 Festival de Pizzas Veganas

📍 Vegaria – Empório Vegano | Rua Barão de Souza Leão, 211

📅 Sábado, 24/03

⏰ das 11h às 15h