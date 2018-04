9 cafés da Zona Sul abertos às segundas-feiras

Os adeptos do rua office (🙋) sabem que na segunda-feira é super difícil encontrar aquele cafezinho pra trabalhar. Quem está precisando de um acalento na alma para começar bem a semana acaba tendo dificuldades em achar um local confortável, com uma bebida quentinha e gostosa.

Pensando nisso, o Café na Cidade desta semana reuniu 9 opções de cafés na Zona Sul do Recife (Pina, Boa Viagem e Setúbal) que abrem na segunda. O resto da cidade será englobado em breve, prometo. 🤓

📌 Manu Tenório Café

📍 Avenida Conselheiro Aguiar, 1552, Boa Viagem, Recife – PE

☎ (081) 3125-2334

⏰ Segunda a Sexta, 10h às 19h | Sábado, 09h às 18h

📷 @manutenoriocafe

👍 Bom pra esquentar o coração, passear com os migos e comer o chia pudding!

📌 Delta Expresso

📍 Rua Ribeiro de Brito

☎ (081) 3125-4835

⏰ Todos os dias, das 7h30 às 21h

📷 @deltaexpresso

👍 Bom pra trabalhar, com wi-fi topíssimo.

📌 D’Vino Caffè

📍 Rua Padre Giordano, 310

☎ (081) 3129-7292

📷 Todos os dias, das 11h30 às 22h

👍 Os dois mundos: Bom pra esquentar o coração, passear com os migos E pra trabalhar, com wi-fi topíssimo. Por lá eu indico os mil tipos de cuscuz, um xodó meu.

📌 Harina Café

📍 Rua França Pereira, 137

☎ (081) 3090-6471

⏰ Todos os dias das 8h às 21h

📷 @ferreirocafe

👍 Bom pra comer um croissant do Galo Padeiro sem culpa!

📌 São Bráz

📍 Rua Maria Carolina, 315

☎ (081) 3037-0338

⏰ Segunda a sábado, das 7h às 21h | Domingo, das 9h às 20h

📷 @saobrazcafe

👍 Bom pra trabalhar, com wi-fi massa. E por favor, não esquece de pedir a iguaria chamada chocolate quente do São Bráz. Meu preferido da cidade disparado.

📌 Ferreiro Café

📍 Shopping Recife, R. Padre Carapuceiro, 777

☎ (081) 3463-6018

⏰ Todos os dias das 10h às 22h

📷 @ferreirocafe

👍 Bom pra bater aquele papo pós almoço com a galera da firma. E dica: aproveita pra comer uma das sobremesas do Galo Padeiro.

📌 Kaffe Torreifação e Treinamento

📍 Avenida Conselheiro Aguiar, 2178

☎ (081) 99525-5170

⏰ Segunda a Sexta, 13h às 20h | Sábado e domingo, das 14h às 20h

📷 @kaffe.tt

👍 Bom pra aprender sobre café, bater um papo com o barista e sair de lá o verdadeiro conhecedor de mesa de bar.

📌 Boleria das Marias

📍 Rua Baltazar Passos, 480, lojas 4 e 5

☎ (081) 3314-0900 | (081) 99793-0106

⏰ Segunda a sábado, das 12h às 20h | Domingo, das 14h às 20h

📷 @boleriadasmarias

👍 Bom pra esquentar bem muito o coração e se lembrar do bolinho que sua vovó fazia quando você era pequeno (ou talvez seja só eu mesmo 😛).

📌 CoffeeTown

📍 Shopping Recife, Rua Padre Carapuceiro

☎ (043) 99692-3535

⏰ Segunda a sábado, das 9h às 22h | Domingo das 12h às 21h

📷 @coffeetownrecife

👍 Bom pra trabalhar, com wi-fi topíssimo, e melhor ainda pra tomar o iced tea de romã.

Conhece mais algum que faltou na lista? Conta pra gente nos comentários!

Por Suzana Souza do Café na Cidade

Suzana é estudante de jornalismo pela UFPE e estagiária do PorAqui. Moradora de Setúbal (quase) sua vida toda, Suzana não nasceu no Recife, mas é 100% pernambucana. Tem uma estante de livros dividida por cores em um quarto amontoado de coisa e sonha em um dia, bem lá na frente, ser dona de um cafezinho no Centro do Recife. É também mãe de uma gatinea chamada Mila e uma catiorinea chamada Sofia. Ah! Suzana também é doida por comidinhas (taurina, né?), lugares bonitinhos e por falar tudo no diminutivo.