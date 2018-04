Inauguração de Mr. Hoppy nas Graças tem 300 chopes a R$ 1

Eu sei que hoje é segunda-feira, mas uma notícia animadora dessa não podia ser dada em outro dia: a Mr. Hoppy, cujos chopes e hambúrgueres artesanais caíram no gosto da turma da Zona Sul, inaugura seu segundo endereço no Recife. Fica nas Graças, bairro da Zona Norte, mais precisamente na Rui Barbosa, número 815, e abre as portas neste sábado (7).

A partir das 17h, vai rolar show com banda Handmadeblues, no palco que promete trazer uma programação voltada pro rock e pro blues.

Ainda terá uma oferta daquelas: os 300 primeiros chopes Mr Hoppy Pilsen Puro Malte saem por apenas R$ 1 cada.

Pra farra ser completa, ainda rola hambúrguer artesanal, com preços a partir de R$ 10, marca registrada da casa.

Origem

A marca nasceu em Curitiba, em uma Kombi beer com oito torneiras de chope. Atualmente há cinco unidades do Mr. Hoppy Beer na capital paranaense – e agora duas no Recife.

Mr Hoppy Rui Barbosa

Avenida Rui Barbosa, 815 – Graças. Recife/PE

Instagram: @mrhoppyruibarbosa

* Os 300 chopes por R$ 1,00 serão limitados a um por pessoa.