Cerveja artesanal combina com o que? Veja dicas de harmonização!

São tantos aromas e sabores diferentes de cervejas que invadiram o mercado com o crescimento das cervejarias artesanais que às vezes até fica difícil saber quais bebidas combinam melhor com uma determinada comida. Cerveja artesanal é como vinho: tem harmonização e sommelier.

Para facilitar na escolha do rótulo, os sommeliers da cervejaria pernambucana Ekäut fizeram uma harmonização com alguns rótulos da casa. Confira as dicas e veja se combina com seu paladar! 🍻

Witbier

🍺 Cerveja de trigo de origem belga, refrescante com aroma cítrico e baixo amargor, com adição de casca de laranja, flor de camomila e semente de coentro.

🍣 Combina com saladas leves, frutos do mar e comida japonesa.

ABV (percentual em volume da quantidade de álcool): 4,0%

Amargor: Baixo (8 IBU)

Temperatura ideal: de 2 C° a 5 C°

Cor: Clara

APA 1817

🍺 A APA 1817 foi criada em homenagem a Revolução Pernambucana 1817. É uma American Pale Ale clássica.

🍗 Combina com carpaccios, empanadas, choriço e frango assado.

ABV: 5,6%

Amargor: Médio (40 IBU)

Temperatura ideal: de 5 C° a 9 C°

Cor: Clara

American IPA

🍺 Cerveja de puro malte e de alta fermentação. Recebeu uma generosa dose de lúpulos garantindo um aroma cítrico e frutado. Oferece corpo, aroma e teor alcoólico grande.

🍔 Combina com pratos condimentados/apimentados, hambúrgueres, linguiças e carnes assadas.

ABV: 6,5%

Amargor: Médio – alto (50 IBU)

Temperatura ideal: de 5C° a 9C°

Cor: Escura Forte

Extra Stout

🍺 Elaborada a partir de 8 tipos de maltes de diferentes torras, é resultando de uma explosão de aromas que vai do cacau ao café.

🧀 Combina com carnes e frutas e vermelha, queijo parmesão e sobremesa.

ABV: 6,7%

Amargor: Alto (65 IBU)

Temperatura ideal: de 5 C° a 9 C°

Cor: Preta

Coffee Stout

🍺 Tendo Extra Stout como base, a Coffee Stout recebeu uma infusão de café Arábica cultivado no Agreste pernambucano pela Yaguara Ecológico.

🍮 Combina com frutas vermelhas e sobremesa à base de chocolate.

ABV: 6,2%

Amargor: Alto (60 IBU)

Temperatura ideal: de 5 C° a 9 C°

Cor: Preta