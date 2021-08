Home » Top News Consequências da Pandemia: Necessidade de Empréstimo Pessoal Top News Consequências da Pandemia: Necessidade de Empréstimo Pessoal 1 Views Save Saved Removed 0

A pandemia causada pelo Covid-19 trouxe consequências catastróficas para diversas áreas, como saúde, educação e demais. Mas trouxe à tona também uma realidade muito triste, a falta de planejamento de gastos. Infelizmente, devido ao isolamento prolongado muitas empresas acabaram fechando ou realizando cortes no quadro de funcionários.

Com a falta de emprego, muitas pessoas viram suas contas chegarem ao limite sem saber como poderia quitá-las. Diante desse cenário caótico, trouxemos uma opção para colocar suas contas em dia, o empréstimo pessoal. Você conhece essa linha de crédito? Não, então esse artigo foi feito para você, aqui vamos te dar dicas e falar um pouco mais sobre esse crédito que tem salvado muitas famílias da falência.

Empréstimo pessoal é a solução?

Muitas pessoas se perguntam se obter um emprestimo pessoal é mesmo a solução para seus problemas, afinal terá que pagar juros ao final. Acontece que às vezes os gastos da família chegam a um patamar em que não há outra alternativa. Imagine a seguinte situação: você e sua esposa trabalhavam e ganhavam salários fixos.

Infelizmente, vem a pandemia do Coronavírus e você perde seu trabalho, só sua esposa continua com trabalho fixo, enquanto isso as contas de luz, água, telefone, gás e prestações do apartamento e dos móveis novos continuam vencendo e encorpando juros. Nesse caso, ao somar os juros de todas as dívidas você pode acabar se dando conta de que pagar o juros do empréstimo pessoal sairá mais em conta.

Quais são os tipos de Inflação?

Outra pergunta que muita gente vem se fazendo há um tempo, é por que tudo está tão caro? E a resposta para essa pergunta pode ser elaborada em apenas uma palavra: inflação. Esse terrível vilão, está aumentando o preço de absolutamente tudo, desde alimentos até eletrodomésticos.

Com a pandemia muitos produtos ficaram escassos ou de difícil locomoção devido às restrições, e isso fez o preço subir ainda mais, mas não é apenas isso, pois existem tipos de inflação. Você sabe quais são eles? Não? A gente te explica:

Inflação por demanda: ocorre quando os próprios compradores elevam os preços das mercadorias, devido a alta procura por um determinado produto. Por exemplo álcool em gel e máscaras;

Inflação de custos: ocorre quando o custo da produção de algo se torna muito caro, seja pelo salário dos funcionários, seja pela falta de mão-de-obra, seja pela falta de matéria-prima e etc;

Inflação inercial: ocorre quando há uma oferta reduzida e uma demanda muito alta, ela na verdade é uma consequência do pensamento de que determinada mercadoria vai continuar sempre subindo o valor.

A Creditas é confiável?

A Creditas é confiavel oferece ao usuário empréstimo pessoal online e de forma segura. Mas posso confiar? Pode sim, a Creditas é o antigo BankFácil uma empresa que já possui cinco anos no mercado. Toda a transação acontece no site deles de forma segura e protegida. Entre no site e confira todos os passos e realize seu empréstimo pessoal de maneira rápida e segura.

Essa é a sua chance de colocar as suas contas em dia. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e explicações, um abraço e até a próxima.

