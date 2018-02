Fundaj oferece oficinas gratuitas com mestres da cultura pernambucana

A Fundação Joaquim Nabuco lançou nesta sexta-feira o projeto Mestres dos Saberes, que vai dar a oportunidade de se participar de oficinas com vinte mestres e mestras das artes populares, principalmente do artesanato. O projeto vai ser realizado de 27 de fevereiro até 11 de maio, com aulas que duram em média três dias.

As aulas, gratuitas, vão beneficiar 400 alunos de escolas públicas municipais do Recife, mas também são abertas para qualquer pessoa interessada. O projeto Mestres dos Saberes contou com investimento de R$ 311 mil e terá suas vinte oficinas realizadas no Museu do Homem do Nordeste (Muhne), na Fundaj, em Casa Forte.

A ideia do projeto é de que os participantes tenham aulas práticas, acompanhando o processo das diversas técnicas artísticas. Entre os artistas/professores estão nomes como o pioneiro do cinema de animação em Pernambuco, Lula Gonzaga, e as mestras Mazé e Cosminha, de Vicência, que fazem sandálias, bolsas e outros acessórios utilizando como matéria-prima a fibra da bananeira.

Ao final do projeto, haverá uma exposição, uma feira de artesanato e um seminário de empreendedorismo, com foco na produção artesanal. Todos participantes que concluírem a formação recebem certificado.

Como se inscrever

Qualquer pessoa que tiver interesse em participar dos cursos deve solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail: mestresdossaberes@fundaj.gov.br. Mais informações pelo telefone (081) 3073-6331. O Museu do Homem do Nordeste fica na Avenida Dezessete de Agosto, 2187, em Casa Forte.

Confira o cronograma dos cursos

FEVEREIRO

27 e 28/02 e 01 e 02/03 – Abias (Madeira) – Manhã

27 e 28/02 e 01 e 02/03 – Lula Gonzaga (Cinema de Animação) – Tarde

MARÇO

06 a 09 – Cida Lima (Barro) – Manhã

06 a 09 – Neguinha (Barro) – Tarde

13 a 16 – Bacaro Borges (Xilogravura) – Manhã

13 a 16 – Marcos Siqueira (Madeira) – Tarde

20 a 23 – Roberto Vital (Madeira de Coqueiro) – Manhã

20 a 23 – Ademilson Rodrigues (Barro) – Tarde

ABRIL

03 a 06 – Mestre Guilherme de Nuca (Barro) – Manhã

03 a 06 – Luiz Benício (Madeira) – Tarde

10 a 13 – Cajazinho (Marchetaria) – Manhã

10 a 13 – Mestre Marcos – (Madeira) – Tarde

17 a 20 – Mestre Mazinho – (Madeira) – Manhã

17 a 20 – Mestre Lourenço – (Cana Brava) -Tarde

24 a 27 – Nena – (Barro) – Manhã

24 a 27 – Mestre Josa – (Madeira) Tarde

MAIO

08 a 11 – Mestre Nado – (Barro) – Manhã

08 a 11 – Mestre Lula – (Máscaras de Papangu)