Casa Forte bombando de prévias no fim de semana. Programe-se PorAqui!  

Faltando uma semana para o Carnaval, o bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, vai ferver neste fim de semana. Não faltam blocos e troças gratuitas pra seguir pelas rua do bairro, sem falar dos bailinhos infantis. O PorAqui listou para você:

📌 Os Barbas

📆 Sábado (03/02)

⏰ 10h

Famoso por ser um bloco que nunca sai e apenas concentra foliões nos entornos do Poço da Panela, os Barba se concentra em frente à Venda de Seu Vital, no pátio do Poço. No dia seguinte, os organizadores fazem a versão dos Barbinha, para as crianças da comunidade do bairro.

📌 Bloco Sai Dessa Noia

📆 Sábado (03/02)

⏰ 10h

A ideia da troça é ‘botar suas noias pra fora’. O desfile do Bloco Anárquico Carnavalesco (ou Clubinho Anárquico Parasita) Sai Dessa Noia vai sair em frente ao Colégio Sagrada Família, na Praça de Casa Forte, e segue em direção à Praça das Cigarras, no Poço da Panela.

Quando a orquestra recolher, os foliões vão poder aproveitar a estrutura que estará montada na beira do rio, na Praça das Cigarras, com bar oficial, som da Clubinho Sound System, toldo, banheiros químicos e food trucks.

📌 Bora Mago

📆 Sábado (03/02)

⏰ 16h20

Autointitulado “a troça dos troços tronxos”, o Bora Mago arma a concentração no Barchef Mercado Gourmet.

📌 Boceta Voadora

📆 Sábado (03/02)

⏰ 14h

De maneira poética, lírica e irreverente, o Bloco Anárquico Libertário Boceta Voadora faz sua estreia nas prévias do Poço da Panela com o bordão: “quer voar, abre as asas pra gozar. Quer gozar, abra as asas pra voar”.

Inspirado nas deusas pagãs anárquicas e libertárias, o bloco traz sua versão crítico-carnavalesco da metáfora grega A Boceta de Pandora, que espalhou a maldição, por séculos, impondo à mulher o lugar da repressão. A concentração é na Rua dos Arcos.

📌 Mulher de Bigode

📆 Sábado (03/02)

O bloco foi criado há quatro anos por um grupo de moradoras de Casa Forte como um contraponto ao bloco de Os Barba e homenageando Frida Kahlo. A concentração é no Poço das Artes, de onde a mulherada sai sem um percurso pré-definido.

📌 Turma da Jaqueira Segurando o Talo

📆 Sábado (03/02)

⏰ Concentração às 11h

Criada em 1984 por uma turma de motoristas da Fundaj, o Segurando o Talo sai sempre uma semana antes do sábado de carnaval. Este ano, dez trios elétricos com frevioca vão desfilar pela Avenida 17 de Agosto, além de Maracatu Rural, Bloco Lírico Eu quero mais e as Orquestras Paranampuká e Arrecifes Frevo. Os foliões vão se concentrar em frente à Fundação Joaquim Nabuco.

📌 Traga a Vasilha

📆 Sábado (03/02)

⏰ A partir das 10h

Encontro de maracatus, grupos de frevo, coco e cavalo marinho marcam presença na tradicional prévia do Traga a Vasilha. A festa acontece na rua Dona Ada Vieira (a mesma da Kangaroo Australian Burger), que será interditada para o festejo.

Quem estiver com a camisa da prévia, que está sendo vendida a R$ 25, tem direito à feijoada, batida de manga, suco de manga e água mineral.

📌 Bloco Semeadura

📆 Domingo (4)

⏰ A partir das 12:30

📍 Em frente ao Flô de Jambo Vegetariano (Rua Joaquim Xavier de Andrade, 151, Poço da Panela)

Organizado pelo pessoal do restaurante Flô de Jambo Vegetariano, o Semeadura vai contar com o DJ Unicórnio de Fogo, a banda Pife Floyd, com direito a cortejo, além das cores vibrantes do tradicional Boi Marinho.

Infantil

📌 Bloco Balãozinho

📆 Sábado (3)

⏰ 12h 💵 Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site Ticket Folia Na Praça de Casa Forte, Tio Bruninho, Ilana Ventura e orquestra de frevo vão animar a garotada, que também vai poder desfrutar de open food de algodão doce, pipoca e guloseimas, parquinho climatizado, recreação, paço do frevo e trenzinho fantástico para acompanhar o desfile do bloco na praça.

📌 Os Barbinha

📆 Domingo (4)

⏰ 10h



É a festa da meninada do Poço da Panela, que geralmente encontra-se com outros bloquinhos, no Largo do Poço, com a mesma orquestra dos Barba. A troça também tem um cunho social: todo o valor que por acaso sobrar da venda de camisas e algum patrocínio de Os Barba, é revertido em algo para a comunidade.

📌 Bailinho do Plaza – Bloco do Bita

📆 Sábado (03) e domingo (04)

⏰ 16h