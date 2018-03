Semana Santa de Gravatá com atrações de peso e virada de lote nesta quinta

Em sua segunda edição, a festa Seu Antônio na Serra acontecerá na Sexta-feira da Paixão (30), em Gravatá, a 51 km de Caruaru, Agreste de Pernambuco, reunindo um time de artistas consagrados e o serviço de open bar que virou marca registrada do evento.

Os cantores Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Dorgival Dantas e o DJ José Pinteiro vão animar a festa que acontece no Hotel Canarius, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 230 e podem ser encontrados em pontos de venda físicos no Recife (loja Dona Nega e Venda de Seu Antônio ) e através do site oficial. A virada de lote acontece nesta quinta-feira (15).

Rainha do sertanejo e da sofrência, Marília Mendonça, atração mais aguardada, trará as novidades da carreira. No repertório, além das recém-lançadas “A culpa é dele”, em parceria com Maiara e Maraisa, e “Transplante”, com Bruno e Marrone, a cantora não deixará de fora os hits que a consagraram nacionalmente, como “Eu sei de cor”, “De quem é a culpa” e “Infiel”.

Já o cantor Gabriel Diniz, chega à festa apresentando os sucessos do DVD “GD na Ilha”, gravado em Fernando de Noronha, lançado no início de março. Dono do hit “Acabou, acabou”, em parceria com Wesley Safadão, que já ultrapassa 32 milhões de visualizações no Youtube, o setlist ainda trará as novas “Aquecimento”, “Erro Preferido” e “Brincando de Amar”. A festa ainda contará com o show do poeta Dorgival Dantas e o setlist do DJ Jose Pinteiro.

Seu Antônio na Serra

👉30 de março de 2018

⏲16h

🚏Hotel Canárius – Gravatá-PE

📸 @seuantonionaserra