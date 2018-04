Rodízio de café é a novidade em Caruaru neste dia mundial do café

Neste sábado (14) é comemorado o Dia Mundial do Café e pegando gancho no Festival de Café do PorAqui, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, não poderia ficar de fora desta ação tão bacana. Então, escolhemos para apresentar aos leitores do PorAqui a Doce Casa, um espaço que reúne lanches, doces, jantar, sobremesas e mais de 15 tipos de café.

A Doce Casa foi inaugurada em novembro do ano passado e tem a frente as empresárias Hellen Lima, 28 anos e Madsanny Vasconcelos, 25 anos. Elas são formadas em Economia e resolveram apostar num empreendimento que fosse aconchegante e com produtos diferenciados.

“A qualidade sempre foi a nossa principal preocupação. Contratamos um chefe consultor para montar nosso cardápio de confeitaria e uma barista para fazer a nossa parte de cafés, delícias e milk shakes. Tudo foi pensado com bastante carinho e cuidado, no intuito de fazer com que as pessoas se sentissem, de fato, em casa”, explicou Hellen Lima.

A Doce Casa tem um cardápio bem variado, com tortas, bolos, grand gateau, cartola e uma infinidade de doces. Além de mais de 15 opções de cafés, milk shakes variados, chocolate quente e sobremesas geladas. Na parte de salgados, tem sopas, cremes, cuscuz, panquecas, crepes no palito, coxinhas, pastéis de festa, quiches, empanadas, sanduíches e muitas outras opções para lanchar ou jantar.

Mas o destaque deste empreendimento fica por conta do rodízio de café. São mais de 15 opções, entre quentes e gelados, que custam R$ 19,90 por pessoa. De acordo com as empresárias, elas trabalham com um grão cem por cento arábica e muito bem selecionado.

“Gostaríamos que os nossos frequentadores tivessem a oportunidade de experimentar todas as nossas opções de café, por isso lançamos o rodízio”, revelou.

A Doce Casa funciona, de terça a domingo das 14h às 21h30, na Avenida Marcionilo Francisco, 322, no bairro Maurício de Nassau. O rodízio de café acontece sempre às sextas-feiras, mas neste sábado (14), excepcionalmente, os caruaruenses também poderão aproveitar a novidade em comemoração ao dia mundial do café.

👉Ah! E mais uma coisa boa para os leitores do PorAqui: até o dia 22 de abril, quem apresentar o print desta matéria, a Doce Casa vai oferecer um café espresso de cortesia. ☕😍

Doce Casa

📍Avenida Marcionilo Francisco, 322 – Maurício de Nassau

⏲Terça a domingo, das 14h às 21h30

📷 @docecasacaruaru

💻 Doce Casa Caruaru