Magia do circo em forma de pizza em food truck de Caruaru

Presente no cardápio, nos sabores e no design do truck, a temática circense é quem comanda o Hasta La Pizza, empreendimento do pernambucano Marcelo Carneiro Leão, que faz parte da Alameda Caruaru, o food park mais badalado da Capital do Agreste.

O empresário começou a fazer a pizza por brincadeira, junto com um amigo italiano, quando passou um tempo em Ilhéus, no Sul da Bahia. E, em 2015, o hobby virou sua profissão. Atualmente, além da unidade de Caruaru, Marcelo possui quatro food trucks e uma pizzaria, todos localizados na capital Recife.

No cardápio de Caruaru, existem 14 sabores, dos mais tradicionais aos exclusivos, como o “Palhaço Parma”, que leva queijo, presunto parma e geleia de pimenta, e a “Ilusionista”, com queijo brie e geleia de damasco. Tudo acompanhado de uma massa fininha e crocante. 😋

Para quem não quer sair da dieta, existe a opção de pizza com massa integral e também tem pizza vegana. Além disso, eles trabalham com ¼ de pizza. O cliente pode escolher até quatro sabores na hora de montar. Os valores são super acessíveis, variando de R$ 7 a R$ 38.

Alameda Caruaru

Os food trucks já fazem um verdadeiro sucesso na capital pernambucana, mas é um empreendimento recente em Caruaru, no Agreste.

Inaugurado em novembro do ano passado, a Alameda Caruaru oferece inúmeras opções de gastronomia e entretenimento para toda família, inclusive para os bichinhos de estimação. O espaço funciona na Rua Arlindo Porto, 127, bairro Maurício de Nassau (por trás do Bonanza) e conta com diversos minirrestaurantes, café e pub.

Ao todo, são 11 trucks com opções que vão de cafés a hamburguerias e pizzarias, passando por crepes e saladas, além de pub, espaço infantil e área para shows. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 17h a 0h.

“A Alameda é um lugar diferente de tudo que temos em Caruaru. É um espaço para se viver boas experiências. Estamos muito felizes por poder proporcionar isso aos caruaruenses”, disse a empreendedora Dayse Cintra.

🚏Rua Arlindo Porto, 127, bairro Maurício de Nassau

⏲terça a domingo, das 17h a 0h

📸@hastalapizzatruck

📸@alamedacaruaru