O Monte Bom Jesus é uma das principais atrações turísticas de Caruaru, no Agreste do Estado. De lá é possível avistar a cidade do alto de seus 630 metros acima do nível do mar. Mas nem sempre foi assim. Antes chamado de Morro Bom Jesus, o local já foi de domínio de traficantes, inacessível a população e símbolo de violência.

Em 2011, em uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, através do programa Pacto pela Vida, o Monte foi pacificado e voltou a ser atração turística da cidade. De toda forma, o poder público sempre busca trabalhar as potencialidades dos moradores com atividades e ações.

Seguindo esta linha, teve início esta semana uma oficina de percussão para crianças e adolescentes daquela localidade. A atividade ministrada pela Secretaria Executiva de Assistência Social, através da Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), faz parte das ações do CRAS Centenário, que tem realizado o acompanhamento das famílias do Monte, trabalhando as diversas formas de vulnerabilidade social.

De acordo com o coordenador municipal do SCFV, Fábio Silva, estimular os vínculos familiares e comunitários, por meio do exercício da escuta, produção coletiva, reconhecimento e valorização das diferenças, faz parte do trabalho da Assistência.

“Nesse primeiro encontro foi possível constatar, nos olhares atentos e vibrantes das crianças, que colheremos exitosos frutos de empoderamento social e cultural. Pretendemos atender, inicialmente com esse projeto do Monte, 40 crianças e adolescentes”, ressaltou Fábio.