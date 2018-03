Jardineiro da praça de Taquaritinga do Norte inova com algodão-doce gigante

Taquaritinga do Norte é uma gostosa cidade serrana no agreste pernambucano. Seu José Ernesto é o jardineiro da principal praça da cidade. Além de cuidar do local, ele empreende na própria praça fazendo e vendendo algodão- doce gigante.

A guloseima faz o maior sucesso entre a criançada e também entre os adultos. O algodão-doce gigante no formato tradicional custa R$ 2,00; já no formato de coração gigante sai por R$ 5,00.

Por Bruno Bezerra

Administrador de empresas, empreendedor, ambientalista e entusiasta da paixão como combustível que move as pessoas que movem o mundo. Presidente da CDL Santa Cruz do Capibaribe e coordenador do projeto Bichos da Caatinga, presente no Facebook e no Instagram.

