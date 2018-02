Gravatá recebe exposição agropecuária entre 22 e 25 de fevereiro

A cidade de Gravatá, localizada a 86 km do Recife, recebe de hoje (22) até 25 de fevereiro, a primeira edição da Expoagro Gravatá, uma feira de negócios que vai reunir pecuária, gastronomia e turismo de aventura.

No evento, haverá julgamentos e comercialização de animais de alta linhagem genética, além de cursos e treinamentos em áreas ligadas à pecuária. Também faz parte da programação a I Expo Jipe Gravatá, evento no qual os principais grupos de off-road de Pernambuco e da Paraíba estarão competindo em um rally com mais de 50 veículos, que percorrerão as trilhas da região.

Além disso, a Expoagro contará com a participação de expositores de diversos segmentos, que apresentarão em seus estandes máquinas, tratores, veículos, rações e implementos agrícolas. Na área de exposições também haverá uma praça de alimentação com restaurantes e lanchonetes.

“Gravatá tem um estrutura completa para receber esse tipo de evento, com uma excelente rede hoteleira e grande capacidade turística. A cidade tava precisando de feira no setor pecuário, essa é uma semente que tá nascendo com um futuro promissor, é o que todos nós acreditamos”, disse o presidente da Sociedade Nordestina de Criadores Emanoel Rocha.

A I Expoagro de Gravatá será realizada no Parque de Eventos Agropecuários Haras Arena/Haras Felice (antigo Haras Santa Clara), no KM 84, da BR 232, sentido Caruaru.

O evento é uma realização da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), em parceria com a Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco), Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Pernambuco, Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Gravatá, Associação de Pilotos e Navegadores de Rally de Pernambuco e com apoio da Prefeitura Municipal de Gravatá.