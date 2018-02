Gostinho de Paris em Caruaru

Ninguém nem imagina que bem no Centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em uma das tradicionais padarias da cidade, se esconde uma delícia europeia de dar água na boca: o croissant! De origem italiana, mas consolidado em terras francesas, o pãozinho é uma boa pedida para lanchar aqui pelo ‘país de Caruaru’.

O suculento croissant é de fabricação da própria Pães & Delícias e, de acordo com o Master Chef Jonathas Laureano, a base da massa é feita com manteiga, farinha importada da Itália, sem uso de aditivos. “São feito 100% com manteiga no seu folhado, com uma alta hidratação, tornando-o um croissant nível europeu”, revelou o Master Chef.

O croissant pode ser de manteiga sem recheio ou com os seguintes sabores: peito de peru e creme cheese, queijo do reino e presunto e queijo. Os valores são a partir de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos). Normalmente, quem pede o pãozinho sempre pede um café expresso ou cappuccino para acompanhar e ficar totalmente no clima de Paris.

A Pães & Delícias fica localizada na Praça Deputado Henrique Pinto, 66, no Centro de Caruaru. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 21h, e nos sábados, das 7h às 20h. Quem preferir pode optar em comer o croissant nas unidades do Shopping Difusora ou do Caruaru Shopping.