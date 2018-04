Depois de seis anos de seca, Capibaribe ‘canta’ cheio de vigor

Na capital pernambucana, estamos acostumados a ver o Capibaribe mais sereno e silencioso. Contudo, depois de seis anos de seca e silêncio, com as últimas chuvas na região de Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus, no alto Capibaribe, Agreste pernambucano, o rio canta com todo o vigor de um grande tenor.

Veja, abaixo, vídeo do Rio Capibaribe no município de Santa Cruz do Capibaribe, gravado no último sábado (7).

Por Bruno Bezerra

Administrador de empresas, empreendedor, ambientalista e entusiasta da paixão como combustível que move as pessoas que movem o mundo. Presidente da CDL Santa Cruz do Capibaribe e coordenador do projeto Bichos da Caatinga, presente no Facebook e no Instagram.

