Delivery de farra em Caruaru: empresa leva bebidas e petiscos onde você estiver

A junção do lazer com a comodidade através de uma ligação ou mensagem de whatsapp. Esta é a proposta do Texas Petiscaria Delivery, que inaugurou há uma semana em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e já está caindo no gosto dos moradores da cidade.

A ideia inusitada é do publicitário e fotógrafo Jorge Lucas Gomes, de 22 anos, que quis inovar na hora do happy hour. “Minha ideia é que a pessoa promova sua festinha, seu encontro, sem precisar se preocupar em sair de casa para receber bem os amigos. Levamos a farra pronta com petisco, bebida e até o gelo, se precisar. Basta ligar pra gente!”, explica o jovem empresário.

O cardápio incluí petiscos variados como: carnes de boi, frango, porco, batata frita, entre outros. O empresário adianta que a partir do próximo mês, haverá cortes especiais de carne inéditos em Caruaru.

Já as bebidas tem cervejas (geladas e natural), uísques, vodkas e vinhos. O Texas Pesticaria também trabalha com combos de bebidas e comidas com valores a partir de R$ 69,00. Informação importante: a entrega é grátis para qualquer parte da cidade!

Neste início, o delivery funciona quintas e sextas, das 16h às 00h e sábados e domingos, das 12h às 00h. O telefone/whatsapp é o (81) 99727-6630. O instagram é @petiscariatexas