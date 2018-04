CDL lança Instragam sobre moda produzida em Santa Cruz do Capibaribe

Pra quem trabalha ou se liga no mundo da moda, mais precisamente no que está rolando nas empresas de Santa Cruz do Capibaribe, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) lançou um Instagram focado no melhor da moda produzida na cidade-mãe do polo de confecções do Agreste de Pernambuco.

O propósito é criar um canal de divulgação para as empresas que, além de produzir excelentes peças do vestuário, produzem também um bom conteúdo para o mundo virtual, sobretudo fotos bem trabalhadas desses produtos. Vale muito a pena conhecer perfil @santacruznamoda.

Por Bruno Bezerra

Administrador de empresas, empreendedor, ambientalista e entusiasta da paixão como combustível que move as pessoas que movem o mundo. Presidente da CDL Santa Cruz do Capibaribe e coordenador do projeto Bichos da Caatinga, presente no Facebook e no Instagram.

