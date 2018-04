Caruaru já faz esquenta para o São João

Para quem está afim de dançar forró este fim de semana, o cantor Geraldinho Lins se apresenta, nesta sexta-feira (06), no Villa Prime, localizado no Alto do Moura, em Caruaru.

O show vai levar ao público antigos e novos sucessos do artista, que já está nos ensaios para o período junino. Além de Geraldinho, quem também se apresenta no dia é o cantor Fagner Chagas.

Os shows têm início às 22h. O ingresso tem o valor de R$ 40 e pode ser adquirido na Banca 3º Mundo. O Villa Prime, antiga Sala de Reboco, fica localizado na Avenida Mestre Vitalino, no Alto do Moura.

Villa Prime

👉 06.04 (sexta-feira)

⏲ 22h

🚏Avenida Mestre Vitalino – Alto do Moura

💰 R$ 40

📞 (81) 99111-5693