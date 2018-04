Cantor Dominguinhos ganha vida em pinturas espalhadas por Garanhuns

Alguns curiosos já começaram a ver o resultado do trabalho temático do artista plástico Rubens Costa pelas ruas de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Assim como fez no ano passado, Rubens está ilustrando cerca de 100 metros do muro do Hotel Tavares Correia, localizado na Avenida Rui Barbosa, uma das principais da cidade, com imagens que refletem o trabalho realizado por Dominguinhos durante toda a carreira artística.

A ação faz parte do projeto “Dominguinhos em Quadros”, que são intervenções artísticas realizadas em Garanhuns durante o festival Viva Dominguinhos, que este ano será de 19 a 21 de abril.

A novidade desta edição é que a intervenção chegou também até a escadaria de acesso à Praça Mestre Dominguinhos, onde os shows são realizados. E ela já impressiona pelo contraste de cores e utilização das perspectivas para criar a imagem do cantor e compositor garanhuense junto ao instrumento que o tornou reconhecido mundialmente.

“Eu pensei em utilizar a escada como tela e aumentar a homenagem, apresentei o projeto para Secretaria Turismo e Cultura que o analisou e providenciou que se tornasse real”, disse o artista plástico. Rubens está executando a pintura e deve concluir até o final desta semana.

Viva Dominguinhos

O Viva Dominguinhos 2018 será realizado entre os dias 19 e 21 de abril. O evento é realizado em dois polos: um na Praça que leva o nome do artista e outro no Espaço Colunata, na Avenida Santo Antônio. Toda a programação é gratuita.

A festa homenageia um dos filhos ilustres do município, José Domingos de Moraes, reconhecido internacionalmente como cantor, compositor e sanfoneiro, que faleceu em 2013 de câncer de pulmão.

No ano passado o evento reuniu um público de cerca de 200 mil pessoas nos três dias, 25 atrações musicais se revezaram entre os dois polos, celebrando a obra musical do Mestre Dominguinhos.

Confira a programação deste ano:

PRAÇA MESTRE DOMINGUINHOS

19/04 (quinta-feira)

Mourinha do Forró

Quinteto Violado

Santana

Jorge de Altinho

20/04 (sexta-feira)

Forró Culé de Xá

Andréa Amorim e Orquestra Gold Hits

Mariana Aydar e Mestrinho

Dorgival Dantas

Waldonys

21/03 (sábado)

Kiara Ribeiro

Marina Elali

Fagner

Alcymar Monteiro

Espaço Colunata

20/04 (sexta-feira)

Roda de Sanfona I

Messias Sanfoneiro e a Morena Forrozeira

Os Coroas do Forró

Valéria Santos

Ivan Maceió

Forró do Xeeh

Forró Pesado de Garanhuns

21/04 (sábado)

Roda de Sanfona Ii

Projeto Seu Domingu ́s

Gena de Altinho

Mateus Cordeiro

Orquestra de Sanfonas Garanhuns Dominguinhos

Amanda Back

Nando Azevedo

PROJETOS DURANTE O EVENTO

Caminhada do Forró

Desmistificando a Sanfona

Dominguinhos em Quadros

Workshop Sanfona de Dominguinhos