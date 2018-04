Blogger Júlia Lira conta quais os cinco lugares preferidos dela em Caruaru

A blogger e comunicadora digital (como prefere ser chamada), Júlia Diodato Lira, 19 anos, nasceu em Recife, foi criada em Tracunhaém, município da Zona da Mata Norte, mas adotou a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para viver e estudar.

Desde os 11 anos, Júlia gostava de expor suas ideias na internet, mas a profissionalização só veio depois de passar por um processo de aceitação e transição capilar. O que deu uma guinada, realmente, em sua vida. Desde 2016, ela é Embaixadora Seda e também faz parte do time da plataforma All Things Hair da Unilever.

Com estes trabalhos, a comunicadora digital já teve oportunidade de viajar para diversas cidades do país, participar de grandes eventos e ações com influenciadores digitais. E mesmo assim, a cidade de Caruaru não sai do coração.

Júlia Lira contou para o PorAqui quais são os cinco lugares preferidos dela na cidade. Vamos conferir:

Bloco 33 da UFPE

“Sou estudante de Design pela UFPE – Campus Agreste e uma das primeiras coisas que aprendi a amar quando cheguei na cidade foi o pôr do sol visto lá do bloco 33, perto do laguinho”, revelou Júlia.

📍Rodovia BR-104, Km 59, s/n – Nova Caruaru

Parque Ambiental Severino Montenegro

“Adoro fazer piquenique por lá de tardezinha”, disse a blogger.

📍Av. José Rodrigues de Jesus, s/n – Indianópolis

⏲Segunda a quinta – 5h às 20h / Sexta a domingo – 5h às 18h

Rosa Doceira

“Pra quem curte um chocolate quente, um doce ou um cafezinho com os amigos, Rosa Doceria é uma ótima indicação! O preço é muito bom e o ambiente é fofo”, recomenda.

📍Rua Felipe Camarão, 42 – Centro

⏲De terça a domingo – 9h às 0h

Lugares com comidas veganas

“Posso fazer um bônus nessa dica aqui? Como eu sou vegetariana, vou indicar alguns lugares com pratos vegetarianos que amo. Pizza vegetariana do Pizza Fácil, Hambúrguer de grão de bico do Tarta Burguer, Pizza vegetariana da Domino’s, Temaki Vegano do Yohei Sushi e de doces Bolo de leite ninho da Karamelo e Pizza Cartola do Di Forno”, recomendou a Embaixadora da Seda.

Rua da Má Fama

“Um evento que acontece mensalmente com uma proposta muito legal na Rua Silvino Macedo, mais conhecida como Rua da Má Fama: o Flor & Ser. Sempre aos domingos, no início ou fim do mês, tem muita atração diferente e é ótimo pra levar a família”, disse a blogger Júlia Lira.

📍Rua Silvino Macedo (Rua da Má Fama) – Bairro Maurício de Nassau