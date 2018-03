Semana Santa: os melhores shows do interior de Pernambuco

Na próxima sexta-feira (30) é feriado e muita gente vem para o interior de Pernambuco para aproveitar as programações religiosas e festivas de Caruaru, Gravatá e Fazenda Nova. O PorAqui preparou um roteiro bem legal do que vai acontecer nestas cidades. Confira:

🚩Caruaru

Quinta-feira (29)

Polo Feira

Atrações: Trio Expressinho do Forró, Bandas de pífanos e declamação de poesia com Raudênio Lima

Onde: Feira de Artesanato

Horário: 11h às 14h

Polo Estação Criativa

Atrações: Feira da Mulher Empreendedora; Mercado Criativo; Exposição fotográfica das comidas gigantes; Teatro de Mamulengos MamuSebá e demais Casas de Cultura; Parque infantil; Food park.

Onde: Estação Ferroviária

Horário: Programação infantil – a partir das 15h | Demais – 19h

Jazz & Blues Festival

Atrações:

20h – Allycats Band

21h20 – Joanathan Richard

22h40 – Uptown Blues Band

0h – George Israel

Onde: Estação Ferroviária

Horário: A partir das 20h

Sexta-feira (30)

Polo Feira

Atrações: Trio Baú dos 8 Baixos, Bandas de pífanos e declamação de poesia com Raudênio Lima

Onde: Feira de Artesanato

Horário: 11h às 14h

Polo Estação Criativa

Atrações: Feira da Mulher Empreendedora; Mercado Criativo; Exposição fotográfica das comidas gigantes; Teatro de Mamulengos MamuSebá e demais Casas de Cultura; Parque infantil; Food park.

Onde: Estação Ferroviária

Horário: Programação infantil – a partir das 15h | Demais – 19h

Noite Cena Contemporânea

20h – Nika Macedo

22h – Rogéria

0h – Almério

Sábado (31)

Polo Feira

Atrações: Trio Chamego Bom, Bandas de pífanos e declamação de poesia com Raudênio Lima

Onde: Feira de Artesanato

Horário: 11h às 14h

Polo Estação Criativa

Atrações: Feira da Mulher Empreendedora; Mercado Criativo; Exposição fotográfica das comidas gigantes; Teatro de Mamulengos MamuSebá e demais Casas de Cultura; Parque infantil; Food park.

Onde: Estação Ferroviária

Horário: Programação infantil – a partir das 15h | Demais – 19h

Noite Capital do Forró

20h – Edmílson do Pífano

22h – Totonho

0h – Sebastian Silva com participação especial de Azulão, Azulinho e Walmir Silva

Domingo (1º/04)

Polo Monte Bom Jesus

Atração: Missa com a participação do Coral Madrigal

Onde: Monte Bom Jesus

Horário: 9h

🚩Gravatá

Quinta-feira (29)

Pátio de eventos Chucre Mussa Zarzar

19h30 – Espetáculo teatral da Paixão de Cristo

20h – Procissão do Fogaréu

Sexta-feira (30)

Pátio de eventos Chucre Mussa Zarzar

19h30 – Espetáculo teatral da Paixão de Cristo

Seu Antônio na Serra

Local: Hotel Canarius

Horário: 16h

Atrações: Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Dorgival Dantas e DJ José Pinteiro

Sábado (31)

Pátio de eventos Chucre Mussa Zarzar

19h30 – Espetáculo teatral da Paixão de Cristo

21h – Solange Almeida

22h30 – Os Paralamas do Sucesso

0h – Musa

🚩Fazenda Nova

Quinta-feira (29)

Paixão de Cristo

Local: Teatro de Nova Jerusalém

Horário: 18h

Ingressos: a partir de R$ 60

Vila da Paixão

Local: Centro de Fazenda Nova

Horário: a partir das 20h

Atrações: Peruano e Cavaleiros do Forró e Kaik e Banda

Sexta-feira (30)

Paixão de Cristo

Local: Teatro de Nova Jerusalém

Horário: 18h

Ingressos: a partir de R$ 60

Vila da Paixão

Local: Centro de Fazenda Nova

Horário: a partir das 20h

Atrações: Maria Clara e Gleydson & Henricky

Sábado (31)

Paixão de Cristo

Local: Teatro de Nova Jerusalém

Horário: 18h

Ingressos: a partir de R$ 60

Vila da Paixão

Local: Centro de Fazenda Nova

Horário: a partir das 20h

Atrações: Amigos Sertanejos e Marcos Diskarado