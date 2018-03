A força por trás da Brisa

Brisa Estalião é uma marca de acessórios para mulheres que desempenham com vigor e bravura suas responsabilidades. Brisa significa “vento leve” e é também o nome de uma das sócias da empresa, mas a jovem empreendedora não tem nada de leve, pelo contrário, carrega consigo uma força que transcende na luta de valorização da autoestima da mulher.

O trabalho começou como uma brincadeira de criança e virou profissão. Há pouco mais de 15 anos, Brisa e sua irmã Estela começaram a fazer bijuteria como hobby, mas o trabalho manual foi sendo reconhecido pelos amigos e elas sentiram necessidade de mostrar as peças para um número maior de pessoas.

Foi quando, em 2016, elas criaram a Brisa Estalião Acessórios na cidade de Buíque, localizada a 230 km de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. E um ano depois, abriram a filial de Caruaru, que fica na Rua Silvino Macedo (mais conhecida como Rua da Má Fama), no bairro Maurício de Nassau.

As lojas oferecem colares, pulseiras, brincos, chaveiros, acessórios infantis e masculinos, tudo de fabricação própria, com criação da própria Brisa. “Minhas peças são de total autoria minha, porém, trabalhamos para os diversos públicos, então, mesclamos com peças fast fashion também”, explicou a empresária.

Além disso, Brisa utiliza a internet como grande fonte de inspiração para seus trabalhos. “Estou sempre em busca de algo novo e das tendências do mercado que é muito importante para o crescimento da marca. Eu gosto de me apoiar nos desfiles e também em personalidades como Irís Alpes, Frida Khalo, Irmãos Alcantras e também marcas do segmento como, Can can Acessórios, Morana, Acessorize, entre outras”, revelou.

As peças variam entre R$ 10,00 e R$ 100,00 e, nas lojas, além dos acessórios, são disponibilizados roupas, sandálias, maquiagem e outros produtos.

A Brisa Mulher

Brisa Estalião de Melo Bezerra e Silva, tem 30 anos, é formada em Design de Moda e, segundo ela mesma, é uma mulher que veio do interior de Pernambuco para alcançar o mundo através do seu trabalho.

Autodidata no exercício dos acessórios, ela está sempre buscando novos conhecimentos para agregar a sua marca. Inspirar pessoas e, principalmente, mulheres a ter uma autoestima elevada e a ir em busca dos seus objetivos é seu maior desejo. Acreditar e persistir são o seu lema.

Além de empresária e designer de moda, Brisa também é blogueira e acredita que suas três funções se completam: “Hoje em dia é muito importante a marca estar próxima do seu consumidor e ser o mais real possível, ser blogueira ajuda a me aproximar deles de uma forma mais descontraída e mostrar um lado que muitas vezes é escondido.

A minha formação eu utilizo bastante para a empresa, pois além dos acessórios eu também trabalho com roupas de diversas marcas e acabo usando bastante. Tem alguns períodos que é mais difícil conciliar os três, até porque ser empresária demanda muito de mim, hoje levo o blog como um hobby e life style o que facilita bastante na junção das três profissões”, disse.

Futuro

“Estamos trabalhando para firmar cada vez mais a marca Brisa Estalião e torná-la conhecida nacionalmente. Eu espero que ela cresça forte e sólida e possa inspirar muitas mulheres por esse mundo afora”, concluiu Brisa.

Brisa Estalião Acessórios

🚏Caruaru: rua Silvino Macedo, 226 – Maurício de Nassau

🚏Buíque: rua Coronel José Gomes, 69 – Centro

📸Instagram: @brisaestaliaoacessorios