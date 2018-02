Sábado (3) é dia de Baile Municipal do Recife

Chegando ao seu aniversário de 54 anos, o Baile Municipal irá reunir grandes nomes da música pernambucana, além dos homenageados do Carnaval do Recife, Jota Michiles e Nena Queiroga. A festa acontece neste sábado (3), a partir das 20h, no Classic Hall.

Entre as atrações que vão compor a grade do evento estão Patusco, Nena Queiroga, Ylana Queiroga, Cristina Amaral, Maestro Forró, Flor de Mandacaru, D’ Breck, SpokFrevo Orquestra, Jota Michiles, Elba Ramalho, Gerlane Lops, André Rio, Almir Rouche e o projeto Frevália.

Frevália foi escolhido para abrir o Baile Municipal, recebendo como convidados Clarice Falcão, Priscila Senna (Musa), Cannibal e Silvério Pessoa. “Estou muito feliz em ver a minha carreira autoral e o Frevália se consolidando juntos, os novos caminhos que começaram a ser trilhados, com tanta gente incrível envolvida.” comemora o cantor Romero.

O baile é beneficente e toda a renda da venda dos ingressos é revertida para instituições voltadas à assistência social. São elas: Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco; Associação de Desenvolvimento Econômico, Projetos e Pesquisas – Orquestra Anjo Luz; Instituto Filadélfia, Associação para Restauração do Homem – Espaço Criança; Associação Cristã Feminina do Recife e Maracatu Encanto do Pina.

Esquema de trânsito

Para facilitar o deslocamento dos foliões até o Classic Hall, haverá Expresso Muncipal, que funcionará das 20h do dia 3 até às 5h do dia 4. O valor da passagem é R$ 10 e pode ser adquirida na hora.

A partir das 15h do sábado até às 6h do dia seguinte a CTTU estará presente nos entornos do Classic Hall monitorando o tráfego dos veículos.

Os ingressos (R$ 50 individual e R$ 600 mesa para quatro pessoas) estão à venda nos quiosques do Ticket Folia dos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e Boa Vista, no site Ticket Folia e na bilheteria do Classic Hall.

📌 54° Baile Municipal do Recife

📅 3 de fevereiro

⏰ 20h

📍 Classic Hall

💰 R$ 50 individual e R$ 600 mesa para quatro pessoas