OpenRua: DJs e agremiações no Carnaval da Casa da Cultura

Carnaval do povo é na rua! E é baseado nessa premissa – de qualquer folião mais roots que se preze – que o Governo de Pernambuco irá promover os festejos de Momo de um de seus equipamentos: a Casa da Cultura, no bairro de São José.

Neste sábado (27), a partir das 16h, será dado o pontapé inicial da programação carnavalesca do espaço. E para abrir os trabalhos, o festival OpenRua: nada mais nada menos que a união da festa Ai Meu Corassaum e do Som na Rural.

O projeto, encabeçado pelos produtores Rogê de Renor e Mozart Santos já acontece há quatro anos, no Recife. Nesta edição carnavalesca, vai reunir um casting de DJs somados a atrações da nossa cultural popular, nos jardins da Casa da Cultura, aberto ao público.

“Será um dia de divertimento. A gente já promove essa valorização dos DJs da cidade e resolvemos juntar isso também a agremiações locais. Quem quiser chegar, umas 15h o som já vai estar rolando”, avisa Mozart, que também atende pela alcunha de DJ Mozaum.

DJ Mozaum (residente da Mansão do Amor) é um dos nomes confirmados na programação deste sábado (27). Ao longo das mais de 10 horas de festa, também participarão a Orquestra Michael Douglas, Los Sarrosos, Banda Demodê, os DJs Allana Marques (Odara e Brega Naite), 440 (Terça do Vinil e Vinil em Brasa), Sangue no Olho (Eu me Vingo de Tu no Carnaval), Claudinha Aires (Iraq Club) e as agremiações: Turma do Saberé, Verdureiras de São José e Pierrot de São José.

A apresentação da festa será por conta de Bianca Close, que encarnará Carmem Miranda para animar o público.

Confira a programação de Carnaval da Casa da Cultura

30/1 (Terça)

15h – Glorinha do Coco

16h – O Bagaço é Meu

17h – Bloco em Poesia

31/1 (Quarta)

15h – Maracatu Águia Misteriosa

16h – Afoxé Oxum Pandá

17h – Maestro Danda e Orquestra

1/2 (Quinta)

15h – Afoxé Ará Omim

16h – Grupo Maracafrevo

17h – Bloco o Bonde

2/2 (Sexta)

16h – Boi Malabá

17h – Cordas e Retalhos

3/2 (Sábado)

17h – Clube de Bonecos Seu Malaquias

18h – Bloco Amantes das Flores

Abertura do Carnaval da Casa da Cultural – com OpenRua

Sábado (27), a partir das 16h

Casa da Cultura | Travessa do Cais da Detenção, s/n – São José

Gratuito