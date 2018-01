Maracatus e caboclinhos serão reverenciados em Camaragibe

Em Camaragibe, a oeste do Recife, o período carnavalesco de 2018 terá como tema “Carnaval de todas as nações”, reverenciando a tradição dos maracatus rurais. De 9 a 13 de fevereiro, dois polos serão montados pela Fundação de Cultura da cidade oferecendo shows, desfiles de agremiações e matinês infantis.

O palco principal ficará na Praça de Eventos da Vila da Fábrica e durante o espetáculo de abertura das festividades, na sexta-feira, 9/2, haverá apresentação de nações de maracatu de baque virado e dos homenageados deste ano: Maracatu Rural Cambinda Dourada e Caboclinhos Tapuias Camarás. À meia-noite, o tradicional bloco camaragibense O Corujão recepcionará, ao som do frevo, o calunga do Homem da Meia-Noite, convidado especial vindo diretamente “das Olindas”. O outro polo será no Parque Municipal, na entrada da cidade.

Outras atrações deste Carnaval em Camaragibe são Otto, a cantora Isaar, os sambistas Edilza Aires, Paulo Perdigão e Jorge Ribas, os grupos Babado Novo, Ceceu Valença, Rafa Mesquita e a atração local Lu Sodré. Haverá ainda Torpedo, Patusco, Diego Cabral, Donatchê, Luan Estilizado, Banda Rossi, Letto do Cavaco e Alan Salvador. Encerrando o Carnaval, na Terça-feira Gorda, Maciel Melo, John Geração, Faringes da Paixão e Lia de Camaragibe.

Confira a programação completa:

PALCO PRINCIPAL – PÁTIO DE EVENTOS (Vila da Fábrica)

Sexta-Feira, 9/2 – 20h

MARACATU RURAL CAMBINDA DOURADA DE CAMARAGIBE

CABOCLINHOS TAPUIAS CAMARÁS

Maracatu Nação Cambinda Estrela

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

Maracatu Nação Aurora Africana

Maracatu Nação de Baque Virado Encanto da Alegria

Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu

Maracatu Nação Cabeça de Nego

O Corujão

O Homem da Meia-Noite

Sábado, 10/2 – 20h

Ceceu Valença

Lu Sodré

Rafa Mesquita

Babado Novo

Domingo, 11/2 – 20h

Donatchê

Diego Cabral

Patusco

Torpedo

Segunda-feira, 12/2 – 20h

Alan Salvador

Letto do Cavaco

Banda Rossi

Luan Estilizado

Terça-feira, 13/2 – 20h

Lia de Camaragibe

John Geração

Faringes da Paixão

Maciel Melo

PALCO MARIA AMAZONAS (Parque Camaragibe)

Domingo – 11/2, a partir das 18h

Nação Camará (PE)

Lia de Itamaracá (PE)

Otto (PE) e outras atrações

Segunda-feira – 12/2 – a partir das 18h

Afrogibe (PE)

O Preto (PE)

Arrete (PE) e outras atrações

Terça-feira – 13/2, a partir das 18h

A Troça (PE)

Coco Raízes do Capibaribe (PE)

Xênia França (BA)

N’Zambi (PE) e outras atrações

PALCO BIANOR (Vila da Fábrica)

MATINÊS DE CARNAVAL

11/2 – Domingo na Vila Especial de Carnaval (a partir das 16h)

Fadas Magrinhas

Liloca Infantil (Desfile de fantasias, concurso de passista de frevo, concurso de fantasias, trenzinho da alegria)

13/2 – Terça de Carnaval (a partir das 16h)

Aldeia Encantada

Liloca Infantil (Desfile de fantasias, concurso de passista de frevo, concurso de fantasias, trenzinho da alegria)

18/2 – Domingo do Encontro de Blocos Líricos

Domingo na Vila Especial de Carnaval (a partir das 16h)

Pochyua Infantil

Liloca Infantil (Desfile de fantasias, concurso de passista de frevo, concurso de fantasias, trenzinho da alegria)

DESFILES DE BLOCOS E AGREMIAÇÕES DA FACC

De domingo a terça-feira – 11 a 13/2 (a partir das 18h)