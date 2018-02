Manual da etiqueta foliã: brinque sem ser uma pedra no pé da orquestra

Carnaval é festa, cor, fantasia, gandaia, caos… caos?! 😱

O Carnaval tem uma lógica que é quase a lógica invertida de Strange Things, mas não é macabro ou assombroso… quer dizer, isso fica a cabo da ressaca de cada um. 😜



A menos de 10 dias do Carnaval, o Mexe com Tudo apresenta um manual de como ser um folião gente boa! Aquele que, em meio ao ‘caos’ carnavalesco, segue as agremiações e cai no passo sem embaçar o compasso alheio. 😁

Se liga!

Mexe com Tudo por Otávio Bastos